Il venir meno delle speranze di un rilancio dell’accordo internazionale del 2015 capace di frenare il programma nucleare iraniano mette potenzialmente un chiodo in più nella bara di un’architettura di sicurezza regionale che includa, anziché prendere di mira, la Repubblica islamica.

La potenziale fine dell’accordo, insieme al fatto che l’America ridefinisca il suo impegno per la sicurezza in Medio Oriente mentre si concentra sulla rivalità con Russia e Cina, mette in luce la necessità di un forum di sicurezza regionale che faciliterebbe misure di rafforzamento della fiducia, compresi approcci comuni alle minacce transnazionali come come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la sicurezza marittima, la migrazione e la salute pubblica.

A mitigare a favore di una base più solida la riduzione della tensione regionale è il fatto che è guidata non solo da fattori economici come la transizione economica nel Golfo e la crisi economica in Turchia, Iran ed Egitto, ma anche da grandi potenze geopolitica.

Cina e Russia hanno precisato che avrebbero preso in considerazione la possibilità di un maggiore impegno nella sicurezza regionale se gli attori mediorientali si assumessero maggiori responsabilità nella gestione dei conflitti regionali, nella riduzione delle tensioni e nella propria difesa.

Retorica a parte, non è diversa da ciò che gli Stati Uniti, il fornitore dell’ombrello di sicurezza del Medio Oriente, cercano nei loro tentativi di riformulare il loro impegno per la sicurezza nel Golfo.

Oltre all’emergente, sebbene provvisorio, consenso delle grandi potenze a livello macro su un approccio più inclusivo e multilaterale, gli sforzi delle principali potenze regionali: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Israele e Iran, ad eccezione dei legami nemici tra lo stato ebraico e le repubbliche islamiche – per ridurre le tensioni e mettere le relazioni su un equilibrio più equilibrato, contribuire a un ambiente potenzialmente favorevole alla discussione di un’architettura di sicurezza più ampia.

La necessità di concentrarsi sulla prevenzione dei conflitti e su una migliore comunicazione tra i rivali regionali insieme a una più solida cooperazione di difesa è evidente indipendentemente dal fatto che l’accordo nucleare iraniano venga riportato in vita, dato che la guerra segreta tra Israele e Iran continuerà qualunque cosa accada.

Funzionari israeliani questo mese hanno avvertito che un attacco aereo israeliano contro gli aeroporti di Aleppo è stato un avvertimento al presidente siriano Bashar al-Assad che le infrastrutture del trasporto aereo del suo paese sarebbero a rischio se continuasse a consentire l’atterraggio di “aerei il cui scopo è incoraggiare il terrorismo”, un riferimento a voli operati per conto dell’esercito iraniano e delle Guardie Rivoluzionarie.

Anche così, l’amministrazione Biden rimane concentrata sull’ampliamento della responsabilità per un’architettura di sicurezza regionale che prende di mira l’Iran piuttosto che una struttura inclusiva che dia un interesse a tutte le parti, cerchi di affrontare i problemi alla radice e ostacolerebbe una corsa agli armamenti in evoluzione.

L’amministrazione ha incoraggiato la cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, due stati arabi che due anni fa hanno stabilito relazioni diplomatiche con Israele, e l’Arabia Saudita, che ha cambiato i suoi atteggiamenti ostili di lunga data nei confronti degli stati ebrei ma si rifiuta di formalizzare le relazioni in l’assenza di una soluzione del problema palestinese.

Il passaggio dell’anno di Israele dall’esercito americano europeo al suo comando centrale (CENTCOM) che copre il Medio Oriente facilita il coordinamento tra gli eserciti regionali. In una prima volta, quest’anno Israele ha partecipato a un’esercitazione navale guidata dagli Stati Uniti insieme a Arabia Saudita, Oman, Comore, Gibuti, Somalia, Yemen e Pakistan, paesi con i quali non ha relazioni diplomatiche, così come Emirati Arabi Uniti e Bahrain.

A marzo, alti ufficiali militari di Israele, Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto si sono incontrati nella località turistica egiziana di Sharm el-Sheikh per discutere i contorni di una potenziale cooperazione militare.

Allo stesso modo, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Arabia Saudita stanno tentando di creare un’alleanza regionale di difesa aerea.

A giugno, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha affermato che la partnership aveva già contrastato gli attacchi iraniani.

Allo stesso modo, Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele stanno lavorando a una flotta di droni navali per monitorare le acque del Golfo Persico e scongiurare le minacce iraniane.

Inoltre, CENTCOM prevede di aprire una struttura di test in Arabia Saudita per sviluppare e valutare capacità integrate di difesa aerea e missilistica.

La studiosa Dalia Dassa Kaye sostiene che concentrarsi sugli aspetti di rafforzamento della fiducia della sicurezza cooperativa che coinvolgono un dialogo che mira a trovare un terreno comune per prevenire o mitigare i conflitti piuttosto che sulla sicurezza collettiva che cerca di contrastare una minaccia specifica è un modo per spezzare il circolo vizioso del Medio Oriente .

Il mosaico di strutture di sicurezza dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), le alleanze tra poteri esterni e singoli membri dell’associazione e i forum regionali inclusivi dimostrano che i due approcci alla sicurezza non si escludono a vicenda.

Il modello dell’ASEAN suggerisce inoltre che, almeno inizialmente, un approccio meno centralizzato e istituzionalizzato potrebbe essere il modo migliore per avviare le mosse verso la sicurezza cooperativa regionale in Medio Oriente.

La negoziazione di un accordo sui principi che guidano la condotta regionale sulla scorta di scambi tra studiosi, esperti e analisti, nonché incontri informali e non ufficiali di funzionari, potrebbe essere un primo passo.

A dire il vero, il rifiuto dell’Iran di riconoscere Israele e il suo obiettivo percepito di distruggere lo stato ebraico costituisce probabilmente il principale ostacolo all’avvio di un processo di sicurezza inclusivo e cooperativo.

La carota per l’Iran dovrà essere assicurazioni credibili che gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e Israele non perseguiranno il cambio di regime a Teheran e riconosceranno che le preoccupazioni per la sicurezza dell’Iran sono legittime come quelle di altri nella regione. Tuttavia, anche questo potrebbe rivelarsi un compito arduo, soprattutto se i negoziati per rilanciare l’accordo nucleare fallissero.

Tuttavia, questo potrebbe essere l’unico modo realistico per fornire il sostegno dell’Iran ai militanti in vari paesi arabi, tra cui la milizia sciita Hezbollah libanese, vari gruppi paramilitari filo-iraniani in Iraq e ribelli Houthi nello Yemen, nonché il programma di missili balistici della Repubblica islamica – le due principali preoccupazioni di Israele e degli Stati del Golfo — su un’agenda a cui l’Iran partecipa.

La Sig.ra Kaye sostiene che “nonostante questi gravi ostacoli, è importante presentare una visione e un percorso per un processo inclusivo e cooperativo quando emerge un’apertura politica o quando scoppia una crisi di tale gravità che anche gli avversari accaniti possono prendere in considerazione opzioni che erano prima impensabile”.