Dopo il disimpegno dell’Amministrazione Trump, iltentativo di recuperare l’Africa agli Stati Uniti da parte dell’Amministrazione Biden, con evidenti segnali di un nuovo impegno.

Questa settimana, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è in visita in tre Paesi africani, un altro segno della politica USA-Africa dell’Amministrazione Joe Biden di impegnarsi nuovamente con il continente.

Sudafrica, Rwanda e Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono dunque le tappe del viaggio 2022 di Blinken, a fine 2021 era stato invece in Nigeria, Kenya e Senegal.

Secondo gli osservatori internazionali questo è il segno che gli Stati Uniti hanno intenzione di migliorare il proprio posizionamento nel continente, il che pare agli africani un buon segnale.

Il primo viaggio di Blinken in Africa, nel 2021, annotano gli osservatori, ha delineato la necessità degli Stati Uniti di costruire una partnership del 21° secolo con il continente. Questa è la chiave per mantenere l’influenza geopolitica ed economica strategica degli Stati Uniti in Africa sullo sfondo di una maggiore concorrenza tra Paesi avanzati ed emergenti in un mondo sempre più complesso.

Un tour, per altro, che fa seguito a quello della scorsa settimana del Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che certamente mira a contrastare non solo la Russia, ma anche è soprattutto la Cina». «Blinken sta lanciando la strategia statunitense per l’Africa subsahariana. Ciò è ancorato al coinvolgimento dell’Africa nella promozione di un sistema internazionale aperto e stabile in materia di sicurezza, scambio e commercio. Oltre a: cambiamento climatico, sicurezza alimentare, pandemie globali, futuro tecnologico ed economico. Il tutto coinvolgendo i Paesi africani come partner alla pari».

«A Pretoria, Blinken si è concentrato su quattro priorità che gli Stati Uniti e l’Africa avrebbero potuto affrontare insieme. L’idea di un partenariato paritario potrebbe essere perseguita attraverso aree di interesse comune: salute globale, crisi climatica, crescita economica inclusiva, democrazia, pace e sicurezza».

Blinken ha affermato che la strategia degli Stati Uniti è stata fondata sulla capacità dell’Africa subsahariana come forza geopolitica. Per lui il partenariato paritario è informato dalla diversità, dall’agenzia e dall’attenzione dell’Africa.

La seconda priorità è la collaborazione con l’Africa per mantenere la promessa della democrazia.

La terza priorità è lavorare con l’Africa per riprendersi dalla devastazione economica causata dalla pandemia di Covid-19. E gettando le basi per opportunità economiche per le persone. La posizione degli Stati Uniti è radicata nella consapevolezza che aiutare l’Africa a riprendersi è anche nell’interesse degli Stati Uniti e del mondo.

La quarta area prioritaria è la guida con l’Africa sulla transizione verso l’energia pulita, la riduzione delle emissioni e il ripristino degli ecosistemi. Aiuterebbe a salvare il pianeta, ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico e fornirebbe energia per la crescita economica.

Queste quattro priorità potrebbero essere intanto avviate attraverso un accordo commerciale attentamente considerato.

Il «significativo aumento dell’influenza di Pechino sul continente è un fattore nella ridefinizione degli Stati Uniti e nel ripristino delle sue relazioni con l’Africa. Ma Washingtonha ancora molta strada da fare. Deve superare il crescente sentimento anti-occidentale nel continente, data l’alternativa di sviluppo offerta dalla Cina. Ad esempio, mentre la Cina (e la Russia per quella materia) non pone la difesa della democrazia e dei diritti umani una condizione per impegnarsi con gli stati africani, gli Stati Uniti basano la loro partnership sulla promozione di questi valori. Questo e altri fattori come il neocolonialismo alimentano il sentimento anti-occidentale contro gli Stati Uniti. Il suo approccio di reimpegno dovrebbe quindi considerare le prospettive africane su come perseguire le questioni della diversità, della democrazia e dei diritti umani. Nel complesso, l’impegno dichiarato di Blinken a una partnership ‘uguale’ con l’Africa, se attuato veramente, ha il potenziale per decostruire queste percezioni e i sentimenti che producono. Il punto di partenza sarebbe puntare e investire sui giovani del continente», affermano Christopher Isike

Direttore African Centre for the Study of the United States dell’University of Pretoria, e

Blinken ha presentato la Strategia statunitense verso l’Africa subsahariana, «segnando un notevole cambiamento paradigmatico nell’impegno dell’America con l’Africa», afferma Gilbert M. Khadiagala, docente di Relazioni Internazionali e Direttore dell’African Center for the Study of the United States (ACSUS), dell’University of the Witwatersrand.

Il cambio di paradigma, come lo ha definito Gilbert M. Khadiagala, «dà un tono positivo all’impegno degli Stati Uniti con l’Africa. Le precedenti strategie statunitensi partivano dal presupposto che l’Africa non fosse un attore strategico nell’ampio schema della politica estera americana». Questa strategia è diversa. «Parte dal presupposto che l’Africa sia una priorità fondamentale della politica estera statunitense. Questo presupposto guida e inquadra l’impegno fondamentale a lavorare insieme verso aspirazioni comuni nell’avanzamento di un’agenda condivisa. Il tono è accompagnato dall’enfasi sull’agenzia africana. E la capacità del continente di guidare e partecipare efficacemente alle decisioni quando si tratta di impegni economici, politici e militari».