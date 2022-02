Negli Stati Uniti una particolare fronda tra gli allevatori di animali oggi chiede alla Scienza risposte più chiare circa il somministrare canapa ai propri animali allevati prima di procedere ad alcuna approvazione di legge in tale specifico settore. Cose da sapere su quelle che pensiamo saranno le tendenze e le tattiche di marketing nella cannabis nel 2022. La pubblicità della cannabis su Google è proibita, ma l’azienda concede un permesso speciale di pubblicità a marchi CBD selezionati nel suo programma di prova. Google sarà più duro nel 2022 con coloro che cercano di aggirare le sue politiche. Dato che i marchi di cannabis continuano ad essere censurati sulle piattaforme di social media come Facebook e Instagram, ci aspettiamo di vedere più marchi fare il passaggio ad altre piattaforme che hanno linee guida per la comunità cannabis-friendly. L’aumento vertiginoso dei prezzi dei fertilizzanti ha fatto sudare freddo i coltivatori di canapa e marijuana che non sanno come fare per fornire alle loro piante la giusta nutrizione quest’anno. Le compagnie di marijuana piccole e di proprietà delle minoranze probabilmente non sopravviveranno senza un aiuto da parte del Congresso, ha testimoniato un insider dell’industria prima di un’udienza della sottocommissione.

Stati Uniti

Le organizzazioni per l’alimentazione animale rafforzano le preoccupazioni per la sicurezza della canapa ai politici statali

Una coalizione di gruppi di alimentazione animale e veterinari sta chiedendo agli Stati di smettere di approvare leggi che permettano la canapa nell’alimentazione animale senza un’ampia ricerca scientifica a sostegno del suo uso.

«La nostra posizione è che una ricerca scientifica sufficiente a sostenere la sicurezza e l’utilità della canapa nell’alimentazione animale deve essere completata prima di qualsiasi approvazione federale o statale», ha dichiarato la settimana scorsa il gruppo, guidato dall’Association of American Feed Control Officials, in una lettera aperta ai decisori statali.

Sostenere l’industria della canapa è importante, ma è «troppo presto per sapere se la canapa è sicura per gli animali da fattoria e da allevamento» e per gli animali domestici, hanno detto.

La lettera della coalizione segue un avvertimento emesso dall’AAFCO a settembre, esortando gli Stati a lavorare con il Centro per la medicina veterinaria della U.S. Food and Drug Administration, insieme alla National Association of State Departments of Agriculture, alle associazioni del bestiame e del latte, ai gruppi di difesa dei consumatori e all’AAFCO all’interno del processo formale di revisione e approvazione della canapa e dei suoi sottoprodotti per l’alimentazione animale.

Ad oggi, il Montana ha approvato la legislazione che permette agli agricoltori di usare la canapa nell’alimentazione animale per animali domestici, cavalli e altro bestiame, una volta approvata dalla FDA. Il Nevada ha approvato una nuova legge che entrerà in vigore il 1° ottobre, autorizzando i veterinari a raccomandare e somministrare prodotti a base di canapa e CBD al di sotto dello 0,3% di THC senza essere sanzionati dalla commissione statale per le licenze.

Il gruppo raccomanda:

Ricerca scientifica. La giurisdizione sull’uso della canapa nell’alimentazione animale rimane sotto la FDA e i programmi di regolamentazione statale, ma a molti legislatori viene chiesto di aggirare la supervisione federale e statale facendo passare leggi che permetteranno la canapa nell’alimentazione animale prima che la ricerca critica sia completata e rivista, ha detto la coalizione.

Meccanismi e procedure di sicurezza. Poiché non ci sono stati ingredienti di canapa approvati attraverso i percorsi di revisione degli ingredienti per l’alimentazione animale, sarebbe “imprudente” bypassare le procedure stabilite per proteggere la salute umana e animale legiferando l’approvazione degli ingredienti per l’alimentazione animale a livello statale.

Affrontare le preoccupazioni. La coalizione ha detto che i leader statali e il pubblico in generale potrebbero non essere pienamente consapevoli del processo di revisione scientifica e legale per i nuovi ingredienti dei mangimi animali, ma che è necessario affrontare preoccupazioni specifiche, tra cui la salute e la sicurezza degli animali, la sicurezza degli alimenti provenienti da animali da produzione che entrano nella catena alimentare umana e gli impatti negativi per gli agricoltori, gli allevatori e l’industria dei mangimi. La coalizione ha detto che non c’è una comprensione conclusiva degli impatti a lungo termine dei cannabinoidi e di altri composti sulla salute degli animali o sulla sicurezza dei consumatori che consumano animali nutriti con canapa. Inoltre, senza l’approvazione federale, i mangimi contenenti canapa che attraversano i confini statali o nazionali potrebbero essere considerati adulterati e impedire l’accesso ai mercati globali locali e nazionali.

Invece di approvare leggi che permettano la canapa nell’alimentazione animale a livello statale, la coalizione ha esortato i leader a sostenere la ricerca attraverso le università e i laboratori privati per garantire che la sicurezza e l’utilità della canapa siano pienamente comprese prima che sia consentita per scopi commerciali.

Lo scorso inverno, la Hemp Feed Coalition ha completato la sua prima presentazione per far sì che la canapa diventi un ingrediente approvato per i mangimi animali, da sottoporre all’esame dell’AAFCO e della FDA-CVM. All’epoca, l’industria si aspettava un processo di revisione accelerato di 18 mesi.

L’industria della canapa sta ricercando altri sottoprodotti della canapa – tra cui olio, sedimenti, gusci, polpa e vagli – per esaminare il loro potenziale come ingredienti dei mangimi.

Uno dei punti focali della ricerca include i test clinici necessari per aggiungere i ruminanti – animali come bovini, pecore e capre – all’applicazione AAFCO e FDA-CVM presentata per la farina di semi di canapa.

Stati Uniti

Cinque previsioni per il marketing della cannabis nel 2022

Tra i regolamenti governativi e le rigide politiche di Big Tech, il marketing della cannabis vi terrà sulle spine.

Abbiamo ascoltato le riunioni dei dirigenti, incontrato i nostri colleghi del settore e chiacchierato con i direttori del marketing di tutta l’industria della cannabis.

Abbiamo un’anteprima di ciò che le aziende stanno pianificando per il resto dell’anno. Ecco cinque cose da sapere su quelle che pensiamo saranno le tendenze e le tattiche di marketing nella cannabis nel 2022:

cannabis marketing, 5 previsioni per il marketing della cannabis nel 2022

Google si blocca, mentre altre piattaforme si aprono

La pubblicità della cannabis su Google è proibita, ma l’azienda concede un permesso speciale di pubblicità a marchi CBD selezionati nel suo programma di prova. Google sarà più duro nel 2022 con coloro che cercano di aggirare le sue politiche.

Poiché non c’è modo di richiedere di far parte del programma di prova, le aziende sono riuscite a superare le scappatoie dell’algoritmo.

Il mese scorso Google ha annunciato che l’azienda aggiungerà misure più severe al programma di verifica degli inserzionisti a partire da marzo. Stanno prendendo la trasparenza e la privacy più seriamente, e con questo, stanno creando requisiti più elevati per pubblicare annunci e fare appello anche a loro.

Ci aspettiamo che Google reprima gli account che stanno violando le sue politiche (compresa la sua politica sulla cannabis) e renda difficile per i trasgressori riprovare con un falso account email.

Se non sei abbastanza fortunato da far parte del programma di Google, non rischiare. Invece, prova la pubblicità a pagamento altrove.

Amy Deneson, co-fondatrice di Pheno, un’agenzia di New York specializzata in pubblicità omnichannel per marchi di cannabinoidi, dice che altre piattaforme stanno aprendo le loro porte alle entrate pubblicitarie.

Crescere sui canali dei social media che sono cannabis-friendly

Dato che i marchi di cannabis continuano ad essere censurati sulle piattaforme di social media come Facebook e Instagram, ci aspettiamo di vedere più marchi fare il passaggio ad altre piattaforme che hanno linee guida per la comunità cannabis-friendly come Twitter, Reddit e Quora.

Tra tutte le piattaforme di social media, abbiamo gli occhi puntati sulle piattaforme di streaming come Discord e Twitch nel 2022. In un recente studio del Brightfield Group, fino al 54% dei videogiocatori consuma cannabis mentre gioca.

«Twitch è una di quelle piattaforme che ha già iniziato a vedere una crescita», dice Cody Hicks di ADCANN, una piattaforma di risorse per commercianti di cannabis con sede a Toronto.

«Generalmente permette contenuti relativi alla cannabis, a patto che siano legali nello Stato o nel Paese da cui lo stream sta operando e che non tentino di vendere cannabis».

Con 140 milioni di utenti attivi, non saremmo sorpresi di vedere più marchi di cannabis collaborare con gli streamer di Twitch.

Lo storytelling visivo dei dati sarà il campione del contentmarketing

È difficile trovare dati accurati e affidabili sulla cannabis, e quando si trovano, sono spesso aridi e densi.

Dato che i venditori di contenuti sulla cannabis sono in missione per educare i consumatori sulla pianta e cambiare lo stigma, stanno cercando dei modi per rendere i dati digeribili.

«Un’enorme componente del consumo di cannabis è l’educazione, specialmente nei nuovi mercati» ha detto Brytany Melville di The Grown Group, una società di consulenza sulla cannabis al dettaglio a Toronto.

«I dati e i rapporti di ricerca sono strumenti critici che utilizziamo nella nostra vita quotidiana per sradicare lo stigma che circonda la cannabis e sono enormi forze trainanti per la legalizzazione».

Stiamo già vedendo i venditori di contenuti trasformare studi di ricerca scientifica stantii in infografiche e rapporti che rendono i dati facili da capire per il consumatore quotidiano.

Man mano che più stati e paesi legalizzano, e la ricerca diventa disponibile nel 2022, ci aspettiamo di vedere i marketer trasformarla in visual data storytelling.

Più mercati legali significano più influencer

Man mano che più stati e paesi legalizzano la cannabis, stiamo assistendo ad un aumento degli influencer della cannabis.

Parlando con Brett Puffenbarger, managing partner di Good Highdeas, con sede in Pennsylvania, egli non pensa che vedremo nuovi influencer spuntare nei nuovi mercati così rapidamente.

«Penso che la vera crescita verrà dai mercati esistenti che avranno influenza su quelli nuovi».

«Penso che fino a quando la pubblicità non sarà consentita, più a lungo continueremo a vedere l’influencer e l’affiliate marketing utilizzati a questi livelli. Penso che il mondo degli influencer si frammenterà di più col passare del tempo».

Con influencer educativi sulla cannabis come i dottori Codi Peterson e Miyabe Shields o celebrità che rendono la cannabis parte dei loro marchi personali, come Seth Rogen, Breal e Martha Stewart, ci aspettiamo che gli influencer siano una parte strategica del marketing della cannabis nel 2022.

Un ritorno del marketing esperienziale e degli eventi

Ultimo ma sicuramente non meno importante, gli eventi.

L’industria commerciale della cannabis è costruita su incontri, conferenze ed eventi, e i marchi di cannabis sono noti per avere alcune delle migliori campagne di marketing esperienziale.

COVID permettendo, ci aspettiamo (e speriamo) di vedere l’industria tornare alle sue radici e mettere insieme più eventi e più grandi.

Stati Uniti

I prezzi dei fertilizzanti sono alle stelle. Ma gli operatori della canapa hanno modi sostenibili per risparmiare

L’aumento vertiginoso dei prezzi dei fertilizzanti ha fatto sudare freddo i coltivatori di canapa e marijuana che non sanno come fare per fornire alle loro piante la giusta nutrizione quest’anno.

I fertilizzanti costituiscono tipicamente il 15% di tutti i costi agricoli negli Stati Uniti, secondo l’American Farm Bureau Federation. Ma i prezzi dei macronutrienti come l’azoto sono raddoppiati e persino triplicati negli ultimi due anni, minacciando di far fallire le piccole aziende agricole.

Il produttore di canapa Rick Brown a Henderson, North Carolina, ha detto che i prezzi dei suoi fertilizzanti sono triplicati dall’anno scorso, da circa 10.000 dollari a 31.000 dollari quest’anno.

Anche alcune delle opzioni più sostenibili, come i tè di compost e il letame animale, scarseggiano a causa del numero di agricoltori che chiedono a gran voce l’azoto.

«Stavamo cercando di incorporare un programma liquido di calcio con gli infusi di compost che vengono regolati per arrivare ad un tasso più vicino di 190 libbre di azoto per acro», ha detto Brown.

«Questo è l’unico modo in cui potevamo fare la transizione per superare la stagione. Tuttavia, siamo in concorrenza diretta con altri agricoltori per ottenere gli stessi prodotti».

Anche il letame di pollo è molto richiesto, una situazione peggiorata da un’epidemia di influenza aviaria negli allevamenti di pollame vicini, ha detto Brown.

Brown, che produce più di 200 acri di varietà di fibre di canapa sotto contratto con società locali, ha detto che non può ridurre i tassi di fertilizzazione.

Ma grazie a quei contratti di coltivazione, è anche al riparo da alcuni rischi.

«C’è una riserva nella parte anteriore del contratto da cui l’agricoltore può attingere per problemi di manutenzione, costi d’inflazione come il fertilizzante – quello con cui abbiamo a che fare ora – il diesel, cose del genere», ha detto Brown a HempIndustry Daily.

«Così ci ha dato l’opportunità di essere in grado di estrarre fondi oggi per coprire i costi di cose su cui non abbiamo il controllo».

Poiché la sua azienda agricola produce anche verdure biologiche e altre colture, Brown ha detto che sta intensificando i suoi sforzi di compostaggio.

Tuttavia, potrebbe non essere pronto per i suoi raccolti di quest’anno, ha detto Brown, quindi sta cercando di negoziare i prezzi e di ottenere sovvenzioni per aiutare a raccogliere i soldi per pagare gli input di cui ha bisogno in questa stagione.

Carenza di macronutrienti

I produttori di cannabis outdoor e indoor potrebbero avere difficoltà a trovare anche altri macronutrienti, ha detto Travis Higginbotham, vice presidente della produzione del produttore di marijuana Harborside di Salinas, California.

Higginbotham ha detto che con le sfide esistenti nella catena di approvvigionamento dei fertilizzanti, ha avuto problemi di approvvigionamento:

Solfato di ammonio.

Nitrato di calcio.

Fosfato monopotassico.

I coltivatori dovrebbero diffidare delle nuove fonti se i loro fornitori abituali non riescono a trovare ciò di cui hanno bisogno, perché potrebbero essere cattivi attori che cercano di realizzare un profitto mascherando le sostanze nutritive necessarie per qualcos’altro che potrebbe danneggiare le loro coltivazioni, ha consigliato Higginbotham.

Ha indicato le aziende che vendono fosfato monopotassico mal etichettato, che potrebbe danneggiare le rese se applicato da un coltivatore ingannato.

«Inoltre, se (i micronutrienti) diventano una sfida, i coltivatori di cannabis dovranno fare attenzione ai metalli pesanti con nuove fonti», ha detto Higginbotham.

Ridurre l’uso del fertilizzante

Un’opzione di fertilizzazione che potrebbe sia far risparmiare denaro che minimizzare il deflusso inquinante: semplicemente usarne meno.

Secondo Bruce Bugbee, professore di fisiologia vegetale ambientale alla Utah State University, “i coltivatori di cannabis sono famosi per la sovrafertilizzazione con il fosforo”, spesso applicando più fosforo di quanto le piante possano usare in modo efficiente, il che causa il deflusso inquinante.

Bugbee ha indicato una ricerca che dimostra che il fosforo è benefico sulla cannabis solo a partire da un tasso di applicazione di 15 parti per milione fino a 30 ppm.

«Non abbiamo visto un valore di questi livelli di fosforo incredibilmente alti, e in realtà, stiamo aspettando che i coltivatori annuncino che coltivano cannabis sostenibile, (che non è) iperfertilizzata con fosforo», ha detto Bugbee durante un webinar prodotto la scorsa settimana dalla Cornell University in collaborazione con il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Bugbee ha ammesso che alcune cultivar di cannabis sembrano beneficiare di elevati livelli di fosforo. E’ un’area che ha bisogno di ulteriori ricerche, ma i coltivatori di cannabis dovrebbero capire come la cannabis metabolizza il fertilizzante.

I fiori di cannabis spesso cannibalizzano il fosforo dalle foglie per aiutare la produzione di semi – anche se la maggior parte delle piante di cannabis commerciali sono femminizzate e non producono semi, ha spiegato Bugbee.

Nel frattempo, ha detto, i fiori «accumulano massicce quantità di fosforo», che può percolare nel terreno, causando inutili sprechi e inquinamento.

Impiegare gli emendamenti del suolo

L’aggiunta di emendamenti naturali come il biochar al suolo può ridurre il fabbisogno di fertilizzanti fino al 50%, secondo James Gaspard, CEO di Biochar Now a Loveland, Colorado.

Il biochar è carbonio fisso, che lega i nutrienti alla zona delle radici e li rilascia alle piante. Può contenere fino a sei volte il suo peso in acqua, e i nutrienti non vengono lavati via dalla zona delle radici, ha detto Gaspard.

«(I microbi) iniziano a vivere i cicli di vita, e in realtà iniziano a produrre … nutrienti anche per la pianta, quindi diventa un terreno vivo», ha detto Gaspard.

Mentre c’è anche meno biochar disponibile di quanto sia necessario, soprattutto negli stati orientali, i produttori stanno aumentando. Nel frattempo, i coltivatori possono facilmente fare il proprio, ha detto Kathleen Draper, proprietario di Finger LakesBiochar a Canandaigua, New York.

«È la cosa più facile del mondo trasformare la canapa in biocharcon un forno a bassa tecnologia», ha detto Draper.

Il biochar grezzo non dovrebbe essere mescolato direttamente nel terreno – ha bisogno di essere mescolato con altre sostanze nutritive come gli acidi umici e fulvici, o anche il letame o il compost in modo da non estrarre le sostanze nutritive dal terreno.

In genere, i coltivatori non vorrebbero usare colture di alto valore come la cannabis per fare biochar, ma considerando i costi alle stelle, Draper ha detto che potrebbe valerne la pena.

«Quando mi dici quella cifra per il fertilizzante, se fossi un coltivatore di canapa … lo trasformerei in biochar (e) troverei un modo economico per metterci dentro dei nutrienti, e poi lo userei come fertilizzante», ha detto.

Stati Uniti

I prezzi all’ingrosso della cannabis in California rimbalzano dal crollo

Una svolta all’ingrosso sarebbe una notizia gradita per migliaia di coltivatori in tutto lo Stato, dai produttori artigianali nel Triangolo di Smeraldo ad alcuni dei più grandi coltivatori della Nazione nella contea di Santa Barbara.

Il crollo dei prezzi è iniziato quasi un anno fa.

Oltre al calo dei prezzi, molti coltivatori hanno lottato a causa di un fiorente mercato sotterraneo, tasse elevate e un numero limitato di punti vendita al dettaglio per il loro prodotto, secondo i funzionari del settore, Autumn Shelton, coltivatore della contea di Santa Barbara, ha detto che diversi coltivatori della sua rete hanno iniziato a vedere un modesto aumento dei prezzi all’ingrosso all’inizio di gennaio, in linea con i tradizionali picchi stagionali dopo i grandi raccolti all’aperto che inondano il mercato in ottobre e novembre e deprimono i prezzi alla fine dell’anno.

«È bello vederci di nuovo in quello stesso aumento ciclico», ha detto Shelton, il proprietario di Autumn Brands.

Shelton, che è anche presidente della Cannabis Association for Responsible Producers, o CARP Growers, ha detto che i prezzi tendono a salire mentre la disponibilità del prodotto diminuisce.

«Stiamo sicuramente vedendo che c’è di nuovo più domanda», ha detto. «Sarà interessante vedere quanto realmente salirà».

Alti e bassi

Il prezzo medio per libbra di fiori di cannabis è salito a circa $750 – $1,100 per le gemme grandi di qualità e $300-$450 per quelle piccole, secondo Shelton.

Questo è un bel salto rispetto a novembre, quando i prezzi sono scesi a circa 400 dollari per libbra per i fiori di grado AAA in mezzo a una sovrabbondanza di marijuana, secondo Devin Calloway, fondatore e presidente di Eco Farm Holdings/ThriveSociety, un fornitore di servizi all’ingrosso a Santa Rosa.

Il sistema di monitoraggio interno della Thrive Society, che raccoglie dati di vendita e di volume da più di 400 aziende agricole e 200 acquirenti, indica che i prezzi all’ingrosso hanno cominciato a crollare nel marzo 2021.

A novembre, il valore del fiore di prima scelta era crollato di oltre il 65% dal suo massimo di circa 1.250 dollari per libbra nell’agosto 2020, il calo più ripido nei prezzi all’ingrosso della cannabis di base da quando il mercato regolamentato è stato istituito nel gennaio 2018, secondo l’analisi della Thrive Society.

La Thrive Society, che ha più di 20 acri di coltivazione sotto contratto, ha sperimentato un aumento del 300% del volume delle vendite a gennaio e un salto del 15%-20% del prezzo per libbra rispetto a dicembre, secondo Calloway.

«Stiamo vedendo un aumento dei prezzi e una ripresa delle vendite, il che è molto promettente per il nuovo anno», ha detto.

«La domanda dei consumatori sta spingendo un prodotto di qualità superiore».

In tutto lo stato, il mercato all’ingrosso della cannabis si è “aperto un po’“, ha detto il coltivatore artigianale Jeff Ghidella, il proprietario di Little Hill Cultivators a Trinity County.

Il fiore di alta qualità di Ghidella, in serra, è stato venduto a gennaio a circa 700 dollari per libbra, rispetto al minimo storico di circa 550 dollari in autunno.

Anche se questo prezzo è verso la parte bassa del mercato all’ingrosso, è comunque un miglioramento, ha detto.

«Aiuta avere un’alta qualità per far vendere l’erba, ma non necessariamente per un grande prezzo», ha detto Ghidella.

«Il problema è che questa marea di erba media che abbiamo abbassa il prezzo della roba buona».

Ghidella sostiene che una sovrasaturazione di fiori sfusi all’aperto di media qualità continua a sopprimere il valore del prodotto di alto livello in tutta la California.

Ghidella sta concentrando i suoi sforzi sulla produzione di gemme di alta qualità quest’anno.

«E’ quello che mi ha fatto andare avanti l’anno scorso», ha detto. «L’unico modo per sopravvivere a questo punto è produrre una qualità superiore».

Il recupero varia

Ma la ripresa non è stata la stessa per ogni coltivatore, ha notato Sequoyah Hudson, l’amministratore delegato del coltivatore Humboldt Sun Growers Guild, con sede nella contea di Humboldt.

Hudson ha detto a MJBizDaily via e-mail che la sua azienda ha sperimentato un piccolo aumento dei prezzi all’ingrosso, fino a $250-$500 per libbra per i fiori coltivati all’aperto, dai minimi di $150-$250 per libbra in novembre e dicembre.

Questo moderato aumento, ha detto Hudson, ha ancora alcuni agricoltori che scelgono di distruggere i loro raccolti invece di pagare le tasse statali sulla coltivazione, il che può costare agli agricoltori più di quanto guadagnino vendendo all’ingrosso a prezzi stracciati.

Ma, ha detto Hudson, «c’è sicuramente una domanda in costruzione – abbastanza aggressiva» nel mercato all’ingrosso – in particolare per il trim e la biomassa, come Humboldt Sun ha sperimentato un «aumento delle richieste», in particolare da parte degli acquirenti della California meridionale.

Pendolo che oscilla

E’ importante notare che il 2020 è stato un outlier sotto molti aspetti, considerando che l’industria ha beneficiato economicamente durante la prima ondata di epidemie di COVID-19.

Non solo le imprese californiane di cannabis sono state ritenute essenziali dal governatore Gavin Newsom all’inizio della pandemia, ma i vasti cambiamenti sociali introdotti dalla pandemia – le chiusure a rotazione, il brusco spostamento del lavoro a distanza e i miliardi di dollari incanalati verso i consumatori attraverso programmi federali di stimolo – hanno anche sostenuto il mercato della cannabis, probabilmente gonfiando i prezzi all’ingrosso.

«E’ stato un anno da unicorno», ha detto Shelton di AutumnBrands. C’era molta più domanda, le vendite dei dispensari erano in aumento e i prezzi per libbra sono saliti alle stelle».

«Bisogna davvero confrontare le cose con il 2019».

Il pendolo, secondo le fonti del settore, ha oscillato selvaggiamente indietro l’anno scorso tra un afflusso di prodotto, la fine dei pacchetti di stimolo federali e gli ordini di blocco, così come gli operatori che hanno tenuto il prodotto troppo a lungo, in attesa di un rimbalzo che non si è mai materializzato – fino ad ora.

Alcune imprese, come il produttore di cartucce per lo svapo Helmand Valley Growers Co. con sede a Chula Vista, hanno beneficiato del deprezzamento dei fiori perché ha ridotto i costi diretti di produzione e ha contribuito a posizionare l’azienda per offrire prezzi all’ingrosso più bassi ai dispensari.

L’amministratore delegato di Helmand Valley, Bryan Buckley, considera i flussi e riflussi della coltivazione solo un altro costo per fare affari nel più grande mercato di marijuana del mondo.

«A volte loro sono il martello e noi siamo il chiodo, e a volte noi siamo il martello e loro il chiodo», ha detto Buckley dei coltivatori di marijuana.

«Le cose cominceranno a riequilibrarsi. Il mercato sta cominciando a rimbalzare. Bisogna prendere d’assalto queste acque agitate».

Buone notizie

Centinaia, se non migliaia, di coltivatori di cannabis sono entrati nel 2022 su un terreno precario dopo un anno orrendo sul mercato, assediato da migliaia di libbre di eccesso di offerta, da un’alta tassazione, da una fiorente concorrenza senza licenza e da persistenti problemi economici alimentati dalla pandemia, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, dall’inflazione e dalla carenza di manodopera.

«Non sono solo i piccoli coltivatori artigianali che stanno lottando. Anche i marchi di medie dimensioni e ben capitalizzati su larga scala stanno lottando», ha detto Jocelyn Sheltraw, direttore delle relazioni industriali del fornitore di dati sulla cannabis di Seattle Headset e membro del consiglio della California Cannabis Industry Association.

Sheltraw ha detto che il crollo delle vendite in tutto il settore, insieme agli alti costi di conformità, ai limitati punti di vendita al dettaglio e al boom del mercato clandestino, ha creato un mercato instabile e spesso non redditizio, «ed è per questo che stiamo vedendo così tante persone e aziende in California lottare e farsi sentire».

Ora che i prezzi all’ingrosso stanno iniziando a rimbalzare, i dirigenti si sentono ottimisti.

Ma stanno anche ancora coprendo le loro scommesse.

Pacific Stone, con sede a Carpinteria, uno dei più grandi coltivatori dello stato e membro della CARP, ha visto i prezzi all’ingrosso aumentare modestamente nelle ultime quattro-otto settimane.

«C’è un po’ più di stabilità rispetto al terzo e quarto trimestre», ha detto l’amministratore delegato Skip Motsenbocker del terzo e quarto trimestre.

Ma non è pronto a chiamarlo un ritorno, date le vaste domande che circondano la sostenibilità di innumerevoli coltivatori in tutto lo stato e i loro livelli di produzione quest’anno.

«Guardando a ciò che porta per il Q2 o il Q3, ha detto Motsenbocker, penso che sia difficile da prevedere in questo momento».

Stati Uniti

Le aziende di marijuana di minoranza hanno bisogno di sollievo federale, l’avvocato dice al Congresso

Le compagnie di marijuana piccole e di proprietà delle minoranze probabilmente non sopravviveranno senza un aiuto da parte del Congresso, ha testimoniato un insider dell’industria prima di un’udienza della sottocommissione.

Amber Littlejohn, il direttore esecutivo della Minority Cannabis Business Association, ha esortato la sottocommissione dei servizi finanziari della Camera sulla protezione dei consumatori e le istituzioni finanziarie, a sostenere sia il SAFE Banking Act che le riforme che renderebbero le compagnie di marijuana legali statali ammissibili all’assistenza finanziaria federale della U.S. Small Business Administration, ha riportato Law360.

«Senza un po’ di sollievo da parte del Congresso, le imprese di cannabis delle minoranze non ce la faranno ad arrivare al giorno in cui vedremo la legalizzazione federale. Alcune non ce l’hanno fatta fino alla fine di questa settimana», ha detto Littlejohn alla sottocommissione giovedì, aggiungendo che i programmi di equità sociale a livello statale non sono stati in grado di tenere a galla molte imprese di proprietà di minoranze.

I commenti di Amberjohn hanno portato almeno un influente presidente della commissione della Camera a suggerire che le questioni relative alla marijuana dovrebbero essere affrontate nel Farm Bill del 2023, ha riportato Roll Call.

«Eccoci qui, il prodotto agricolo in più rapida crescita, tra la canapa e la cannabis», ha detto l’U.S. Rep. David Scott, presidente del Comitato per l’Agricoltura della Camera, che «stiamo anche andando nel nostro Farm Bill. Dobbiamo affrontare questo problema. Non possiamo più nasconderlo».

Il Farm Bill del 2018 ha legalizzato a livello federale la produzione di canapa, rimuovendo la coltura dal ControlledSubstances Act. Da allora, l’industria della canapa ha goduto di una grande crescita.

Secondo Law360, l’U.S. Rep. Ed Perlmutter, lo sponsor principale del SAFE Banking Act, ha detto recentemente ai giornalisti che si è assicurato un impegno da parte dell’House Speaker Nancy Pelosi che sosterrà il mantenimento della misura SAFE allegata a un più grande pacchetto di spesa omnibus – l’America COMPETES Act – se la legge della Camera già approvata deve essere riconciliata con la versione del Senato.