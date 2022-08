Amnesty ha accusato le forze armate ucraine di “lanciare attacchi dall’interno di aree residenziali popolate e di basarsi su edifici civili”. Il rapporto implica una sorta di divieto generale di operare in aree civili o di utilizzare infrastrutture civili, quando in realtà la responsabilità dei militari secondo il diritto internazionale è evitare di localizzare obiettivi militari vicino ad aree popolate e proteggere al massimo i civili dai pericoli derivanti dalle operazioni militari misura possibile . L’errata interpretazione di Amnesty ha confuso le acque con conseguenze potenzialmente disastrose.

La vergogna è uno strumento importante per costringere i governi e le forze armate ad aderire alle norme internazionali. Ma lo è anche la cooperazione. Pokalchuk ha sottolineato che il governo ucraino ha una solida esperienza nel rispondere alle preoccupazioni di Amnesty e non ha avuto il tempo adeguato per rispondere in questo caso .

L’argomento di Amnesty secondo cui l’esercito ucraino dovrebbe in qualche modo proteggere le aree popolate da lontano è completamente fuori contatto con le realtà militari dell’invasione russa in corso, ha osservato Pokalchuk. Invece, ha spiegato, le valutazioni di quanto bene un esercito protegga i civili devono essere fatte caso per caso .

Come ha fatto Amnesty a sbagliare così pericolosamente? L’organizzazione stessa vuole conoscere e intraprenderà una revisione condotta da revisori esterni per esaminare le decisioni e le pratiche di lavoro all’interno di Amnesty che hanno portato alla pubblicazione del comunicato. “Vogliamo capire esattamente cosa è andato storto e perché, al fine di imparare le lezioni e migliorare il nostro lavoro nel campo dei diritti umani”, ha affermato Amnesty International.

UA Recover Initiative, Donald Bowser, ha richiamato l’attenzione sui successi dell’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale umanitario (DIU). In quella che ha identificato come una delle grandi riforme nell’esercito ucraino negli ultimi otto anni, migliaia di ufficiali ucraini sono stati addestrati sul DIU in programmi congiunti con organizzazioni internazionali. Il DIU è stato integrato nel curriculum delle università militari e nei programmi di addestramento dell’esercito. Dato il record dell’Ucraina in materia di conformità, sembra che Amnesty avesse altre vie per esprimere le proprie preoccupazioni che avrebbero potuto consentire loro di difendere i civili ucraini senza autorizzare i loro aggressori russi. Il fondatore dell’). In quella che ha identificato come una delle grandi riforme nell’esercito ucraino negli ultimi otto anni,. Il DIU è stato integrato nel curriculum delle università militari e nei programmi di addestramento dell’esercito. Dato il record dell’Ucraina in materia di conformità, sembra che Amnesty avesse altre vie per esprimere le proprie preoccupazioni che avrebbero potuto consentire loro di difendere i civili ucraini senza autorizzare i loro aggressori russi.

Pokalchuk ha anche raccontato come il ramo ucraino di Amnesty sia stato messo a tacere a favore di un team di ricercatori internazionali che non avevano familiarità con la lingua e il contesto locali. Pokalchuk ha descritto l’atteggiamento del ramo principale come “condiscendente e ingiusto” e ha evidenziato il “totale disprezzo per il principio di solidarietà internazionale proclamato nello . Pokalchuk ha descritto l’atteggiamento del ramo principale come “condiscendente e ingiusto” e ha evidenziato il “totale disprezzo per il principio di solidarietà internazionale proclamato nello statuto di Amnesty”.

il ramo canadese dell’organizzazione ha cercato di dimostrare solidarietà con l’Ucraina. Nella sua stessa Ma mentre il ramo principale di Amnesty è accusato di atteggiamenti coloniali,. Nella sua stessa dichiarazione , Amnesty Canada ha espresso rammarico per il fatto che il comunicato stampa sia stato pubblicato senza un contesto sufficiente e non abbia prestato la dovuta attenzione ai numerosi crimini di guerra commessi dall’esercito russo in Ucraina. Ha anche condannato la strumentalizzazione del rapporto da parte di propagandisti russi.

“Diversi anni fa, Amnesty International si è volutamente decentralizzata per ascoltare, rispondere meglio ed essere guidata dalle voci dei difensori dei diritti umani in prima linea. Sfortunatamente, questo comunicato stampa non ha adottato metodi di lavoro obsoleti che centralizzano la conoscenza e il processo decisionale, mettendo ai margini le competenze e la comprensione locali. Lo abbiamo fatto con un rischio considerevole per i nostri colleghi e titolari dei diritti in Ucraina”, ha scritto Amnesty Canada.

Come ha sottolineato Pokalchuk nel suo editoriale, Amnesty ha uno staff dedicato di difensori dei diritti umani e ricercatori, che condividono tutti un impegno per i valori umanitari, tra cui l’amplificazione di voci diverse e la solidarietà internazionale. Mentre conduce la sua diagnosi, tornare a quei valori è il passaggio numero uno. La leadership di Amnesty ha la responsabilità di rispettare la sua missione dichiarata e di riporre la propria fiducia nel suo personale, soprattutto quando alzano bandiere rosse. Il fallimento in Ucraina si è rivelato disastroso, ma si spera possa servire come un campanello d’allarme tanto necessario.