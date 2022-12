Anche il Canada ora frena sui prodotti a base di delta-8 THC

Dopo gli USA, ora anche il Canada frena sui prodotti a base di delta-8 THC. I grossisti di cannabis dell’Ontario e della Columbia Britannica – due dei principali mercati canadesi di marijuana per uso adulto – stanno sospendendo gli ordini di prodotti contenenti delta-8 THC. Il grossista Ontario Cannabis Store (OCS) cita «l’abbondanza di cautela» sui potenziali rischi per la salute del nuovo cannabinoide. Tuttavia, i prodotti di cannabis essiccata che contengono «bassi livelli di delta-8 THC presente in natura» non saranno interessati, ha scritto Denny Palarchio, direttore operativo dell’OCS. Stati Uniti: era ampiamente previsto che una proposta di legge che facilitasse l’accesso ai servizi finanziari da parte delle aziende produttrici di canapa e marijuana ricevesse il via libera dal Congresso questa settimana. Non è successo. Secondo l’attuale legge federale, le istituzioni finanziarie che forniscono servizi bancari a imprese di cannabis legittime rischiano di essere perseguite dai federali, anche se questi servizi finanziari sono totalmente legali a livello statale. Sebbene molte banche sarebbero felici di fornire tali servizi, è la minaccia federale che impedisce loro di farlo. È stata recentemente firmata una proposta di legge che mira ad aumentare l’uso della canapa industriale coltivata a New York per la produzione di materiali da costruzione.

Canada

2 grandi grossisti canadesi di cannabis frenano sui prodotti a base di THC delta-8

I grossisti di cannabis dell’Ontario e della Columbia Britannica – due dei principali mercati canadesi di marijuana per uso adulto – stanno sospendendo gli ordini di prodotti contenenti delta-8 THC.

Il grossista Ontario Cannabis Store (OCS) cita «l’abbondanza di cautela» sui potenziali rischi per la salute del nuovo cannabinoide.

Tuttavia, i prodotti di cannabis essiccata che contengono «bassi livelli di delta-8 THC presente in natura» non saranno interessati, ha scritto Denny Palarchio, direttore operativo dell’OCS, in una e-mail di giovedì ai produttori di cannabis autorizzati.

Nell’e-mail, l’OCS ha detto di aver «monitorato le preoccupazioni emergenti negli Stati Uniti” riguardo al delta-8 THC, in particolare gli avvertimenti sulla salute pubblica da parte della Food and Drug Administration statunitense e gli sforzi dei governi statali «per regolamentare o vietare i prodotti che contengono questo cannabinoide».

L’OCS ha dichiarato di aver distribuito prodotti contenenti delta-8 dall’inizio di quest’anno, tra cui vapes di cannabis, edibles, bevande, oli e prodotti topici.

«Sebbene non siamo a conoscenza di reazioni avverse a questi prodotti nel mercato legale della cannabis in Canada fino ad oggi, i prodotti contenenti delta-8 THC non rientrano nella definizione di THC ai sensi del Cannabis Act federale», ha scritto il grossista.

Nella Columbia Britannica, un portavoce del BC Liquor Distribution Branch (BCLDB) ha detto a MJBizDaily via e-mail che i prodotti con THC delta-8 «non rientrano nella definizione di THC ai sensi del Cannabis Act (federale) ».

L’operazione di vendita all’ingrosso di cannabis del BCLDB «non registrerà o rifornirà alcun prodotto che contenga delta-8 THC», ha scritto il portavoce in una dichiarazione.

«Le informazioni sul THC delta-8 e sui potenziali effetti biologici e rischi per la salute dei consumatori sono nuove ed emergenti, e il BCLDB sta lavorando con le sue controparti governative per determinare i prossimi passi appropriati».

Nella sua e-mail ai produttori di cannabis, l’OCS ha detto di aver chiesto “indicazioni e direttive” sul delta-8 THC a Health Canada, l’ente regolatore del paese per la marijuana, chiedendo se la legge federale sulla cannabis debba essere modificata “per affrontare i cannabinoidi intossicanti e altri derivati sintetici non esplicitamente contemplati nel quadro (legislativo)».

Fino ad allora, l’OCS ha detto che si fermerà:

Accettare prodotti a base di THC delta-8 nelle richieste di prodotti.

Emettere avvisi per l’acquisto di nuovi prodotti a base di THC delta-8.

di disperdere gli ordini di acquisto di prodotti a base di delta-8 THC e di cancellare gli ordini di acquisto emessi e non eseguiti.

Emissione di ordini di rifornimento per i prodotti delta-8 THC attualmente elencati.

Nel frattempo, l’inventario esistente di prodotti a base di THC delta-8 continuerà a essere venduto attraverso i canali all’ingrosso di OCS e ai consumatori attraverso il sito web di OCS.

I consumatori dell’Ontario hanno acquistato 155,5 milioni di dollari canadesi (113,7 milioni di dollari) di prodotti legali per uso adulto a settembre, pari al 39,9% di tutta la cannabis ricreativa regolamentata venduta in Canada quel mese.

Le vendite di marijuana regolamentata nella Columbia Britannica hanno rappresentato il 15,2% delle vendite di settembre, per un valore di 59,4 milioni di dollari canadesi.

Stati Uniti

La legge bancaria sulla cannabis negli USA è morta. Ancora. Per ora

Era ampiamente previsto che una proposta di legge che facilitasse l’accesso ai servizi finanziari da parte delle aziende produttrici di canapa e marijuana ricevesse il via libera dal Congresso questa settimana. Non è successo.

Secondo l’attuale legge federale, le istituzioni finanziarie che forniscono servizi bancari a imprese di cannabis legittime rischiano di essere perseguite dai federali, anche se questi servizi finanziari sono totalmente legali a livello statale. Sebbene molte banche sarebbero felici di fornire tali servizi, è la minaccia federale che impedisce loro di farlo.

A parte gli inconvenienti e l’ostacolo allo sviluppo del business, si tratta di un problema di sicurezza importante per l’industria della cannabis. Il mercato legale della cannabis negli Stati Uniti vale già miliardi, e gran parte di questo mercato non è bancarizzato. Questo crea rischi per la sicurezza dei proprietari di attività commerciali e un aumento dei costi relativi ai servizi di sicurezza, come guardie in loco e casseforti. Non è raro che le aziende che vendono cannabis legale vengano derubate, poiché è risaputo che molti proprietari di negozi tengono i fondi in loco.

Il Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act ha cercato di risolvere la situazione impedendo alle autorità di regolamentazione federali di adottare misure punitive contro le banche che forniscono servizi alle imprese legali legate alla cannabis e a quelle che le servono.

Il SAFE Banking Act è stato approvato più volte in Parlamento, l’ultima volta nel giugno 2022. La legge doveva far parte di un pacchetto di spesa omnibus. Ma il leader della maggioranza, Chuck Schumer, non l’ha fatta votare al Senato.

Sebbene Schumer sperasse di includerla, ha dovuto affrontare i venti contrari dei repubblicani, tra cui il leader della minoranza del Senato Mitch McConnell. Ma non si arrende.

«È bipartisan. Ha il sostegno di molti gruppi diversi. Ci torneremo l’anno prossimo», ha detto Schumer.

Ma l’anno prossimo i repubblicani avranno la maggioranza alla Camera.

Commentando il fallimento della proposta di legge, il cofondatore di Curaleaf, Boris Jordan, ha dichiarato che la mancata inclusione della legislazione nell’omnibus è stata incredibilmente deludente.

«Questo è un fallimento da parte del nostro governo; è chiaro che non stanno ascoltando le voci degli elettori, che ora sono decisamente a favore di una riforma legislativa sulla cannabis».

Molti titoli della cannabis sono crollati alla notizia, anche se il giorno dopo c’è stata una certa ripresa.

Stati Uniti

Un altro aiuto per la canapa nello Stato di New York

È stata recentemente firmata una proposta di legge che mira ad aumentare l’uso della canapa industriale coltivata a New York per la produzione di materiali da costruzione.

La senatrice Michelle Hinchey ha annunciato la scorsa settimana la firma del suo disegno di legge (S8496) da parte del governatore Kathy Hochul, avvenuta con poco clamore qualche settimana prima.

La legge prevede che il Commissario per l’Agricoltura e i Mercati sviluppi un piano per espandere le opportunità di mercato della canapa nei settori manifatturiero e dei materiali da costruzione, compresi gli imballaggi, i tessuti e il calcestruzzo di canapa. Il Commissario dovrà lavorare in collaborazione con la Urban Development Corporation, il NYS Hemp Workgroup e i rappresentanti dell’industria per lo sviluppo del piano.

«La canapa è il materiale del futuro e posizionare New York come produttore leader della fornitura mondiale di canapa industriale è una strategia vincente per combattere la crisi climatica, portare uno sviluppo economico su larga scala alle comunità rurali di New York e sbloccare nuove fonti di reddito per mettere i nostri agricoltori in una posizione finanziaria migliore», ha dichiarato la settimana scorsa il senatore Hinchey.

La canapa industriale ha una moltitudine di impieghi nel settore edile, tra cui pannelli di truciolato, cemento di canapa, isolamento e intonaco. Per quanto riguarda i tessuti, la fibra di canapa può essere utilizzata in molteplici applicazioni e presenta alcuni vantaggi rispetto ad altre fibre naturali e sintetiche, a seconda dell’applicazione.

In una nota associata al disegno di legge del senatore Hinchey si legge anche che, con la crescita del mercato degli imballaggi sostenibili, biodegradabili e non basati sul petrolio, crescono anche le opportunità per la canapa industriale coltivata e lavorata a New York come ingrediente di tali prodotti.

«Sono orgoglioso che la mia proposta di legge sulla canapa sia stata firmata, indirizzando il nostro Stato a cercare collaborazioni strategiche che ci aiutino a inaugurare una nuova era di potenza produttiva, creazione di prodotti e sviluppo economico rurale intorno a un’industria che è quasi inesplorata in tutto il mondo», ha dichiarato il senatore Hinchey.

Secondo il rapporto dell’USDA sulla canapa nazionale, pubblicato nel febbraio di quest’anno, la superficie totale piantata a New York per la canapa industriale coltivata all’aperto per tutti gli usi (ad esempio, fibre, cibo e medicine) ammontava a 900 acri nel 2021. L’anno scorso, l’area raccolta in pieno campo per tutti gli usi è stata di 310 acri. La ragione di questa grande discrepanza tra le superfici coltivate e quelle raccolte non è chiara.

Stati Uniti

Grande impulso alla ricerca sulla fibra di canapa negli Stati Uniti

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha assegnato quasi 5 milioni di dollari a un consorzio per la ricerca sulla fibra di canapa sostenibile.

Il consorzio, guidato dalla Tennessee State University (TSU), comprende anche il Tennessee Department of Agriculture e la Hemp Alliance of Tennessee. Il progetto cercherà di incrementare la produzione di canapa industriale, di valutarne i benefici in termini di riduzione dei gas serra e di promuovere il valore dello sviluppo del mercato per i produttori agricoli grandi e piccoli del Tennessee. Tra questi, i produttori appartenenti a minoranze e quelli delle contee in difficoltà economica.

Uno dei risultati attesi del progetto è la consegna di circa 1.500 tonnellate di fibra di canapa su 500 acri. Inoltre, saranno sviluppati standard tecnici e specifiche basati sul consenso per i materiali in fibra di canapa e un programma di certificazione della sostenibilità.

All’inizio di quest’anno, il gruppo di difesa dell’industria U.S. Hemp Roundtable ha appoggiato il progetto, esortando le aziende e le organizzazioni di canapa a incoraggiare l’approvazione del progetto proposto da parte dell’USDA. L’organizzazione è molto soddisfatta di aver ottenuto un guernsey.

«La Tavola Rotonda e la sua organizzazione sorella, la U.S. Hemp Authority, sono particolarmente entusiaste di lavorare con il consorzio guidato dalle HBCU per sviluppare un programma di certificazione della sostenibilità che contribuirà a garantire che la canapa svolga un ruolo critico nella protezione dell’ambiente e nel risanamento dei cambiamenti climatici», ha dichiarato il consigliere generale della Tavola Rotonda Jonathan Miller.

Il finanziamento viene erogato nell’ambito del programma Partnerships for Climate-Smart Commodities, un tentativo di espandere i mercati per i prodotti di base americani che sono intelligenti dal punto di vista climatico. Si tratta di un programma più che simbolico, con l’USDA che ha investito più di 3,1 miliardi di dollari in 141 progetti. 70 progetti sono stati annunciati il 14 settembre e altri 71 il 12 dicembre.

«Ampliare le opportunità per i piccoli produttori e per quelli poco serviti è uno degli obiettivi principali del programma Partnerships for Climate-Smart Commodities», ha dichiarato il Segretario all’Agricoltura Tom Vilsack. «I produttori piccoli e poco serviti stanno affrontando gli impatti del cambiamento climatico a testa alta, con risorse limitate, e hanno la possibilità di trarre il massimo vantaggio dallo sfruttamento della crescente domanda di mercato per i prodotti agricoli prodotti in modo sostenibile e intelligente dal punto di vista climatico».

Sono stati finanziati anche un paio di altri progetti incentrati sulla canapa, tra cui uno sull’aumento della filiera della canapa industriale come materia prima a emissioni zero per carburanti e fibre.

Australia

Ricerca sulla cannabis medica australiana: Invito a partecipare

I ricercatori della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’Università di Sydney hanno lanciato questa settimana una nuova indagine sulla Cannabis come medicina (CAMS22).

L’indagine sulla Cannabis come medicina viene condotta ogni due anni. Fornisce un’istantanea dei modelli di consumo di cannabis medica tra gli australiani, dei sintomi e delle condizioni trattate o gestite, dei metodi di somministrazione, dell’approvvigionamento di farmaci e degli effetti sulla salute e sulla guida.

L’indagine anonima non incorpora solo informazioni provenienti da australiani con prescrizione medica di cannabis.

«Per avere una vera comprensione di come la cannabis viene usata a scopo terapeutico in Australia, abbiamo davvero bisogno di dati da tutti i consumatori, non solo da quelli con prescrizione medica», ha detto il professor Nicholas Lintzeris, che guida l’iniziativa CAMS.

Gli australiani di età superiore ai 18 anni che hanno fatto uso di cannabis a scopo terapeutico negli ultimi 12 mesi sono invitati a partecipare all’indagine CAMS22. Il sondaggio richiede circa 20 minuti, ma non deve essere completato in un’unica sessione. I partecipanti possono salvare le loro risposte in qualsiasi momento e tornare a completarlo in seguito. CAMS 22 rimarrà aperto alle iscrizioni fino a marzo 2023.

Come già detto, l’indagine è anonima e riservata. L’Iniziativa Lambert afferma che non c’è modo di associare le risposte a dati personali e/o identificativi.

«L’indagine CAMS22 ci permetterà di capire come si sta evolvendo l’uso della cannabis terapeutica nella comunità, man mano che si diffonde», ha detto il professor Lintzeris. «Per comprendere meglio l’impatto e gli effetti della cannabis terapeutica, coloro che ne fanno uso devono poter condividere in modo confidenziale le loro esperienze, sia legali che illegali».

L’indagine precedente, CAMS20, ha rivelato che l’uso illegale di cannabis terapeutica era ancora molto comune in Australia, ma l’uso di farmaci prescritti stava crescendo rapidamente. Il professor Iain McGregor dell’Iniziativa Lambert ha detto che da allora il numero di prescrizioni mediche è aumentato drasticamente.

Dal 2020 sono state emesse 295.515 prescrizioni per la cannabis terapeutica, rispetto alle appena 1.011 tra il 2016 e il 2019. Anche i medici australiani sono sempre più d’accordo nel fornire l’accesso ai farmaci. Mentre nel 2019 i medici autorizzati a rilasciare prescrizioni erano solo 144, attualmente il numero è cresciuto di 1.701 unità.