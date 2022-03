L’Ucraina non è poi così lontano dall’America Latina, almeno in termini geopolitici. E la nuova Guerra Fredda (che potrebbe diventare terza Guerra mondiale) tra Russia e Stati Uniti, coinvolge anche l’emisfero americano.

Pubblichiamo di seguito una radiografia della situazione realizzata dagli analisti del gruppo di intelligence di ‘Geopoliticalmonitor‘.

***

In quanto grande potenza sorta dalle ceneri dell’ex Unione Sovietica, la Russia ha fatto di tutto per ripristinare la sua egemonia geopolitica nello spazio post-sovietico al fine di ridurre l’influenza occidentale, rafforzare la sua sicurezza nazionale, capovolgere una correlazione di forze considerato dannoso e riscrivere l’architettura di sicurezza europea per soddisfare i suoi imperativi strategici. La vera e propria invasione dell’Ucraina è solo l’ultima -e sicuramente la più spietata- prova di una tale determinazione. Tuttavia, nel tentativo di riaffermare il suo status di forza da non sottovalutare su scala globale, Mosca ha anche rafforzato la sua posizione oltre la sua immediata periferia. In effetti, i vettori di influenza russi possono essere visti anche nell’emisfero americano, lontano dal suo Lebensraum naturale. Questo sfida l’idea centrale della Dottrina Monroe: la concezione dell’emisfero americano come sfera di influenza esclusiva di Washington. Va tenuto presente che, secondo le visioni teoriche di Nicholas Spykman, il perimetro geopolitico della sicurezza nazionale americana va dall’Alaska e dalla Groenlandia alla Colombia, un’area che comprende Canada, Messico, l’istmo centroamericano e il bacino dei Caraibi.

Tuttavia, la presenza russa nell’emisfero americano non è affatto nuova. I russi conquistarono l’Alaska attraverso insediamenti, avamposti mercantili, proselitismo religioso e persino la forza. Tale interesse era motivato dai profitti offerti dal fiorente commercio di pellicce. Inoltre, nel contesto della guerra civile americana,l’impero russo appoggiò diplomaticamente l’Unione e inviò persino navi da guerra in porti strategici americani per scoraggiare un intervento militare diretto da parte della Gran Bretagna o della Francia, rivali con cui la Russia aveva conti da regolare dopo la guerra di Crimea -a favore della Confederazione, schieramento che Londra e Parigi erano inclini a sostenere. Poco dopo la fatidica vittoria del Nord, l’Alaska fu venduta agli Stati Uniti perché i costi per mantenerla erano diventati maggiori rispetto ai benefici. I russi si aspettavano che l’assorbimento dell’Alaska da parte degli americani avrebbe indebolito la posizione degli inglesi sulla costa orientale del Canada. A sua volta, Washington voleva l’Alaska come porta d’accesso all’Asia e come punta di diamante della potenza marittima americana nel Pacifico.

Durante la Guerra Fredda, il tentativo sovietico di posizionare missili balistici a Cuba -che si erano uniti al blocco socialista sotto il regime rivoluzionario di Fidel Castro- ha innescato una grave crisi che ha quasi innescato uno scontro nucleare tra le massime superpotenze mondiali. La presenza operativa delle armi nucleari sovietiche nella Nazione caraibica sarebbe stata profondamente problematica per Washington perché avrebbe minacciato la foce del fiume Mississippi, il cuore dell’industria petrolifera statunitense e una parte sostanziale della costa orientale.

Negli anni ’80, il Cremlino ha sostenuto le forze di sinistra nelle guerre civili scoppiate in America centrale. In risposta, la CIA e il Pentagono hanno sponsorizzato squadre paramilitari di destra. Inoltre, attraverso la sua costellazione di ‘rezidenturas’, il KGB era attivo nella regione.

Dopo il crollo dell’URSS, l’influenza russa è in gran parte scomparsa dall’emisfero americano.

Ci sono stati quattro punti di svolta che hanno creato una finestra di opportunità per il ritorno dei russi.

In primo luogo, l’eccessiva concentrazione dell’agenda di politica estera statunitense nei primi due decenni del 21° secolo sul Medio Oriente, l’Asia centrale e l’Indo-Pacifico ha lasciato un vuoto di potere che poteva essere sfruttato da attori sia locali che esterni. Dopotutto, la legge della capillarità impone che la natura detesta i vuoti. Per il Cremlino non sarebbe stato saggio non approfittare di questa negligenza.

In secondo luogo, l’ascesa di governi autoritari di sinistra -rafforzati dall’accumulo di malcontento popolare, risentimento e privazione dei diritti civili- le cui politiche nazionaliste prendevano di mira gli interessi statunitensi ha generato un’atmosfera politica favorevole.

Inoltre, il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle cosiddette ‘rivoluzioni colorate‘ nell’ex Unione Sovietica e l’espansione verso est della NATO, hanno suscitato una reazione da parte di Mosca, proprio come i pensatori realisti (ad esempio George Kennan, Henry Kissinger, Kenneth Waltz e John Mearsheimer) avevano preavvertito. Come contromisura, il Cremlino ha deciso di aumentare la sua presenza geopolitica nell’emisfero americano. Dopotutto, per gli Stati bolivariani, la Russia era un candidato adatto che aveva i mezzi e le motivazioni per offrire il tipo di patrocinio di cui avevano bisogno, nonché una fonte di benefici economici che avrebbero potuto compensare il loro limitato accesso al commercio e ai finanziamenti.

Il quarto fattore importante è stata la crescente presenza geoeconomica cinese nella regioneattraverso investimenti in settori strategici, operazioni commerciali, partnership commerciali, joint venture, linee di credito, assistenza tecnologica e progetti infrastrutturali. Dal punto di vista russo,questo sforzo ha dimostrato che la posizione di Washington nel proprio cortile non era così forte come sembrava una volta. Di conseguenza, l’America Latina avrebbe forse potuto opportunità anche per il Cremlino.

CUBA

Cuba, un tempo satellite sovietico, si trovò improvvisamente privata dei generosi sussidi sovietici e del patrocinio geopolitico dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

L’Avana non ha avuto altra scelta che attuare lievi riforme economiche, corteggiare alleati latinoamericani che la pensano allo stesso modo e cercare di normalizzare le relazioni diplomatiche bilaterali con Washington. Tuttavia, per diversificare i suoi partenariati, Cuba ha accolto con favore gli interessi cinesi e russi. Dal punto di vista dell’Avana, assicurarsi il sostegno di entrambi è fondamentale per affrontare fenomeni esterni e interni che potrebbero raggiungere proporzioni pericolose o scatenare sconvolgimenti. Sebbene Pechino sia più ricca di Mosca, quest’ultima ha molta più familiarità con Cuba grazie alla vicinanza che è stata favorita per decenni durante la Guerra Fredda. Allora, gli studenti cubani venivano educati nelle università sovietiche, la lingua russa era ampiamente insegnata a Cuba, l’élite al potere del Partito Comunista Cubano era in contatto permanente con le loro controparti sovietiche e c’era un’attiva collaborazione nell’intelligence, negli affari militari, nella diplomazia e persino nelle operazioni di combattimento intraprese nelle guerre per procura extraregionali. Quindi, c’è un forte background che facilita il tentativo di riaccendere questa connessione nel 21° secolo.

Ci sono stati segni e gesti simbolici che puntano verso una riattivazione della collaborazione militare. Inoltre, l’esercito cubano è diventato gravemente obsoleto dopo la caduta dell’URSS, quindi l’accesso alle moderne armi russe sarebbe utile, soprattutto se vengono garantite condizioni finanziarie vantaggiose per il suo acquisto. Allo stesso modo, è stata discussa anche la possibilità di riaprire la stazione SIGINT di Lourdes -un posto di ascolto che veniva utilizzato per spiare gli americani durante la Guerra Fredda. Di recente, la possibilità di una presenza militare russa diretta a Cuba è stata menzionata da funzionari russi, ma non è chiaro se esiste davvero un piano per realizzarla nel prossimo futuro.

Inoltre, il rinnovamento dei legami russo-cubani ha anche una significativa dimensione geoeconomica. Ad esempio, nel 2013 Mosca ha deciso di cancellare quasi il 90% del debito di Cuba. Considerando il debole profilo strutturale dell’economia cubana, l’importo totale era comunque probabilmente impagabile, ma questa concessione doveva essere stata scambiata con i favori dell’Avana. I dettagli esatti non sono stati resi noti, ma Cuba è in particolare uno dei più forti sostenitori delle posizioni diplomatiche russe. In altre parole, il rimborso dei favori economici non va necessariamente saldato con il denaro. Inoltre, le società russe sono coinvolte in joint venture i cui progetti su larga scala intendono sfruttare le risorse naturali cubane, compresi i giacimenti petroliferi offshore e il nichel.

VENEZUELA

Dopo che Hugo Chávez è diventato Presidente, il Venezuela ha stretto stretti legami con i paesi dell’America Latina che condividono un sentimento anti-americano e con le potenze eurasiatiche che nutrono programmi revisionisti. Così, la Russia è diventata un alleato strategico chiave per Caracas. C’è un grande sostegno diplomatico reciproco e Mosca ha fatto tutto il possibile per prevenire il crollo del governo venezuelano guidato dall’uomo forte Nicolas Maduro, il successore di Chávez scelto con cura.

Questo sostegno è stato visibile ogni volta che il regime venezuelano è stato messo sotto pressione. Ad esempio, alcuni anni fa i bombardieri strategici russi sono stati ospitati in Venezuela come dimostrazione esplicita del sostegno incrollabile del Cremlino mentre il Paese era scosso da disordini politici. Il regime venezuelano è probabilmente abbastanza forte e resiliente da gestire da solo i rivali interni, ma affidarsi a un potente alleato extraregionale fornisce una protezione aggiuntiva.

Ancora più importante, il Venezuela è un acquirente di armi russe, inclusi fucili d’assalto, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri e missili. La consegna di materiale militare ha accresciuto il potere duro di Caracas, scoraggiato una rivolta dissidente, scoraggiato un intervento militare straniero e -in una certa misura- bilanciato la presenza delle forze americane nella vicina Colombia. Inoltre, secondo alcune testate giornalistiche, mercenari del gruppo Wagner -una compagnia militare privata russa- operano in Venezuela come guardiani dei beni russi e anche come guardie del corpo per i quadri di alto livello del regime.

Sebbene il Venezuela non sia precisamente un mercato di consumo prospero o una potenza industriale, contiene vasti giacimenti di risorse naturali strategiche. Quindi, Mosca è un fornitore di credito e gli investimenti russi sono presenti in settori chiave dell’economia venezuelana, come la produzione di petrolio e l’estrazione dell’oro. Considerando le asimmetrie esistenti, la Russia ha il sopravvento, quindi Caracas ha un incentivo a compiacere i suoi partner russi, comprese le aziende statali, le società private e -soprattutto- i benefici economici, commerciali e finanziari concessi dal Cremlino possono essere ripagati con politiche concessioni militari, diplomatiche e strategiche. Quindi, l’afflusso di denaro russo in Venezuela viene ricompensato con guadagni che sono più preziosi dei semplici profitti. Per Caracas, questa disposizione garantisce che Mosca favorisca la sopravvivenza del regime guidato da Maduro. Inoltre, secondo fonti aperte, l’assistenza russa ha consentito al Venezuela di ricorrere al regno delle criptovalute apolidi come canale adatto per deviare le sanzioni imposte da Washington. Va tenuto presente che la Russia è uno dei principali istigatori di una campagna mondiale per minare l’egemonia monetaria del dollaro USA e l’impareggiabile controllo americano delle arterie finanziarie internazionali.

In breve, il Venezuela è diventato un punto d’appoggio strategico sempre più importante per la proiezione dell’influenza russa nelle Americhe. Sebbene il regime venezuelano sia ben lungi dall’essere un partner ideale o stabile, Mosca è disposta a chiudere un occhio sulla sua natura sgradevole fintanto che esiste un’opportunità transazionale pragmatica per posizionarsi in una testa di ponte così fondamentale. Di conseguenza, considerando la profondità del suo coinvolgimento in Venezuela, un cambio di regime a Caracas -attraverso un colpo di Stato, una guerra civile o una ‘rivoluzione colorata’- sarebbe dannoso per l’agenda geopolitica regionale di Mosca e una battuta d’arresto per la sua reputazione di efficace protettore dei suoi alleati assediati.

NICARAGUA

Il coinvolgimento russo in centroamerica è iniziato quando l’URSS ha sostenuto il regime di sinistra instaurato dai militanti sandinisti nella guerra per procura scoppiata negli anni ’80. L’altra parte in questo campo di battaglia -le squadre paramilitari di destra note come ‘Contras’- è stata clandestinamente sostenuta da Washington sotto l’Amministrazione Reagan come parte della sua crociata globale per ridurre l’influenza sovietica rovesciando i governi del terzo mondo allineati con Mosca. Il sostegno sovietico includeva assistenza militare, diplomatica, politica ed economica. Poiché le onde d’urto risultanti avrebbero potuto potenzialmente inghiottire anche altri Paesi, questo scontro non è stato da poco.

La fine della Guerra Fredda e la cacciata elettorale dei sandinisti hanno chiuso questo capitolo.

Tuttavia, il loro ritorno al potere ancora una volta sotto la guida di Daniel Ortega nel 2007 ha segnato una svolta nell’orientamento strategico del Paese. La fortuna offriva un’opportunità che valeva la pena sfruttare e il Cremlino non poteva permettersi di sprecarla. All’epoca, i russi si erano ripresi dal caos attraversato negli anni ’90 ed erano pronti ad affrontare Washington in risposta al crescente accerchiamento della Russia. Considerando i precedenti esistenti e la pressante necessità di cercare potenti sostenitori il cui aiuto potrebbe essere utile per gestire le tensioni con gli Stati Uniti a causa di disaccordi inconciliabili, il Presidente Ortega ha abbracciato con entusiasmo il patrocinio russo.

Da allora, la cooperazione bilaterale ha prosperato su una scala senza precedenti. Managua ha diplomaticamente favorito gli interessi di Mosca anche in alcuni dei punti critici più controversi dello spazio post-sovietico (come l’indipendenza dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, l’annessione della Crimea e l’invasione dell’Ucraina). A loro volta, i russi hanno sostenuto il regime di Ortega fornendo assistenza, denaro contante ed equipaggiamento militare. In queste circostanze, la presenza russa in questa Nazione è diventata più forte poiché il ribelle governo nicaraguense ha dovuto affrontare la crescente disapprovazione di Washington. Inoltre, l’addestramento russo ha potenziato le capacità istituzionali delle forze di sicurezza nicaraguensi, una risorsa di hard power che fornisce stabilità politica in tempi di difficoltà, nonché un vantaggio significativo in caso di disordini civili.

Il Nicaragua non rappresenta un formidabile premio economico per Mosca. Tuttavia, la sua posizione lo rende una piattaforma adatta per eseguire atti simbolici militari e navali di tintinnio di sciabole. Inoltre, il Nicaragua ospita una stazione di terra del Russian Global Navigation Satellite System (GLONASS), gestito dall’agenzia spaziale russa Roskosmos. Sebbene lo scopo di tale struttura potesse essere prettamente civile, esso potrebbe anche essere impiegato per la raccolta di SIGINT, ragionevole sospetto che è stato alimentato dalla segretezza che circonda il progetto.

IMPEGNI AGGIUNTIVI: BRASILE, MESSICO, ARGENTINA

Attraverso Venezuela, Cuba e Nicaragua, la Russia ha fatto breccia rispettivamente in Sud America, Caraibi e Centro America. Tuttavia, la stabilità di questi ponti a lungo termine è a dir poco volatile. Pertanto, rivolgersi a pesi massimi regionali molto più stabili per esplorare opportunità per coprire le proprie scommesse ha senso per Mosca. Quindi, i russi hanno investito nello sviluppo dei legami con Brasile, Messico e Argentina. Proprio come può affascinare gli ‘Stati canaglia’, il Cremlino può anche avvicinarsi a Paesi i cui governi hanno un grado di legittimità più elevato.

Brasile e Russia sono membri del blocco BRICS, un gruppo informale di Paesi classificati sia come economie emergenti che come potenze emergenti. È interessante notare che un denominatore comune condiviso da Mosca e Brasilia è che entrambe sono interessate a un equilibrio di potere multipolare, una configurazione che consentirebbe loro di raggiungere l’egemonia regionale nelle proprie aree. Dal momento che le loro potenziali sfere di influenza non si sovrappongono, esiste un potenziale per la collaborazione altrove. In realtà, sebbene giustificati da sfumature ideologiche contrastanti, i governi brasiliani sia di sinistra che di destra hanno nutrito legami con la Russia, il che non sorprende considerando che la geopolitica è modellata da forze impersonali piuttosto che da agenti umani. Per esempio, Mosca ha costantemente sostenuto l’offerta del Brasile di diventare un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, la Federazione Russa rappresenta un mercato di consumo redditizio delle esportazioni brasiliane di materie prime e prodotti alimentari e anche un fornitore di fertilizzanti per l’agricoltura brasiliana. Significativamente, l’ultimo esempio di relazioni russo-brasiliane è stata la visita ufficiale del Presidente Jair Bolsonaro a Mosca, che ha suscitato indignazione a Washington perché è stata vista come un atto di sfida poiché è avvenuta in un momento di accresciute tensioni sull’Ucraina. Finora, il governo brasiliano è rimasto neutrale riguardo all’attuale crisi ucraina. Eppure ci sono dei limiti. Ad esempio, il flusso di armi russe a Caracas è problematico per Brasilia perché considera il Venezuela un piantagrane o un potenziale Stato fallito.

Russia e Messico hanno favorito un modesto miglioramento dei rapporti bilaterali. Dopotutto, il Messico si trova in una posizione complessa. Profondamente ancorato all’orbita geopolitica e geoeconomica di Washington, il Paese deve compensare le asimmetrie bilaterali esistenti nei confronti degli Stati Uniti ma, allo stesso tempo, non può permettersi né di alienare gli Stati Uniti, né di replicare le rivalità di Washington. Pertanto, ha bisogno di sviluppare un collegamento indipendente, cauto e pragmatico con i poteri extraregionali come polizza assicurativa che fornisca uno scudo dalle tensioni geopolitiche.

L’esecuzione di questo atto di equilibrio è una questione di governo, soprattutto se il Messico vuole posizionarsi come uno Stato assertivo a lungo termine. Altrimenti, potrebbe trovarsi in una posizione svantaggiosa nel mezzo di un crescente confronto tra grandi poteri. Quindi, sebbene le relazioni bilaterali manchino di profondità strategica, la collaborazione è limitata. Il Messico ha ricevuto 20 milioni di vaccini Sputnik-V nel 2021. Allo stesso modo, attraverso una partnership con l’italiana Eni, la società russa Lukoil ha scoperto un giacimento petrolifero nel Golfo del Messico -in un’area in cui le era stato legalmente concesso il diritto di impegnarsi nella esplorazione e produzione di idrocarburi già nel 2017- stimata in 250 milioni di barili. Il tentativo dello Stato messicano di coprire accuratamente le sue scommesse strategiche si riflette nella condanna diplomatica dell’invasione illegale dell’Ucraina, nella sua insistenza sulla risoluzione pacifica delle ostilità e nella parallela riluttanza ad aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia.

Nel caso dell’Argentina, detto Paese ha ricevuto vaccini russi e prevede di collaborare nel campo dell’energia nucleare. In una recente visita al Cremlino, il Presidente argentino Alberto Fernández ha espresso un grande interesse ad approfondire la complementarità bilaterale e l’offerta di fornire un canale per lo sviluppo di una più forte presenza russa in America Latina. Questa audace apertura verso Mosca come potenziale partner strategico è stata esplicitamente giustificata come una linea d’azione che avrebbe aiutato Buenos Aires a superare la sua precedente posizione di schiacciante allineamento con gli interessi statunitensi (un orientamento non più considerato vantaggioso) e superare l’onere derivante da questioni come il debito nei confronti del FMI, degli Stati Uniti e delle entità finanziarie private americane.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina in corso, la posizione dell’Argentina è abbastanza simile a quella del Messico.

CONCLUDENDO

In qualità di attore revisionista nello scacchiere geopolitico globale, la Russia ha guadagnato diversi punti d’appoggio nelle Americhe. Quindi, la Russia ha corteggiato regimi che hanno bisogno di potenti sostenitori esterni per gestire le loro relazioni difficili con gli Stati Uniti. Per Mosca, queste teste di ponte servono come irritanti, distrazioni strategiche, leva e merce di scambio che potrebbero essere utili per raggiungere il consolidamento della sua egemonia regionale nello spazio post-sovietico. Pertanto, il Cremlino difficilmente sarebbe disposto a entrare in guerra per proteggere L’Avana, Caracas o Managua e, anche se lo volesse, non avrebbe le capacità logistiche per portare a termine la mobilitazione militare necessaria. Eppure, almeno per il momento, queste partnership sono strumentali affinché Mosca rafforzi la sua posizione e affronti Washington nel suo stesso cortile. In altre parole, questa connessione simbiotica non è stata favorita da fattori ideologici. Invece, essendo emersa come risultato di bisogni complementari, è tutta una questione di ragion di Stato. Anche il crollo dei governi cubano, venezuelano o nicaraguense -anche se rappresenterebbe una battuta d’arresto pubblica- non sarebbe sgradito a porte chiuse a Mosca, soprattutto considerando che tutto ciò che crea problemi agli americani (e gli Stati falliti dell’emisfero americano alimenterebbero certamente il disordine regionale) è considerato conveniente per gli interessi nazionali russi.

Inoltre, gli sforzi della Russia per cercare legami più stretti con Brasile, Messico e Argentina sono stati più cauti. A differenza del Venezuela, del Nicaragua o di Cuba, questi Paesi non possono essere trattati come vassalli, satelliti o Stati clienti, ma lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose offre piattaforme stabili per formare partnership durature il cui potenziale merita di essere esplorato, e dimostra anche sottilmente che la permanenza della dottrina Monroe non deve essere data per scontata. Questo impegno con i pesi massimi regionali su base vantaggiosa per tutti indica che la Russia promuove l’emergere di un equilibrio multipolare di potere nell’emisfero americano. Inutile dire che tale pluralità indebolirebbe il primato tradizionalmente detenuto da Washington come unico epicentro regionale di gravità geopolitica.

In generale, la proiezione dell’influenza russa in America Latina è stata avanzata o facilitata attraverso i canali diplomatici. Tuttavia, ci sono modi più sottili per intervenire, in particolare considerando la leggendaria esperienza di Mosca nel campo dell’intelligence straniera. Ad esempio, nel caso in cui le tensioni tra Stati Uniti e Russia dovessero intensificarsi ulteriormente, la Russia potrebbe ricorrere a ‘misure attive‘ (ossia, azioni segrete).

Questa strategia non convenzionale potrebbe comportare l’istigazione all’instabilità attraverso l’incoraggiamento clandestino all’agitazione militante, alla guerra psicologica, agli attacchi informatici, alla violenza socio-politica o persino alla manipolazione delle reti criminali organizzate nei Paesi dell’America Latina, in particolare quelli allineati con gli Stati Uniti o negli Stati in cui c’è una presenza sostanziale di interessi americani. Tali metodi di guerra ibrida comportano sia rischi bassi che impatti elevati. Dopotutto, seminare il caos è relativamente economico, facile e veloce, ma cercare di ristabilire l’ordine è costoso, difficile e lungo. Inoltre, resta da vedere se il Cremlino cercherà di aggirare le sanzioni occidentali attraverso circuiti economici, commerciali, finanziari e monetari clandestini latinoamericani.

Nel frattempo, non si sa ancora come gli Stati Uniti affronteranno questa sfida crescente nella propria periferia. Ci sono segnali che indicano che gli americani si stanno preparando a fare qualcosa al riguardo. Infatti, poco dopo l’intervento militare russo in Ucraina, il Dipartimento di Stato ha coinvolto funzionari del governo venezuelano in colloqui bilaterali al fine di cercare forniture petrolifere alternative e mitigare le ricadute globali dell’aumento dei prezzi dell’energia. In cambio, Washington avrebbe preso in considerazione la possibilità di revocare le sanzioni. In questi potenziali negoziati, Caracas potrebbe anche chiedere il pieno ritorno delle sue riserve auree che sono state congelate dal Regno Unito e/o il ritiro del sostegno americano al cambio di regime in Venezuela.

In sintesi, ci sono molte prove che dimostrano che l’emisfero americano -un tempo sotto la tutela esclusiva di Washington- è diventato un fronte chiave della nuova Guerra Fredda. In questo teatro di competizione strategica, il colosso russo può giocare con diverse carte e ha un incentivo a raddoppiare sulla scia della crisi ucraina. Nel frattempo, il leviatano americano sta probabilmente formulando una risposta. Non è chiaro come questa rivalità alla fine si svilupperà nella regione, ma questa realtà fa già eco all’osservazione fatta da Lord Curzon, nel senso che i Paesi rappresentano «pezzi su una scacchiera su cui si sta giocando una grande partita per il dominio del mondo».