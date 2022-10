Anche gli Stati Uniti beneficeranno dell’integrazione europea dell’Ucraina

L’invasione russa dell’Ucraina è già ampiamente riconosciuta come uno spartiacque nella storia europea moderna. Chiaramente, il sistema di sicurezza europeo prebellico non è più praticabile e sono necessari nuovi approcci. Mentre le truppe ucraine continuano a liberare il loro paese dall’occupazione russa, sta emergendo un consenso sul fatto che la futura stabilità del continente dipenderà dall’ulteriore integrazione dell’Ucraina nell’Unione Europea.

Questo processo di integrazione era già in corso prima dello scoppio delle ostilità all’inizio del 2022, ma è stato potenziato dalla decisione di Putin di lanciare il più grande conflitto europeo dalla Seconda Guerra Mondiale. L’approfondimento della cooperazione dell’Ucraina con l’UE presenta una serie di evidenti vantaggi per la stessa Europa e potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per gli Stati Uniti.

Prima dell’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, l’Ucraina sembrava avere poche prospettive di realizzare una svolta verso l’obiettivo dichiarato del Paese di un’eventuale adesione all’UE. Tuttavia, le onde d’urto del brutale attacco di Mosca hanno trasformato la situazione geopolitica e creato una nuova realtà che ha posto le relazioni dell’Ucraina con la più ampia comunità europea al centro della strategia di sicurezza del continente.

Nei primi giorni dell’invasione russa, il Presidente Zelensky ha segnalato la sua intenzione di sfidare il Cremlino presentando ufficialmente la domanda di adesione all’UE. Questo è stato un gesto importante che ha contribuito a inquadrare la guerra come una lotta per l’indipendenza contro una Russia in ripresa che ha rifiutato di accettare l’uscita dell’Ucraina dall’orbita del Cremlino.

Mentre Mosca cercava di schiacciare la statualità ucraina e invertire il verdetto del 1991, le aspirazioni europee dell’Ucraina simboleggiavano la resistenza del Paese all’autoritarismo russo. Ciò ha contribuito a focalizzare le menti dei politici di tutto il continente. A giugno, all’Ucraina è stato debitamente concesso lo status ufficiale di nazione candidata all’UE.

L’intensificarsi delle relazioni dell’Ucraina con l’UE ha ridisegnato il più ampio panorama geopolitico in diversi modi. Ad esempio, con l’Ucraina e la Moldova ora entrambe riconosciute come nazioni candidate all’UE, il formato del partenariato orientale esistente che comprende Ucraina e Moldova insieme a Georgia, Bielorussia, Armenia e Azerbaigian non ha più senso. Di conseguenza, Bruxelles sta ripensando l’intera politica di vicinato dell’UE per la regione.

I cambiamenti in atto creano il potenziale per un vicinato europeo più stabile nel dopoguerra. Questo sarebbe accolto favorevolmente sia a Bruxelles che a Washington DC. La precedente posizione dell’Ucraina nella zona grigia geopolitica sul fianco orientale dell’Europa l’ha resa vulnerabile all’interferenza imperiale russa e ha reso il paese una costante fonte di instabilità. Chiarire lo status dell’Ucraina come membro del mondo occidentale è nell’interesse dell’UE e degli Stati Uniti. Oltre a ridurre la portata della futura aggressione russa, un’Ucraina pienamente integrata può dare un contributo significativo alla politica di sicurezza e di difesa dell’UE.

Anche l’UE e gli USA condividono obiettivi comuni per quanto riguarda il programma di riforme in Ucraina. Entrambi cercano di rafforzare lo stato di diritto e di creare istituzioni ucraine capaci, consolidando nel contempo la democrazia del paese. Il sostegno degli Stati Uniti all’ulteriore integrazione dell’Ucraina nell’UE può fungere da potente motore per queste riforme.

Le riforme previste da UE e USA sono molto in linea con la visione di un futuro europeo abbracciato dalla stragrande maggioranza degli ucraini. I sondaggi condotti dall’inizio dell’invasione russa mostrano costantemente uno schiacciante sostegno pubblico ucraino all’integrazione europea e all’adesione all’UE. Ciò crea opportunità storiche di cambiamento che possono essere colte con l’aiuto dei partner occidentali dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti possono sostenere l’integrazione europea dell’Ucraina cooperando strettamente con l’UE per sviluppare politiche congiunte verso le riforme ucraine che forniscano coerenza ed evitino sovrapposizioni o scappatoie. Questo approccio dovrebbe includere una serie di incentivi e costi potenziali che contribuiranno a mantenere in linea gli sforzi di riforma e prevenire ricadute.

I funzionari statunitensi possono anche svolgere un importante ruolo di advocacy in Europa promuovendo i vantaggi di una più stretta cooperazione con l’Ucraina. Mentre la guerra scatenata da Vladimir Putin ha trasformato la percezione dell’Ucraina e del suo posto in Europa, permane un notevole scetticismo all’interno dell’UE sulla questione dell’integrazione ucraina. Gli Stati Uniti possono contribuire a plasmare questo dibattito in evoluzione sottolineando i vantaggi di un’Ucraina integrata per i legami transatlantici e la sicurezza europea.

Poiché l’Ucraina cerca di passare dallo status di paese candidato allo stato membro dell’UE, potrebbe anche avere senso che gli Stati Uniti personalizzino gli aiuti finanziari e tecnici al fine di migliorare questo processo e l’integrazione degli aiuti. Allo stesso modo, le politiche di monitoraggio possono concentrarsi anche sulla road map delle riforme sviluppata per avvicinare il paese agli standard dell’UE. Questo approccio porterebbe una gradita chiarezza sul ruolo dei partner internazionali dell’Ucraina nel processo di riforma del Paese.

L’invasione russa dell’Ucraina è di gran lunga la più grande minaccia per l’Europa dalla fine della Guerra Fredda. A meno che Vladimir Putin non venga sconfitto in modo decisivo, le conseguenze per la sicurezza europea saranno gravi. Tuttavia, se l’Ucraina riuscirà a ottenere una vittoria militare, potrebbe aprire la strada a una nuova era di stabilità e prosperità europea. Questo è chiaramente nell’interesse di tutti gli Stati membri dell’UE ed è anche una prospettiva interessante per gli Stati Uniti.

La versione originale di questo intervento è qui.