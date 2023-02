Alfredo Cospito: un ‘martirio’ da evitare

Considerazioni e ‘appunti’ sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da credo ormai oltre cento giorni.

Far dipendere la sua sorte dall’atteggiamento dei suoi ‘compagni’ fuori dal carcere è semplicemente una corbelleria: non lega loro le mani; piuttosto infila le istituzioni e lo Stato in un cul de sac. Impedisce di fare la cosa giusta, o quella che si ritiene sia tale. Aver trasferito Cospito dal carcere di Sassari a quello milanese di Opera, lasciandolo comunque detenuto in regime di 41-bis, equivale al classico pannicello caldo. Non è una svolta, non risolve la questione. La mantiene in stallo, forse allontana per un po’ di tempo la possibilità di un esito tragico. Nulla di più.

Il Consiglio dei ministri a parole affronta il caso; di fatto, pilatescamente, se ne lava le mani, rinviando ogni decisione alle ‘sedi opportune’. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio dichiara che “non intendo revocare il 41-bis”. Francamente non se ne comprende la ragione. Cospito non è capo di nulla: i cosiddetti ‘anarchici informali’ sono notoriamente un magma di criminali imbecilli senza guida ideologica e pratica. Cospito è diventato un simbolo, ma non è un leader; comunque il 41-bis, congegnato per ‘isolare’ boss mafiosi e affini da quando diventa strumento per determinare in un senso o nell’altro i comportamenti di chi è fuori dal carcere. Il 41-bis ha un solo e unico scopo: non permettere al capo di dare ordini alla organizzazione criminale di appartenenza.

Sconcerta, comunque, l’insipienza grazie alla quale si è saputo (voluto?) trasformare in ‘emergenza’ questo caso. Un vero e proprio ‘capolavoro’ e concentrato di comportamenti sgangherati che lascia esterrefatti e sgomenti, un misto di inopportune e nerborute dichiarazioni a cui corrisponde una sostanziale incapacità di assumere comportamenti e decisioni basate su raziocinio e buon senso. Come già accaduto per la vicenda migranti, si deve dire grazie ai sanitari se qualche castagna dal fuoco è stata tolta. Sono stati dei sanitari a ordinare lo sbarco dei migranti dalle navi delle ONG, e risolto così un’impasse politico–giuridico con pesanti riflessi diplomatici. Per Cospito è stata una perizia a sbloccare temporaneamente la vicenda. E’ comunque un fatto che le condizioni dell’anarchico sono in peggioramento.

E’ evidente, ovvio, che l’offensiva violenta dei sedicenti anarchici, gli attacchi alle ambasciate, le molotov contro i commissariati di Polizia, non sono giustificabili e ammissibili. Evidente, ovvio, che devono essere condannati, esecrati. Detto ciò, Governo e istituzioni non possono limitarsi a una ‘fermezza’ che si traduce nel concreto in un immobilismo indifferente e ostile.

La ‘fermezza’ di cui taluni strologano, lo Stato che non cede, sono scempiaggini; lo erano negli anni in cui massima era la recrudescenza del terrorismo, di più oggi. Fare di Cospito una sorta di martire è quanto di più stupido e criminale ci può essere. Peccato che Cospito e i suoi amici non comprendano che seguire le orme di Bobby Sands e degli altri irlandesi che si lasciarono morire di fame detenuti nelle carceri britanniche non serve a nulla. Marco Pannella che ha praticato scioperi della fame e digiuni per tutta la vita ne faceva strumento di lotta di speranza e di dialogo per la vita, non di disperazione per la morte, propria o altrui.

Da ultimo, non ci si stancherà mai di dire che una grave responsabilità pesa su noi giornalisti e su tutti coloro che fanno in qualche modo informazione. La questione oggi è anche il lungo e penoso sciopero della fame di Cospito, ma soprattutto è la questione del 41-bis su cui nessuno o quasi si sogna di fare una seria riflessione: sull’istituto in quanto tale, se sia compatibile con la Costituzione e i diritti dell’Uomo. E’ cosa che semplicemente si rimuove.

Anche per Cospito: se ne parla ora, arrivato a cento e passa giorni di violenza su se stesso; ora che vengono messi in essere in Italia e in altri Paesi comportamenti violenti e criminali; di quei comportamenti, non della questione che ne è alla base.

La stessa cosa, sia pure in termini per fortuna meno cruenti, accade con quei sedicenti ambientalisti: ignorati, ma enfatizzati quando si rendono protagonisti di episodi discutibilissimi come l’imbrattamento di opere d’arte o monumenti.

Fino a quando si adottano metodi e tecniche nonviolente, si viene ignorati. Lo si vede con le manifestazioni radicali a sostegno del popolo iraniano: nonviolente, dunque ignorate. Dio non voglia, ma se qualche esasperato si dovesse mai abbandonare a comportamenti violenti, di sicuro non mancheranno titoli e visibilità. Questa è la nostra colpevole responsabilità di giornalisti: sistematicamente si premiano i violenti, sistematicamente si mortificano i nonviolenti. Di fatto si istiga a comportamenti criminali e violenti.

Questa è la situazione, questi i fatti.