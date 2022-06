Il servizio che segue è stato realizzato da Graeme Smith, consulente senior per il programma Asia di Crisis Group, incentrato sull’Afghanistan. Le illustrazioni sono state realizzate da George Butler, per Crisis Group).

***

I talebani stanno ancora cercando di farsi strada intorno a Kabul, la capitale che hanno preso con il resto dell’Afghanistan la scorsa estate, e alcuni degli ex ribelli sembrano un po’ persi mentre si adattano a nuove vite come funzionari del governo.

In un giorno recente, un veicolo blindato con targhe governative nere è arrivato in un grande supermercato, un punto di riferimento locale. Il funzionario talebano al volante -un cittadino di lingua pashto– ha lottato per secoli con il persiano, una lingua di governo qui, quando ha chiesto a una guardia: “Questo è un supermercato?” La guardia guardò teatralmente i cartelloni pubblicitari di frutta e verdura e la parola ‘supermercato’ nella segnaletica. “Questo è un supermercato?”, brontolò, ripetendo la frase sottovoce. La sua presa in giro era appena udibile; i residenti sanno che non è una buona idea sconvolgere i nuovi padroni della città.

Non è solo il fatto che i talebani siano disorientati dalla confusione delle strade, insicuri del paesaggio urbano che hanno conquistato. Più in generale, molti parlano ancora con stupore della caduta del precedente governo lo scorso agosto, e alcuni di loro ammettono di sentirsi scoraggiati dal compito di guidare il governo nazionale dopo essere usciti dalle campagne dove hanno combattuto per decenni. In un certo senso, se la cavano meglio che in qualsiasi momento della loro vita, respirando facilmente senza la minaccia degli attacchi aerei statunitensi, girando per la città in costosi veicoli con accessori in mano: l’ultimo iPhone, fucili d’assalto fabbricati negli Stati Uniti. Ma i loro doveri pesano molto. “È meglio qui che in montagna”, ha detto un funzionario talebano, passeggiando tra le aiuole all’interno di un recinto del ministero. “Ma non immaginavamo che il governo sarebbe stato così grande”.

Io stesso sto ancora cercando di capire come orientarmi nel nuovo Afghanistan, dopo essere tornato di recente con il mio collega Ibraheem Bahiss per una breve visita. Siamo stati via per anni, dall’inizio della pandemia, ed eravamo curiosi di vedere se potevamo riprendere le ricerche di prima mano che la nostra organizzazione conduceva in Afghanistan dal 2002. Abbiamo affrontato la questione con cautela, avendo imparato a diffidare delle prime impressioni. Più e più volte negli ultimi decenni, estranei come me non sono riusciti a capire cosa stesse succedendo in questo Paese. In questa occasione, la nostra visione della situazione è stata influenzata dal modo in cui siamo sbarcati a Kabul, con il permesso dei talebani e con i passaporti stranieri, e sapevamo che un viaggio di due settimane lasciava solo una minima finestra su una situazione complicata.

Tuttavia, abbiamo ricavato alcune impressioni. La prima cosa è il notevole grado di calma su Kabul, nonostante i recenti attacchi. La relativa quiete è qualcosa che senti quasi in ogni momento della giornata.

Dormivo con le finestre aperte e gli unici rumori che sentivo di notte erano gli inviti alla preghiera, in contrasto con gli anni precedenti quando mi abituavo agli spari o al rombo degli elicotteri a bassa quota nell’oscurità. Le perquisizioni corporali agli ingressi di molti edifici sono state declassate da screening intensi a perquisizioni rapide o scrollate di spalle saltuarie. La mia stanza dava su una rotonda vicino al palazzo presidenziale, un luogo dove le forze di sicurezza urlavano attraverso i megafoni per mettere in guardia i veicoli. Ora era sorvegliato da alcuni combattenti talebani accasciati in silenzio su sedie da ufficio. Parti di tale incrocio sono state appiattite da camion bombardamento nel 2017, il tipo di attacco con vittime di massa che ora è diventato meno comune. In fondo alla strada c’era l’ Emergency Hospital, il miglior reparto traumatologico della città, gestito da un valoroso ente di beneficenza italiano, un luogo dove i parenti delle vittime di guerra si accalcavano ai cancelli quando la violenza era al culmine. Al momento della nostra visita, i reparti ricevevano solo un rivolo di casi di arma da fuoco, principalmente a causa dell’aumento del tasso di criminalità, niente come la carneficina degli anni precedenti.

Non che l’omicidio si sia fermato del tutto. Subito dopo la nostra partenza da Kabul, il suono delle esplosioni ha rimbombato nella città mentre un affiliato del gruppo dello Stato Islamico ha continuato la sua intensa campagna di terrorismo contro gli Hazara, una minoranza etnica e religiosa, e altri gruppi minoritari come i sufi, che gli estremisti odiano. Più di 100 persone sono state uccise in due settimane particolarmente sanguinose ad aprile; questo bilancio delle vittime impallidiva rispetto a quello dell’anno prima, quando le vittime quotidiane spesso superavano quel numero, ma sottolineava il persistere dell’insicurezza. I talebani hanno combattuto l’affiliato locale dello Stato Islamico da quando è emerso nel 2015, ma il gruppo continua a infliggere caos e tale violenza non sarà facile da reprimere: negli anni ’90, i talebani hanno lottato per anni contro i precedenti gruppi militanti salafiti nell’est -lo stesso terreno dove ora l’affiliata dello Stato Islamico combatte i talebani.

Anche dalle province settentrionali sono emerse notizie di attacchi da parte di insorti anti-talebani,rivendicati da una dozzina di gruppi legati a parti del precedente governo, che i talebani hanno rovesciato lo scorso agosto. I talebani considerano queste affermazioni esagerate, sebbene i portavoce talebani a volte ammettano di dover affrontare un gran numero di combattenti della resistenza.

È difficile per gli analisti ottenere informazioni affidabili sul numero di attacchi e vittime; l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite ha rilevato una diminuzione del 91% della violenza rispetto all’anno precedente e un rapporto dell’intelligence statunitense prevedeva che i talebani «manterranno il controllo», ma i loro dati sono difficili da verificare. Gli ex ufficiali militari afgani promettono ulteriori attacchi anti-talebani, mentre la repressione del nuovo governo genera lamentele. Per ora, però, i talebani percorrono ancora le autostrade con poca sicurezza personale. Li abbiamo visti guidare verso nord nelle verdi vallate per piacere, godersi picnic nello scenario alpino, scattare selfie e fare grigliate.

C’è qualcosa di inquietante nell’atmosfera placida. Un vecchio amico ha indicato un camion per la pulizia delle strade e ha ammesso che gli piace l’ordine della nuova Kabul, ma lo ha attribuito alla crisi economica: “Nessuno può permettersi la benzina, quindi le strade non sono così trafficate”. È vero che gli affari sono rallentati, la necessità di una ripresa economica è uno degli obiettivi principali della ricerca di Crisis Group, ma non è l’unica spiegazione per la sonnolenza.

Un aspetto preoccupante dell’umore calmo è la riduzione del numero di donne in pubblico. Ho camminato per anni nei quartieri centrali e di routine ho incontrato donne in completo burka, hijab colorati e, in alcuni casi, senza velo. Questa volta, non ho visto una sola donna mostrare i suoi capelli e ho visto molto poche donne in generale. I più grandi raduni di donne erano folle di mendicanti che chiedevano dispense ai panifici. La scena non assomigliava per niente alla vivace Kabul degli anni precedenti, così diversa dai villaggi circostanti da essere soprannominata la ‘Kabubble’. In molti Paesi la vita nelle città è molto diversa da quella in campagna, ma in Afghanistan il contrasto è stato particolarmente netto. Ora la bolla è scoppiata,

Anche il conservatorismo che ho visto per le strade non è stato sufficiente a soddisfare la leadership talebana. Dopo la nostra partenza, hanno emesso nuovi editti che richiedono un’adesione più rigorosa ai codici di abbigliamento per le donne. Una sentenza talebana richiede che le donne si coprano dalla testa ai piedi, compreso il viso: in altre parole, milioni di donne afgane si sono svegliate scoprendo che i loro vestiti sono illegali, che gli abiti che le loro madri e nonne indossavano da generazioni erano banditi. Le regole potrebbero sembrare non controverse a molte persone nei villaggi dell’Afghanistan meridionale che hanno prodotto i talebani, rispecchiando le usanze locali e riflettendo le opinioni tradizionali dei talebani sui requisiti religiosi. Ma in altre parti del Paese, soprattutto nei quartieri urbani, i nuovi requisiti sono visti come oltraggiosi. Alcuni talebani hanno descritto le regole come un compromesso, consentendo variazioni di abiti diversi dal burka tradizionale. Altri talebani desiderano che i loro colleghi si limitino a consigliare i cittadini, invece di costringerli a indossare abiti diversi, ma in pratica questi funzionari talebani sembrano meno potenti dei conservatori sociali più estremi nel loro movimento. L’applicazione sembra essere in corso: funzionari talebani affermano di schierare migliaia di ufficiali religiosi per garantire la conformità.

Il numero crescente di regolamenti che disciplinano la condotta personale ha iniziato a conferire al nuovo regime una maggiore somiglianza, almeno superficialmente, con il governo talebano degli anni ’90. Gli ultimi mesi sono stati testimoni di decisioni talebane che bloccano le donne afghane non accompagnate sugli aerei; istruire le emittenti a interrompere la trasmissione di notizie internazionali nelle lingue locali; annunciando orari separati per uomini e donne per visitare parchi e università; istruire insegnanti e studenti a non indossare cravatte; e imporre altre restrizioni.

Lo zelo dei talebani per la regolamentazione include anche una stretta sorveglianza sul comportamento del proprio personale. Sotto i governi precedenti, la navigazione nel traffico spesso comportava l’allontanamento da convogli di politici, alti funzionari e altre figure potenti che viaggiavano su veicoli blindati con le sirene a tutto volume e attraversavano i posti di blocco con le loro targhe governative. Ora è meno comune vedere i veicoli ufficiali ottenere un trattamento preferenziale; in effetti, i talebani ai checkpoint sembrano molto attenti mentre controllano i compagni talebani. Le guardie salutano i loro compagni ed esaminano le credenziali, osservando attentamente le carte laminate che identificano i funzionari dell’Emirato islamico dell’Afghanistan.

Una spiegazione dell’intensità dei controlli talebani sui propri colleghi potrebbe essere la determinazione del nuovo regime a combattere la corruzione. I primi dati sulle entrate doganali e fiscali suggeriscono una bonifica sotto i talebani. Stanno anche confiscando armi non registrate e alcuni talebani ci hanno detto che il controllo dei veicoli talebani impedisce il furto o l’uso improprio di proprietà del governo. (Uno di questi ‘uso improprio’ delle armi talebane può includere uccisioni per vendetta di persone legate al precedente governo.) Un funzionario talebano ha propagandato l’ampia applicazione di queste nuove misure come prova che il loro è un movimento egualitario. Ha notato che una figura di spicco dei talebani è stata recentemente fotografata mentre effettuava il viaggio di un giorno su un autobus passeggeri dal sud dell’Afghanistan alla capitale. “Non abbiamo paura del popolo, a differenza dell’ultimo governo”, ha detto.

Forse c’è un senso nel fatto che i talebani si comportano con più umiltà dei loro predecessori: mentre parlavamo, il funzionario talebano stava aspettando a un buffet iftar in un ristorante affollato, dove folle di uomini che avevano digiunato tutto il giorno si accalcavano attorno a piatti fumanti. Il funzionario talebano è stato abbastanza potente da saltare la fila, ma ha detto che il governo cerca di evitare di alienare le persone. Ha aspettato un’ora prima di prendere un piatto pieno.

Tuttavia, molte persone si sentono alienate -o, in effetti, molto peggio, nel caso di molte donne, ragazze e minoranze. Né c’è niente di umile nel modo in cui i decisori talebani si proteggono dal controllo pubblico. La maggior parte del nuovo governo appartiene alle alte sfere segrete del movimento talebano, prevalentemente di etnia pashtun e interamente maschile. Non hanno chiarito in base a quale Costituzione o in base a quali leggi governeranno, anche se si dice che una revisione legale stia procedendo rapidamente. Le loro pesanti restrizioni sui media suggeriscono un regime che non è a suo agio nel rispondere alle domande: diversi giornalisti sono stati picchiati e arrestati, altri espulsi dal Paese.

Di conseguenza, il tono della copertura mediatica afgana è diventato più cauto. Alcuni giorni fa, la notizia principale su una piattaforma di notizie locale sono stati i risultati di una partita di cricket, un segnale preoccupante in un Paese in cui si stanno svolgendo eventi importanti. Allo stesso tempo, mentre l’Afghanistan scende nelle classifiche della libertà di stampa, il Paese ha ancora un punteggio migliore rispetto alla maggior parte dei suoi vicini. In una delle redazioni più grandi il numero delle donne è aumentato, anche se ora sono costrette a coprirsi il viso. I programmi di chat a volte presentano talebani che discutono di persone che non sono d’accordo con loro, un contrasto surreale con gli anni precedenti quando tali differenze si giocavano sul campo di battaglia e non sotto le luci di uno studio televisivo.

Tuttavia, le vere discussioni sulla politica sembrano essere lontane dai riflettori, tra i religiosi anziani di Kandahar, ed è spesso difficile indovinare cosa deciderà la solitaria leadership.

Durante la nostra visita, non abbiamo incontrato una sola persona che sostenesse la decisione talebana talebana di marzo di chiudere le scuole secondarie femminili, ma nessuno dei leader talebani che ha emesso la sentenza si è spiegato in pubblico. I funzionari talebani spesso mi dicevano che “le buone notizie stanno arrivando” permetteranno alle ragazze adolescenti di riprendere la loro scuola, ma questi funzionari non sembravano sapere (o non erano disposti a dire) quando ciò sarebbe potuto accadere o come esattamente il loro movimento formulò la politica. Una delle figure più potenti del governo, il Ministro dell’Interno Sirajuddin Haqqani, ha ripetuto di recente la promessa di una ‘buona notizia’ in un’intervista televisiva. La sua dichiarazione ha dato speranza a milioni di ragazze che vogliono un’istruzione, ma ha anche inviato un messaggio confuso: se Haqqani aspettava notizie, chi stava prendendo le decisioni? Che anche i funzionari più alti non possano spiegare i fattori che influenzano la politica, o spiegare le restrizioni in base alle quali le ragazze potranno tornare a scuola in futuro, offre poche garanzie agli afgani. Porta anche a confusione tra i diplomatici che devono riferire alle loro capitali su come comprendere le affermazioni dei talebani.

La confusione su come si gestisce il governo stesso è diventata un po’ più comprensibile dopo che abbiamo visitato alcuni uffici del Ministero. Funzionari talebani affermano di aver trattenuto tutto il personale che desidera continuare a lavorare, mantenendo l’elenco esistente di 440.000 dipendenti con solo circa 4.000 nuovi incaricati. Questa probabilmente sottostima il numero di nuovi funzionari, mentre gonfia il libro paga, ma il risultato è che le istituzioni afghane sono ora ibridi di vecchio e nuovo. La cooperazione non è sempre facile tra funzionari che fino a poco tempo fa hanno prestato servizio ai lati opposti di quella che è stata la guerra più mortale del mondo. Dopo il brutto tributo del conflitto degli anni precedenti, è sorprendente che questi funzionari possano lavorare fianco a fianco, ma lo fanno, e abbiamo notato che i dipendenti pubblici assunti sotto i precedenti governi a volte si sentono abbastanza sicuri da assumere la guida delle riunioni, mentre i loro colleghi talebani prendono appunti.

Alcuni ex funzionari non sono così sicuri della tolleranza dei talebani e dell’amnistia generale del nuovo regime, che in teoria dovrebbe proteggere tutto l’ex personale governativo: una persona che ho incontrato a Kabul aveva bruciato tutti i documenti che lo legavano alla precedente amministrazione e lui vive nella paura. Tuttavia, le uccisioni per rappresaglia contro membri del precedente governo si concentrano principalmente tra sezioni delle ex forze di sicurezza. Per la maggior parte dei dipendenti pubblici, la vita sotto i talebani consiste più nell’adattarsi ai nuovi capi e nel preoccuparsi di mantenere i propri stipendi. Le scale salariali sono state ridotte, poiché il nuovo regime è alle prese con vincoli finanziari; prevede l’ultimo bilancio un disavanzo di 500 milioni di dollari, senza alcuna indicazione di come i talebani compenseranno il deficit. Un funzionario talebano ci ha detto che potrebbero essere necessari tagli al personale, il che potrebbe essere doloroso in un Paese in cui il governo è il più grande datore di lavoro, nel mezzo di una crisi della fame.

Ovunque ci siamo rivolti, era ovvio che il Paese è in gravi difficoltà economiche. Passai davanti a negozi familiari con le imposte di metallo abbassate. Decine di milioni di vite sono in bilico mentre l’Afghanistan vacilla sull’orlo della carestia, con più persone che muoiono di fame che in qualsiasi parte del mondo.

Gli afgani non possono sopravvivere per sempre grazie agli aiuti di emergenza che senza dubbio diminuiranno quando le Nazioni Unite e altre agenzie umanitarie ridurranno le massicce operazioni che stanno conducendo quest’anno. Tirarsi indietro dal precipizio di un disastro più profondo richiederà porre fine all’isolamento del Paese, attirare aiuti allo sviluppo e persuadere i governi occidentali e regionali ad aiutare la ripresa economica.

Crisis Group ha raccomandato che i donatori investano nella stabilità regionale allentando le sanzioni, restituendo beni congelati, rilanciando la banca centrale e incoraggiando le istituzioni finanziarie a riprendere le transazioni con l’Afghanistan. Abbiamo chiesto alla Banca Mondiale e ad altri attori dello sviluppo di impegnarsi nuovamente per sostenere i servizi essenziali. In breve, abbiamo esortato il mondo a non esiliare questa popolazione impoverita nel deserto economico.

Sfortunatamente, gli stessi talebani possono scegliere un percorso di isolamento. Naturalmente, l’isolamento non è la politica ufficiale dei talebani: i loro diplomatici e portavoce continuano a lavorare per il riconoscimento internazionale, cercando di colmare il divario tra loro e la maggior parte del mondo. È un baratro che potrebbe crescere, tuttavia, se i talebani avanzano con le normative sociali che rendono politicamente tossico l’impegno esterno con il regime. Il primo test importante con implicazioni per l’assistenza straniera al di là degli aiuti umanitari a breve termine è stata la riapertura delle scuole secondarie femminili a marzo, un test che i talebani hanno fallito di fronte a un pubblico globale, con la decisione dell’ultimo minuto di escludere le ragazze adolescenti dalle aule. Troupe televisive che speravano di registrare un momento storico di compromesso del dopoguerra hanno invece registrato le ragazze che piangevano e si allontanavano dai cancelli delle loro scuole. Ciò ha innescato la sospensione di centinaia di milioni di dollari nell’assistenza della Banca Mondiale; più in generale, i donatori internazionali sono diventati più preoccupati su come interagire con i leader talebani che sembrano diffidenti nei confronti delle influenze del mondo esterno.

È urgente un impegno più approfondito con i talebani, in parte perché l’Afghanistan non è ben attrezzato per gestire gli aumenti dei prezzi previsti nei prossimi mesi per cibo, carburante e fertilizzanti a seguito della guerra in Ucraina. Ma qualsiasi sforzo per trovare soluzioni tecniche conterà meno della direzione politica che i talebani sceglieranno per se stessi e per il Paese.

I talebani hanno vinto la guerra e l’attuale stasi nella violenza rappresenta uno dei momenti più pacifici da generazioni. Ora esercitano un controllo territoriale maggiore di quello che ogni singolo attore politico ha goduto dagli anni ’70. Nessuno nel Paese ha più potere dei talebani, ma le nostre conversazioni con loro hanno suggerito che stanno ancora valutando come usarlo. Alcuni di loro ci hanno detto che i contorni del loro ‘sistema islamico’ non sono ancora stati definiti.

Alcuni osservatori dei talebani che hanno lavorato nel Paese durante il loro precedente regime hanno predetto, con profondo cinismo, che tali domande non avranno mai risposta -che, come negli anni ’90, i talebani rimarranno avvolti nell’oscurantismo. Personalmente, sono meno convinto che in questa fase possiamo discernere la direzione generale dei talebani. Tra gli alti talebani si stanno ora tenendo seri dibattiti in un modo che sarebbe stato impensabile negli anni precedenti. Come ha affermato di recente l’inviato capofila delle Nazioni Unite : «Non hanno ancora veramente definito come intendono portare avanti il Paese».

Tendo ad essere d’accordo con il noto giornalista di Kabul che ha fatto riferimento a una lotta interna tra passato e futuro, mentre alcuni sostenitori talebani guardano indietro a una versione del loro regime precedente e altri attendono con impazienza qualcosa di nuovo, possibilmente un governo talebano che trovi un modo migliore di relazionarsi con i suoi cittadini e il mondo. Come tante persone sconcertate dal nuovo Afghanistan, i talebani stanno ancora cercando la loro strada.