Al-Shabaab in Somalia: dopo 15 anni, uno Stato de facto

In risposta alle pressioni esterne, e a volte interne, l‘insurrezione di Al-Shabaab in Somalia si è evoluta nel tempo.

Prima del 2008, Al-Shabaab era un piccolo attore all’interno della più grande Unione delle corti islamiche (ICU). L’Unione era un’entità ombrello emersa intorno al 2003 per fornire giustizia e sicurezza a Mogadiscio in assenza di uno Stato formale.

L’ Etiopia –a sostegno del governo somalo di transizione– ha sconfitto militarmente l’Unione delle corti islamiche nel 2006. Nei due anni successivi, Al-Shabaab si è staccato dall’Unione ed è salito alla ribalta in Somalia.

Si è trasformato da un’organizzazione terroristica, che combatte l’occupazione etiope, a qualcosa di uno Stato de facto. Ha guadagnato territorio, controllando infine la maggior parte della Somalia meridionale.

Tra il 2010 e il 2013, il gruppo è sopravvissuto a perdite militari e territoriali, nonché a una significativa crisi di leadership.

Al-Shabaab ha adattato e affinato la sua capacità di condurre attacchi. Ha inoltre istituito sistemi per tassare le imprese e il pubblico, sia all’interno che all’esterno del territorio da esso controllato. Il gruppoiniziò a fornire una struttura giudiziaria alternativa basata su un’interpretazione rigida e dura della Sharia (legge islamica), sebbene la sua comprensione della Sharia fosse altamente discutibile anche tra i circoli salafiti.

Oggi, Al-Shabaab rimane la sfida più formidabileper il governo somalo e i suoi partner regionali e internazionali.

Nonostante i cambiamenti che ha subito in 15 anni, alcune cose sono rimaste cruciali per la missione di Al-Shabaab in Somalia. Gli studiosi hanno notato tre obiettivi che sono stati continuamente riaffermati:liberare il Paese dalle truppe straniere; attuazione della Sharia; sconfiggere il governo federale somalo.

Comprendere appieno queste motivazioni, tuttavia, può essere una sfida. Questo perché gli obiettivi dell’organizzazione possono cambiare nel tempo e le opinioni della leadership possono essere diverse da quelle delle reclute.

Tuttavia, l’esame di queste motivazioni offre spunti importanti e attuabili sui fattori che perpetuano il conflitto in Somalia o bloccano gli sforzi per risolverlo.

La posizione nazionalista di Al-Shabaab contro le truppe straniere in Somalia è stata un tema durante tutta la sua evoluzione.

In seguito al sostegno degli Stati Uniti a una coalizione di signori della guerra durante l’era dell’Unione delle corti islamiche e all’intervento militare dell’Etiopia, Al-Shabaab ha iniziato a diffondere un messaggio di opposizione alla presenza di forze straniere in Somalia.

All’epoca c’erano ‘membri massimalisti e violenti pan-islamisti‘ all’interno dei ranghi della leadership del gruppo. Tuttavia, la schiettezza di Al-Shabaab contro le forze straniere risuonava con una radicata ostilità somala contro l’Etiopia e con le più ampie narrazioni nazionaliste che esistevano, separate dalle tendenze salafite ed estremiste. In definitiva, questo è servito come un incredibile strumento di reclutamento.

Dopo che l’Etiopia ha ritirato le forze nel 2009, Al-Shabaab ha spostato la sua attenzione sull’espulsione della Missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM). Il ruolo della missione includeva la protezione delle istituzioni federali . Da allora l’AMISOM è stato sostituito dalla Missione di transizione dell’Unione africana in Somalia, a cui Al-Shaaab continua a opporsi.

Il gruppo vuole anche sbarazzarsi degli Stati Uniti. Ciò è dovuto agli attacchi aerei e alle forze operative speciali del Paese in Somalia.

La Turchia è un’altra potenza straniera sgradita perché sostiene il governo federale somalo. Consiglia e addestra anche i militari.

Al-Shabaab si oppone, inoltre, agli interessi economici degli Emirati Arabi Uniti nei porti e nelle basi militari somale.

L’attuazione della propria versione della Sharia è rimasta un pilastro dell’agenda di Al-Shabaab per tutta la sua esistenza.

Il gruppo abbraccia un’interpretazione salafita della Sharia. Ciò include l’imposizione di dure punizioni per le infrazioni e il rifiuto delle tradizioni sufi seguite da molti somali. Tuttavia, questo obiettivo, come hanno sottolineato i ricercatori, ha assunto «forme diverse a seconda della situazione e della forza dell’organizzazione».

Ad esempio, nel 2006, Al-Shabaab non si è opposto agli ordini sufi come ha fatto tra il 2008 e il 2009 perché non era così potente. Quando il gruppo ha iniziato a subire pressioni militari e perdite territoriali nel periodo successivo al 2011-2012, l’attuazione della Sharia è variata in tutta la Somalia, con alcuni governatori provinciali di Al-Shabaab (wilayat) che hanno operato in modo più ragionevole di altri.

Più di recente, nel 2019, Ahmed Diriye, l’attuale leader di Al-Shabaab, ha espresso una posizione più dura. Ha dichiarato che la Sharia dovrebbe essere attuata senza «concessioni o compromessi».

Sconfiggere il governo federale somalo e gli Stati membri federali è un altro importante punto all’ordine del giorno per Al-Shabaab.

Il gruppo si considera un’alternativa al governo somalo. Ciò è evidente nei suoi sforzi per governare il territorio. Fornisce inoltre sicurezza, giustizia e altri servizi che il governo non è riuscito a fornire in modo efficace.

L’influenza dell’organizzazione nella sfera della governance è notevole in tre aree: giustizia, fiscalità e mediazione delle controversie.

In primo luogo, il sistema dei tribunali ombra di Al-Shabaab ha offerto vie alla giustizia per i somali. Affronta i problemi della popolazione che controlla, inclusi il divorzio, l’eredità e le controversie sulla terra. Quindi fornisce le sentenze che può effettivamente far rispettare.

Secondo quanto riferito, il sistema giudiziario del governo è meno coerenti. Le sue sentenze non vengono sempre applicate e deve affrontare problemi di corruzione.

I tribunali di Al-Shabaab attirano residenti da aree al di fuori dell’immediato controllo territoriale dell’organizzazione. Questo perché i tribunali aiutano a risolvere problemi pratici.

In secondo luogo, il gruppo mantiene un sistema fiscale che si è diffuso oltre i territori controllati dal governo. Questo probabilmente supera le capacità fiscali del governo somalo.

Attraverso la tassazione delle imprese, dei trasporti, dei porti e di altri settori, Al-Shabaab fornisce alcuni servizi, come la regolamentazione della produzione di determinati prodotti di esportazione. Tuttavia, il principale vantaggio della ‘tassazione’ è la protezione dal gruppo.

L’organizzazione raccoglie anche zakat, un contributo di beneficenza richiesto per i musulmani. Tuttavia, utilizza gran parte di questa raccolta per rafforzare le proprie casse piuttosto che ridistribuirla alla comunità.

Terzo, Al-Shabaab si è presentato come capace di intervenire con successo nelle controversie tra clan. In un comunicato stampa dell’ottobre 2020, l’organizzazione ha affermato di essere «intensa a risolvere i problemi e le differenze che sorgono tra le tribù e ha mostrato un notevole successo nel risolvere controversie decennale tra di loro».

La mediazione delle controversie tra clan è fondamentale per le ambizioni di Al-Shabaab di stabilire uno Stato islamico unificato.

Dopo 15 anni di conflitto, Al-Shabaab rimane una minaccia significativa alla stabilità in Somalia e nei suoi vicini, come il Kenya.

Comprendere le sue motivazioni per espellere le truppe straniere, attuare la sua versione della Sharia e sconfiggere il governo solleva interrogativi su come porre fine alla loro rivolta.

Con la recente elezione del Presidente somalo Hassan Mohamud, sembra esserci una rinnovata attenzione del governo non solo sull’indebolimento di Al-Shabaab, ma sull’eliminazione. Come parte di questo sforzo, il governo ha ‘acclamato’ gli sforzi di mobilitazione della milizia locale (chiamata Ma’awisley) contro il gruppo.

La nuova Amministrazione ha chiesto l’espansione di questi sforzi di resistenza. Ha inviato truppe governative per unirsi alla milizia locale in un’offensiva contro Al-Shabaab. Il tempo dirà se questa nuova strategia cambierà strategicamente il corso nella lotta contro il gruppo.

L’impegno politico con Al-Shabaab è un’altra potenziale strada che potrebbe integrare le operazioni militari.

Tuttavia, le prospettive di negoziazione sono scarse. Ciò è dovuto alla riluttanza di Al-Shabaab a impegnarsi nei negoziati, alla sua posizione intransigente sul ritiro delle truppe straniere e all’impegno del governo di eliminare il gruppo.