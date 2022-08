Il governo Marcos non deve scegliere tra Usa o Cina, nelle tensioni su Taiwan. Si trova di fronte a una scelta tra potenziamento militare o sviluppo economico, in mezzo a prospettive economiche globali in calo.

Durante il suo recente incontro con il Presidente Marcos Jr., il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che l'”alleanza” tra Stati Uniti e Filippine è forte, ma “può diventare ancora più forte”. A parte i legami bilaterali e la regione, “stiamo lavorando sempre più a livello globale”.

Questo è l’interesse nazionale degli Stati Uniti.

Prima della controversa visita a Taiwan della Presidente Nancy Pelosi, la consigliera per la sicurezza nazionale Clarita Carlos ha sottolineato la posizione di Marcos secondo cui le Filippine “rimarranno salde nella nostra politica della Cina unica. Abbiamo molti livelli di cooperazione con la Cina, per lo più commerciali come la loro Belt and Road Initiative, non abbandoniamo quelli”. Questo è l’interesse nazionale filippino.

Le sfumature illuminano le sfide in arrivo.

‘Grande alleato non NATO’

I legami bilaterali con gli Stati Uniti si basano sul Trattato di mutua difesa (MDT, 1951), sull’Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA, 2014) e sul rinnovato Visiting Forces Agreement (VFA, 2021). Gli Stati Uniti vedono il Paese come un ‘importante alleato non NATO’, uno status che una proposta di legge statunitense cerca di estendere formalmente a Taiwan.

Nell’Asia orientale del Pacifico, le Filippine sono il principale destinatario dell’assistenza militare statunitense. Ma lo status di alleato potrebbe trascinare Manila in attriti letali. A maggio, Meet the Press della NBC statunitense, con il Center for New American Security (CNAS), ha mandato in onda un segmento che immaginava una guerra su Taiwan. Nello scenario, Australia e Giappone forniscono l’accesso alla base e contribuiscono con le forze a Taiwan, mentre le forze statunitensi utilizzano basi nelle Filippine; l’unico membro dell’ASEAN a diventare un obiettivo geopolitico.

Dopo la visita di Blinken, il Dipartimento della Difesa Nazionale (DND) delle Filippine ha dichiarato che il Paese è pronto a condurre pattugliamenti congiunti con gli Stati Uniti nel Mar delle Filippine occidentali (WPS), nell’ambito del Trattato di mutua difesa; un’idea che fu lanciata per la prima volta ai tempi del Presidente Benigno Aquino III.

Cumulativamente, tali intrecci militari rischiano che l’obiettivo economico filippino diventi un’economia a reddito medio-alto.

Segnali di cambiamenti in arrivo

Oltre ai pattugliamenti congiunti e agli sforzi per ampliare i legami militari bilaterali, ci sono segnali ad altri confusi. Ad aprile, la società di private equity statunitense Cerberus Frontier ha acquisito il cantiere navale Hanjin presso il Subic Bay Freeport con un buyout di 300 milioni di dollari. La sede è stata la base navale degli Stati Uniti fino alla sua chiusura nel 1992. L’ex segretario agli esteri Teodoro Locsin Jr. ha pubblicizzato l’accordo come un ottimo modo commerciale per rafforzare i legami con gli Stati Uniti.

Ma c’è di più nella storia. Presieduto dall’ex vicepresidente Dan Quayle, Cerberus è guidato dal miliardario Steve Feinberg, l’ex consigliere dell’intelligence di Trump. Secondo Bloomberg, ha “acquistato compagnie che riforniscono di carburante aerei spia, addestrano berretti verdi, fabbricano fucili di precisione e osservano i nemici dell’America dallo spazio”. Fino al 2021, Cerberus possedeva il redditizio appaltatore di sicurezza DynCorp, che è stato accusato di traffico sessuale di bambini in Bosnia e di ‘incidenti’ terribili in più Paesi. E ci sono anche debacle più recenti.

Dal lato economico c’è il RCEP; l’accordo di libero scambio tra l’ASEAN, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e l’Australia. La Cina promuove il patto, che gli Stati Uniti evitano. A Manila, il Presidente Duterte aveva avviato l’accordo perché avrebbe aumentato il PIL fino al 2%. Tuttavia, rimane non ratificato dal Senato filippino, che costa al Paese centinaia di milioni di dollari all’anno.

Anche le percezioni riformulate sono vitali nella geopolitica e spesso sono supportate dai media nazionali che sono stati finanziati da oligarchi, interessi stranieri o entrambi. Queste attività includono commentatori ‘indipendenti’, spesso con stretti legami con l’estero, che promuovono un maggiore coinvolgimento di Taiwan.

Armi nucleari

Nello scenario di guerra del CNAS, l’uso limitato di armi nucleari è associato alla Cina, che tuttavia non ha precedenti sull’uso di armi nucleari in un conflitto.

Le Filippine non sono più immuni da scenari così oscuri, grazie ai saccheggi politici. Lo scorso autunno è stato lanciato un nuovo patto di sicurezza trilaterale (AUKUS) tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, Washington e Londra per “aiutare” Canberra a sviluppare e schierare sottomarini a propulsione nucleare. Con veemenza osteggiata dalla Cina, il controverso accordo da 66 miliardi di dollari ha intensificato la corsa agli armamenti e la proliferazione nucleare in Asia. Ha violato la costituzione filippina e il Trattato sulla zona libera da armi nucleari del sud-est asiatico (SEANWFZ, 1995). Eppure, l’ex segretario agli esteri Locsin Jr. ha accolto favorevolmente il patto contro la maggior parte dei leader dell’ASEAN, nonostante gli oscuri precedenti nelle Filippine.

Durante la Guerra Fredda, le testate nucleari statunitensi furono segretamente accumulate nelle Filippine. Nell’incidente del 1965, un aereo d’attacco Skyhawk statunitense cadde in mare al largo del Giappone. Proveniente dalla base navale degli Stati Uniti a Subic Bay (che ospita Cerberus), trasportava un’arma nucleare con 80 volte la potenza dell’esplosione dell’esplosione di Hiroshima. Il Pentagono ha rivelato la storia solo nel 1989.

Un anno fa, Daniel Ellsberg, la fonte dei Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam, fece una rivelazione allarmante. Nella crisi dello Stretto di Taiwan del 1958, i leader militari statunitensi spinsero per un attacco nucleare di primo utilizzo contro la Cina. Il Pentagono accettò il rischio che l’Unione Sovietica si vendicasse a nome del suo alleato e milioni di persone sarebbero morte.

Ellsberg ha rivelato il documento top secret per mettere in guardia sui nuovi pericoli in Asia.

Ascesa pacifica delle Filippine

Non molto tempo fa, il Segretario alle finanze Benjamin Diokno aveva previsto che la produzione economica sarebbe cresciuta del 10% per il 2° trimestre del 2022. Tuttavia, l’economia è cresciuta più lentamente del previsto al 7,4% (ancora un’impresa nelle condizioni attuali).

Le proiezioni basate sugli scenari domestici falliscono quando le prospettive economiche globali continuano a minare le riprese locali, come effetto netto delle crisi alimentari ed energetiche.

Nonostante l’aggressivo aumento dei tassi di Bangko Sentral, le Filippine hanno registrato un tasso di inflazione del 6,4% per luglio. Nel sud-est asiatico, il peso del cibo nel paniere dell’inflazione dei prezzi al consumo dell’ASEAN-6 è del 20-40%, con il carburante che rappresenta almeno il 50-60% del paniere. Tra le principali economie dell’ASEAN, le Filippine hanno subito i maggiori danni relativi.

Per diventare un’economia a reddito medio-alto, le Filippine devono concentrarsi sullo sviluppo economico. Come ha recentemente affermato il presidente Marcos Jr: “Le Filippine continueranno a essere amiche di tutti e nemiche di nessuno“. È stato assecondato dal suo consigliere per la sicurezza Carlos, sottolineando che “la Cina è nostra partner e amica, da un lato, anche l’America è nostra amica. Non possiamo scegliere né l’uno né l’altro”.

Ovviamente, l’MDT filippino, l’EDCA e il VFA contraddicono la piena sovranità. Ma il governo deve far fronte alle carte in tavola.

Gli sforzi per trascinare le Filippine nella geopolitica regionale si intensificheranno nei prossimi mesi. E se i repubblicani avanzano alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, le tensioni geopolitiche nel sud-est asiatico accelereranno più velocemente del previsto, cosa che il governo non può ignorare.

In definitiva, l’ascesa delle Filippine non è possibile senza un focus economico esclusivo e una distanza cordiale ma ferma dalla geopolitica letale.

La scelta non è tra USA o Cina. È tra sviluppo economico o geopolitica letale.