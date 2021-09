Al-Qaeda stava pianificando due serie di attacchi terroristici negli Stati Uniti nel 2001. L’11 settembre 2021, mentre gli americani commemorano e piangono le vite perse quel martedì mattina di 20 anni fa, è importante ricordare anche il secondo complotto: gli attacchi che non sono avvenuti.

Khalid Sheikh Mohammed, l’organizzatore dell’operazione 11 settembre, inizialmente prevedeva attacchi simultanei sulla costa orientale e sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Si vantava di aver avuto dozzine di reclute tra cui scegliere.

Ma i numeri erano più piccoli di quanto si aspettasse. Diverse persone hanno abbandonato la trama e non potevano essere sostituite. Alla fine al-Qaeda riuscì a trovare solo 19 militanti sufficientemente addestrati disposti a morire per la causa. Di conseguenza, il complotto della costa occidentale ha dovuto essere annullato.

Per quanto strano possa sembrare, i gruppi islamisti rivoluzionari soffrono di problemi di reclutamento come qualsiasi altra organizzazione. La mia ricerca sul terrorismo islamista ha scoperto che al-Qaeda e il suo ramo rivale, il gruppo dello Stato islamico, hanno da tempo difficoltà croniche a ricostituire i propri ranghi.

Questi gruppi si lamentano frequentemente dei loro problemi di reclutamento. “Siamo molto stupiti che la comunità dell’Islam sia ancora addormentata e incurante mentre i suoi figli vengono spazzati via e uccisi ovunque e la sua terra viene ridotta ogni giorno”, ha scritto al-Qaeda in una delle sue pubblicazioni online nel 2004. È un sentimento che il gruppo ha ripetuto per molti anni.

Il gruppo dello Stato islamico ha anche espresso disappunto per la mancanza di militanza dei musulmani. Nel giugno 2017, ad esempio, ha pubblicato un articolo in una rivista online che criticava i musulmani che “trascinano la coda della vergogna” rimanendo “al sicuro nelle vostre case, al sicuro con le vostre famiglie e la vostra ricchezza” invece di unirsi al movimento rivoluzionario. Il problema, secondo un articolo del novembre 2017 sul quotidiano online dello Stato Islamico, è “amore per la vita e odio per la morte”, una “malattia della debolezza il cui risultato finale sarà la supremazia del nemico sui musulmani”.

Democrazia, non rivoluzione

L’amore per la vita è solo uno dei problemi di reclutamento dei militanti.

Secondo i sondaggi delle scienze sociali, la maggior parte degli 1,8 miliardi di musulmani nel mondo trova questi gruppi ripugnanti. La maggior parte dei musulmani sostiene politiche che incoraggiano o impongono la pietà islamica, ma non supportano la violenza rivoluzionaria. Una grande maggioranza di musulmani sostiene le elezioni democratiche, che i rivoluzionari considerano non islamiche.

Il pensiero democratico ha profonde radici nella tradizione islamica, tra cui il rinascimento ‘nahda’ degli intellettuali arabi nel XIX secolo, i movimenti pro-democrazia di massa all’inizio del XX secolo nell’Impero ottomano e in Iran e il movimento della Primavere arabe iniziato alla fine del 2010 .

I militanti islamisti come al-Qaeda e il gruppo dello Stato islamico considerano gli sforzi democratici come una minaccia e hanno ripetutamente preso di mira studiosi e attivisti musulmani pro-democrazia per l’assassinio. Ad esempio, Muhammad Nu’man Fazli, un religioso in Afghanistan, è stato tra le recenti vittime di questo tipo di violenza. La sua moschea fuori Kabul è stata bombardata dal gruppo dello Stato islamico nel maggio 2021 durante un cessate il fuoco tra i talebani e il governo afghano, in particolare a causa del suo sostegno alla democrazia, secondo una dichiarazione sul giornale del gruppo dello Stato islamico.

I governi del mondo hanno reso molto difficile per le persone trovare e unirsi a gruppi militanti. Ci sono pochi posti sicuri per l’addestramento, e quelli che esistono sono tipicamente in aree remote difficili da raggiungere, come le montagne del nord-ovest del Pakistan, i deserti del Mali orientale, le foreste del bacino del lago Ciad e il nord del Mozambico, e le isole delle Filippine meridionali.

Anche online, i militanti devono cercare costantemente nuovi metodi per evitare di essere scoperti. Ogni messaggio che inviano o ricevono rischia di esporli all’arresto o all’attacco di droni.

Competere per le reclute

Anche gruppi nazionalisti come Hamas, Hezbollah e talebani stanno cercando di reclutare estremisti islamici. Come al-Qaeda e il gruppo dello Stato islamico, anche questi movimenti mirano a imporre una versione austera della legge islamica, almeno in parte con la forza delle armi. Ma le loro ambizioni sono principalmente locali, in contrasto con le agende globali di al-Qaeda e del gruppo dello Stato Islamico.

I nazionalisti e i globalisti possono cooperare a volte – in particolare, la tesa alleanza tra i talebani e al-Qaeda negli anni precedenti l’11 settembre. Tuttavia, sono fondamentalmente rivali quando si tratta di reclutamento e i nazionalisti hanno molto più successo nell’attingere a reti locali affidabili.

In Afghanistan oggi, i talebani hanno decine di migliaia di militanti tra le loro reclute, secondo le stime del governo degli Stati Uniti. Il ramo regionale del gruppo dello Stato Islamico, spesso indicato come ISIS-K, ha circa 1.000 combattenti e al-Qaeda ne ha meno di 1.000.

Vent’anni dopo l’11 settembre, al-Qaeda non ha mai trovato abbastanza reclute per portare a termine la sua seconda ondata di attentati di massa contro l’America. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, solo una dozzina di persone negli Stati Uniti sono state condannate negli anni successivi all’11 settembre per legami con al-Qaeda, e nessuno è stato coinvolto in complotti su larga scala.

Il gruppo dello Stato islamico ha organizzato o ispirato diverse dozzine di attacchi negli Stati Uniti, ma i numeri sono diminuiti drasticamente a metà del 2015, quando il governo turco ha chiuso il confine con la Siria. E quelle erano operazioni fai-da-te che coinvolgevano armi leggere, esplosivi fatti in casa, veicoli e coltelli, con una media di 14 morti all’anno. Il gruppo dello Stato Islamico non ha mai mobilitato abbastanza militanti in Occidente per “distruggere la Casa Bianca, il Big Ben e la Torre Eiffel, con il permesso di Allah”, come ha minacciato di fare nel 2015.

Al-Qaeda e il gruppo dello Stato islamico continuano a prendere sul serio gli Stati Uniti. Ma la buona notizia per gli americani, in questo anniversario dell’11 settembre, è che i militanti affrontano un collo di bottiglia nel reclutamento, un banale problema organizzativo che affligge queste organizzazioni molto non convenzionali.

Traduzione dell’articolo ‘Al-Qaida, Islamic State group struggle for recruits’