Al ‘Maggio’ ritorna il Faust di Ferruccio Busoni

Stasera, per il Festival del Carnevale del Maggio Musicale fiorentino va in scena al Teatro dell’Opera, il Doktor Faust di Ferruccio Busoni, che a quasi sessant’anni dalla sua ultima replica fiorentina torna nella programmazione del Maggio. Sul podio il maestro Cornelius Meister, al suo debutto assoluto in Teatro. La regia è curata da Davide Livermore, che ritorna al Maggio a distanza di poco più di un anno dalla regia de La traviata, andata in scena a settembre 2021 diretta dal maestro Zubin Metha e ambientata nella Parigi dei tumulti giovanili sessantottini. In scena un corposo cast, di cui daremo conto più avanti. A distanza dunque di quasi sessant’anni, quando fu rappresentata per la seconda volta in occasione del Maggio Musicale dedicato all’Espressionismo, una delle manifestazioni più interessanti e coraggiose nella storia del Maggio, e comunque per la prima volta nella versione con l’originale libretto tedesco, torna sulle scene fiorentine uno dei capolavori dimenticati della lirica italiana, autore Ferruccio Busoni, empolese, che vi lavorò per 10 anni senza poterla concludere, in quanto morì prima. L’opera fu completata dall’allievo e collaboratore Philipp Jarnach.

Quella di Faust è una storia antica. Faust è uno dei personaggi più celebri della culturale europea, alla cui storia sono stati dedicati racconti, testi teatrali opere e film. Con molte varianti ma generalmente la vicenda è quella di un erudito umanista assetato di conoscenza che, per ottenere tutti i saperi e i piaceri del mondo, vende l’anima al diavolo, sottoscrivendo il patto con il sangue, gode delle cose belle della vita, dalle comodità agli amori, ma non sa che la sua vanità avrà come contropartita l’inferno. Pare che la storia abbia preso spunto dalla vicenda di uno studioso tedesco del XVI secolo, morto a causa di un’esplosione mentre faceva un esperimento alchemico. Trattasi di una figura mitica dunque che nella versione del suo più celebre padre letterario, Johann Wolfgang von Goethe, si presenta come un dramma in versi pubblicato nel 1808, ove si esplorano gli aspetti più crudi e bestiali dell’animo umano. Busoni, ritenendo impossibile un confronto diretto con la più illustre fonte letteraria preferì prendere in esame altre fonti per la stesura del libretto,tra cui gli spettacoli di marionette di tradizione tedesca, e soprattutto il dramma The Tragical History of Doctor Faustus di Christopher Marlowe, senza tralasciare Goethe. Nacque così un’opera dal valore fortemente simbolico la cui struttura prevede una sinfonia iniziale, due interventi recitati, due prologhi, un intermezzo scenico e tre quadri. Qui Faust lo vediamo nelle vesti di un prestigiatore alla corte di Parma durante i festeggiamenti per le nozze del duca e della duchessa. Un’ opera, quella di Busoni, fuori dagli schemi musicali tradizionali del tempo, particolarmente sotto il profilo della scrittura musicale multiforme, che lo allontanavadai gusti dei suoi connazionali, avvicinandolo a quel movimento Espressionista che segnò in vari campi, dalla musica alla pittura, all’architettura, i primi decenni del ‘900.

In quel Maggio del ’64, l’Espressionismo ebbe grande spazio e risonanza, attraverso convegni e Mostre che abbracciavano vari campi, come del resto, il Festival musicale propose artisti e tendenze diverse in modo da offrire alla riflessione l’articolato panorama di quel movimento che ebbe le sue punte espressive più altre tra il 1910 e il ’20. Busoni si trovò in compagnia di compositori come Berg ed il suo Wozzeck, Sciostakovic (Il naso), Schoenberg (Erwartung), Malipiero ( Pantea), Dallapiccola (Volo di notte), B.Bartok ( Il mandarino meraviglioso) e altri che rappresentavano i turbamenti e le angosce di una società in decomposizione, che sfocerà nella Grande guerra e poi nel nazifascismo che perseguiterà buona parte di questi artisti. In quel contesto Busoni mantiene un profilo solitario, le cui idee anticipano in certo senso quelle del movimento:”Il compito del creatore – scriveva in un suo saggio – sta nel dettare le leggi e non seguirle.Chi segue le leggi cessa di essere un creatore…” Questo il ruolo dell’artista e del compositore.

Il suo Faust era andato in scena per la prima volta in assoluto proprio a Firenze, il 28 maggio 1942 per l’Ottavo Festival del Maggio, e poi , come si è detto, una seconda volta nel 1964, diretto in quell’occasione da Fernando Previtali per la regia di Sandro Bolchi e le scene di Mario Sironi, come opera inaugurale del 27esimo Festival del Maggio dedicato all’Espressionismo. Che Doktor Faust sarà quello che debutta questa stessa sera? Lo spiega in una intervista il regista Davide Livermore, secondo il quale è trattato con grande attenzione il “lato duro e crudo” dell’opera.

“Proponiamo al pubblico qualcosa che davvero poco ha a che vedere con la concezione odierna del ‘buono’ e del ‘corretto’. Faust, che scende a patti con il Male, si assume ogni briciola delle sue responsabilità: sia delle morti sia del dolore che ha causato. Non sente né il bisogno di umiliarsi né tantomeno quello di pentirsi. Il libero arbitrio è dunque servito.”

Livermore si è inoltre soffermato su quelli che sono gli aspetti scenografici dello spettacolo: “Tutti i personaggi in scena, da Faust stesso sino agli studenti, sono manifestazioni diverse di una singola persona, che è poi lo stesso Busoni. In sostanza si tratta un viaggio psico-analitico dell’autore dentro sé stesso. Tutti coloro che calcheranno la scena saranno come controfigure per il vero protagonista, ossia l’autore stesso. E nel rappresentare quelli che sono i propri stati d’animo, essi saranno costretti a veder riflettere le proprie immagini in delle pareti di specchi. “ Il regista sottolinea poi il grande lavoro videografico, che darà la sensazione di essere in un enorme caleidoscopio emotivo, dove ogni emozione viene ‘passata al setaccio’: la cieca rabbia, l’inferno, il paradiso e l’umanità; tutto ciò che un uomo può sperimentare nella vita. Anche le figure femminili hanno un’enorme importanza: vere e proprie proiezioni di come lui vede la donna; non c’è mai accettazione o parità. “ Faust è un personaggio profondamente egoista. “ Altra importante scelta artistica è quella di mantenere il prologo dell’opera, che è parlato. da un punto di vista teatrale è interessantissimo da includere. Il regista considera dunque questo Doktor Faust, attraverso la figura ‘umana e spirituale’ di Ferruccio Busoni, è un vero viaggio dell’anima”.

Davide Livermore è attivo come regista d’opera e di prosa dal 1999. Ha lavorato come scenografo, costumista, lighting designer, coreografo, sceneggiatore, attore e insegnante, oltre a essersi esibito come cantante nei più importanti teatri del mondo accanto a celebri artisti quali Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras e Mirella Freni, collaborando, tra gli altri, con Zubin Mehta, Luca Ronconi, Andrej Tarkovskij e Zhang Yimou. E’ un convinto sostenitore del teatro pubblico e della funzione di promozione sociale della cultura. Nel 2013 è nominato direttore artistico del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo al Palau de Les Arts Reína Sofia di Valencia, teatro di cui diviene Sovrintendente e Direttore artistico nel gennaio 2015. Ha firmato come regista opere tra le più significative, è anche il creatore e realizzatore de’ Les Arts Volant, un teatro mobile su un camion in tour che ha portato l’Opera gratuitamente nella Comunidad Valenciana per oltre 50.000 persone.

Sul podio, al suo debutto alla guida del Coro e dell’Orchestra del Maggio, il maestro Cornelius Meister, che si è definito felice di poter debuttare a Firenze dirigendo un ‘gioiello raro’ come il Faust: “Per me è una gioia e un’emozione non solo poter essere qui al Maggio per la prima volta nella mia carriera, ma poterlo fare con un’opera così ‘rara’ come il Doktor Faust. Lo spettacolo ha davvero moltissimi aspetti interessanti: si tratta sì di un’opera, ma fortemente influenzata dagli elementi classici dell’oratorio e dalla struttura sinfonica. Lavorare per la prima volta con Davide Livermore è stato molto interessante, mi ha ‘dato’ una visione diversa e piacevole di alcuni aspetti dell’opera riguardo la vera e propria messa in scena; come nelle parti di utilizzo del Coro che, pur non essendo fisicamente sul palcoscenico, è necessario al fine drammatico-musicale o per dare ‘colore’ a ciò che viene visto..” Nel corso della sua carriera ha calcato importanti palcoscenici internazionali, dirigendo orchestre di prestigio, nel giugno 2016 Meister è stato nominato Generalmusikdirektor della Stuttgart State Opera e della Stuttgart State Orchestra. Nel ruolo del tormentato e spietato protagonista, il Doktor Faust, Dietrich Henschel, il quale ha iniziato la sua carriera a livello internazionale con una coproduzione tra l’Opéra de Lyon e il Théâtre du Châtelet di Parigi proprio nel ruolo principale del Doktor Faust, per la quale ha vinto un prestigioso Grammy Award: “Lo sviluppo del personaggio di Faust è davvero unico, all’inizio dell’opera egli è in uno stato di quasi totale disperazione: ha letteralmente perso il senso stesso della vita, da lui così fortemente ricercato. Ed è in questa situazione che si manifesta una forza esterna quasi irresistibile (Mefistofele), promettendogli di dargli in qualsiasi momento qualsiasi cosa voglia o desideri, al prezzo della sua anima. E nel momento in cui Faust ‘sottoscrive’ questo contratto con Mefistofele è profondamente convinto e persuaso che non esista una salvezza, che non esita una ‘grazia divina’ e, di conseguenza, che non esista una condanna certa.

Da qui ovviamente il protagonista diventa quasi onnipotente, sia nelle capacità che nelle sue sterminate conoscenze: ma nonostante egli abbia ottenuto ciò per cui quasi si struggeva all’inizio della storia, realizza (terribilmente) che non era ciò che realmente voleva. Alla fine dello spettacolo, egli trova dunque quello che, nella mia lettura, è il suo scopo nella vita: non sono i soldi, la conoscenza o il potere che danno valore all’esistenza, lo è far sì che l’anima possa continuare a vivere in coloro che lasci sulla terra, come i propri figli. Trasmettere questa ‘eredità spirituale’ era dunque l’acmè della vita di Faust, ma egli lo realizza troppo tardi, pentendosi amaramente della scelta fatta e ritornando dunque così a quella disperazione che lo caratterizzava all’inizio dell’opera. Credo che questo fosse il messaggio intrinseco di Busoni: noi viviamo solamente nella memoria di chi ci sopravvive” .

Daniel Brenna interpreta il ruolo del demone Mephistopheles, invocato da Faust, sempre più assetato di sapere. Un ruolo molto particolare, sia drammaturgicamente che musicalmente: “Le arie di Mephistopheles sono davvero splendide da poter sentire, ma scritte in modo davvero ‘diabolico’! Il registro tenorile viene davvero utilizzato in ogni suo aspetto, cosa che rende ancor più affascinante il contrasto che sussiste fra il personaggio che interpreto e quello di Faust. Questo ha molto influenzato il mio approccio a quest’opera: le parti di Mephistopheles, in contrasto con la solita voce del ‘cattivo’ maschile e profonda a cui tutti siamo abituati, devono essere interpretate e cantate con attenzione per la bellezza e con grande potenza.”

Olga Bezsmertna, veste i panni della Herzogin von Parma : “Interpretare il ruolo della Duchessa di Parma è stato, in piccola parte, quasi come portare ‘me stessa’ in scena! Non tanto per quanto riguarda l’aspetto caratteriale del personaggio, ma più da un punto di vista musicale: di solito io non mi sento molto legata alla musica moderna, ma sin dal primo momento di confronto con il ruolo della Duchessa sono stata subito affascinata dalla bellezza armonica che la caratterizza, e grazie alla meravigliosa intelligenza con cui è stata scritta quest’opera.” Nutrito il cast degli interpreti, Maestro concertatore e direttore Cornelius Meister, Regia Davide Livermore. Scene Gio Forma, Maestro del coro Lorenzo Fratini, Costumi Mariana Fracasso, Luci Fiammetta Baldiserri, Video D-Wok. Le altre repliche l’11 il 14, il 20 e il 21 febbraio.