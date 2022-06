Giugno 2022: mese di ingressi ‘eccellenti’. 24 giugno: il Consiglio europeo decide di concedere lo status di ‘candidato‘ all’ingresso nella UE all’Ucraina e alla Moldova. 28 giugno; cade il veto della Turchia e Svezia e Finlandia possono fare ingresso nella NATO.

Tra gli ingressi, anche qualche esclusione, non ‘eccellente’, ma molto significativa, espressione di problematiche politiche e funzionali dell’Unione Europea.

Insieme a Ucraina e Moldavia, a Bruxelles era arrivata la richiesta di adesione alla UE della Georgia. La risposta del Consiglio UE è stata che la domanda della Georgia sarà riconsiderata in futuro, e che contestualmente ha deciso di assegnare alla Georgia lo status di ‘prospettiva europea‘, non di candidato formale. Insomma: rimandato, a quale settembre non si sa.

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rivolgendosi al popolo georgiano ha dichiarato di aver notato l’entusiasmo per l’ingresso in UE (l’80% della popolazione sostiene l’adesione alla UE) e che l’entusiasmo è reciproco nel desiderio della UE e di accogliere i georgiani, e però «Ora è necessario realizzare alcune riforme importanti e mostrare volontà politica, impegnarsi con la società civile e andare avanti con queste riforme, e quindi i prossimi passi sono a portata di mano». Un modo gentile per dire ‘no’.

Una risposta che non è piaciuta a Tbilisi. Il governo ha fatto buon viso a cattiva sorte e ha pubblicizzato la decisione come un ‘risultato importante‘. «Questo è un risultato meritato», ha detto il Primo Ministro, Irakli Garibashvili, in una conferenza stampa del 24 giugno. «È un riconoscimento dell’impegno della Georgia nei confronti degli ideali europei e […] un riconoscimento di 10 anni di duro lavoro da parte del nostro governo». I critici, hanno sostenuto che l’offerta di una ‘prospettiva europea‘ era un modo educato per rifiutare la candidatura della Georgia, un’opportunità tragicamente persa, e il dibattito interno al Paese si è infiammato.

Negli ultimi anni, afferma ‘Eurasianet‘, «la Georgia ha perso il suo status di capostipite delle riforme orientate all’UE, e si è invece guadagnata la reputazione di arretramento democratico, spingendo il Paese in fondo alla fila».

Una settimana prima, nella sua raccomandazione, «la Commissione europea aveva delineato una serie di riforme che la Georgia avrebbe dovuto attuare prima di poter ottenere lo status di candidato, tra cui la riduzione della polarizzazione politica,l’attuazione di riforme per rafforzare l’indipendenza del sistema giudiziario e la ‘deoligarchia’.

I funzionari del partito al governo, Georgian Dream party, hanno risposto con messaggi contrastanti, promettendo di attuare le riforme richieste, mentre incolpano l’opposizione per il risultato deludente. Ma in una conferenza stampa del 24 giugno, Garibashvili è apparso tardivamente prendere a cuore le richieste dell’UE di attenuare la polarizzazione. “La prima condizione e priorità, che è nell’interesse del nostro popolo, è che ci sia pace nel nostro Paese e non continui combattimenti e scambi di insulti”, ha affermato Garibashvili . “Questa è in parte nostra responsabilità, ma è anche responsabilità dell’opposizione. Senza di loro non possiamo rispettare questa condizione”».

Resta da vedere, annota ‘Eurasianet‘, «se Garibashvili e altri funzionari del partito possono continuare a mantenere l’impegno». In Parlamento, il 22 giugno, Garibashvili «aveva sostenuto che l’Ucraina era davanti alla Georgia solo perché era in guerra e la Moldova per la sua posizione geografica. E si è impegnato in scambi ad hominem irascibili con i legislatori dell’opposizione, definendoli ‘patetici’ e ‘pazzi’, mentre i bersagli di quegli abusi gli urlavano e gli urlavano contro». E oltre ai problemi caratteriali del Primo Ministro, che restano un ostacolo alla riduzione della polarizzazione, c’è soprattutto, sottolinea il giornalista di ‘Eurasianet‘, Giorgi Lomsadze, «l’incrollabile riverenza di Georgian Dream per il suo fondatore miliardario, Bidzina Ivanishvili, l’obiettivo più ovvio della richiesta di ‘deoligarchia’ dell’UE», alla quale il Primo Ministro ha ribattuto che Ivanishvili non è un ‘oligarca’.

La delusione della Georgia è scontata, ma il problema di fondo è un altro. E’ nella politica di‘allargamento‘ della UE. ‘L’allargamento dell’UE si interrompe nei Balcani‘, ha titolato ieri, su ‘Foreign Policy‘, Amanda Coakley, corrispondente internazionale e giornalista di Milena Jesenska all’IWM di Vienna, esperta di Europa centrale e orientale e Balcani.

La giornalista solleva il caso della Macedonia del Nord. «La scorsa settimana il Parlamento bulgaro ha votato per revocare il proprio veto di due anni sui negoziati di adesione per la vicina Macedonia del Nord dopo aver apparentemente raggiunto un accordo sui termini per l’adesione del Paese. La Macedonia del Nord è candidata all’adesione all’UE dal 2005, ma il suo processo di adesione è stato continuamente ostacolato. Tra le obiezioni più virulente c’è il veto della Grecia sul nome del Paese, che è stato cambiato da Macedonia a Repubblica di Macedonia del Nord nel 2019 a seguito di una disputa storica di 27 anni tra le due Nazioni. Subito dopo, la Bulgaria ha introdotto un veto nel 2020 a causa di un’altra lunga disputa sulla storia e la lingua.

L’andirivieni sull’adesione della Macedonia del Nord all’UE è un messaggio agli ultimi aspiranti Stati membri che, anche se Bruxelles è aperta a nuovi Paesi, non tutti gli altri nelle vicinanze lo sono». E il motivo risiede nelle procedure della UE stessa: «Tutte le decisioni di allargamento dell’UE richiedono l’approvazione unanime degli Stati membri, rendendo il processo di espansione un ostaggio della storia, della lingua e delle rivalità regionali. Dall’allargamento del 1995 ad Austria, Finlandia e Svezia, il processo di adesione è diventato più lungo e complicato, con il caso dei Balcani occidentali il più pronunciato».

«“Quello che abbiamo sono questioni bilaterali impossibili che sono una negazione della nostra identità”, ha affermato Nikola Dimitrov, ex Ministro degli Affari Esteri della Macedonia del Nord. “La Bulgaria ha avuto il diritto [dall’UE] di tenerci al guinzaglio durante il processo di adesione. Ciò significa che le questioni bilaterali saranno promosse a questioni europee come lo stato di diritto. Non dovrebbe essere così”.

Le relazioni tra i leader dei Balcani occidentali e l’UE sono giunte al culmine giovedì poche ore prima dell’annuncio su Ucraina e Moldova. In un acceso scambio di battute, il Primo Ministro albanese, Edi Rama, ha accusato l’UE di sostenere uno “spirito disonesto dell’allargamento” consentendo a Sofia di continuare con il suo veto.

“Lo spirito dell’allargamento è passato da una visione condivisa di un’intera comunità al rapimento di singoli Stati membri”, ha affermato Rama. L’ Albania, che ha ricevuto lo status di candidato nel 2014, aveva molto in gioco: l’UE ha raggruppato la sua candidatura all’adesione con quella della Macedonia del Nord, come è normale nel processo di allargamento». Rama si è poi detto sollevato dal voto bulgaro, ma lo ha descritto come la «fine dell’inizio». «»

«L’Albania ora probabilmente avanzerà ai negoziati di adesione con l’UE, mentre la Macedonia del Nord cerca di trovare un compromesso», afferma Amanda Coakley. Resta il fatto che «placare la Bulgaria ha creato un pericoloso precedente per il futuro dell’allargamento dell’UE, temono gli analisti». Analoga situazione si è avuta in NATO, dove per placare Ankara, e ottenere il via libera all’ingresso di Finlandia e Svezia, questi due Paesi hanno dovuto cedere alle richieste turche rinunciando a una posizione in politica estera espressione di determinati distintivi valori di questi due Paesi. «Non solo, probabilmente stimolerà un ulteriore sentimento nazionalista nella Macedonia del Nord e in Bulgaria», continua Morina, «ma potrebbe anche stabilire una tabella di marcia per altri Stati membri su come utilizzare il processo di allargamento per regolare i vecchi conti con i paesi vicini». Un esempio di ciò, «l’Ungheria, che pone il veto ai progressi dell’Ucraina nei negoziati di adesione sulla Transcarpazia», nella parte occidentale dell’Ucraina, infatti, vivono circa 150.000 ungheresi etnici. «Prima dell’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio, Budapest aveva minacciato di bloccare l’adesione di Kiev alla NATO a causa della legge sulla lingua del Paese, che conferiva all’ucraino uno status speciale e obbligava le scuole secondarie a passare alla lingua ucraina e ad insegnare le lingue minoritarie in classi separate». Il problema sulla NATO è venuto meno, visto che l’Ucraina ha desistito dal chiedervi l’ingresso, ma c’è da credere che Viktor Orbán non lascerà cadere la minaccia, piuttosto l’andrà a far pesare nel processo che seguirà di ‘Paese candidato’ all’ingresso nella UE dell’Ucraina, che, come previsto dai più, durerà anni.

Ingjellushe Morina, Senior Policy Fellow dell’European Council on Foreign Relations, esperta di politica, economia e sociologia dei Balcani occidentali e integrazione euro-atlantica, mette il dito nella piaga. «La politica di allargamento dell’UE rimarrà efficace solo se gestirà con giudizio le sue relazioni con i Paesi dei Balcani occidentali». E ciò in un quadro di «Allargati e responsabili: perché l’UE ha bisogno di un nuovo approccio all’adesione».

La guerra della Russia all’Ucraina «ha costretto l’Unione Europea a un urgente ripensamento della geopolitica nel suo vicinato». L’allargamento, afferma Morina, «è il processo più adatto per affrontare molte delle sfide che» i membri della UE «devono affrontare e per rafforzare l’influenza politica e di sicurezza dell’UE nei Paesi vicini. Il processo ha attirato molti Paesi in un’unica comunità europea. I progressi nella riforma della governance e nello sviluppo economico compiuti dagli Stati baltici, dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo ne sono la prova. Tuttavia, le recenti domande di adesione all’UE da parte di Ucraina, Georgia e Moldova hanno sollevato interrogativi sulla durata e la fattibilità del processo -in cui i Paesi dei Balcani occidentali sono stati coinvolti dall’inizio degli anni 2000- nonché sulla necessità di un approccio visionario ma realistico» all’allargamento. «Persiste anche la polemica sulla riforma interna dell’UE: come ampliare non solo il processo di allargamento, ma anche approfondirlo».

La decisione del Consiglio europeo favorevole a Ucraina e Moldavia, per i Paesi dei Balcani occidentali in cerca di adesione all’UE, è stata deludente. Ricorda che non solo c’è il rinvio a tempi migliori per la Georgia, ma «si è nuovamente rinviato alla Commissione europea, senza impegnarsi ad aprire i colloqui di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord, principalmente a causa dei disaccordi bilaterali di quest’ultima con la Bulgaria. Il Consiglio ha chiesto al Kosovo e alla Serbia di trovare “urgentemente” una soluzione alle loro controversie in corso e ha invitato la Bosnia-Erzegovina a “finalizzare urgentemente la riforma costituzionale ed elettorale” come condizione per riconsiderare la domanda del Paese del 2016 per lo status di candidato. Il Consiglio non ha menzionato la Turchia o il Montenegro. Né ha fatto pressioni sulla Serbia affinché sostenesse le sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti nei confronti della Russia».

La decisione favorevole su Ucraina e Moldavia «è stato un passo simbolico nella giusta direzione per l’UE –e una decisione altamente politicizzata– nei suoi tentativi di diventare un attore geopolitico». E, sia chiaro, afferma Ingjellushe Morina: «Sebbene l’UE abbia concesso lo status di candidato a due Paesi impegnati in controversie territoriali con la Russia, ciò non significa necessariamente che sia pronta a essere un attore geopolitico assertivo o che abbia una visione chiara di come costruire un nuovo ordine internazionale (anche sul proprio continente)».

E si ritorna al problema centrale. «Per garantire che l’allargamento rimanga uno strumento efficace in un momento di accresciuta concorrenza tra le grandi potenze, l’UE dovrà gestire con giudizio le frustrazioni a est e nei Balcani occidentali. Tuttavia, è difficile immaginare che tale gestione sarà possibile con l’attuale configurazione interna dell’UE, che richiede un consenso tra tutti i 27 Stati membri sulle decisioni di politica estera». Il che significa che al problema allargamento si aggiunge quello della ‘pesantezza‘ rischiosa delle decisioni all’unanimità e la necessità di introdurre una modifica con il passaggio al voto a maggioranza qualificata, in particolare, ma non solo, negli affari esteri.

«Questo è uno dei motivi per cui il processo di allargamento ha perso gran parte del suo fascino popolare nei Balcani occidentali. La struttura interna dell’UE, più recentemente, ha consentito alla Bulgaria di porre il veto ai negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. E le conclusioni del Consiglio di questo mese hanno aggiunto l’umiliazione -sotto forma di inerzia in tutti i settori dell’integrazione– all’elenco delle delusioni. A meno che l’Unione non affronti questi problemi, sarà costretta a fare i conti con crescenti rischi politici e di sicurezza nel suo quartiere meridionale, così come anni di costosa gestione delle crisi e una perdita di influenza» in quelle aree.

Il futuro della politica di allargamento dell’UE, afferma Morina, «dipenderà anche dall’esito della guerra in Ucraina. Pertanto, questa politica dovrebbe allinearsi agli sforzi europei per scoraggiare la Russia. Se l’Ucraina spingerà le forze russe fuori dal suo territorio, ciò avrà implicazioni per la sicurezza nei Balcani occidentali. Ad esempio, influenzerà la posizione di Milorad Dodik, che guida la Republika Srpska -una delle entità che compongono la Bosnia ed Erzegovina- e funge da procuratore russo, lavorando costantemente per minare le funzioni dello Stato. Allo stesso modo, il Presidente serbo, Aleksandar Vucic, potrebbe non essere un procuratore russo, ma ha spesso protetto gli interessi della Russia in Europa. Non ha alcun interesse a portare la Serbia nell’UE -che vede come un’utile fonte di investimenti e altri finanziamenti che possono rafforzare l’economia del suo Paese- o ad affrontare il recente declino della democrazia nel Paese. Insiste sul fatto che i legami della Serbia con la Russia sono vitali per la sua sicurezza nazionale, in riferimento al veto della Russia sul riconoscimento del Kosovo alle Nazioni Unite. Se la Russia conquisterà l’Ucraina, questo minaccerà la statualità del Kosovo e la sovranità della Bosnia ed Erzegovina».

«Se l’UE vuole allontanare i Paesi del suo vicinato fuori dall’orbita della Russia, avrà bisogno del sostegno degli Stati Uniti. Washington ha tradizionalmente tenuto d’occhio la stabilità politica e di sicurezza nel vicinato, in particolare nei Balcani»

«L’attenzione strategica degli Stati Uniti in Europa potrebbe ora essere sulla guerra in Ucraina, ma si aspetta ancora che l’UE faccia progressi nell’integrazione con i Balcani occidentali (sebbene non abbia i mezzi per esercitare pressioni sugli Stati membri in quest’area). Se il conflitto non ha convinto l’UE a integrare la regione nella comunità euro-atlantica, non è chiaro cosa lo farà», conclude Ingjellushe Morina. Ben sapendo, l’analista, che per quanto la UE pecchi di scarsa ‘visione’, il problema più che politico, è di strutture e funzioni, relativo da una parte alle procedure per l’ingresso in UE e dunque per l’allargamento, dall’altra sulla necessità di superare il voto all’unanimità in molti comparti, a partire dallo stesso processo di allargamento fino alla politica estera e oltre.