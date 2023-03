Africa: sempre più grande successo per la coltivazione della canapa in Zimbabwe

All’inizio di quest’anno, lo Zimbabwe ha modificato la legislazione rimuovendo la canapa industriale dall’elenco delle droghe pericolose del Paese e fissando la linea di demarcazione tra marijuana e canapa all’1,0%. Questo limite di THC pone lo Zimbabwe all’avanguardia tra le nazioni del mondo che hanno rotto la convenzione di lunga data osservata dalla maggior parte dei Paesi, che fissa il limite di THC per la canapa allo 0,3%. L’anno scorso lo Zimbabwe ha aperto il mercato interno al CBD come medicina tradizionale a base di erbe, ampliando le leggi precedenti che ne consentivano la produzione solo per l’esportazione. Stati Uniti, gli agricoltori dell’Indiana sembrano aver rinunciato alla canapa industriale e le parti interessate sostengono che la colpa sia del governo statale. I consumatori canadesi di cannabis hanno speso 4,52 miliardi di dollari (3,35 miliardi di dollari USA) in prodotti regolamentati per uso adulto nel 2022, con un aumento del 17,9% rispetto alle vendite totali del 2021, secondo i nuovi dati sulle vendite al dettaglio pubblicati da Statistics Canada. Le autorità francesi hanno approvato linee guida temporanee che consentono ai prodotti a base di CBD di essere dichiarati come integratori alimentari e di rimanere sul mercato in attesa dell’autorizzazione prevista dal programma di sicurezza alimentare dell’UE. Questo sviluppo invia segnali positivi ai coltivatori di canapa CBD, ai produttori e agli investitori ansiosi di approfittare del mercato francese del CBD, stimato in 300 milioni di euro.

Zimbabwe

La fortuna della canapa in Zimbabwe dipende dalla diversificazione in fibre e alimenti

Mentre lo Zimbabwe continua a definire regole e leggi per l’industria della canapa, il Paese ha bisogno di costruire contemporaneamente infrastrutture ed espandere la ricerca, mentre si diffonde il rischio andando oltre il CBD nella produzione di prodotti alimentari e fibre.

All’inizio di quest’anno, lo Zimbabwe ha modificato la legislazione rimuovendo la canapa industriale dall’elenco delle droghe pericolose del Paese e fissando la linea di demarcazione tra marijuana e canapa all’1,0%. Questo limite di THC pone lo Zimbabwe all’avanguardia tra le nazioni del mondo che hanno rotto la convenzione di lunga data osservata dalla maggior parte dei Paesi, che fissa il limite di THC per la canapa allo 0,3%.

L’anno scorso lo Zimbabwe ha aperto il mercato interno al CBD come medicina tradizionale a base di erbe, ampliando le leggi precedenti che ne consentivano la produzione solo per l’esportazione.

Cosa significa 1% di THC

Un livello più alto di THC offre ai coltivatori di canapa industriale una maggiore efficienza produttiva di CBD, perché il CBD aumenta nelle piante di canapa in proporzione al THC. Il limite elevato significherà anche che i coltivatori dello Zimbabwe non dovranno preoccuparsi che i loro raccolti superino la soglia del THC, poiché la maggior parte delle principali varietà di canapa che hanno un qualche tipo di registrazione sono state allevate per lo 0,2% o lo 0,3% di THC.

Il limite dell’1,0% di THC amplia le opzioni genetiche e consente la produzione di una gamma più ampia di prodotti, ha dichiarato Kumbirai Mateva, un selezionatore di piante che fa parte del Tobacco Research Board (TRB) dello Zimbabwe, responsabile della ricerca sulla canapa.

«Questo è particolarmente importante perché gli studi hanno dimostrato che alcune genetiche che combinano i rapporti di cannabinolo (CBD) e THC producono interessanti qualità di fibra e anche un effetto entourage con benefici terapeutici sinergici dai fiori di CBD», ha dichiarato Mateva al sito web ZimEye.

Clever Isaya, CEO dell’Autorità per il Marketing Agricolo (AMA) del Paese, ha affermato che è necessario intensificare la selezione di varietà di semi di canapa locali per incrementare la produzione. Negli ultimi anni, il TRB ha testato e sviluppato genetiche di canapa per adattarle alle condizioni climatiche dello Zimbabwe.

Il rischio del CBD

L’industria della canapa in Zimbabwe è ancora piccola. Secondo l’AMA, il Paese ha quasi raddoppiato la produzione tra il 2021 e il 2022, producendo 40 tonnellate l’anno scorso da 24 ettari piantati, principalmente per i fiori di canapa. Si stima che quest’anno saranno piantati 50 ettari, ma se i coltivatori dello Zimbabwe si limiteranno a coltivare principalmente fiori per il CBD, potrebbero veder diminuire le loro fortune.

L’anno scorso, secondo l’AMA, i fiori hanno fruttato ai coltivatori dello Zimbabwe circa 10 dollari al chilogrammo dalla Svizzera. Ma il mercato globale del CBD rimane in una situazione di compressione dei prezzi a seguito di un massiccio eccesso di offerta di fiori accumulatosi negli ultimi tre anni, che ha fatto crollare i prezzi di oltre il 90% dal 2019, quando lo Zimbabwe ha avviato per la prima volta la sua iniziativa sulla canapa in una prigione di Harare. Negli Stati Uniti, il prezzo medio della biomassa di CBD è stato di circa 7,50 dollari al chilogrammo (3,83 dollari/libbra) nel mese di febbraio – un nuovo minimo storico – ha riferito l’analista HempBenchmarks.

Segni di cambiamento

Gli operatori della canapa dello Zimbabwe potrebbero evitare i danni significativi causati dal crollo del CBD aggiungendo o passando alla canapa industriale per la produzione di fibre e alimenti. E i segnali indicano che questo potrebbe accadere. L’anno scorso il governo ha indicato il cemento di canapa come un’opzione promettente nel settore delle costruzioni, dopo aver ottenuto una linea di credito di 63 milioni di dollari da un fondo africano per sviluppare edifici eco-compatibili. Nell’ambito di questa iniziativa, il Ministero nazionale per gli alloggi e le strutture sociali ha l’obiettivo di costruire 220.000 unità abitative entro il 2025. Il governo ha anche dichiarato che sta stanziando fondi separati per sviluppare una fabbrica per la produzione di materiali edilizi ecologici.

Inoltre, la canapa ha il potenziale per diventare un’importante coltura alimentare in Zimbabwe. Sebbene il governo abbia parlato poco di alimenti a base di semi di canapa, il mercato di questi prodotti è ben consolidato e in crescita, e gli operatori del Paese che si occupano di canapa potrebbero potenzialmente attingere a questo mercato sia a livello nazionale che attraverso le esportazioni.

Il governo sta fornendo ulteriore supporto alle industrie della canapa attraverso lo Zimbabwe Industrial Hemp Trust (ZIHT), un’iniziativa di sviluppo creata per assistere gli agricoltori nell’avvio di attività di canapa e per esplorare il potenziale di esportazione. Inoltre, la canapa industriale è stata identificata come una coltura di interesse nel programma Vision 2030 del governo, che mira a promuovere la redditività agricola e lo sviluppo rurale.

Oltre alla ricerca, lo Zimbabwe ha bisogno di centri locali di analisi della canapa e di strutture per la lavorazione dei cereali e delle fibre di canapa, ha dichiarato Mateva.

Tabacco in declino

Le autorità dello Zimbabwe vedono nella canapa industriale un sostituto per le prospettive in calo del tabacco, che rappresenta circa il 20% delle esportazioni del Paese. La contrazione dell’industria del tabacco ha contribuito alla stagnazione che ha colpito l’economia del Paese per quasi due decenni, nonostante la vasta ricchezza di risorse naturali della nazione africana.

Mentre solo due aziende, African Medical Cannabis Biotech e Swiss Bioceuticals, producono CBD in Zimbabwe, 60 entità sono ora in possesso di licenze dell’AMA – 27 coltivatori, 18 venditori al dettaglio e 15 che conducono ricerche”. Investitori tedeschi, svizzeri e canadesi sono tra coloro che hanno ricevuto licenze di coltivazione e lavorazione nell’ambito del programma di cannabis dello Zimbabwe.

Stati Uniti

La mancata definizione di un quadro giuridico nell’Indiana significa che il “programma canapa sta morendo”

Gli agricoltori dell’Indiana sembrano aver rinunciato alla canapa industriale e le parti interessate sostengono che la colpa sia del governo statale.

Dopo aver raggiunto un picco di 400 operatori nel 2019, il numero di licenziatari è sceso a 40. Secondo i critici, l’incapacità del legislatore statale di mettere in atto leggi e regole per i coltivatori e i venditori ha messo a rischio l’intero settore.

«Il nostro programma di canapa sta morendo e questo perché i nostri agricoltori non hanno accesso al mercato più redditizio (quello del CBD) », ha dichiarato a CNHI Justin Swanson, presidente del gruppo commerciale Midwest Hemp Council. «Purtroppo lo Stato ha messo i nostri agricoltori in una posizione di fallimento piuttosto che di successo».

Doppio svantaggio

Come gli agricoltori della maggior parte degli Stati, i coltivatori dell’Indiana si sono concentrati sulla coltivazione della canapa per i suoi fiori ricchi di CBD. Questo mercato è esploso a partire dal 2019 e continua a essere in crisi. In ogni caso, ai coltivatori dell’Indiana è stato vietato di coltivare canapa per i fiori dal 2019, in base a una norma statale più restrittiva di quella federale stabilita per la canapa nel Farm Bill del 2018.

Secondo le parti interessate, questa restrizione e la mancanza di altri regolamenti hanno messo il settore della canapa dello Stato in una posizione di doppio svantaggio.

«Abbiamo avuto l’opportunità di affrontare la questione nel nostro Stato e di trovare almeno un consenso per i distributori, i produttori e le forze dell’ordine, ma abbiamo semplicemente alzato le spalle e ce ne siamo allontanati», ha dichiarato il senatore Rodney Pol, democratico, coautore di una legge sulla canapa nella legislatura statale. «Penso che sarà molto problematico».

Beccati prima del boom

La canapa è iniziata in Indiana nel 2019, quando sono stati raccolti 2.357 acri da 3.200 acri piantati, dopo tre anni di piccoli progetti pilota. Nel 2020, gli ettari sono quasi triplicati a 8.900, ma con l’ulteriore crollo del settore del CBD in quell’anno, solo 1.800 di quegli ettari sono stati raccolti.

In un successivo e devastante calo, i coltivatori di canapa dell’Indiana hanno raccolto solo 210 dei 255 acri piantati nel 2021, secondo il primo rapporto sulla canapa del National Agricultural Statistical Service (NASS) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, pubblicato un anno fa (il prossimo rapporto annuale uscirà ad aprile). Secondo il NASS, sono stati piantati 67 acri di fiori di canapa, la metà dei quali non è stata venduta.

I permessi in Indiana hanno raggiunto un picco nel 2019, quando sono stati autorizzati 400 operatori di canapa. Ma il numero di licenziatari è sceso a 133 nel 2021, secondo l’Ufficio del chimico dello Stato dell’Indiana.

Secondo il Midwest Hemp Council, solo 40 operatori di canapa sono attualmente in possesso di licenze.

Avrebbe voluto, avrebbe potuto

Le proposte di legge che sono state presentate nella legislatura a partire dal 2021 avrebbero eliminato il divieto sui fiori di canapa e allentato altre regole. Le disposizioni della proposta più recente, il Senate Bill 293 (SB 293), scritto da Pol e da due senatori repubblicani, avrebbero incluso regole per chi può comprare e vendere fiori di canapa, incentivando al contempo gli interessi statali della canapa. Il disegno di legge avrebbe vietato i prodotti a base di fiori di canapa ai minori di 21 anni, avrebbe affrontato il problema delle spedizioni fuori dallo Stato e avrebbe stabilito i requisiti per i test e gli imballaggi.

I critici sottolineano che la mancanza di norme ha portato alla proliferazione in tutto l’Indiana di prodotti a base di THC delta-8, una sostanza psicoattiva ottenuta in laboratorio dal CBD derivato dalla canapa. Molti Stati stanno ancora lottando per capire come gestire i prodotti sintetici, che hanno dimostrato di essere contaminati, spesso etichettati in modo errato e, secondo quanto riferito, hanno fatto ammalare alcuni consumatori.

Sentenze dell’AG e della DEA

I repubblicani Travis Holdman e Kyle Walker, coautori dell’SB 293 insieme a Pol, hanno dichiarato che il loro gruppo non è riuscito a trovare un consenso sulla legge dopo che il Procuratore Generale dell’Indiana Todd Rokita ha emesso un parere secondo cui i derivati delta-8 e delta-10 della canapa dovrebbero essere classificati come sostanze controllate di Schedule 1 secondo la legge dell’Indiana, sia che vengano prodotti sinteticamente sia che derivino naturalmente dalla pianta di canapa.

Anche l’Agenzia statunitense per l’applicazione delle droghe ha recentemente dichiarato che il delta-8 e altre forme sintetiche di THC derivate dalla canapa non soddisfano la definizione federale di canapa e sono quindi sostanze controllate.

Canada

Le vendite di cannabis canadese per uso adulto sono aumentate di quasi il 18% nel 2022, raggiungendo i 4,5 miliardi di dollari canadesi

I consumatori canadesi di cannabis hanno speso 4,52 miliardi di dollari (3,35 miliardi di dollari USA) in prodotti regolamentati per uso adulto nel 2022, con un aumento del 17,9% rispetto alle vendite totali del 2021, secondo i nuovi dati sulle vendite al dettaglio pubblicati martedì da Statistics Canada.

L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente ha coinciso con un aumento del numero di negozi di cannabis autorizzati in Canada.

Nel 2021, i canadesi hanno acquistato 3,83 miliardi di dollari di cannabis ricreativa nei negozi autorizzati.

Nonostante il significativo aumento annuale, il ritmo di crescita delle vendite di cannabis in Canada sembra rallentare, ha dichiarato Michael Armstrong, che studia il mercato canadese della cannabis come professore associato di economia alla Brock University di St. Catharine, Ontario.

«Penso che (la crescita), in larga misura, sia la storia dei negozi», ha detto Armstrong a MJBizDaily.

In tutto il Canada, ha spiegato Armstrong, le tendenze delle vendite di cannabis seguono da vicino il numero di negozi.

In Ontario, la provincia più popolosa del Canada e il mercato più prezioso per la marijuana, il numero di negozi di cannabis è aumentato fino all’estate del 2022, ha detto.

«La maggior parte delle altre province non ha aggiunto negozi così rapidamente», ha detto Armstrong.

«L’Alberta ci è andata vicino, ma aveva già molti negozi, quindi credo che l’effetto sia stato minore».

Il Canada ospita circa 3.700 negozi di cannabis e licenze di vendita al dettaglio, di cui quasi 1.700 in Ontario.

La crescita complessiva del numero di negozi è stagnante, ha detto Armstrong.

In assenza di qualche cambiamento – per esempio, se grandi città come Richmond, nella Columbia Britannica, o Mississauga, nell’Ontario, permettessero la vendita al dettaglio della cannabis, o se i governi provinciali fossero più permissivi nei confronti dei saloni di consumo – Armstrong si aspetta che la futura crescita del mercato derivi da una «lenta e graduale crescita della popolazione, e forse da un po’ di innovazione di prodotto».

«Ma niente di simile a quello che abbiamo visto prima di quest’anno», ha aggiunto.

Record mensile di vendite di cannabis

Le vendite mensili di cannabis ricreativa hanno raggiunto il record di 425,9 milioni di dollari australiani in dicembre, dopo il calo mensile di ottobre e novembre.

Le vendite sono aumentate del 13,8% su base mensile rispetto al totale rivisto di novembre di 374,3 milioni di dollari australiani.

Se si tiene conto del fatto che il mese di dicembre è durato un giorno in più rispetto a novembre, le vendite sono aumentate del 10,1% su base mensile.

La provincia di Manitoba ha guidato il Canada nella crescita mensile delle vendite, con un aumento del 21,7%, a 18,3 milioni di dollari canadesi, da novembre a dicembre.

Le vendite di cannabis sono cresciute su base mensile anche in tutte le altre province e territori monitorati da Statistics Canada, come segue (presentate in ordine di dimensione del mercato):

Ontario: 171,2 milioni di dollari (+15,1%)

Alberta: 73,8 milioni di dollari australiani (+11,1%)

Columbia Britannica: 63,1 milioni di dollari australiani (+13,3%)

Québec: 54,6 milioni di dollari (+12,7%)

Saskatchewan: 17 milioni di dollari australiani (+10%)

Nuova Scozia: 9,9 milioni di dollari (+15,2%)

Nuovo Brunswick: 7,6 milioni di dollari australiani (+14,3%)

Terranova e Labrador: 6,4 milioni di dollari (+13,8%)

Isola del Principe Edoardo: 2 milioni di dollari (+10%)

Yukon: CA$966.000 (+13,4%)

Statistics Canada non ha presentato i dati di vendita per i Territori del Nord-Ovest e il Nunavut.

Armstrong ha affermato che la forte cifra delle vendite di dicembre è in parte attribuibile alla spesa stagionale per le vacanze.

«Nella misura in cui ciò è vero, è probabile che a gennaio si verifichi l’inversione di tendenza, ovvero un piccolo calo», ha affermato Armstrong.

«Proprio come accade nella maggior parte degli altri settori del commercio al dettaglio, i picchi di spesa si registrano a novembre e dicembre, e poi gennaio e febbraio (sono) mesi lenti prima di riprendersi a marzo».

Canada

L’industria canadese della cannabis fa i conti con le indicazioni gonfiate sulle etichette del THC

I test di potenza sui fiori di cannabis acquistati in negozio condotti da un laboratorio canadese hanno rilevato livelli di THC significativamente inferiori al valore indicato in etichetta, scatenando una conversazione in tutto il settore su come affrontare le indicazioni imprecise sul THC.

Rob O’Brien, amministratore delegato e responsabile scientifico del laboratorio di analisi della cannabis Supra Research and Development di Kelowna, nella Columbia Britannica, ha condiviso online i risultati dei suoi test di potenza canadesi.

O’Brien ha testato 46 diversi prodotti a base di fiori di cannabis, coltivati da 21 produttori, in confezioni di varie dimensioni acquistate in diversi negozi della Columbia Britannica.

I valori di THC di tutti i 46 campioni erano inferiori a quelli dichiarati dalle etichette, dal 9% al 48% in meno di THC.

Le scoperte di O’Brien giungono mentre la questione dei valori di THC gonfiati è stata sollevata anche nell’industria della cannabis regolamentata negli Stati Uniti, puntando i riflettori sui laboratori tra le accuse che alcuni di essi riportano livelli imprecisi di THC per conto dei produttori di marijuana che li assumono per testare i prodotti.

O’Brien, da parte sua, non ha rivelato i nomi dei prodotti che ha testato o delle aziende che li hanno prodotti.

«Sto cercando di aiutare l’industria, non di farla vergognare», ha detto a MJBizDaily.

«Ma il problema è che l’imperatore non ha vestiti in questa situazione».

«E se non siamo onesti al riguardo, alla fine tutti si fanno male».

O’Brien ha detto di aver condiviso i suoi risultati con Health Canada e con il grossista provinciale di cannabis del B.C..

Health Canada ha confermato a MJBizDaily di aver ricevuto il rapporto e ha detto che «tutti i problemi e i reclami portati all’attenzione del dipartimento sono presi sul serio».

«Poiché Health Canada sta esaminando il rapporto, il dipartimento non è in grado di commentare in questo momento», ha detto un portavoce di Health Canada in un comunicato.

Voci sull’inflazione del THC

Negli ultimi anni, i valori di THC etichettati in Canada sono stati oggetto di un’attenta analisi.

Si pensa che questa metrica sia uno dei fattori chiave per l’acquisto da parte dei consumatori di cannabis.

O’Brien ha detto a MJBizDaily di essere stato motivato a comprare la cannabis, a testare i livelli di THC e a condividere i suoi risultati dopo aver sentito «molte voci che dicevano che i valori di THC erano gonfiati“.

«E questo è dannoso, non solo per la fiducia dei consumatori ma mina anche la qualità dell’industria canadese della cannabis», ha detto.

Valori esagerati di THC sono stati osservati anche nell’industria della cannabis statunitense, e alcuni enti regolatori statali hanno dato un giro di vite ai laboratori che gonfiano i livelli di THC.

L’inflazione del THC è diventata un problema in Arkansas, Florida, Michigan e Nevada.

La pratica ha scatenato l’accusa che alcune aziende di cannabis facciano “shopping di laboratori“, cercando strutture di analisi con «la reputazione di essere facili da lavorare».

In Canada, le normative sulla cannabis specificano un limite di deviazione accettabile del THC fino al 15% rispetto ai valori di THC etichettati per gli estratti di marijuana e i prodotti topici.

Per gli edibili, i valori del THC possono discostarsi dall’etichetta del 15%-25%, a seconda della potenza dell’edibile. (Gli edibili meno potenti possono avere un livello di deviazione maggiore).

Per i fiori di cannabis essiccati, invece, i regolamenti “non stabiliscono limiti di variabilità rispetto alla quantità di THC o CBD», ha confermato Health Canada.

«Non esiste un limite di variabilità per la cannabis essiccata perché, a differenza degli estratti di cannabis o dei prodotti commestibili a base di cannabis, la cannabis essiccata è eterogenea, il che significa che la quantità di THC e CBD varia tra le diverse parti della pianta e tra le diverse piante all’interno di un lotto o di una partita», ha dichiarato un portavoce di Health Canada a MJBizDaily.

Cosa spiega le discrepanze del THC?

O’Brien ha sottolineato che i suoi test non spiegano esattamente perché i valori effettivi di THC nella cannabis che ha testato fossero così diversi da quelli etichettati.

Tuttavia, ha alcune ipotesi.

O’Brien ha detto di aver sentito voci di seconda mano secondo cui alcuni trasformatori di cannabis – che confezionano prodotti a base di marijuana per conto di coltivatori senza una propria licenza di trasformazione – insistono affinché questi ultimi utilizzino laboratori specifici per i test di potenza.

Si dice che questi laboratori accettino di rilasciare certificati di analisi (COA) che mostrino livelli garantiti di THC.

«Se i laboratori sono disposti a farlo, ottengono il lavoro», ha detto O’Brien.

«E se non lo sono, se si intende farlo in modo accurato, beh, questo potrebbe essere un problema».

Jodi McDonald, presidente del laboratorio di analisi della cannabis Keystone Labs di Edmonton, Alberta, ha detto che il laboratorio ha perso affari perché alcuni clienti hanno cercato risultati che mostrassero determinati livelli di THC.

«Nei primi tempi, direi che non se ne parlava proprio», ha detto McDonald.

Ma negli ultimi anni, la conversazione con i clienti si è fatta più intensa del solito».

«Onestamente, abbiamo perso molte quote di mercato perché, pur disponendo di un metodo convalidato di cui ci fidiamo e in cui abbiamo fiducia, i clienti non potevano spostare i prodotti sulla base dei dati provenienti dal nostro laboratorio».

Un’altra possibilità che potrebbe spiegare l’imprecisione dei valori di THC sulle etichette, ha detto O’Brien di Supra, è che i coltivatori stiano trovando “il modo di aggirare il sistema” inviando i campioni di cannabis più potenti di un determinato lotto per i test.

«Se inviate le cime migliori e magari le diraspate prima di inviarle al laboratorio, sì, otterrete un COA più alto», ha detto.

«E se usate quell’unico COA su tutti i vostri prodotti confezionati, le confezioni più piccole non hanno gemme da 2 grammi ad alto contenuto di THC, ma gemme da 0,3 o 0,4 grammi».

«Queste cose non saranno allo stesso livello delle gemme di qualità superiore».

Le norme canadesi sulla produzione di cannabis consentono potenzialmente a un singolo campione di marijuana di rappresentare un grande lotto nei test di laboratorio.

Le norme richiedono di testare THC e CBD «su un campione rappresentativo di ogni lotto o partita di cannabis», ma non specificano le dimensioni di un “lotto o partita“, ha confermato Health Canada a MJBizDaily.

«Può essere un lotto delle dimensioni di un campo da calcio», ha detto McDonald dei Keystone Labs.

«La definizione di ‘lotto’ è a discrezione dell’azienda produttrice».

Come correggere il problema dell’inflazione del THC

Risolvere l’apparente problema dell’inflazione di THC in Canada potrebbe richiedere l’intervento di più operatori del settore.

Chiaramente, i coltivatori di cannabis, i trasformatori e i laboratori di analisi giocano un ruolo importante.

O’Brien di Supra ritiene che anche i grossisti provinciali di cannabis – che nella maggior parte dei casi sono di proprietà del governo – debbano essere responsabili della marijuana che distribuiscono.

I grossisti, ha aggiunto, sono “anche parzialmente responsabili del problema, perché ora non comprano il prodotto se non raggiunge determinate soglie di THC”.

Questi requisiti di THC potrebbero incentivare i coltivatori a presentare risultati di laboratorio che mostrino un alto contenuto di THC.

O’Brien ha anche chiesto «una migliore guida da parte di Health Canada», l’agenzia federale che regola la produzione di cannabis.

McDonald dei Keystone Labs dubita che l’industria della cannabis si autoregoli.

«C’è troppa pressione per la ricerca di valori di THC più alti», ha detto.

«Quindi credo che debba essere l’autorità di regolamentazione a decidere».

«Ma questo cambiamento non avverrà se non ci sarà una pressione dei consumatori per un cambiamento».

Francia

La Francia stabilisce regole temporanee per mantenere aperto un mercato da 300 milioni di dollari per il CBD

Le autorità francesi hanno approvato linee guida temporanee che consentono ai prodotti a base di CBD di essere dichiarati come integratori alimentari e di rimanere sul mercato in attesa dell’autorizzazione prevista dal programma di sicurezza alimentare dell’UE.

Questo sviluppo invia segnali positivi ai coltivatori di canapa CBD, ai produttori e agli investitori ansiosi di approfittare del mercato francese del CBD, stimato in 300 milioni di euro.

«Creerà molta fiducia a monte e a valle della catena del valore. Anche se non si tratta di un’autorizzazione completa, è un passo nella giusta direzione», ha dichiarato Ludovic Rachou, presidente dell’Unione degli Industriali per la Valorizzazione degli Estratti di Canapa (UIVEC), un gruppo commerciale che ha lavorato alle regole, approvate dal Ministero delle Finanze.

Lo standard EFSA

I prodotti a base di CBD possono continuare a essere venduti quest’anno se soddisfano i criteri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a cui i francesi fanno riferimento nelle linee guida temporanee.

L’EFSA, che sta valutando le richieste dei produttori europei di CBD come nuovo (o “novel”) alimento, richiede che i prodotti alimentari contengano meno di 1 microgrammo per chilogrammo di peso corporeo di THC; qualsiasi quantità superiore a tale livello è considerata un contaminante e quindi non può essere inclusa in alcuna formulazione di prodotto. Inoltre, secondo le linee guida temporanee stabilite separatamente dai francesi, il contenuto di CBD nei singoli prodotti non può essere superiore al 20% e il dosaggio giornaliero è limitato a 50 milligrammi.

Il quadro temporaneo francese attribuisce ai distributori di CBD la responsabilità di soddisfare questi requisiti.

Nell’ambito del sistema francese per gli integratori alimentari, i produttori devono solo dichiarare la loro intenzione di introdurre prodotti sul mercato, ma in precedenza le autorità avevano escluso i prodotti a base di CBD dal sistema. Con la revoca di questa restrizione, i prodotti a base di CBD possono essere dichiarati e continuare a essere commercializzati in Francia.

Il processo dell’UE è lento

I regolamenti potrebbero essere prorogati oltre la fine di quest’anno, poiché l’approvazione del piano francese per il CBD da parte della Commissione Europea e le autorizzazioni dei prodotti nell’ambito del regime dei nuovi alimenti non sono previste prima della fine del 2024, ha dichiarato Rachou.

Le linee guida temporanee in Francia limitano le vendite di CBD solo alla Francia. Per essere venduti in altri Paesi, tali prodotti devono essere autorizzati nell’ambito del processo di sicurezza alimentare dell’EFSA.

L’UIVEC ha esercitato pressioni sulle autorità governative e sui politici per ottenere le norme temporanee, sostenendo la necessità di «un’industria francese degli integratori alimentari forte, responsabile e strutturata».

Il gruppo commerciale ha sottolineato l’assenza di problemi di salute pubblica legati al consumo di CBD in Europa, dove il CBD è ampiamente disponibile da cinque anni, e ha dichiarato di aver sostenuto il controllo della qualità e la protezione dei consumatori nelle disposizioni temporanee proposte.

Il secondo mercato dell’UE

Gli oli, le tinture, le capsule e le creme per uso topico di CBD sono ampiamente disponibili sul mercato francese da diversi anni, con vendite fiorenti sia online che nei negozi fisici in assenza di regolamentazione. In alcune regioni, le autorità locali hanno occasionalmente dato un giro di vite alla vendita di alcuni prodotti a base di CBD.

La Francia è il secondo grande Paese europeo a consentire la commercializzazione e la vendita di prodotti a base di CBD con regole temporanee. Il Regno Unito sta esaminando più di 12.000 prodotti a base di CBD nell’ambito del sistema di autorizzazione dell’Agenzia per la sicurezza alimentare del Paese, ma ha permesso ai produttori di continuare a vendere i loro prodotti se erano sul mercato prima del 13 febbraio 2020.