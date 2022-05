I Paesi dell’Africa subsahariana si trovano ad affrontare un altro shock grave ed esogeno. L’invasione russa dell’Ucraina ha provocato un aumento dei prezzi di cibo e carburante che minaccia le prospettive economiche della regione. Questa ultima battuta d’arresto non avrebbe potuto avvenire in un momento peggiore, poiché la crescita stava iniziando a riprendersi e i responsabili politici stavano iniziando ad affrontare l’eredità sociale ed economica della pandemia di COVID-19 e di altre sfide dello sviluppo. Gli effetti della guerra saranno profondamente consequenziali, erodendo il tenore di vita e aggravando gli squilibri macroeconomici.

Ora prevediamo che la crescita rallenti al 3,8% quest’anno dal 4,5% migliore del previsto dell’anno scorso, secondo il nostro ultimo Regional Economic Outlook. Sebbene prevediamo una crescita annuale in media del 4% a medio termine, sarà troppo lenta per recuperare il terreno perso a causa della pandemia. L’inflazione nella regione dovrebbe rimanere elevata nel 2022 e nel 2023 rispettivamente al 12,2% e al 9,6%, la prima volta dal 2008 che l’inflazione media regionale raggiungerà livelli così elevati.

Esistono tre canali principali attraverso i quali la guerra sta colpendo i paesi, con una notevole differenziazione sia all’interno che all’interno dei Paesi:

I prezzi dei generi alimentari, che rappresentano circa il 40 per cento della spesa dei consumatori nella regione, stanno aumentando rapidamente. Circa l’85% delle forniture di grano della regione viene importato. L’aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti influisce anche sulla produzione alimentare interna. Insieme, questi fattori danneggeranno in modo sproporzionato i poveri, soprattutto nelle aree urbane, e aumenteranno l’insicurezza alimentare.

L’aumento dei prezzi del petrolio aumenterà il conto delle importazioni per gli importatori di petrolio della regione di circa 19 miliardi di dollari, peggiorando gli squilibri commerciali e aumentando i costi di trasporto e altri costi di consumo. Gli stati fragili importatori di petrolio saranno i più colpiti, con i saldi fiscali che dovrebbero deteriorarsi di circa lo 0,8% del prodotto interno lordo rispetto alle previsioni di ottobre 2021, il doppio rispetto ad altri paesi importatori di petrolio. Gli otto esportatori di petrolio della regione, tuttavia, beneficiano di prezzi del greggio più elevati.

Lo shock renderà più difficile un atto di equilibrio fiscale già delicato: aumentare la spesa per lo sviluppo, mobilitare più entrate fiscali e contenere le pressioni sul debito. Le autorità fiscali generalmente non sono ben posizionate per ulteriori shock dopo la pandemia. La metà dei paesi a basso reddito della regione è già in pericolo o ad alto rischio. L’aumento dei prezzi del petrolio rappresenta anche un costo fiscale diretto per i paesi attraverso i sussidi al carburante, mentre l’inflazione renderà impopolare la riduzione di questi sussidi. Le pressioni alla spesa aumenteranno solo con il rallentamento della crescita, mentre l’aumento dei tassi di interesse nelle economie avanzate potrebbe rendere i finanziamenti più costosi e più difficili da ottenere per alcuni governi.

I Paesi hanno bisogno di un’attenta risposta politica per affrontare queste sfide scoraggianti. La politica fiscale dovrà essere mirata per evitare di aumentare le vulnerabilità del debito. I responsabili politici dovrebbero utilizzare il più possibile i trasferimenti diretti per proteggere le famiglie più vulnerabili. Sarebbe anche utile migliorare l’accesso ai finanziamenti per gli agricoltori e le piccole imprese.

I paesi che non possono fornire trasferimenti mirati possono utilizzare sussidi temporanei o riduzioni fiscali mirate, con date di fine chiare. Se ben progettati, possono proteggere le famiglie fornendo tempo per adeguarsi ai prezzi internazionali in modo più graduale. Per migliorare la resilienza alle crisi future, resta importante che questi paesi sviluppino reti di sicurezza sociale efficaci. La tecnologia digitale, come denaro mobile o smart card, potrebbe essere utilizzata per indirizzare meglio i trasferimenti sociali, come ha fatto il Togo durante la pandemia.

Gli importatori netti di materie prime, come Benin, Etiopia e Malawi, dovranno trovare risorse per proteggere i più vulnerabili ridefinendo le spese. È probabile che gli esportatori netti, come la Nigeria, traggano vantaggio dall’aumento dei prezzi del petrolio, ma un guadagno fiscale è possibile solo se i sussidi per il carburante che forniscono sono contenuti. È importante che i guadagni inaspettati siano in gran parte diretti a rafforzare le riserve di politica monetaria, sostenute da istituzioni di bilancio solide, come un quadro di bilancio credibile a medio termine e un solido sistema di gestione delle finanze pubbliche.

Per aggirare il compromesso tra frenare l’inflazione e sostenere la crescita, le banche centrali dovranno monitorare attentamente l’andamento dei prezzi e aumentare i tassi di interesse se le aspettative di inflazione dovessero aumentare. Devono inoltre proteggersi dai rischi per la stabilità finanziaria posti da tassi più elevati e mantenere un quadro politico credibile, sostenuto da una forte indipendenza e da una comunicazione chiara.

La necessità della solidarietà internazionale

La comunità internazionale deve farsi avanti per alleviare la crisi della sicurezza alimentare. La recente dichiarazione congiunta del FMI con la Banca mondiale, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale del commercio ha chiesto forniture alimentari di emergenza, sostegno finanziario, comprese sovvenzioni, aumento della produzione agricola e commercio senza ostacoli, tra le altre misure.

Seguire l’impegno dei paesi del Gruppo dei Venti di riorientare $ 100 miliardi della loro assegnazione di diritti speciali di prelievo del FMI ai paesi vulnerabili sarebbe un contributo importante alle esigenze di liquidità a breve termine della regione e allo sviluppo a lungo termine. Ci sono opzioni per ri-incanalare i DSP, ad esempio attraverso il Poverty Reduction and Growth Trust del FMI o il Resilience and Sustainability Trust di recente creazione, che ha ricevuto quasi 40 miliardi di dollari in impegni.

Infine, per alcuni paesi, il ripristino della sostenibilità del debito richiederà una riprofilazione del debito o una ristrutturazione totale del debito pubblico. Affinché ciò diventi realtà, il quadro comune del G20 deve definire meglio il proprio processo di ristrutturazione del debito e la tempistica, nonché l’applicazione della comparabilità di trattamento tra i creditori. È importante sottolineare che i pagamenti del servizio del debito dovrebbero essere sospesi fino al raggiungimento di un accordo.