Anche l’Argentina decide di puntare forte su Canapa e CBD ad uso medico

Argentina

L’Argentina lancia un’agenzia di regolamentazione della cannabis con un occhio alle esportazioni

L’Argentina ha lanciato un’agenzia nazionale di regolamentazione per l’industria della canapa e della marijuana medica, con l’obiettivo di capitalizzare i mercati nazionali e internazionali.

L’ente governativo – Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, o Agenzia Regolatoria per l’Industria della Canapa e della Cannabis Medicinale (ARICCAME) – cerca di regolamentare e promuovere un’ampia varietà di settori legati alla cannabis, come la marijuana medica, i cannabinoidi negli alimenti e nei cosmetici, i cannabinoidi negli alimenti per uso veterinario e la canapa industriale.

Il primo gruppo di lavoro dell’ARICCAME si è tenuto la scorsa settimana, come riporta El Economista.

L’agenzia si prefigge inoltre gli obiettivi generali di:

Introdurre la canapa, e tutti i suoi derivati, in Argentina, anche per gli alimenti, i materiali da costruzione, i tessuti e le bioplastiche.

Promuovere la ricerca scientifica e il progresso tecnologico legato ai cannabinoidi, nonché promuovere condizioni favorevoli per le industrie esistenti nel Paese.

In particolare, l’agenzia cercherà di stabilire regole chiare che garantiscano la certezza del diritto al settore e di monitorare il mancato rispetto del regime normativo.

Secondo lo studio legale Allende & Brea di Buenos Aires, l’ARICCAME sarà anche responsabile delle autorizzazioni alle importazioni, alla produzione, alla commercializzazione interna e alle esportazioni.

La Reuters ha riportato che il gruppo di lavoro della nuova agenzia nazionale cercherà di «regolarizzare e promuovere» il nascente settore della cannabis del Paese.

«Questo apre la porta all’Argentina per iniziare un nuovo percorso in termini di esportazioni industriali, sulla base di un’enorme domanda globale», ha dichiarato l’agenzia di stampa citando il Ministro dell’Economia Sergio Massa.

Dopo che l’industria argentina non è riuscita a concretizzarsi nel 2017, quando è stata approvata la legge iniziale sulla cannabis medica, le autorità hanno pubblicato un nuovo decreto nel 2020 con l’obiettivo di risolvere le carenze delle norme che regolano il settore della cannabis medica del Paese.

Tale decreto ha permesso alle farmacie di dispensare preparazioni magistrali di cannabis.

Inoltre, ha ampliato la portata del potenziale settore consentendo l’accesso alla cannabis terapeutica per qualsiasi disturbo – non solo per alcune condizioni, come accadeva nella versione del 2017.

Stati Uniti

Le aziende delta-8-thc hanno rastrellato 2 miliardi di dollari dal 2020

Le aziende produttrici di canapa non hanno avuto vita facile. Tra la mancanza di regolamenti e di infrastrutture per la catena di approvvigionamento e il crollo dei prezzi all’ingrosso, la maggior parte delle aziende produttrici di canapa ha dovuto cambiare rotta per raggiungere il pareggio. La produzione di delta-8-THC, un composto derivato dalla canapa, è stato il cambiamento che molti imprenditori hanno deciso di fare. Secondo un nuovo white paper della società di analisi della cannabis Brightfield Group, le aziende produttrici di canapa hanno venduto cumulativamente più di 2 miliardi di dollari di prodotti a base di delta-8-THC dal 2020, secondo Forbes.

Il boom del delta-8-THC si è verificato dopo la legalizzazione della canapa nel Farm Bill del 2018. Ma a differenza del delta-9-THC presente in natura, il delta-8 è prodotto attraverso un processo chimico che converte il CBD, legale a livello federale, in una forma psicoattiva di THC. Ci sono decine di altri cannabinoidi psicoattivi derivati dalla canapa sul mercato in questo momento, a causa della legalizzazione della canapa e del divieto federale di marijuana, tra cui HHC, THC-O e THC-P, ma come indica il nuovo rapporto, il THC delta-8 è il più popolare del gruppo.

Questi cannabinoidi alternativi sono diventati così popolari che molti Stati li hanno vietati. Ma il proibizionismo non funziona, lo sappiamo. E il testo del Farm Bill non rende il delta-8 illegale. La DEA e la Corte d’Appello degli Stati Uniti hanno confermato che la specifica formulazione del Farm Bill 2018 rende tutti i prodotti psicoattivi a base di canapa federalmente legali, a patto che non contengano quantità significative di delta-9-THC naturale. Quindi, questo è quanto.

Ma come abbiamo detto in precedenza, i federali non hanno rilasciato regolamenti sulla canapa. Questo crea un problema di qualità del prodotto e di test di sicurezza, perché le aziende non sono tenute a farlo. I ricercatori hanno già scoperto che molti prodotti popolari a base di delta-8 contengono livelli pericolosi di metalli pesanti e altri contaminanti tossici. Un altro studio recente ha suggerito che il THC-O, un altro nuovo cannabinoide della canapa, potrebbe potenzialmente causare gravi danni ai polmoni se svapato.

Il rapporto del Brightfield Group rileva che il 35% dei consumatori di CBD ha acquistato prodotti psicoattivi derivati dalla canapa negli ultimi sei mesi. Sorprendentemente, parte di questo interesse proviene da Stati in cui l’erba è già legale. Circa un quarto dei consumatori di cannabis legale ha dichiarato aBrightfield di essere interessato ad acquistare anche prodotti a base di delta-8.

Non sorprende che la maggior parte delle vendite di delta-8 provenga da Stati in cui l’erba è ancora illegale. Le tinture, i vapori e le gomme del delta-8 sono facilmente disponibili online, nei negozi di canapa locali e persino nelle stazioni di servizio a livello nazionale. Sebbene la maggior parte degli Stati abbia vietato la vendita di questi prodotti, non ne ha criminalizzato il possesso o l’uso. Di conseguenza, gli amanti dell’erba negli Stati in cui vige il divieto possono accedere liberamente a vari prodotti psicoattivi a base di THC senza il rischio di essere incarcerati.

Il rapporto suggerisce che la popolarità del delta-8-THC sta aumentando a un ritmo così rapido che potrebbe finire per rappresentare una minaccia per le industrie di cannabis legali negli Stati. I prodotti a base di canapa sono generalmente meno costosi di quelli a base di erba legale perché non sono soggetti a tasse eccessive, test e altri costi di conformità. I prezzi più bassi inducono molti consumatori attenti al prezzo a scegliere i cannabinoidi di canapa non regolamentati rispetto alla costosa erba legale.

È facile capire perché chi vive in uno stato di proibizionismo scelga di consumare prodotti a base di canapa/delta-8-THC. È l’unica erba a base vegetale in circolazione che permette di sballarsi. Questo accesso, tuttavia, potrebbe potenzialmente scoraggiare gli amanti della cannabis dal sostenere o votare per campagne di piena legalizzazione, suggerisce il rapporto. Per contrastare questa potenziale perdita di quote di mercato, Brightfield esorta le aziende produttrici di cannabis legale a sottolineare come i loro prodotti, sottoposti a controlli di qualità, siano più sicuri rispetto alla concorrenza non regolamentata. Il rapporto suggerisce che le aziende produttrici di erba legale potrebbero anche considerare il lancio di proprie linee di prodotti derivati dalla canapa.

«Le aziende produttrici di cannabis dovrebbero valutare se investire nel lancio di cannabinoidi derivati dalla canapa nei mercati non legali del THC per ottenere un’esposizione regionale del marchio prima della piena legalizzazione», suggerisce Brightfield, secondo Forbes. «Anche se questo potrebbe causare confusione in seguito, è un modo per seminare il marchio mentre si risolvono le questioni normative e legali».

Tuttavia, il Farm Bill del 2023 è dietro l’angolo ed è probabile che il Congresso decida di vietare il delta-8 e tutte le altre alternative psicoattive al THC.

Stati Uniti

L’USDA dà il via ai rapporti settimanali sulla canapa

L’Agricultural Marketing Service (AMS) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha iniziato a pubblicare quello che sarà un rapporto settimanale sul settore della canapa a livello nazionale.

Il National Hemp Report, che verrà pubblicato ogni mercoledì, contiene i prezzi al dettaglio pubblicizzati a livello nazionale e regionale di prodotti di canapa selezionati, oltre ai volumi e ai costi, assicurativi e di trasporto, delle importazioni di canapa negli Stati Uniti.

«L’USDA ha riconosciuto la necessità dell’industria della canapa di avere informazioni tempestive sul mercato», ha dichiarato il sottosegretario per il marketing e i programmi normativi Jenny Lester Moffitt. «Il National Hemp Report fornirà agli stakeholder informazioni settimanali sui prezzi e sui volumi per aiutare a guidare decisioni commerciali intelligenti».

Il primo National Hemp Report evidenzia che, sebbene gli Stati Uniti abbiano un’industria della canapa significativa e in crescita, le importazioni sono ancora molto comuni. Per quanto riguarda le importazioni di canapa nella settimana conclusasi il 25 gennaio, il rapporto ha rilevato quanto segue:

Olio di canapa – 13.122 chilogrammi (dal 2023 a oggi: 19.127 chilogrammi)

Canapa (grezza o macerata): 16.357 chilogrammi (dal 2023 ad oggi: 55.401 chilogrammi)

Panelli e residui solidi dell’estrazione dei semi di canapa: 5.251 chilogrammi (dal 2023 ad oggi: 12.805 chilogrammi)

Filati: 765 chilogrammi (dal 2023 ad oggi: 1.754 chilogrammi)

Spago: 22.405 (dal 2023 a oggi: 57.210 chilogrammi)

Per quanto riguarda le cifre relative all'”olio di canapa”, non è chiaro se si tratti di olio di cannabis (ad esempio CBD) o di olio di semi di canapa – e sono cose molto diverse. Ma dato il contesto e in base al codice HTS (1515908110), sembra che si tratti di quest’ultimo.

Questo primo rapporto rileva anche un aumento del 79% degli annunci al dettaglio rispetto alla settimana precedente e un aumento del 493% rispetto alla stessa settimana dell’anno scorso.

«Le differenze di prezzo rispetto alla scorsa settimana per la regione nazionale sono state trascurabili, ad eccezione di un aumento del 6% del prezzo dei semi di canapa biologici da 7 once».

Ulteriori rapporti saranno disponibili nella pagina dei rapporti speciali vari dell’AMS.

La pubblicazione di questi rapporti da parte dell’AMS è un’ulteriore prova del crescente riconoscimento del ruolo della canapa nell’economia degli Stati Uniti e sarà interessante vedere come si evolverà nel tempo. È difficile credere che solo pochi anni fa la canapa fosse un argomento un po’ tabù. Tutto è cambiato con la firma del Farm Bill 2018, che ha finalmente riconosciuto e definito la canapa come diversa dalla marijuana e le ha dato lo stesso status delle altre colture agricole.

Australia

Sperimentazione australiana per studiare il CBD per il dolore da lesione del midollo spinale

In un esperimento unico al mondo, gli scienziati dell’Università di Sydney studieranno se il cannabidiolo (CBD) è sicuro ed efficace nel ridurre il dolore neuropatico nelle persone con lesioni al midollo spinale.

Il dolore neuropatico persistente è una caratteristica comune delle lesioni del midollo spinale, caratterizzato da una sensazione di bruciore, di intorpidimento o di trafittura. A seconda della sua gravità, può essere l’aspetto più debilitante della lesione al midollo spinale. Le opzioni terapeutiche disponibili sono limitate e quelle esistenti possono essere accompagnate da gravi effetti collaterali.

Alcune prove aneddotiche suggeriscono che la cannabis può essere utile per gestire questo tipo di dolore, ma la ricerca scientifica è carente, il che rende difficile per i medici consigliare ai pazienti il dosaggio.

La nuova ricerca si concentrerà sul cannabinoide CBD, che non è inebriante, ed è sostenuta da un finanziamento di 1,7 milioni di dollari da parte della NSW Health. I partner di ricerca coinvolti sono Neuroscience Research Australia, il Brain and Mind Centredell’Università di Sydney, la School of Medical Sciences e la Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics.

Nell’ambito dell’indagine, i partecipanti riceveranno CBD e placebo in ordine casuale per due periodi di sei settimane. I feedback dei pazienti saranno registrati e i loro modelli di sonno saranno monitorati con un dispositivo da polso. Inoltre, i partecipanti saranno sottoposti a una scansione cerebrale, ad altri questionari e a un prelievo di sangue prima e dopo ogni periodo di trattamento.

«Se sarà efficace, questo studio fornirà prove di livello assoluto a sostegno dell’uso del CBD per i pazienti affetti da dolore neuropatico in seguito a lesioni del midollo spinale», ha dichiarato il professor Iain McGregor, co-investigatore della Lambert Initiative e dello studio. «Può anche aiutare a informare e, in ultima analisi, a cambiare le politiche sulla prescrizione di cannabis terapeutica per il trattamento del dolore neuropatico e a migliorare l’accesso dei pazienti».

La sperimentazione sarà condotta presso la struttura di Neuroscience Research Australia a Randwick, Sydney. I pazienti con lesione al midollo spinale con dolore neuropatico persistente interessati a partecipare al progetto – denominato studio SCAN – possono compilare un questionario qui, chiamare il numero 0439 804 551 o inviare un’e-mail a scan_study@sydney.edu.au. I potenziali partecipanti devono avere più di 18 anni ed essere disposti a recarsi a Sydney in quattro occasioni.

Stati Uniti

La cannabis terapeutica è collegata a un minor dosaggio di oppioidi da prescrizione

Ricercatori della CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy suggeriscono che la cannabis medica potrebbe aiutare i pazienti in trattamento a lungo termine con oppioidi a ridurre i loro dosaggi.

L’uso e l’abuso di oppioidi, acquisiti legalmente e non, continuano a rappresentare una sfida importante negli Stati Uniti, tanto che la situazione viene spesso definita un’epidemia. I decessi per overdose da oppioidi (illeciti e prescritti) nel 2021 sono stati i più alti della storia degli Stati Uniti, con oltre 80.000 morti.

Con molti pazienti che assumono dosaggi elevati di oppioidi da prescrizione per periodi prolungati, si è aperta la caccia alle alternative e la cannabis medica è stata spesso proposta come strumento.

A sostegno di questa tesi, ricercatori dello Stato di New York e della CUNY hanno trovato un’associazione tra l’uso di cannabis medica per il dolore cronico per trenta giorni o più e una riduzione dei dosaggi di prescrizione tra i pazienti in terapia con oppioidi a lungo termine.

Il loro studio ha messo a confronto la media giornaliera di milligrammi di morfina equivalente (MME) di coloro che hanno ricevuto cannabis terapeutica per più di 30 giorni rispetto a coloro che l’hanno ricevuta per 30 giorni o meno. Otto mesi dopo che i pazienti avevano iniziato a ricevere la cannabis terapeutica, è stato osservato un aumento della morfina giornaliera tra coloro che avevano ricevuto la cannabis per più di 30 giorni:

MME inferiore a 50: riduzione del 48% dei dosaggi di oppioidi da prescrizione rispetto al basale

MME compreso tra 50 e 89: riduzione del 47% rispetto al basale

MME di 90 o superiore: riduzione del 51% rispetto al basale.

Per i soggetti con una durata d’uso della cannabis medica più breve, le riduzioni sono state rispettivamente del 4%, 9% e 14%. Ma anche a questi livelli, la riduzione era significativa.

«Questi risultati hanno importanti implicazioni per i medici e i politici”, ha detto la co-autrice Dr. Danielle Greene del CUNY SPH. “Forniscono la prova di un altro strumento da utilizzare in risposta all’epidemia di oppioidi».

La dott.ssa Greene ha fatto notare che ricerche precedenti indicavano che l’interruzione brusca (“cold turkey“) della prescrizione di oppioidi tra i pazienti in terapia ad alto dosaggio e a lungo termine può avere effetti devastanti, tra cui il ricorso a droghe illecite, l’overdose e l’autolesionismo. Lo studio suggerisce un approccio “più umano” per abbassare i dosaggi di prescrizione e forse ridurre questi rischi.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American MedicalAssociation (JAMA) Network Open Changes in Prescribed OpioidDosages Among Patients Receiving Medical Cannabis for Chronic Pain, New York State, 2017-2019 | Substance Use and Addiction Medicine | JAMA Network Open | JAMA Network e si aggiunge alla crescente quantità di prove, sia aneddotiche che scientifiche, del potenziale della cannabis medica nell’affrontare l’epidemia di oppioidi You searched for opioid – Hemp Gazettenegli Stati Uniti e altrove.