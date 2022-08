Il Presidente Joe Biden non aveva torto quando ha dichiarato che “la giustizia è stata servita” con l’uccisione del leader di Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, in un attacco di droni statunitensi.

Il problema è che è solo metà della verità; l’altra metà è che al-Zawahiri era più un passato che un potere da non sottovalutare sul totem jihadista. Nella morte, potrebbe aver segnato il suo risultato più significativo da quando è diventato capo di Al Qaeda come simbolo del fallimento di decenni di guerra in Afghanistan.

La presenza di al-Zawahiri a Kabul in una casa di proprietà di Sirajuddin Haqqani, de facto vice capo di stato dell’Afghanistan, sarà propagandata come prova del fatto che l’Afghanistan è tornato ad essere una base per gruppi terroristici. Si ritiene che anche il figlio e il genero di Haqqani siano morti nell’attacco dei droni.

Inoltre, l’uccisione diventerà probabilmente una questione di parte nella politica interna degli Stati Uniti, con i repubblicani che indicano il ritiro pasticciato un anno fa delle truppe statunitensi dall’Afghanistan voluto da Biden.

In attesa delle critiche, Biden ha affermato che l’omicidio ha dimostrato la capacità degli Stati Uniti, dopo il ritiro, di proteggere gli americani senza ‘migliaia di stivali a terra’.

Anche così, il ritiro è il risultato di una guerra che gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno potuto vincere e di un accordo USA-talebani fondamentalmente viziato negoziato dall’amministrazione dell’ex presidente Donald J. Trump che ha aiutato i talebani a riprendere il potere.

Da quando è succeduto a Osama bin Laden dopo che gli Stati Uniti lo hanno ucciso nel 2011, al-Zawahiri, l’uomo che ha contribuito a plasmare Al Qaeda dal primo giorno, non è riuscito a raggiungere la statura dell’ex leader del gruppo. Né è stato in grado di imporre la sua volontà ai franchise di Al Qaeda in Yemen, Somalia e altrove in Africa.

La ricercatrice Nelly Lahoud sostiene in un libro pubblicato di recente sulla base di file di computer confiscati durante il raid statunitense che ha ucciso Bin Laden che Al Qaeda aveva perso gran parte della sua capacità operativa negli anni immediatamente successivi all’invasione dell’Afghanistan del 2001.

Lo Stato Islamico, la principale organizzazione jihadista impegnata in un’aspra lotta con i talebani, ha messo sempre più in ombra Al Qaeda, mostrando l’incapacità di al-Zawahiri di prendere il posto di Bin Laden.

In effetti, lo Stato Islamico oggi rappresenta per gli Stati Uniti una minaccia maggiore di quella di Al Qaeda. Altrettanto importante, lo Stato islamico costituisce anche una minaccia più significativa per gli Stati dell’Asia centrale come il Tagikistan e l’Uzbekistan, nonché per la Russia e la Cina.

Se la presenza di Zawahiri a Kabul solleva interrogativi sulla volontà e determinazione dei talebani di impedire ai gruppi militanti di operare dal suo territorio, i ripetuti attacchi dello Stato Islamico contro obiettivi interni afgani e il lancio di razzi in Tagikistan e Uzbekistan mettono in dubbio la capacità del gruppo.

Certo, garantire un rifugio ai leader di Al Qaeda non equivale per definizione all’acquiescenza dei talebani al gruppo che lancia attacchi dal suolo afghano.

Le domande sono particolarmente pressanti dato che al-Zawahiri è stato ucciso pochi giorni dopo che i talebani si erano impegnati con rappresentanti di 30 Paesi a una conferenza nella capitale uzbeka di Tashkent nel tentativo di sbloccare circa 7 miliardi di dollari in riserve di valuta estera afgana.

Giorni dopo, Tashkent ha ospitato i ministri degli esteri del Consiglio di cooperazione di Shanghai (SCO), che avevano l’Afghanistan in cima alla loro agenda. I membri del gruppo SCO? India, Russia, Cina, Pakistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

Il regime talebano deve ancora essere ufficialmente riconosciuto. I Paesi al di là delle divisioni geopolitiche hanno insistito affinché i talebani prima di tutto dimostrassero la loro volontà e capacità di controllare tutto l’Afghanistan e di ridurre i gruppi militanti.

La comunità internazionale ha anche richiesto ai talebani di formare un governo inclusivo e garantire i diritti delle donne. I talebani non hanno ancora mantenuto nessuna delle sue promesse.

Riferendosi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a gennaio, il Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan Deborah Lyons ha osservato che “l’esistenza di numerosi gruppi terroristici in Afghanistan rimane un’ampia preoccupazione internazionale e soprattutto regionale. Resta da dimostrare in modo convincente il desiderio delle autorità de facto di affrontare questa minaccia su tutta la linea”.

Le osservazioni della Lyons apparentemente sono rimaste inascoltate a Kabul. In risposta agli attacchi dello Stato Islamico al Tagikistan, sede della più grande base militare straniera della Russia, i talebani stanno costruendo una torre di guardia al confine dei due paesi con l’aiuto di un gruppo tagiko deciso a cambiare il regime a Dushanbe.

Aggiungendo al danno la beffa, i graffiti vicino alla torre celebrano Muhammad Sharipov, alias M. Arsalon o Mahdi Arsalon, un cittadino tagiko ricercato dalle autorità negli ultimi otto anni con l’accusa di terrorismo.

Durante i colloqui del mese scorso, il Presidente tagiko Emomali Rahmon ha messo in guardia il suo omologo russo, Vladimir Putin, contro un possibile riconoscimento da parte di Mosca del regime talebano. Putin ha insistito sul fatto che avrebbe preso in considerazione le preoccupazioni tagike sui diritti delle minoranze etniche in Afghanistan.

Mentre i diritti delle minoranze etniche possono essere una preoccupazione tagika, potrebbe essere vero il contrario per la Cina. La Cina teme che il militante Turkestan Islamic Party (TIP), noto anche come East Turkestan Islamic Movement (ETIM), indurito dalla guerra in Siria, possa voler utilizzare l’Afghanistan come trampolino di lancio per attacchi in rappresaglia alla brutale repressione cinese della minoranza musulmana turca uigura nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang.

Un rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affermava il mese scorso che il gruppo aveva costruito roccaforti a Badakhshan vicino al confine cinese nel nord-est dell’Afghanistan, dove aveva “ampliato la sua area operativa e acquistato armi di nascosto, con l’obiettivo di migliorare le sue capacità di attività terroristiche. ”

I talebani hanno suggerito di aver spostato i circa 1.000 combattenti uiguri dal confine cinese ad altre parti dell’Afghanistan lo scorso ottobre. La Cina ha a lungo insistito sui talebani per ridurre l’attività del gruppo.

Creare distanza tra i militanti uiguri e il confine cinese potrebbe non essere abbastanza. Lo Stato islamico ha cercato di chiarirlo quando ha impiegato un uiguro come attentatore suicida in un attacco lo scorso ottobre a una moschea musulmana sciita nella città afgana di Kunduz.

Il messaggio era: i militanti uiguri hanno alternative. I talebani potrebbero non essere la soluzione migliore.