Alfredo Cospito e la ‘tortura democratica’ del 41-bis

Nel presentare le dieci tavole a fumetti che affrontano la questione di Alfredo Cospito, Zerocalcare come sua abitudine, va dritto al cuore della questione senza troppe perifrasi: Cospito, spiega, è un detenuto anarchico in sciopero della fame contro il regime di 41 bis; attualmente è in attesa di una sentenza che “pare costruita apposta per farlo morire in galera (ergastolo ostativo senza neanche un ferito)”; assieme alla vicenda di Cospito, si affrontano “le questioni più generali su cosa significa il carcere in questo paese, a cosa serve e quali sono i confini con la tortura di stato, aldilà di chi ci sta simpatico o antipatico”.

Cospito, dunque: 55 anni, anarchico, in sciopero della fame, il 20 ottobre scorso, 27 chili persi. Recluso al 41 bis nel carcere di Bancali, vicino Sassari; protesta contro il regime carcerario e le condizioni detentive a cui è sottoposto dall’aprile 2022. In virtù del regime speciale cui è sottoposto, ‘beneficia’ di un paio di ore d’aria al giorno: le trascorre in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati circondato da alti muri, sovrastato da una rete metallica. I suoi legali, Flavio Rossi Albertini e Maria Grazia Pintus hanno poi cura di puntualizzare: “Va poi aggiunta un’ora di socialità in una saletta insieme ad altri tre reclusi, che in realtà si riducono a uno in considerazione del fatto che un detenuto è sottoposto ad isolamento diurno per due anni e un secondo ormai tende a non uscire più dalla cella”.

E’ in carcere da oltre dieci anni (sei dei quali trascorsi in regime di alta sicurezza). Qualche mese fa il ministero della Giustizia ha stabilito che è “in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell’organizzazione eversiva di appartenenza”. Per questo la decisione del regime di 41 bis.

I contatti: fino alla scorsa primavera Cospito comunicava con l’esterno, inviando scritti e articoli, contributi alle riviste dell’area anarchica; riceveva corrispondenza, poteva usufruire di colloqui in presenza e telefonici, frequentare altri detenuti e la biblioteca del carcere. Ora le lettere in entrata sono trattenute. Per questo motivo ha deciso di auto censurare anche quelle in uscita. Non ha più accesso alla biblioteca d’istituto, può avere un solo colloquio al mese, nessuna telefonata. Gli avocati difensori sostengono che questo trattamento “si traduce in condizioni di detenzione ai limiti dell’inumano, nell’assenza di attività rieducative e nell’impossibilità di accedere alle misure alternative…una vera e propria deprivazione sensoriale”. L’anarchico per questo ha deciso di intraprendere questo lungo sciopero della fame.

E’ il 2014 quando Cospito viene condannato a 10 anni e otto mesi: lo si ritiene responsabile del ferimento dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi; un attentato consumato a Genova due anni prima, rivendicato dalla Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale. La procura di Torino, successivamente, avvia un’inchiesta, sempre a carico di militanti della Federazione anarchica informale, per reati commessi tra il 2003 e il 2016. Cospito è riconosciuto “capo e organizzatore di un’associazione con finalità di terrorismo”, e autore di un attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, vicino Cuneo: nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2006 esplodono due ordigni a basso potenziale; non ci sono vittime o feriti; ma, si legge nella sentenza, solo per una fortunata casualità. Come sia, Cospito viene condannato a vent’anni di carcere. La Corte di Cassazione riformula l’originario capo di imputazione: non più “strage contro la pubblica incolumità”, ma “strage contro la sicurezza dello stato”. Quanto basta per un nuovo processo d’appello. Il nuovo reato prevede l’ergastolo ostativo: niente più benefici per il detenuto, a meno che non decida di collaborare. Il ministero della Giustizia rincara la dose: Cospito mantiene contatti con l’organizzazione eversiva “dedita alla commissione di gravi delitti”. Il primo caso, specificano gli avvocati di Cospito, di “un anarchico che finisce al 41 bis”.

Il 41 bis in origine è stato concepito per impedire ai boss della Cosa Nostra, della ‘ndrangheta, della camorra e organizzazioni criminali simili, di mantenere contatti con le cosche fuori dal carcere; per quello che riguarda il movimento anarchico a cui Cospito appartiene, è più che noto che si tratta di un magma senza capi e gerarchie, gruppetti che tra loro a malapena di conoscono. “Si vuole impedire l’interlocuzione politica di un militante politico con la sua area di appartenenza”, dicono i difensori. In una lettera aperta a partire dal suo caso, decine di avvocati hanno denunciato un particolare accanimento dei tribunali nei confronti di persone di area anarchica: “Sembra paradossale che il più grave reato previsto dal nostro ordinamento giuridico sia stato ritenuto sussistente in tale episodio e non nelle tante gravissime vicende accadute in Italia negli ultimi decenni, dalla strage di piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, da Capaci a via D’Amelio”, si legge nella lettera, in cui si critica la riqualificazione del reato in strage contro la sicurezza dello stato. Si richiamano inoltre i casi di altri anarchici a cui sono state applicate pene e misure particolarmente pesanti, riscontrando “la sempre più diffusa e disinvolta sottrazione delle garanzie processuali a questa tipologia di imputati”.

Così Cospito decide di dare attuazione a una forma di protesta che potrebbe concludersi con esiti drammatici: “Stiamo parlando di un omone, con una capacità di resistenza un pochino superiore alla media”, spiega l’avvocato Rossi Albertini. “Per un mese ha assunto solo acqua e un cucchiaino di sale o zucchero. Poi ha iniziato ad avere difficoltà nel controllo dei muscoli involontari e ha iniziato a prendere degli integratori. Gli ho consigliato di aggiungerne altri, che di solito vengono somministrati ai malati oncologici per supportare il fisico. Lui però si è rifiutato: non vuole rendere vano il suo sciopero”. Cospito è deciso ad andare fino in fondo: “La condizione in cui mi tengono e la prospettiva che mi si rappresenta è quella di un lento morire, senza alcuna possibilità di uscire dal carcere. Se è così non vale la pena vivere”, ha detto al suo avvocato.

Qui, si torna alla denuncia di Zerocalcare, al di là dello specifico caso di Cospito, il 41 bis. Secondo l’ultimo rapporto dell’associazione ‘Antigone’, al novembre 2021 ci sono 749 persone al 41 bis, distribuite in dodici istituti di pena in Italia. Nel solo carcere di Bancali, nel 2019 erano presenti 91 detenuti sottoposti al regime speciale. Il 41 bis è un dispositivo di legge molto preciso, perché risponde a una e solo una finalità: interrompere le relazioni tra il detenuto e la criminalità esterna cui appartiene oppure apparterrebbe. Tutte le misure che eccedono quello scopo, in punta di diritto, sarebbero da considerare illegali. Non per un caso la Corte Costituzionale più volte è stata costretta a intervenire, stabilendo come siano illegittimi i divieti di cottura dei cibi in cella o di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, e la censura della corrispondenza tra detenuto e difensore. Anche il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa condivide queste perplessità. In un suo rapporto invita le autorità italiane a riflettere sul regime del 41 bis, offrire ai detenuti un minimo di attività utili, più visite e telefonate, porre rimedio alle “gravi carenze” osservate in celle e aree comuni. Negli anni passati la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha ripetutamente condannato il nostro paese, ritenendoci colpevoli di trattamenti inumani e degradanti.

“È accettabile che per una categoria il sistema giudiziario abbia solo il volto della vendetta?”. Questa la domanda che pone Zerocalcare. Com’è compatibile il 41 bis rispetto al principio della rieducazione del condannato scolpito nell’articolo 27 in Costituzione? La rieducazione del condannato intesa nelle sue plurime accezioni di “reinserimento sociale”, “risocializzazione” e “recupero sociale” rappresenta la funzione principe della pena nel diritto positivo nostrano, costituzionalmente sancita all’art. 27 stride in modo plateale con il 41 bis. Va bene così? Oppure?

Nel frattempo ii Tribunale di Sorveglianza di Roma ha deciso che Cospito deve restare al carcere duro, a Bancali. Chissà se il ministro della Giustizia Carlo Nordio può (e vuole) fare qualcosa. Certo è singolare che qualcuno, sia pure un anarchico come Cospito, possa essere condannato all’ergastolo senza che si sia macchiato di reati di sangue, e che debba patire il 41 bis come un boss mafioso, non si capisce perché. Soprattutto, come convincere Cospito che forse “così non vale la pena di vivere”, ma che occorre essere vivi, perché la vita non sia più una pena?