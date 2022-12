America indispensabile nella protezione dei diritti umani e della libertà

La Giornata dei diritti umani del 10 dicembre crea una nuova urgenza nell’elevare la consapevolezza necessaria e le azioni critiche per sostenere i diritti umani, la libertà e la democrazia che ora sono in caduta libera in vaste aree del mondo. La preoccupante ascesa dell’autocrazia e il desiderio di tale stabilità percepita e voce collettiva che molti hanno sostenuto porti, proiettano un periodo molto pericoloso e un cambiamento nella transizione sociale e globale che non si vedeva da secoli. Eminenti studiosi ed esperti hanno sollevato l’urgenza di vedere questa linea temporale come uno dei più gravi declini degli ideali e dei fondamenti democratici nella maggior parte del mondo, dall’assalto delle autocrazie in ascesa, dell’autoritarismo e dei movimenti di estrema destra e di estrema sinistra e tendenze che minacciano le radici della libertà e della democrazia.

Per i diritti civili e politici, tra cui la libertà di movimento e di opinione, l’uguaglianza davanti alla legge, la libertà di pensiero, coscienza e religione e la libertà di associazione, l’erosione in profondità in parti sempre più vaste del mondo è una vera causa di preoccupazione, tra l’assalto delle forze autocratiche e la capacità in diminuzione e il desiderio di democrazia e libertà.

Per la maggior parte, il crescente fascino e la sottomissione alla morsa sempre più stretta del controllo e del governo autoritari si basano sull’inevitabilità della coercizione convenzionale. Il successo delle misure sistemiche e pervasive nell’ottenere il consenso e le giustificazioni sul modello di governance erosivo e la diminuzione degli spazi per la libertà e i diritti umani, hanno creato una preoccupante adesione pubblica e sottomissione alla convinzione e al sistema radicati. Le persone sono nutrite dai messaggi sui vantaggi di un modello diverso dalla versione occidentale dei diritti umani e della democrazia, intrecciati con il nazionalismo pompato e la politica delle emozioni per scongiurare azioni percepite come interferenti da parte dell’Occidente.

Il grande ombrello della ricerca della democrazia e della libertà come sposato dall’Occidente è stato accolto tiepidamente dagli Stati non occidentali che hanno inquadrato come un tentativo di interferenza nei propri diritti sovrani e autonomia.

Gli atti repressivi sono giustificati sulla base della garanzia della sicurezza e degli interessi nazionali e come base necessaria per contrastare l’intenzione e l’influenza dell’Occidente negli affari interni, esaltando l’identità nazionale e l’interesse a continuare la protezione del regime con tutti i mezzi disponibili.

La preoccupante ascesa dell’autocrazia in ondate più grandi da Teheran a Pechino con effetti a catena di vasta portata in tutto il mondo, fornisce uno slancio minaccioso

Utilizzando la necessità di stabilità e di un maggiore ordine sociale per giustificare le azioni volte a ridurre i diritti civili e socio-economici fondamentali delle persone, questi attori statali hanno perseguito un’ampia copertura mascherando i loro tentativi di continuare a intensificare le azioni repressive e ad aumentare la loro presa sul potere e la sicurezza del regime. Spendendo e concentrandosi continuamente di più sull’ordine interno e sulla lealtà con una presa diffusa e sistematica su strumenti pubblici e apparati di governo per creare paura e deterrenza tra le persone, si sostiene un clima di paura e sottomissione e un ciclo perpetuo di controllo guidato dallo stato che riduce i fondamentali libertà.

Facendo leva sulla scusa degli Stati in via di sviluppo che necessitano del periodo di tempo richiesto e di un contesto unico di considerazione nel loro sistema, l’agenda è impostata per un’efficacia radicata e sostenuta a lungo termine di questo appello propagandistico.

Privazione arbitraria della vita; torture, schiavitù e lavori forzati; arresto o detenzione arbitrari; e l’odio razziale o religioso, tra molti altri, rimane lo stile di vita accettato per milioni di persone nell’attuale status quo detenuto da questi regimi, ignari delle norme e delle regole stabilite dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite.

Dopo aver dato il tono e l’asservimento propagandistico alla penetrazione della narrazione del modello asiatico di democrazia o dei diritti umani e della presunta narrazione tradizionale e non occidentale dell’approccio democratico localizzato, ogni mossa degli Stati Uniti e dell’Occidente nel denunciare atti di atrocità e la soppressione è considerata un’altra ipocrita modalità per sabotare i diritti di questi stati.

I regimi repressivi avranno quindi il sostegno e i favori pubblici necessari dopo anni di disinformazione e propaganda con carte nazionaliste accresciute nel dilagare della retorica delle azioni antioccidentali, in nome della difesa degli interessi dei loro stati nazionali. Tutto ciò va a scapito dei diritti civili fondamentali delle persone. Per la Cina, il contratto sociale del Partito Comunista Cinese che fornisce la stabilità collettiva, la pace e il progresso necessari in cambio della sottomissione collettiva del popolo alla regola e al dettato del partito unico, viene proiettato come la propria versione di una ‘stabilità democratica’ prolungata plasmata da la versione cinese dei diritti e delle responsabilità condivise. Ciò è stato messo a dura prova di recente con il risentimento pubblico senza precedenti per la politica zero COVID che si è trasformato in una spirale in una maggiore revisione dell’attuale fedeltà al partito e del contratto sociale, ma si prevede che non minacci in modo schiacciante le fondamenta del Partito e il suo governo.

Il mondo ha assistito e goduto di quasi un secolo di relativa pace, reso possibile dal giusto sistema globale basato su un determinato ordine globale basato su morali e valori, radicato sugli ideali di democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani sostenuti dall’Occidente, in particolare il NOI.

Questa lunga pace ha purtroppo creato compiacenza in tutto il mondo, e saggiamente e strategicamente capitalizzata da stati e regimi emergenti che vogliono imporre la loro presenza e il loro potere nella gerarchia internazionale, avventandosi sulla risonanza in diminuzione e sugli ideali di difesa della libertà e delle regole basate ordine che hanno consentito e custodito i progressi di cui abbiamo goduto oggi.

Come delusi dalla stessa rete di salvaguardia e sicurezza che ci ha garantito presenza, diritti e ritorni economici, siamo stati pronti a saltare sul carro delle nuove frontiere dell’ordine mondiale che sono tutt’altro che antioccidentali e pro nuovi sfidanti al sistema convenzionale.

Per questo periodo di tempi sempre più bui che si prospettano con maggiori minacce alla sicurezza e incertezze con crescenti forze di soppressione e violazioni dei diritti umani, la necessità di un potere coerente, affidabile e capace nel sostenere il sistema basato su regole e nel fornire la necessaria deterrenza non è mai stata più pertinente.

La democrazia rimane l’unico interesse nazionale che aiuta a garantire tutti gli altri in una cascata positiva di effetti a catena. Le nazioni democratiche hanno maggiori probabilità di garantire la pace, prevenire l’aggressione, espandere i mercati aperti e il commercio, promuovere lo sviluppo economico, difendere i diritti umani e proteggere le norme globali in materia di ambiente, salute e sfide condivise.

La protezione dei diritti umani fondamentali è stata una pietra miliare nella fondazione, oltre 200 anni fa, degli Stati Uniti che rimangono l’unica potenza che ha la capacità sia morale che di hard power per adempiere agli obblighi e ai doveri in questo aspetto, come è stato per decenni, anche se a proprie spese di ritorni ancora maggiori al proprio potenziale potere globale e portata .

Gli Stati Uniti nel loro tentativo di portare avanti un’agenda per la libertà, utilizzano una serie di misure, che sono considerate dai crescenti sfidanti come un esempio ipocrita di soffocamento degli altri, comprese le sanzioni economiche. Le sanzioni e gli altri strumenti economici utilizzati sono alla base sia della deterrenza che della spinta all’autocorrezione da parte dei trasgressori, nel fermare le atrocità o le violazioni condotte che hanno danneggiato l’umanità e la vita delle persone. Questa responsabilità di proteggere non è rosea e riconoscente nel quadro, arriva con i più alti brickbats e percezioni, ma il dovere e l’obbligo di agire moralmente e responsabilmente per salvare vite umane e sostenere l’ordine globale basato su regole e norme rimangono la politica coerente e l’adesione dell’America.

Coerentemente giusti nel difendere la giustizia e la libertà per l’umanità, gli aiuti esteri e gli orientamenti politici sono modellati a questo proposito, con l’assistenza allo sviluppo e salvavita in miliardi di dollari nel corso dei decenni che hanno contribuito a salvare vite umane, scoraggiare le aggressioni, sostenere democrazia e legge e ordine, ridurre la fame e le malattie, combattere la discriminazione e l’ingiustizia e dare pari opportunità a tutti indipendentemente dalle affiliazioni, tra molti altri. Tutti questi non sono stati nell’alto radar degli stati o delle persone, annegati dalle ondate di apatia pubblica, compiacimento e dando tutto per scontato. Gran parte di ciò è stato anche sistematicamente soffocato dall’aggressiva spinta del soft power di Pechino e Mosca nel screditare gli sforzi dell’Occidente e degli Stati Uniti e puntare le loro controcampagne per dipingere un’immagine degli Stati Uniti come una potenza in declino che è disperato per difendere la sua influenza attraverso questi sforzi.

L’America rimane vittima del proprio elevato standard morale, creando il proprio autocontrollo e il proprio perseguimento nello stabilire i valori e i principi del buon governo, della libertà e della democrazia come criteri e limiti nella sua agenda globale a scapito della propria maggiore potere e influenza globale.

Gli americani potrebbero scegliere di non essere frenati dalle condotte di giustizia, onore, rispetto reciproco e adesione all’ordine democratico e alla libertà che ha diligentemente creato per l’ordine globale ed essere invece liberi di espandere e utilizzare la sua impareggiabile potenza durante la fine del Seconda Guerra Mondiale e Guerra Fredda per governare il mondo attraverso dettami repressivi e assetati di potere. Io non l’ho fatto. Invece, Washington ha scelto di rimanere sulla strada maestra morale, creando questo scopo a volte controproducente della sua stessa percezione globale che è stata inesorabilmente attaccata dai suoi rivali.

Può sempre essere attratta dalla tentazione del potere e del dominio egemonico globale attraverso l’autocrazia e il dominio del pugno con la sua forza senza pari in varie occasioni nel corso del secolo, ma ha scelto di creare un sistema mondiale basato su regole, uguaglianza, giustizia, libertà e rispetto per l’uomo diritti e dignità.

L’indice Freedom in the World elenca gli Stati Uniti nella categoria più alta per la libertà umana nei diritti civili e politici, e Washington continua a porre i pilastri dei diritti umani e della democrazia come tratti distintivi centrali della sua politica estera.

Con questi valori fondamentali al centro dei suoi principi fondanti, l’America è stata a proprio svantaggio in varie persecuzioni di potere economico e politico in tutto il mondo, avendo posto questi valori di buon governo, integrità, libertà e diritti umani come criteri fondamentali in suoi orientamenti politici. Pechino si è affrettata a balzare all’apertura e ha visto salire alle stelle la sua economia globale e il suo potere morbido, senza auto-restrizioni o limitazioni basate su questa stretta aderenza a norme e principi di libertà e pratiche democratiche nei rapporti con altri attori globali .

Nonostante ciò, l’America rimane inflessibile nel suo scopo e impegno a sostenere e proteggere questi valori universali. Gli errori sono stati commessi nel corso dei decenni, ma il meccanismo di autocorrezione e autorealizzazione e il sistema di controllo ed equilibrio hanno creato la progressione e l’equilibrio naturali necessari, con le persone al centro dell’orientamento.

Con la Costituzione degli Stati Uniti e il Bill of Rights, il mondo ha assistito al primo esperimento pratico nella creazione di un governo che sarebbe stato giudicato dalla misura in cui rispettava e proteggeva i diritti dei suoi cittadini. I diritti, quindi, sono spesso visti dagli americani come una caratteristica distintiva del loro patrimonio nazionale, e giustamente.

Queste caratteristiche della democrazia americana che sono meccanismi di autocorrezione attraverso la separazione dei rami e nel mettere i diritti umani e la dignità al centro del processo decisionale e dell’importanza, hanno creato un fascino globale e ondate di democrazia, sia nel salvare vite che nel consentire il sostegno economico e di sviluppo viaggio.

L’ipocrisia americana e la volontà americana di agire unilateralmente hanno causato occasionali risentimenti, anche tra coloro che hanno condiviso i valori alla base delle politiche americane. Nonostante ciò, gli Stati Uniti, coerentemente con il loro approccio di due secoli fa, erano, sono e continueranno ad essere un leader mondiale nella lotta in corso per i diritti umani. La posta in gioco è troppo alta per un altro ritorno alla tirannia e alla presa autocratica, e la lotta per difendere la libertà e i diritti umani continua a livello globale con la necessità fondamentale che l’America continui a guidare la corsa, perché il mondo non può permettersi di lasciare che il nostro progresso democratico e la nostra libertà siano così lottato duramente per perire. Lo dobbiamo alle nostre prossime generazioni e all’umanità per noi stare dalla parte giusta della storia.