Ci sono date che hanno una risonanza speciale per i Paesi. È quello che succede al popolo cileno con il 4 settembre, questa domenica in cui deve decidere se approvare o meno una nuova Costituzione, e che è anche il giorno, 52 anni fa, in cui gli elettori del Cile, in un altro cruciale giorno, hanno eletto Salvador Allende come Presidente della Repubblica.

Quella notte del 4 settembre 1970, insieme a migliaia e migliaia di ferventi compatrioti, udii Allende promettere, da un balcone che si affaccia sull’Alameda, che per il Cile si stava aprendo “un nuovo sentiero”, “il felice cammino verso una vita diversa e migliore .” La vittoria di Allende incarnava una sete di giustizia, libertà e sovranità nazionale che era stata in fermento per tutto il 20° secolo e che era radicata nelle lotte degli uomini e delle donne cileni sin dagli albori dell’Indipendenza, la stessa sete che ora anima la Costituzione del 2022.

E anche quel leggendario 4 settembre, come quello che ora si confronta con la gente in questi giorni, ha avuto una grandezza che ha superato i confini nazionali. È stata la prima volta che un socialista è salito al potere utilizzando non i metodi violenti e insurrezionali delle precedenti rivoluzioni, ma attraverso un percorso democratico.

Quell’esperimento trascendentale – “un percorso”, disse Allende quella notte radiosa, “che altri popoli d’America e del mondo potranno seguire” – si è concluso tragicamente. Tre anni dopo un colpo di stato militare rovesciò il Presidente liberamente scelto dai suoi concittadini. Durante i 17 anni che seguirono la morte di Allende nel palazzo presidenziale di La Moneda, il Cile subirà una dittatura infida i cui effetti corrodono e corrompeno la nostra società fino ad oggi.

Uno dei principali lasciti di quel periodo autocratico fu la Costituzione che ancora ci governa e che fu imposta, con la forza e fraudolentemente, dall’allora dittatore Augusto Pinochet. È questa Costituzione che i cileni, questa domenica 4 settembre, hanno l’opportunità di ripudiare, adottando una Magna Carta che, invece di essere ideata da un gruppo di esperti, è stata redatta da una Convenzione eletta dal popolo e democraticamente, e la cui 388 articoli, discussi pubblicamente e in modo trasparente, sono stati adottati da più di due terzi di quelli convenzionali.

Quando la Convenzione ha iniziato a funzionare il 4 luglio dell’anno scorso, non avevo dubbi che nel referendum finale gli elettori avrebbero segnato in modo schiacciante l’opzione Approva. Quella Convenzione non ha risposto alle proteste più massicce della storia del Cile, un’esplosione sociale che ha richiesto i cambiamenti essenziali che la Costituzione di Pinochet aveva bloccato dal ritorno della democrazia nel 1990? E la necessità di un nuovo quadro giuridico non era stata avallata dall’80% di coloro che hanno votato in un primo plebiscito? E i volti dei delegati a quel Convegno non sembravano forse uno specchio del Cile autentico, forse “non sono come noi, come il Paese vero”, come mi hanno sottolineato stupiti più interlocutori per le strade di Santiago? Si sono visti rispecchiati in un’assemblea in cui molti membri provenivano da regioni disagiate ed erano giovani e sconosciuti. E, tra l’altro, era una Convenzione congiunta con una significativa rappresentazione dei popoli originari, così invisibile per secoli.

E quasi a sottolineare la certezza che l’Approvazione sarebbe vittoriosa, il 56% degli elettori – la più alta maggioranza della storia – ha scelto come Presidente Gabriel Boric, carismatico 35enne ex leader studentesco, le cui strutture del programma di trasformazione hanno coinciso con le stesse priorità e desideri della Convenzione costituzionale.

Eppure, nonostante tanti venti favorevoli, i sondaggi indicano la possibilità che l’opzione Rifiuto vinca il plebiscito

Un fattore che spiega questa inversione di tendenza è un notevole calo di popolarità del governo Boric, che è stato – era inevitabile – incapace di risolvere a breve termine problemi urgenti ereditati dal passato. Inoltre, non ha aiutato il fatto che le posizioni massimaliste di una rumorosa minoranza nella Convenzione siano state abilmente sfruttate dalla destra cilena e dal suo monopolio dei media, per dipingere i convenzionalisti come estremisti che avrebbero portato il paese su un precipizio comunista. E milioni di elettori, non avendo letto le lunghe 167 pagine della nuova Costituzione, hanno creduto a una raffica di notizie false sul suo contenuto (ad esempio, che pone fine alla proprietà privata o che trasformerà il Cile in “un altro Venezuela”).

In ogni caso, sono convinto che se un numero sufficiente di cittadini capirà lo spirito profondamente democratico ed ecologico di questo nuovo documento istitutivo, esso sarà finalmente ratificato. Stabilisce uno Stato sociale e democratico, sottolineando la solidarietà, la partecipazione, la libertà e il decentramento, osando immaginare un Paese con parità uomo/donna, dove il sistema giudiziario serve tutti e non solo i ricchi, dove è dovere dello Stato proteggere natura e dove le comunità indigene sono riconosciute come protagoniste di uno Stato plurinazionale e interculturale. Sancisce il diritto all’aborto, alla salute, all’acqua, all’alloggio, all’istruzione e ai fondi pensione dignitosi e la necessità di esercitare la sovranità sulle risorse minerarie. E, più volte, sottolinea la difesa dei bambini e degli animali e degli anziani, e anche dei ghiacciai e dei fiumi. È una visione progressiva, responsabile e persino tenera di come muoversi verso una società in grado di affrontare le sfide dei nostri tempi turbolenti.

È vero che diversi provvedimenti in termini di Governo e Magistratura hanno portato alcune figure importanti dell’élite privilegiata del centrosinistra a manifestare a favore del Respingimento, che confonde ulteriormente gli elettori indecisi, ma tale situazione può essere ribaltata con l’impegno di le parti che sostengono Boric per correggere queste carenze.

Sono fiducioso, come lo era Allende più di cinquant’anni fa, che il popolo cileno saprà esprimersi a favore di un futuro saggio e giusto, per costruire, insieme, “la nuova società, la nuova convivenza sociale, la nuova moralità, il nuova patria” che sognava Sono fiducioso che nella notte del 4 settembre 2022 si ripeteranno in alcuni cuori le parole con cui Allende ci ha commosso nell’Alameda quell’altra notte straordinaria: «Sono stati l’uomo anonimo e la donna ignorata del Cile che hanno reso possibile questo fatto sociale trascendentale. Migliaia e migliaia di cileni hanno seminato il loro dolore e la loro speranza in quest’ora che appartiene al popolo”.

