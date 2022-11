Al ‘Festival dei Popoli’ storie di speranza e disperazione

A metà percorso, il ‘Festival dei Popoli’, rassegna internazionale del cinema documentario, già si distingue nel panorama culturale fiorentino, come uno degli eventi più interessanti e significativi, capace di offrire in più sale di proiezione e luoghi pubblici frequentati da appassionati e giovani, uno sguardo sul mondo, sulle storie di ieri e di oggi, com’è nella tradizione del Festival e accade da 63 anni a questa parte.

La rassegna, che si chiude il prossimo 13 novembre, ha già visto la proiezione di lungo corto e medio metraggi di grande interesse, a cominciare dalla prima nazionale del film ‘Everything will change’ di Marten Persiel, documentario distopico sul futuro dell’ambiente, prodotto dalla Wim Wenders Grant of Film, che ha inaugurato il Festival. Film che ci proietta nel 2054: quando tre giovani anticonformisti intraprendono un viaggio tra le memorie naturali e la loro bellezza dispersa, cercando di scoprire cosa è successo al pianeta. La risposta sta nel passato e trovano la chiave in un decennio – il 2020 – in cui un futuro colorato era ancora possibile. Qui la finzione incontra la realtà scientifica che conduce a scoprire l’estinzione della fauna selvatica. Messaggio: Il futuro sta a noi sceglierlo. Ma il tempo che abbiamo è molto, troppo ristretto. Dunque, la tematica dominante è dedicata ad Habitat, all’ambiente, ma di grande interesse sociologico anche i doc sulle cicatrici del G8 di Genova del 2001, e alla novità assoluta del regista fiorentino Federico Michali dal titolo ‘Le chiavi di una storia’, ovvero la ribellione della Comunità religiosa dell’Isolotto ( del 1968), con testimonianze dei protagonisti di allora e di oggi. Dà una certa emozione rivivere la rivolta della comunità religiosa della cittadinanza dell’Isolotto, il quartiere popolare realizzato dall’Amministrazione La Pira, Sindaco negli anni ’50 e ‘60 ed apprezzato anche da Le Corbusier, contro l’autoritarismo dell’ autorità vescovile ( il Cardinale ultraconservatore mons. Florit), schierata con il parroco don Enzo Mazzi e i suoi coadiutori, che scelsero la piazza antistante la Chiesa come luogo d’incontro e di celebrazione religiosa dopo che erano stati, cacciati dalla parrocchia. Rivivevano e confluivano in quella protesta tutte le motivazioni valoriali che avevano animato le esperienze sia di Don Lorenzo Milani che del mondo religioso progressista, antimilitarista e autenticamente cristiano di parte del clero di base fiorentino. Quelle stesse motivazioni che rivivono oggi nell’esperienza e nella pratica di altri sacerdoti, come don Santoro e don Barbagli e tanti altri, impegnati in prima linea a fianco degli ultimi, dei discriminati, degli oppressi ( siano gli operai della GKN o i migranti e le donne iraniane) e a sostegno delle iniziative per la pace, il negoziato e il disarmo e per la salvaguardia del pianeta. Michali, che già si era distinto per la storia di un cinema trasgressivo e realmente popolare come l’Universale, nel quartiere di San Frediano, si è cimentato ora con un pezzo importante della storia sociale fiorentina e nazionale, con una realtà religiosa emergente che anticiperà le istanze proprie del Pontificato di Papa Bergoglio.

Di questi giorni si è tornati a parlare, a quesi vent’anni di distanza, anche della manifestazioni del mondo no global contro il G8 di Genova del ’61, che fu oggetto di una feroce repressione poliziesca. Il s’intitola “ Se fate i bravi”, diStefano Collizzolli e Daniele Gaglianone in programma come evento speciale al cinema La Compagnia. Il film ci riporta indietro di vent’anni. Ci sono due generazioni che hanno attraversato quell’esperienza, e che ancora non possono considerarla chiusa: non è chiuso il sogno di Genova 2001, perché i grandi temi di quei giorni sono i temi di oggi, ancora più urgenti – crisi ecologica, disuguaglianza crescente, poteri nelle mani di pochi e precarizzazione per molti. Nel documentario si alterneranno i ricordi di chi c’era (in primis il testimone Evandro Fornasier) e ancora oggi fa i conti con la violenza che si concretizzò nelle strade della città, nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto. In sala la giornalista di Internazionale Annalisa Camilla, autrice del podcast sul ventennale di Genova 2001 “Limoni”. Nel talk di approfondimento Eugenio Alfano, avvocato di Amnesty International e Luca Casarini. Altre tematiche trattate: l’emancipazione femminile in Italia negli anni ’90, la dura vita degli adolescenti nella gelida Russia e altre storie ancora: come quella di una dogsitter professionista che ha occupato una casa sfitta, o che raccontano, queste storie, l’utopia ( Adria, di Alessandro Garbuio), ovvero il sogno svanito della comunità di Olivetti nella città di Ivrea, o anche la vicenda umana e professionale di Werner Herzog: Radical Dreamer di Thomas von Steinaecker: un ritratto completo dell’iconico artista bavarese, regista di documentari e film cult , in occasione dell’80° compleanno di Herzog, con filmati esclusivi, materiali d’archivio e interviste approfondite.

Nella sezione Habitat, lo spettatore incrocia Fashion Reimagined di Becky Hutner, sulla stilista Amy Powney del marchio di culto Mother of Pearl, stella nascente della scena della moda londinese, che decide di creare una collezione tutta sostenibile. Gli omaggi hanno per protagonisti Inneres Lines di Pierre-Yves Vandeweerd, storia di violenza in luoghi di guerra intorno al Monte Ararat, in Turchia e in Armenia, fino al Nagorno-Karabakh. Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese è un film italiano, che narra la storia di un bus e dei suoi organizzatori, i quali conducono una moltitudine di infermieri del Sud Italia attraversa il Paese i quali per andare a tentare la fortuna in un concorso pubblico nelle grandi città del Nord. Non mancano storie di ex profughi jugoslavi e tossicodipendenti, alle prese con il desiderio di ottenere una nuova cittadinanza. Sullo stesso tema My Paper Life di Vida Dena: storia di una famiglia siriana migrata nel cuore dell’Europa, a Bruxelles, dei sogni di una vita semplicemente ordinaria delle due giovani figlie Hala e Rima e Shadow Game di Eefje Blankevoort e Els van Driel, sul lungo viaggio intrapreso da migliaia di rifugiati, sfidando qualunque condizione atmosferica per superare le frontiere. Interessante l’angolo sugli “Immaginari femminili”, con la regista Alina Marazzi, curatrice della sezione Diamonds are forever, e l’attrice fiorentina Gaia Nanni. Sui mutamenti climatici anche lastoria poetica e visivamente sorprendente delle popolazioni indigene nel nord del mondo che affrontano lo stravolgimento del clima con i propri metodi magici e mitologici, accompagnati dall’artista di fama mondiale Britta Marakatt-Labba. Une jeunesse italienne (An italian youth) di Mathieu Volpe, racconta la vita di Sokuro, figlio di immigrati burkinabé residenti in Italia, che alla vigilia del suo 25° anno, decide di tramandare la tradizione di famiglia sposando Nassira, una ragazza del suo villaggio natale per il definitivo ritorno in Burkina Faso, ma per sua moglie il matrimonio è una porta verso l’El Dorado europeo.

Interessanti anche gli omaggi ai grandi del passato come ai fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, a cui è dedicata la retrospettiva di quest’anno, con la proiezione de Il ragazzo con la bicicletta (Le Gamin au vélo),grande successo di pubblico del duo belga, sulla storia di Cyrill, un figlio indesiderato, incapace di accettare l’abbandono paterno, e l’omaggio dedicato a Jean Luc Godard, anch’esso all’Istituto Stensen, il maestro della nouvelle vague francese. Il festival si svolge al cinema La Compagnia e nei cinema Stensen, Spazio Alfieri e Institut Français e in altri luoghi della città: MAD –Murate Art District, 25 Hours Hotel, VideoLibrary Mediateca Regionale Toscana e a Prato al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci. Siamo solo a metà cammino, ma di strada e di storie di speranza e disperazione, già se ne sono viste tante. E ci aiutano a conoscere e capire com ‘era e come va oggi questo nostro amato e strapazzato pianeta.