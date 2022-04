Han pasado lentos los anõs

pisando como paquidermos,

ladrando como zorros locos,

han pasado impuros los anõs

crecientes, raídos, mortuorios,

y yo anduve de nube en nube,

de tierra en tierra, de ojo en ojo,

mientras la lluvia en la frontera

caía, con el mismo traje.

Estravagario, «¿Dónde estará la Guillermina?»

Aldo Garzia, per professione, occorrenza fattuale ed identità sociale giornalista. Quanto di più adatto a lui ed alla sua indole, ma in fondo il nostro status effettivo è ciò cui appendiamo più o meno felicemente, nel suo caso felicemente, il nostro essere, poter essere e in qualche caso dover essere. È stato (cioè: è) in primo luogo un ‘rivoluzionario‘. Un rivoluzionario gentile e a modo suo, con attaccamento a miti italiani ed internazionali cui sapeva però guardare, e sempre più, allo stesso tempo con totale affettuosa adesione e via via con sufficiente capacità di analitico distacco. Benché giornalista, bravo e riconosciutamente bravo, pure una persona perbene. Per bene.

Nel collettivo de il Manifesto sin dall’inizio, del ‘quotidiano comunista’ è stato a lungo Caposervizio Esteri ed Inviato, occupandosi anche di politica interna e parlamentare. Affiancando da subito e sempre, pure ora in prospettiva di nuove pubblicazioni incipienti, una feconda attività di saggista. Autore anche di notevoli inedite opere di narrativa autobiografica. Appassionato osservatore della socialdemocrazia in Svezia pure come biografo del leader Olof Palme, e del regista (lui scriverebbe Regista) Ingmar Bergman. Sopra tutto partecipe narratore dell”esperimento cubano’, e particolarmente di Fidel Castro e Che Guevara, autore di diversi validi libri, alcuni fondamentali per la comprensione di quell’atipico ‘comunismo’.

Ha raggiunto Fidel, Ingmar e gli altri, compresi alcuni suoi fondamentali amori femminili, sabato 9 aprile 2022. Era nato il 17 maggio 1954.

Primo autore di una Storia del gruppo de il Manifesto (‘Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup’, Dedalo, 1985), profondamente legato alle vicende intellettuali e politiche, ma forse ancora di più personali, di Lucio Magri e Pietro Ingrao. Ha seguito per oltre vent’anni le crisi internazionali. Testimone della prima fase della transizione spagnola iniziata a metà degli anni Settanta, e pure autore di un interessante, ed internazionalmente apprezzato, libro su José Luis Rodríguez Zapatero, Capo del Governo dal 17 aprile 2004 al 21 dicembre 2011 dopo avere vinto come leader del PSOE le elezioni 2004 e 2008. Giusto per non farsi mancare niente. Aveva diretto le riviste ‘Aprile’ e ‘Palomar’, lavorato a ‘Pace e guerra’.

Recentemente, 27 e 28 novembre 2021, con un gruppo di personali ‘compagni d’avventura’, in primo luogo Famiano Crucianelli ancor più che compagno affettuoso ed accudente ‘fratellone’, ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e gestione del Seminario tenutosi a Rimini su Lucio Magri (‘Non postcomunista, ma neocomunista’ riprendendo una frase dello stesso). Due giorni per riflettere sul versante più politico di quella storia anche editoriale, valutandone i semi per il futuro. Non una riunione dell’ennesima ‘Associazione Combattenti e Reduci’ ma cosa viva (‘Ricordare Lucio Magri, ma con lo sguardo rivolto in avanti’ lo presentava il ‘loro’ quotidiano). Come era, come è, Aldo Garzia.

Con il Manifesto, pur all’interno di una variegata carriera anche come Direttore di varie testate, ha poi sempre collaborato fino all’ultimo. A fine marzo un suo articolo che a fronte della tragedia della Guerra in Ucraina rifletteva sulla figura di Willy Brandt e sulla sua dimenticata Ostpolitik. «Un amico e compagno con il quale abbiamo cominciato l’impervio percorso che si chiama ancora il Manifesto» dice Tommaso Di Francesco che ne è tuttora Condirettore, anche a nome di Norma Rangeri e di tutti coloro che quella gloriosa e (diremmo oggi) resiliente storia hanno attraversato.

Iniziare questo nostra serie di ‘Giornalisti perbene (e non)‘ con due che ci hanno appena salutato non significa rimpiangere il passato, anzi. Ché il permanere non solo nel ricordo ma in una feconda attività generata da propri pensieri, parole, opere e commissioni fa sì che il proprio passaggio, lungo o breve che sia stato, diventi prospettiva futura.

Oltre a quella inizialmente ricordata, Neruda pone ad inizio della sua straordinaria autobiografia (terminata il 14 settembre 1974, tre giorni dopo l’eliminazione golpista del Presidente cileno Salvador Allende dell’11, 23 prima della propria ‘resa’ fisica, ma solo fisica) una seconda, fulminante, epigrafe.

L’essenza di chi si è può cominciare a esistere solo quando la vita se ne va, non lasciandosi dietro che una storia.

Hannah Arendt

E l’essenza di Aldo Garzia è stata la delicatezza. Parliamo come sempre non di santi né di santini, non ne esistono, ma di persone vere con tutte le proprie soggettivissime peculiarità. Nessuna esclusa. In lui pure la fanciullesca mai abbandonata (anzi) passione per l’Opera omnia di Ingmar Bergman, che al confronto La corazzata Potëmkin è un film di De Sica, Christian. Con le conseguenti amicali condivisioni di mattoni in bianco e nero, ed i lunghi soggiorni estivi nella sua (di Bergman ovviamente, ma alla fine anche un po’ di Aldo Garzia) sperduta isola di Fårö. Senza riuscire, più che altro volere, mai rivolgergli la parola. Il trasparire della sua bontà, termine desueto ma a noi caro e profondamente ‘rivoluzionario’ e rivoluzionante, e della sua capacità di ruvida tenerezza (il Che, citazione) ne sono il più corposo e fecondo lascito.

E proprio a questo proposito si può continuare a toccare con mano quanto Aldo Garzia sia ‘vivo’, e lo siano la sua attività e le sue opere, nell’incontro presso l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Centrale Montemartini Via Ostiense 106 Roma, giovedì 14 aprile 2022 dalle 10:30. E poi…

