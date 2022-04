Analytica for intelligence and security studies e Affidaty S.p.A. sono due realtà italiane con scopi ed attività diverse tra loro. La prima ha come attività principale l’implementazione del dibattito nazionale ed internazionale sulla sicurezza sulle varie declinazioni del tema, mentre la seconda è un provider di tecnologia italiano, creatore di T.R.I.N.C.I.® una blockchain open source, focalizzata per il mondo enterprise e il cui scopo è favorire gli scambi di valore tra individui, aziende, sistemi IoT e il mondo dei servizi finanziari.

Tra le due realtà esiste però un interesse comune in molte macroaree tematiche: la sicurezza cibernetica, lo sviluppo di nuove tecnologie, il comparto Digitale & ICT e soprattutto la tecnologia blockchain. Queste ragioni hanno portato a valutare una collaborazione stabile tra Analytica e Affidaty per offrire al mercato una migliore value proposition e raggiungere benefici reciproci, rispettando identità e valori di entrambe. Con questa decisione, sono stati definiti i primi principali pilastri di questo rapporto, che nel corso di questi 3 anni di partnership verranno strutturati ed ampliati.

Una delle prime attività sarà l’erogazione, da parte di Analytica, di un corso di alta formazione in materia di Cyber Security e blockchain, al cui interno sarà presente il corso integrazione in materia di programmazione Blockchain e di T.R.I.N.C.I.®, il framework open source di Affidaty S.p.A per la costruzione di blockchain di scopo, smart contracts, asset digitali e NFTs. Il corso sarà fruibile tramite Hdemy, la piattaforma di e-learning sviluppata da Affidaty e potrà essere seguito online tramite lezioni pre-caricate.

Analytica si occuperà di analizzare le principali problematiche legate al mondo della sicurezza cibernetica alla luce delle moderne sfide che ci si trova ad affrontare dalla sicurezza dei dati e delle informazioni alla transizione digitale. Il corso avrà una durata di circa dieci ore solo per la parte di cyber security e si tenderà ad interagire molto con i discenti affinché ci sia non solo la parte di apprendimento classico ma anche lo sviluppo di un ragionamento critico sui temi della sicurezza cibernetica.

Il corso avrà quote agevolate per i soggetti legati ad entrambe le realtà e verrà disseminato nelle relative reti di contatti. Il corso ospiterà 10 partecipanti per erogazione e sarà orientato alle categorie dei giovani professionisti, agli studenti universitari in fase terminale del ciclo di studi, a professionisti del settore così come di aree tematiche affini.

Altri ambiti di collaborazione saranno la gestione di risorse umane d’eccellenza e l’agevolazione al tesseramento. Entrambe si impegneranno per riuscire a costituire un osservatorio sui bandi europei e nazionali, sui quali lavorare in fasi diverse dei progetti, con l’obiettivo di generare vantaggi economici e reputazionali.

Entrambe le parti sono convinte di poter contribuire alla crescita e al miglioramento del partner, così come sono consapevoli delle nuove opportunità che si aprono grazie al valore aggiunto della controparte. Consigliamo a tutti i potenziali interessati di seguire attentamente le due realtà sui loro canali ufficiali per ricevere aggiornamenti sull’evoluzione e concretizzazione di questi propositi, così come di ulteriori progetti congiunti che siano utili allo sviluppo di valore aggiunto in materia sicurezza cibernetica, innovazione tecnologica e sicurezza nazionale.

Denise Serangelo, Presidente e fondatrice di Analytica: “Trovare società e realtà disposte a cogliere la sfida di relazionarsi con un think tank che si occupa di sicurezza non è stato facile, la natura differente e gli obbiettivi divergenti spesso si sono dimostrati ostacoli insormontabili, il team di lavoro di Affidaty ha saputo guardare alle opportunità e non alle differenze coordinandosi con il nostro gruppo di lavoro e creando una sinergia fondamentale al raggiungimento del risultato preposto: una partnership che guardasse al futuro ed all’innovazione, rivolta ai giovani ed alle istituzioni e che promuovesse professionalità e contenuti di alto livello. Analytica guarda con grande soddisfazione ed orgoglio a questa partnership e spera che possa essere il paradigma per molte altre realtà che vorranno approcciarsi ai think tank per sviluppare nuove idee, approcciare ai nuovi problemi per la sicurezza che un mondo in rapido cambiamento ci impone di osservare.”

Niccolò Quattrini, responsabile relazioni istituzionali e politiche di Affidaty S.p.A: “Siamo molto soddisfatti per la partnership siglata con Analytica, i corsi di formazione che verranno rilasciati in collaborazione tra le nostre realtà attraverso l’Hdemy Blockchain, mirano a formare i discenti rendendoli totalmente autonomi nel poter sfruttare le enormi potenzialità della blockchain T.R.I.N.C.I. 2.0. La missione principale è proprio quella di guardare oltre e preparare i futuri developers ai nuovi scenari di business che la blockchain, come tecnologia dirompente ed innovativa, ha iniziato a seminare. Attualmente, le istituzioni sono molto sensibili sull’argomento e sono favorevoli a supportare i progetti formativi per agevolare al massimo sia la transizione digitale che l’evoluzione delle nuove figure professionali quindi è ancora più un piacere mettersi all’opera.”