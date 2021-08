Dopo un’offensiva sorprendentemente rapida, i talebani hanno occupato Kabul con una resistenza minima e stanno consolidando il loro potere in tutto l’Afghanistan. Ma rimane un’area non conquistata – la provincia del Panjshir nel nord-ovest del Paese, che – per più di quattro decenni – si è dimostrata ostinatamente resistente alle interferenze esterne e rimane ribelle di fronte al dominio dei talebani.

Il 15 agosto, mentre i talebani si avvicinavano a Kabul, il Presidente Ashraf Ghani – che in precedenza aveva promesso di “combattere fino alla morte” – è fuggito silenziosamente dal Paese, provocando il crollo del governo. Il suo vicepresidente, Amrullah Saleh, accanito critico dei talebani, ha deciso di restare e di trasferirsi nel suo luogo di nascita, il Panjshir.

La valle del Panjshir, quasi 150 km a nord di Kabul, ospita una popolazione in gran parte di etnia tagika e durante quattro decenni di guerra civile e insurrezione talebana è stata un centro di resistenza. Il Panjshir ha resistito all’invasione sovietica negli anni ’80 e al dominio dei talebani alla fine degli anni ’90. Negli ultimi 20 anni, è stata l’unica provincia in cui i talebani prevalentemente di etnia pashtun sembravano incapaci di penetrare.

Le élite del Panjshir hanno svolto un ruolo importante nell’ordine politico post-2001 messo in atto dall’intervento guidato dagli Stati Uniti. È stata una roccaforte di tutti i principali contendenti presidenziali dell’opposizione dal 2004, incluso Abdullah Abdullah, un alto funzionario del governo deposto. Ma le diffuse accuse di brogli dopo le elezioni del 2014 e del 2019 hanno danneggiato la fiducia della popolazione locale nella leadership di Kabul, rendendola sospettosa degli interventi del governo centrale.

La forma della resistenza

La resistenza del Panjshir si sta mobilitando dietro Ahmad Massoud, il figlio di 32 anni del leader carismatico Ahmad Shah Massoud – soprannominato il “Napoleone afgano” in una recente biografia del giornalista britannico Sandy Gall. Massoud guidò la campagna di resistenza contro i russi, ma fu assassinato nel 2001 da agenti di al-Qaeda che si spacciavano per giornalisti, appena due giorni prima degli attacchi dell’11 settembre agli Stati Uniti.

Massoud junior sta tentando di mobilitare le forze locali, ma deve ancora dimostrare di essere un leader onesto e competente alla sua base di supporto. C’è disprezzo tra la gente del posto per alcuni dei leader del Panjshiri – tra cui Saleh e Abdullah – che hanno ricoperto posizioni di alto livello nel governo di Kabul ma hanno fatto poco o niente per servire le loro comunità.

Ma le cose sono cambiate in modi che sfideranno la resistenza nel Panjshir. Le linee di rifornimento alla provincia sono state ridotte e il Panjshir è effettivamente sotto assedio. Questo ha creato il problema di come portare rifornimenti militari e umanitari nella valle se le ostilità dovessero sfociare in una guerra aperta.

C’è stato anche un cambiamento nelle dinamiche politiche della regione che aiuterà i talebani. È importante sottolineare che, nonostante siano un movimento sunnita fondamentalista, i talebani hanno migliorato le loro relazioni con il regime teocratico iraniano, che un tempo sosteneva le forze anti-talebane.

Ma ci sono anche opportunità. La facilità della sua cattura di Kabul sembra aver convinto i talebani a reimporre la loro concezione di un emirato guidato da una visione ristretta e fondamentalista della sharia islamica. Questo potrebbe piacere alla base di appoggio dei talebani nelle aree rurali dominate dai pashtun. Ma sarebbe consequenziale per il sostegno popolare all’interno dell’Afghanistan così come per la prospettiva di ricevere aiuti esteri e il riconoscimento internazionale del nuovo regime.

Creerebbe anche un’opportunità per la resistenza di presentarsi come un’alternativa migliore e più popolare. Incidenti come la violenza che ha recentemente accolto le proteste anti-talebane e nazionaliste nella città orientale di Jalalabad possono solo aiutare a unire il movimento di resistenza.

È possibile un accordo?

Sia i talebani che i leader della resistenza hanno chiesto negoziati volti a stabilire un “governo inclusivo” a Kabul. In questo caso, la sfida sarà quella di trovare un consenso su cosa significhi “inclusivo”. Molti stanno interpretando le richieste di inclusività dei talebani come un tentativo di ottenere il riconoscimento internazionale e l’accesso agli aiuti.

Ma se questo è il caso – e l’inclusività funziona come una vetrina tattica cooptando alcune deboli élite politiche nell’apparato statale – è improbabile che garantisca stabilità. Basta guardare ai fallimenti degli ultimi 20 anni per vedere i difetti in questo. Inclusività dovrebbe invece significare proprio questo, coinvolgere donne, giovani e dovrebbe coinvolgere adeguatamente i numerosi gruppi culturali dell’Afghanistan per riflettere il complesso mosaico etnico-linguistico del Paese.

La velocità dell’avanzata dei talebani e dell’acquisizione di Kabul rende meno probabile un accordo di pace. Attualmente detiene la maggior parte dei gettoni di scambio, il che rende difficile per una resistenza esaurita chiedere un sistema politico democratico, il decentramento e la parità di diritti per tutti i cittadini. Perché i leader talebani nella sede del potere dovrebbero cedere a tali richieste? Ma allo stesso tempo, per Massoud e i suoi colleghi è difficile immaginare quella che sarà effettivamente una resa.

Il mondo guarda

È qui che la comunità internazionale potrebbe svolgere un ruolo importante. Per evitare lo scoppio di una potenziale guerra civile, l’ONU dovrebbe mediare un “accordo no-guerra, no-pace” tra le due parti sulla falsariga dell’accordo del Venerdì Santo, con l’obiettivo principale di fermare qualsiasi conflitto armato e preparare il via per una soluzione politica giusta e duratura.

Il destino del Panjshir è consequenziale non solo per le forze di resistenza anti-talebane, ma anche per la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, della regione e dell’occidente. Se il Panjshir cade in mano ai talebani, fa sembrare inevitabile un ritorno alle conquiste post-2001, con tutto ciò che questo implica per il popolo afgano.

Per il resto del mondo, intanto, significa perdere l’ultima forza che può mettere a freno un regime fondamentalista islamico che ha dimostrato in passato di poter rappresentare una grave minaccia per la sicurezza globale.

