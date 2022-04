«(…) perché più che il tempo passa il nemico si fa d’ombra e s’ingarbuglia la matassa» fa dire Francesco Guccini al suo ‘Don Chisciotte‘. E la temeraria impresa, ben poco idealistica, di tenere assieme tutto e il contrario di tutto appare come e più di sempre improba per i vertici delle forze politiche impegnate a tessere la tela delle alleanze in vista dell’appuntamento delle Amministrative del prossimo, quasi ormai imminente, 12 giugno 2022.

Poi in qualche modo ce la faranno, certo. Ché l’urgenza ed ancor di più il collante del potere, e degli interessi locali, sono fortissimi per poter rischiare un passo falso dalle grandi, possibili e certe, ripercussioni sulle Elezioni Politiche del prossimo anno.

Dati essenziali. Elezioni Amministrative domenica 12 giugno 2022 in 977 Comuni italiani appartenenti a Regioni a statuto ordinario, più Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Ballottaggio domenica 26 giugno. Al voto anche prima: 15 maggio in 4 comuni della Valle d’Aosta, il 29 in 1 comune del Trentino-Alto Adige. Comuni al voto 982 su 7.904. Elettori complessivi 8.500.000 circa. Capoluoghi di Provincia complessivamente 26 tra cui quattro rilevanti Capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro, Palermo. Tra gli altri Alessandria, Belluno, Como, La Spezia, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Taranto, Verona.

Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico, punta al Governo del Paese ad inizio 2023, intanto deve però fare i conti con una impresa ancor più improba, il governo del Partito. Addirittura più facile il primo compito. In ‘Amministrative 2022. La posta in gioco, anche in vista delle Politiche 2023‘ di martedì 5 marzo 2022 abbiamo ipotizzato scenari globali e specifici cui rimandiamo. Ma su di lui si può effocacemente ripercorrere il recente percorso dalle Comunali della prima metà dello scorso ottobre ad oggi.

In ‘Gualtieri, Letta, Conte, e la ‘Scommessa del 19 ottobre’‘ di venerdì 15, antivigilia dei ballottaggi di domenica 17, si sosteneva che «Le dimensioni (della vittoria) contano. Eccome. Per i tre leader da martedì inizia la vera impresa: governare davvero Roma e l’Italia». Se e come ci siano riusciti può essere oggetto di discussione, ora si avvicina la controprova. In ‘Enrico sta sereno. Adesso per davvero. E Gualtieri e Alfonsi governeranno Roma‘ di lunedì 18, a risultati sfornati caldi caldi, si tracciava un possibile sviluppo. E quindi in ‘Quattro protagonisti per un ‘partito democratico’: Enrico Letta. La forza tranquilla‘ immediatamente successivo, martedì 19 ottobre, si incrociavano le sue radici e prospettive.

Realisticamente? Si può cominciare già a tirare un bilancio. E adesso? Adesso vediamo…

ELEZIONI AMMINISTRATIVE. LA STRADA VERSO IL 12 GIUGNO /2 (continua)