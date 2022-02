E’ più che un grido d’allarme, quello che giunge dalla California e che riguarda tutti gli operatori del settore canapa e in special modo cannabis. Sena l’intervento e la protezione dello Stato e delle principali istituzioni governative, tutta la filiera della produzione, trattamento e commercializzazione di canapa e cannabis può letteralmente crollare e collassare in pochissimo tempo. Stati Uniti. Proprio quando le cose sembravano essere in qualche modo sistemate per il futuro della marijuana medica in Mississippi, è apparso un nuovo potenziale ostacolo – la fornitura di elettricità al settore.Canada. Comprare cannabis in Quebec richiederà un vaccino COVID-19, secondo una direttiva emessa dal governo della provincia la scorsa settimana. Il ministro della salute Christian Dubé ha annunciato il 6 gennaio che i clienti che acquistano marijuana nei negozi finanziati dal governo devono mostrare la prova della vaccinazione COVID-19 completa. Stati Uniti. Nelle ultime due settimane di novembre, ci sono state almeno 25 effrazioni e furti di cannabis nei dispensari della Bay Area, secondo i sostenitori della cannabis. La risposta della polizia, se c’è stata, è arrivata ore dopo.

Stati Uniti

Gli operatori di cannabis della California avvertono di un possibile crollo dell’industria

I leader delle compagnie californiane della cannabis hanno avvertito il governatore Gavin Newson e i legislatori la scorsa settimana che l’industria regolamentata della marijuana nello Stato è in pericolo di collasso, chiedendo sgravi fiscali e un migliore mercato al dettaglio per sostenere le imprese in difficoltà.

In una lettera inviata a Newsom, al presidente del Senato Toni Atkins, e al presidente dell’Assemblea Anthony Rendon, più di due dozzine di sostenitori della cannabis e di dirigenti dell’industria hanno notato che gli obiettivi della legalizzazione della cannabis in California includevano la fine del mercato illecito della marijuana e la protezione della sicurezza pubblica, creando un’industria regolamentata e responsabile. Ma quattro anni dopo l’inizio delle vendite legali, «l’industria sta crollando».

«Abbiamo bisogno che voi capiate che siamo stati spinti a un punto di rottura», hanno scritto i leader dell’industria della cannabis nella lettera a Newsom e ai leader legislativi.

I difetti della legalizzazione della cannabis in California

La lettera cita diversi difetti della legalizzazione della cannabis in California, tra cui l’alta tassazione per gli operatori legali che si traduce in prezzi dei dispensari che sono del 50% superiori al mercato illegale. I leader dell’industria hanno anche criticato la capacità dei governi locali di vietare alle imprese di cannabis di stabilirsi nelle loro giurisdizioni, una situazione che lascia solo un terzo dei comuni con accesso locale ai prodotti di cannabis regolamentati. Il risultato è un mercato maturo per gli operatori non regolamentati, con il 75% della cannabis in California che proviene dal mercato illecito, tutto non testato e potenzialmente non sicuro.

I dirigenti dell’industria hanno anche notato il fallimento nell’affrontare adeguatamente i danni causati alle comunità di colore dalla fallita guerra alla droga. Nel complesso, la legalizzazione della cannabis ha portato ad un ambiente normativo che minaccia la redditività delle imprese di cannabis, in particolare gli operatori tradizionali che stanno facendo la transizione dal mercato tradizionale non regolamentato della California.

«E’ fondamentale riconoscere che la mancanza di volontà di legiferare efficacemente, implementare e supervisionare un’industria della cannabis funzionale e regolamentata ci ha messo in ginocchio», hanno scritto. «Il sistema californiano della cannabis è una presa in giro a livello nazionale; una lezione di politica pubblica su cosa non fare».

«Nonostante decenni di persecuzione da parte del governo, siamo stati partner disponibili e adattabili nella lotta per regolare la cannabis», continua la lettera. «Abbiamo chiesto instancabilmente un cambiamento, con innumerevoli appelli ai legislatori che sono rimasti inascoltati. Abbiamo raggiunto collettivamente un punto di tensione intollerabile, e non sosterremo più un sistema che perpetua una Guerra alla Droga fallita e regressiva».

Le imprese e i gruppi che hanno firmato la lettera a Newsom includono la California Cannabis Industry Association, il capitolo californiano della National Organization for the Reform of Marijuana Laws, la United Cannabis Business Association di Los Angeles, Papa & Barkley, Flow Kana Inc, Harborside Inc e CannaCraft.

L’industria della cannabis chiede uno sgravio fiscale

I firmatari della lettera hanno chiesto l’eliminazione della tassa di coltivazione della California, che secondo loro rende la cannabis l’unico prodotto agricolo che viene tassato alla fattoria. Notando l’eccedenza di bilancio dello stato di 31 miliardi di dollari, hanno anche richiesto una tre-vacanza dalla raccolta dell’accisa sulla cannabis, seguita da un ritorno graduale della tassa negli anni successivi.

«Stiamo cercando una sospensione immediata della tassa di coltivazione, che è una tassa incredibilmente onerosa che si accumula in tutta la catena di approvvigionamento legale», ha detto Lindsay Robinson, direttore esecutivo della California Cannabis Industry Association, ai giornalisti in una conferenza stampa virtuale venerdì. «Quindi questa è una strada che stiamo percorrendo. Vorremmo anche che i legislatori attraverso il processo legislativo o il processo di bilancio. Considerare la sospensione dell’accisa o la riduzione dell’accisa per il prossimo futuro fino a quando il mercato legale può davvero iniziare a crescere e prosperare».

I dirigenti dell’industria hanno anche chiesto un’espansione dell’accesso al dettaglio per sostenere gli operatori in difficoltà, notando che il 68% dei governi locali non hanno permesso la cannabis regolata nelle loro giurisdizioni. Essi propongono una legislazione che obbligherebbe ogni città e contea dove la maggioranza degli elettori ha approvato la Proposizione 64, la storica iniziativa di legalizzazione della cannabis approvata dagli elettori nel 2016, ad adottare misure per regolare la cannabis entro il 1° luglio 2022. Le giurisdizioni che non avessero agito avrebbero adottato le regole statali per la cannabis regolamentata.

Tiffany Devitt, capo del governo e degli affari dei consumatori di CannaCraft, dice che la California non ha vissuto all’altezza degli obiettivi della legalizzazione della cannabis e sta mettendo in pericolo la salute dell’industria.

«L’amministrazione Newsom sta deludendo la maggioranza degli elettori californiani che sostengono la marijuana ricreativa legale, perpetuando politiche fiscali, di licenza e di applicazione sbagliate che stanno decimando un’industria una volta vibrante», ha scritto la Devitt in una e-mail a Cannabis Now. «L’inazione sta costando al nostro stato posti di lavoro, rafforzando il mercato illecito già dominante, e assicurando che una delle grandi industrie eredità della California sarà non competitiva quando avverrà la legalizzazione federale».

Erin Mellon, una portavoce del governatore, ha detto in una dichiarazione che Newsom sostiene la riforma fiscale della cannabis e riconosce che il sistema ha bisogno di riforme, compresi maggiori sforzi per arginare il mercato non regolamentato.

«E’ chiaro che l’attuale struttura fiscale presenta sfide serie ma non volute», ha detto Mellon. «Qualsiasi sforzo di riforma fiscale in questo spazio richiederà l’azione di due terzi della legislatura e il governatore è aperto a lavorare con loro su una soluzione».

Stati Uniti

Nuova sfida per la cannabis medica del Mississippi: l’Elettricità

Proprio quando le cose sembravano essere in qualche modo sistemate per il futuro della marijuana medica in Mississippi, è apparso un nuovo potenziale ostacolo – la fornitura di elettricità al settore.

La legge sulla cannabis medica del Mississippi è diventata legge dopo che il governatore Tate Reeves l’ha firmata a malincuore la settimana scorsa, ponendo fine a un paio d’anni di caos sulla marijuana medica.

Il Mississippi State Department of Health dice che ora sta lavorando per stabilire le strutture per le licenze e il registro dei pazienti, e prevede di iniziare ad accettare le domande di licenza online entro giugno di quest’anno.

Mentre le strutture di coltivazione, lavorazione e distribuzione cominciano ad essere costruite, qualcosa di cui tutti avranno bisogno è naturalmente l’elettricità – e un’ombra è stata gettata sulla fornitura di questo servizio essenziale.

Negli Stati Uniti, la canapa è legale a livello federale dalla firma del Farm Bill del 2018. La canapa è definita come la pianta Cannabis sativa L. e qualsiasi parte della pianta con una concentrazione di THC delta-9 non superiore allo 0,3% del peso secco. Al di sopra di questo livello di THC la cannabis è considerata marijuana – e la marijuana rimane illegale a livello federale.

La Tennessee Valley Authority (TVA) è una grande azienda elettrica che rifornisce il Tennessee e parte dell’Alabama, del Mississippi, del Kentucky e di molti altri stati. Nel Mississippi, ogni contea della regione nord-orientale è fornita dalla TVA.

TVA è un’azienda elettrica di proprietà federale – ed è qui che si trova la sfida. Secondo un articolo del Daily Journal, la TVA non è sicura di poter fornire legalmente energia – anche indirettamente – alle strutture per la marijuana medica.

In questa fase, non sembra esserci una politica ufficiale sul fatto che le aziende locali che comprano energia dalla TVA possano poi vendere elettricità alle imprese di marijuana. Ma senza dubbio la situazione sarà osservata da vicino perché non riguarda solo il Mississippi, ma anche aree di servizio in altri Stati.

Con 37 Stati americani -secondo alcuni 39- che ora permettono la cannabis medica in varie forme, è probabilmente giunto il momento che il governo federale americano si metta al passo con i tempi.

Su una nota correlata, il rappresentante dello stato del Tennessee Jason Powell la settimana scorsa ha presentato una legislazione per proporre un emendamento alla costituzione del Tennessee per legalizzare l’uso, la coltivazione e la vendita della cannabis medica. Se questo dovesse passare e se la situazione della TVA non fosse risolta, potrebbe davvero mettere i bastoni tra le ruote alla produzione e alla distribuzione nello Stato.

Stati Uniti

La legalizzazione della cannabis sta uccidendo gli eventi sulla marijuana?

C’era molta marijuana al recente “Harvest Ball“, la prima edizione del nuovo evento sulla cannabis ribattezzato a metà dicembre, incentrato sulla celebrazione del raccolto della California settentrionale, precedentemente noto come Emerald Cup. (La “Emerald Cup” ufficiale si svolge a maggio a Los Angeles al Green Street Festival). Questa non-Emerald Cup era solo la “strada per la Coppa”, se seguite. L’unico problema era mettere le mani su un po’ d’erba senza bruciare un’ora di fila o incappare nella legge.

Il primo grande evento sulla cannabis in California nell’era COVID-19 che non sia una conferenza commerciale, l’Harvest Ball è stato anche il primo evento per i consumatori di cannabis a svolgersi sotto l’occhio vigile del nuovo Department of Cannabis Control (DCC), l’agenzia statale unica creata la scorsa estate dal governatore Gavin Newsom. E’ stato anche il primo evento della “Emerald Cup” dopo che il nuovo formato del marchio ha segnalato uno spostamento dalle sue radici del Triangolo di Smeraldo verso i centri abitati della California del Sud.

Per tutte queste ragioni – COVID, Newsom, regole, commercializzazione – cambiamenti significativi erano inevitabili. Molto è successo dai vecchi tempi dei sacchi di tacchino che scoppiano e dei barattoli di vetro riempiti con le scorte di testa, con i coperchi svitati ogni pochi minuti in modo che i coltivatori potessero scambiare sniffate di bouquet di terpeni o scambiare manciate di bud per denaro, per bud diversi o, altrettanto probabilmente, per la gioia di condividere.

Ma secondo gli organizzatori dell’evento e i partecipanti, le cose sono state così difficili che, a meno che la legge statale sia significativamente rivista – per permettere ai coltivatori di vendere direttamente ai consumatori, e per allentare (o almeno chiarire) le regole su quali scorte possono essere vendute o meno- eventi come l’Harvest Ball/Emerald Cup/comunque li si chiami, semplicemente non funzioneranno.

«Abbiamo bisogno di modifiche in modo che gli eventi futuri siano fattibili», ha detto Taylor Blake, co-produttrice dell’evento e figlia di Tim Blake, il coltivatore di Mendocino County e fondatore che ora serve come CEO.

Cosa è andato storto? E cosa deve cambiare perché le cose vadano bene?

Troppo trambusto, troppo “Bust”

Gli eventi sulla cannabis e la legge hanno sempre avuto un rapporto difficile, ma sono riusciti a coesistere, se non pacificamente e comodamente, almeno funzionalmente.

Implicito nell’ethos di quasi tutti gli eventi di erba è il riconoscimento che si tratta di un mercato.

I venditori pagano per gli stand in modo che i partecipanti possano venire e dare loro soldi per qualsiasi cosa stiano vendendo: Magliette, poster, libri o (ad un evento sull’erba, questo è ciò che la gente vuole veramente) erba. Secondo l’attuale legge della California, la cosa più difficile da vendere ad un evento sulla cannabis è la cannabis.

Anche se la maggior parte delle marche di cannabis avevano prodotti disponibili nei loro stand, non tutte queste marche hanno una licenza di vendita statale. E con buona ragione – queste licenze sono costose. Se non sei nel giro della vendita al dettaglio, perché dovresti averne una? Questo significa che chiunque volesse vendere cannabis all’evento aveva opzioni limitate.

Potevi accettare di vendere sotto la licenza dell’evento – che avrebbe poi preso il 50% del tuo lordo, una tassa che molti partecipanti agitati hanno descritto come “predatoria”. Oppure, se eri un piccolo agricoltore nella “zona dei piccoli agricoltori” designata (una descrizione che si applicava all’intera Emerald Cup e non a una sottosezione), potevi mettere da parte un po’ di inventario per il singolo banco di vendita, ma quell’inventario doveva essere adeguatamente confezionato, testato e inserito nel sistema di tracciabilità dello Stato.

Il risultato era un sacco di quello che i nerd della vendita al dettaglio e della tecnologia chiamano “attrito”, cioè barriere. I visitatori di uno stand che vedevano la cannabis che gli piaceva dovevano prendere appunti o ricordarsi cosa volevano; portare quella lista ad una fila che poteva richiedere un’ora di lavoro; e infine dare il loro ordine ad un impiegato oberato di lavoro che probabilmente non era sicuro se il nome della varietà che il cliente aveva pronunciato fosse ancora in magazzino o addirittura correttamente preparato dalla fattoria. Non era facile e non aveva senso logico, ma questa è la legge.

Peggio per alcuni partecipanti era l’onnipresente DCC, i cui agenti potevano essere identificati dalle loro giacche color oliva, dai cappelli blu con piccoli loghi a forma di foglia di ventaglio e dal profondo interesse per la quantità di cannabis che uno poteva portare con sé, e se era oltre il limite di otto once imposto dalla legge di legalizzazione dello stato.

Secondo le foto e le interviste, i funzionari del DCC sono piombati in diversi circoli di amici dove i partecipanti hanno detto che stavano semplicemente mostrando la loro erba gli uni agli altri – non vendendo né condividendo il prodotto segnato per la vendita (cosa che non si può fare; una volta che il prodotto è inserito nel sistema di tracciabilità, deve essere venduto o distrutto). Potrebbero anche essere stati un po’ troppo zelanti, che non è la vibrazione per cui chi paga 90 dollari e più per un biglietto era lì.

«Il DCC ha infastidito i coltivatori autorizzati con stand che mostravano i campioni dei loro prodotti», ha detto Trevor Wittke, un coltivatore di seconda generazione che posta su Instagram come @sungrownmidz ed è l’ex direttore esecutivo della Calaveras County Cannabis Alliance. Anche Wittke ha riferito di essere stato messo alle strette e interrogato dal DCC per vedere se stava rispettando le regole – e ha condiviso una foto di quello che sembrava essere un enorme sacco della spazzatura, pieno di prodotti di cannabis, portato in giro da un agente del DCC.

In una dichiarazione, Christina Dempsey, il vice direttore ad interim degli affari esterni del Department of Cannabis Control, ha detto che l’agenzia non ha confiscato nessuna cannabis. La terminologia che il DCC preferisce, secondo uno scambio di e-mail, è “consegnata volontariamente“, un esercizio di semantica che non ha fatto guadagnare punti ai regolatori con i partecipanti esausti ed esasperati come Wittke.

Per quanto riguarda la fattibilità dell’evento, il DCC è «nel bel mezzo dell’esame dei regolamenti attuali dell’evento al fine di migliorare e chiarire i requisiti», ha detto Dempsey. «Questo includerà la raccolta di feedback dai licenziatari che partecipano e gestiscono eventi con la cannabis. Stiamo anche valutando quale guida potrebbe aiutare gli organizzatori di eventi, i rivenditori e gli espositori a capire meglio i requisiti e a considerare approcci innovativi agli eventi».

Aggiustare o morire

A sentire la gente della Emerald Cup, la principale fonte di attrito era intorno all’identificazione e alla sicurezza del prodotto. La legge statale richiede che qualsiasi cosa venduta sia testata prima che possa entrare nella catena di approvvigionamento. Questo era destinato a causare una certa confusione e irritazione con una folla abituata a un’atmosfera a ruota libera.

Un modo molto semplice per sistemare almeno una parte di questo sarebbe quello di dare quello che i piccoli coltivatori hanno chiesto a gran voce fin dall’inizio: la possibilità di fare quello che hanno sempre fatto e vendere direttamente al consumatore.

“Sistemare la tassa di coltivazione e permetterci di vendere direttamente alla gente”, ha detto Casey O’Neill, il proprietario-operatore di HappyDay Farms a Laytonville e uno dei più visibili e schietti sostenitori dei piccoli agricoltori. Altri venditori sono d’accordo. Soluzioni semplici, forse, ma non così semplici da attuare.

Sistemare la tassa di coltivazione – che attualmente riscuote una tassa di 10,08 dollari per oncia sulla cannabis, o 162 dollari e spiccioli per libbra, una somma pesante in un mercato dove 500 dollari è un buon prezzo all’ingrosso per una libbra coltivata all’aperto – richiederà un voto dei 2/3 della legislatura della California. Resta da vedere se è possibile. Anche sistemare le regole per rendere più facili gli eventi con l’erba richiederebbe un’azione del legislatore.

E nell’era del COVID-19, allentare le regole che alcuni credono abbiano strangolato la Emerald Cup e raduni simili è destinato a scoraggiare gli sponsor, i venditori e i partecipanti anche solo dal preoccuparsi di ospitare o partecipare ad eventi pubblici sulla cannabis.

Canada

Il Quebec richiede il vaccino COVID-19 per l’acquisto di cannabis

Comprare cannabis in Quebec richiederà un vaccino COVID-19, secondo una direttiva emessa dal governo della provincia la scorsa settimana. Il ministro della salute Christian Dubé ha annunciato il 6 gennaio che i clienti che acquistano marijuana nei negozi finanziati dal governo devono mostrare la prova della vaccinazione COVID-19 completa. Il ministro della salute ha detto che una data effettiva per il mandato del vaccino per l’acquisto di cannabis sarebbe stata determinata dai funzionari del governo una volta che tutti i cittadini avessero avuto la possibilità di ricevere una terza iniezione del vaccino. Dubé ha incoraggiato coloro che sarebbero colpiti dalla misura a rimboccarsi le maniche e a farsi l’iniezione.

«Se i non vaccinati non sono contenti di questa situazione, c’è una soluzione molto semplice a vostra disposizione“, ha detto Dubé in una conferenza stampa coperta da Fox Business. “È quella di farsi vaccinare. È gratis. Se non volete farvi vaccinare, state a casa».

Il Quebec lancia il sistema del passaporto dei vaccini

La nuova direttiva espande un sistema di passaporto vaccinale che richiede tre colpi. Attualmente, coloro che hanno più di 50 anni possono accedere a un richiamo da parte del governo, che prevede di espandere l’ammissibilità ai richiami a tutti gli adulti già dalla prossima settimana.

Il mandato del vaccino per la cannabis si applica alle imprese finanziate dal governo o di proprietà dello stato note come corporazioni della corona che vendono marijuana o alcol. Secondo un rapporto di CTV Montreal, Yann Langlais Plante, un portavoce della Société des alcohols du Québec (SAQ), ha detto ai giornalisti che i rivenditori dell’organizzazione faranno rispettare il nuovo requisito del vaccino «come abbiamo fatto con tutti gli altri sforzi messi in campo dall’inizio della pandemia».

I commenti di Dubé erano simili a quelli fatti dal presidente francese Emmanuel Macron solo due giorni prima. In un’intervista, Macron ha detto di voler rendere la vita il più difficile possibile a coloro che ancora non hanno ricevuto il vaccino COVID-19.

«Voglio davvero farli incazzare, e continueremo a farlo fino alla fine», ha detto Macron al quotidiano Le Parisien il 4 gennaio, come tradotto dalla BBC.

Il presidente francese ha aggiunto che il governo non ricorrerà a misure più dure, come vaccinazioni forzate o arresti, ma l’accesso ai luoghi pubblici sarà limitato per i non vaccinati alla fine di questo mese.

«Non manderò [i non vaccinati]in prigione», ha detto. «Quindi dobbiamo dire loro che dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante. Non potrete più andare a prendere un caffè, non potrete più andare a teatro. Non potrete più andare al cinema».

L’opposizione dice che il governo del Quebec ha “perso il controllo”

Il leader dell’opposizione del Quebec Dominique Anglade del Partito Liberale ha detto che l’amministrazione del premier della provincia, François Legault, stava prendendo decisioni basate sulla politica invece che sulla scienza e ha sostenuto che il Governo ha «perso il controllo».

“Tutto questo sta creando molta ansia nella popolazione, e François Legault non si vede da nessuna parte questa settimana“, ha detto Anglade dopo che Legault non ha partecipato a una conferenza stampa la scorsa settimana.

François Vincent, il vicepresidente della Federazione canadese delle imprese indipendenti per il Québec, è contrario all’espansione del sistema del passaporto vaccinale per includere altre imprese al dettaglio. Ha osservato che le aziende che già affrontano la carenza di personale e le difficoltà di assunzione sopporterebbero il peso dell’applicazione del mandato del vaccino.

«La strategia è quella di far vaccinare la gente, ma si sta chiedendo al settore privato di fare il lavoro senza dare loro gli strumenti», ha detto Vincent.

Nonostante la reazione, Cheryl Milne, un avvocato costituzionalista e direttore esecutivo dell’Asper Centre for Constitutional Rights all’Università di Toronto, ha detto che i requisiti del vaccino probabilmente sopravviveranno a qualsiasi potenziale sfida su basi legali. Ha osservato che l’acquisto di cannabis in Quebec sarebbe ancora disponibile per i non vaccinati da rivenditori privati che non sono tenuti a far rispettare il mandato.

«Ovviamente, stanno pensando che hanno bisogno di aumentare la pressione sulle persone che si rifiutano di essere vaccinate», ha detto Milne. «Non è testato a questo punto, ma finora i tribunali, quando hanno esaminato i mandati di vaccinazione o le restrizioni dei diritti di libertà come i viaggi, si sono per lo più schierati con le province, che stanno cercando di garantire la conformità al vaccino o le misure di salute pubblica per fermare la diffusione del virus».

Amir Attaran, un professore sia della facoltà di legge che della scuola di epidemiologia all’Università di Ottawa, è d’accordo con Milne, notando che non ci sono leggi che impediscono al governo canadese di richiedere alla maggior parte dei membri del pubblico di essere vaccinati.

«I governi in Canada devono ancora perdere una causa» sui mandati di vaccinazione, ha notato Attaran. «Finché istituiscono un meccanismo per cui le persone che hanno una ragione medica o religiosa per non vaccinare sono concesse esenzioni ragionevoli, allora hanno dimostrato una giustizia fondamentale».

Stati Uniti

L’ondata di irruzioni nei dispensari di marijuana è una vendetta per “Svalutare la Polizia”?

Se lavorate in un dispensario di cannabis, in un sito di coltivazione o in un centro di distribuzione a Oakland, CA, probabilmente avete passato la maggior parte del Capodanno con gli occhi incollati allo schermo, fissando nervosamente i filmati delle telecamere di sicurezza, come una versione erbacea di The Purge, in attesa di vedere se la serata avrebbe portato un’altra ondata di aggressori alla vostra porta. Il 2021 è passato e il 2022 è arrivato senza una segnalazione di furti e rapine. Ma i commercianti di cannabis sono ancora in allerta nella Bay Area e in gran parte della California – una scena che si ripete in gran parte del paese, ma forse sentita più acutamente nella culla del movimento di legalizzazione nella California del nord.

Nelle ultime due settimane di novembre, ci sono state almeno 25 effrazioni e furti di cannabis nei dispensari della Bay Area, secondo i sostenitori della cannabis. La risposta della polizia, se c’è stata, è arrivata ore dopo. L’eccezione è stato un famigerato incidente del 16 novembre a San Francisco, dove il video della sicurezza del dispensario ha ripreso non solo i ladri che si facevano strada all’interno, ma anche una macchina della polizia, seduta fuori a guardare mentre i ladri correvano fuori, cadevano nella loro macchina ed eseguivano uno sciatto giro in tre punti prima di andarsene senza conseguenze, il tutto mentre la polizia guardava.

Nessuna risposta, nessuna indignazione

Quel particolare incidente ha scatenato l’indignazione della comunità della cannabis. Anche così, Ali Jamalian, presidente del Cannabis Oversight Committee di San Francisco e fondatore/proprietario dell’impianto di produzione Sunset Connectdella città, dice che la situazione non è cambiata molto. Secondo Jamalian, in una riunione poco prima di Natale, i vertici della polizia di San Francisco si sono scusati per l’incidente del “smash-and-grab“, hanno promesso la disciplina per gli agenti coinvolti e hanno giurato che non sarebbe mai più successo. Se questo è vero, i poliziotti stanno tacendo.

Una richiesta di una spiegazione dettagliata da parte della polizia di San Francisco e una conferma del racconto di Jamalian è rimasta senza risposta. Tuttavia, secondo Matt Dorsey, un portavoce del SFPD, il «dipartimento ha usato l’opportunità che l’episodio ha presentato per coinvolgere gli agenti in una riqualificazione».

Altri funzionari della città incaricati di regolare la cannabis sembrano similmente non preoccupati. In una e-mail, John Pierce, il direttore ad interim dell’Office of Cannabis della città, ha detto che solo il suo ufficio è «impegnato a continuare a creare opportunità per gli operatori e le forze dell’ordine per connettersi e discutere collettivamente e affrontare i problemi di sicurezza pubblica». Non ha risposto a ulteriori domande, né ha affrontato come l’ondata di criminalità stia influenzando l’industria.

Nel frattempo, nelle interviste sul campo e a porte chiuse, la maggior parte degli operatori commerciali di cannabis sono infuriati per l’indifferenza verso i crescenti casi di smash-and-grab. Tutti dicono di sentirsi abbandonati dalla polizia e dal governo della città, e si chiedono se non sia intenzionale, sia come vendetta per il movimento Defund the Police, o solo come una generale antipatia per la cannabis e la disinclinazione a farsi coinvolgere.

In ogni caso, l’ondata di crimini per lo più irrisolti e non indagati arriva in un momento cruciale. Mentre il mercato illecito prospera, la maggior parte dei proprietari di affari legali di cannabis piangono la povertà, soffocati da tasse che raggiungono il 40%. L’ondata di furti sta facendo mettere in discussione l’intero esperimento di legalizzazione della marijuana, o anche l’imminente crollo dell’industria in California.

Dopo tutto, la legalizzazione significava uscire dall’ombra, pagare le tasse e, in teoria, godere di tutti i benefici che un legittimo e onesto cittadino si aspetta dallo stato, primo fra tutti la protezione della polizia. Se non possono ottenerla, che senso ha?

Dalla pace al caos

Non è sempre stato così. Prima del novembre 2016, quando gli elettori della California hanno approvato la legalizzazione della marijuana per uso adulto, c’è stata una sola rapina riuscita in un dispensario di cannabis medica di Oakland, secondo Chaney Turner, che presiede la Commissione di regolamentazione della cannabis di Oakland. La pace e l’ordine hanno prevalso per più di un decennio prima che la cannabis fosse completamente legale.

Da allora, la situazione è più vicina alla stagione aperta. I negozi di erba locali sono stati derubati così tante volte dal giugno 2020 che si è perso il conto – ammesso che qualcuno, compresa la polizia, tenesse il conto, tanto per cominciare. (Una richiesta di un numero totale di incidenti di smash-and-grab al Dipartimento di Polizia di Oakland è stata inoltrata alla divisione public-records del dipartimento. Al momento della stampa, quella richiesta era ancora in sospeso).

Quindi, cosa sta succedendo? E come fermarlo? A sentire i sostenitori della cannabis, le imprese di cannabis vengono derubate per una ragione molto semplice: la necessità economica. Quasi due anni dopo l’inizio della pandemia del COVID-19, i conti bancari sono vuoti, gli assegni di stimolo sono spariti da tempo, e gli aiuti per affittuari e mutuatari stanno finendo. La gente ha fame, in altre parole, e i negozi di erba sono solo obiettivi di opportunità, insieme a molte altre attività.

«Voglio che la gente sappia che i furti di cannabis non sono un problema di cannabis – tutti i negozi sono presi di mira», ha detto Turner. «Le rapine avvengono in tutta la città. E’ un problema di sicurezza pubblica».

Crimine in aumento, ma le rapine non sono dappertutto

Le irruzioni nei dispensari avvengono durante un aumento generale della proprietà e dei crimini violenti nello stato. I critici dei procuratori progressisti in città come Los Angeles e San Francisco incolpano le nuove leggi statali indulgenti per l’ondata di criminalità, compresa la Prop. 47, una proposta elettorale che ha declassato la maggior parte dei crimini a reati minori se la proprietà coinvolta aveva un valore inferiore a 950 dollari. Altri, come Turner, puntano al disastro economico scatenato dalla pandemia.

Ma vale la pena sottolineare che l’ondata di criminalità dei dispensari non sta colpendo tutte le città dello stato in modo uniforme. A San Jose, poco più a sud, gli operatori dei dispensari non riferiscono di un’ondata di criminalità simile. «Non ne abbiamo visto molto a San Jose», ha detto Marc Matulich, l’amministratore delegato di Airfield Supply Company, un grande dispensario integrato verticalmente in quella città.

D’altra parte, San Jose ha istituito controlli di sicurezza più severi sulla sua industria della cannabis rispetto ad altre città. Airfield impiega guardie di sicurezza 24 ore su 24, un lusso da 300 a 600 dollari a notte che altri dispensari dicono di non potersi permettere. E, forse la cosa più importante, il movimento “defund the police” non era così vocale e attivo rispetto ad altre città.

A livello nazionale, i sostenitori della riforma federale della cannabis hanno usato le irruzioni nei dispensari come mezzo per enfatizzare la necessità di misure come il SAFE Banking Act, una legge in stallo al Congresso che avrebbe reso più facile per le imprese di cannabis la banca.

Tuttavia, come ha sottolineato Turner, molte altre attività sono state colpite da furti con scasso o in stile mafioso nell’ultimo anno: farmacie, negozi di abbigliamento e rivenditori di lusso come Louis Vuitton.

«Il sistema bancario sicuro non fermerà le rapine, punto», ha detto. «Hai tutti questi negozi che hanno accesso alle banche e continuano ad essere derubati».

«Ma quando si tratta dell’effettivo lavoro della polizia, il lavoro della polizia non viene fatto per quanto riguarda la sicurezza pubblica», ha detto Turner, che ha sottolineato che l’incidente a San Francisco dove la polizia è rimasta a guardare «è stato l’unico catturato in video».

Incoraggiati ad offendere

In una recente riunione della commissione sulla cannabis di Oakland, Turner ha chiesto al capo della polizia LeRonne Armstrong cosa stessero facendo esattamente i suoi agenti durante l’ondata di criminalità di novembre. In alcuni casi, queste rapine sono avvenute mentre la polizia sosteneva di essere occupata con altre cose: marce dopo l’omicidio di George Floyd nel maggio 2020, spettacoli collaterali e simili.

La polizia aveva lanciato un avvertimento su possibili rivolte o marce in risposta al processo degli assassini di Ahmaud Arberyin Georgia, ma dopo il verdetto di colpevolezza non ci sono state marce. Ci sono state, tuttavia, irruzioni – alcune mentre la polizia è rimasta a guardare gli spettacoli collaterali.

Il risultato netto è che «la gente ora è più audace», ha detto Turner. «Se sai che puoi commettere un crimine e non ci sarà alcuna risposta per ore, non ti importa dove commetti quel crimine, perché nessuno risponde».