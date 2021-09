Le analisi di trading sono gli strumenti necessari per iniziare ad investire. Certo, non stiamo parlando di una scienza esatta ma ti aiuteranno sicuramente a prevedere gli andamenti di alcuni asset finanziari come CFD di azioni oppure forex.

Analizzare il mercato o i mercati è sicuramente l’approccio migliore e più sicuro al mondo degli investimenti. Non dimenticarti che investire non è un gioco e che ci sono i tuoi soldi in ballo.

Anche per questo motivo, consigliamo sempre di investire soldi che sono nella disponibilità e che sono frutto di risparmi. Non tutti, ovviamente. Investire non significa scommettere dei soldi su una roulette russa ma è un percorso che necessita di studio, analisi e tanta consapevolezza.

Vediamo quali sono le analisi di trading più diffuse e alcune strategie che potrebbero risultare utili.

Analisi Trading per trading CFD di azioni e di forex: panoramica

L’analisi di trading vengono utilizzate per strumenti finanziari come CFD di forex oppure azioni per determinare le tue decisioni di acquisto. Possono essere di varia natura e utilizzano strumenti come grafici oppure notizie. In ogni caso, ci sono tre tipologie di analisi.

Analisi fondamentale

Tra le analisi del trading, quella fondamentale viene utilizzata per capire i cambiamenti del mercato in base a tassi di interesse, tassi di disoccupazione, PIL e altri dati economici. Questo è ciò che avviene per quanto riguarda il Forex. Per le azioni, invece, bisogna capire se l’azienda a cui si fa riferimento è sottovalutata oppure sopravvalutata. Se è sottovalutata potrebbe essere una buona opportunità per investire.

Analisi tecnica

L’analisi tecnica si presenta sotto forma di sistemi sia manuali che automatizzati. Nel primo caso, è la situazione in cui i trader utilizzano degli indicatori tecnici e gli interpretano per prendere una decisione di acquisto o di vendita. Nel secondo caso, invece, il trader cerca di insegnare al software di cogliere determinati segnali, interpretarli e prendere delle decisioni di acquisto o di vendita.

Analisi del fine settimana

Ci sono due ragioni fondamentali per fare un’analisi del fine settimana. Nel primo caso, significa voler avere una visione d’insieme di un particolare mercato perché sono chiusi e non in movimento. Inoltre, ti consentirà di impostare correttamente le tue strategie di trading per la settimana successiva. Un’analisi del fine settimana è simile a un architetto che prepara un progetto per costruire un edificio.

Strategie di trading

Sulle forex trading app o più in generale nei broker online, è importante utilizzare una serie di strategie oltre alla semplice analisi di trading.

Ad esempio, se ti trovi a negoziare CFD di azioni puoi trovare delle importanti opportunità utilizzando la strategia di trading candlestick che prevedono di determinare i tempi di ingresso nel mercato in base a modelli ad alta probabilità. Inoltre, bisogna anche gestire la vendita o l’acquisto secondo alcune regole standard.

Ad esempio, uno dei metodi di candlestick più famosi è riconducibile alle pin bar perché tendono a creare configurazioni di azioni di prezzo ad alta probabilità. Una pin bar si forma quando il prezzo sale o scende durante un singolo periodo di tempo, ma il prezzo di chiusura rimane all’interno della barra precedente.

Un’altra strategia da considerare è quella che viene definita come divergenza della convergenza media mobile (MACD), inventata nel 1979 da Gerald Appel. In realtà, si tratta di un indicatore che è usato da tutti i trader del mondo è che è basato su semplicità e flessibilità.

Questo indicatore è importante ma fare trading attraverso questo strumento non è molto accurato. Tuttavia, uno degli utilizzi più frequenti di questo indicatore è quello di individuare dei punti del grafico in cui il prezzo dello strumento finanziario subisce uno swing alto oppure uno swing in basso. Questo, però, non deve riflettersi sull’istogramma MACD e indicherà una divergenza di prezzo e momento.

Sfortunatamente questa tipologia di approccio fallisce più di quanto non si voglia dire. Il cambio dei prezzi è spesso troppo repentino e questo metodo costringe i trader ad uscire dalla posizione prima che il valore dell’azione diventi veramente redditizio per loro.

Uno dei motivi per cui i trader spesso perdono con questa strategia è che entrano in uno scambio su segnale dall’indicatore MACD ma escono in base al movimento del prezzo. Poiché l’istogramma MACD è un derivato del prezzo e non è il prezzo stesso, questo approccio è, in effetti, è come mischiare mele con arance.

