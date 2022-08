Quando il 31 agosto 2021 il Presidente Joe Biden ha annunciato che la guerra in Afghanistan era finita, ha anche sottolineato che l’uso della forza da parte degli Stati Uniti nella regione sarebbe continuato.

“Semplicemente non abbiamo bisogno di combattere una guerra di terra per farlo”, ha spiegato. “Abbiamo quelle che vengono chiamate capacità oltre l’orizzonte, il che significa che possiamo colpire terroristi e obiettivi senza stivali americani a terra, o molto pochi, se necessario”.

Una delle prime pietre miliari nella strategia di guerra a distanza dell’amministrazione è stata l’uccisione del leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahri quasi un anno dopo. La guerra a distanza che si basa su macchine piuttosto che su soldati umani presenta vantaggi, in particolare la protezione della vita del personale militare americano. Tuttavia, la guerra con i droni è stata criticata per il suo impatto sui civili nelle zone di conflitto. Può anche minare la trasparenza, la consapevolezza pubblica negli Stati Uniti e la responsabilità politica, consentendo così una guerra senza fine.

Controllo del messaggio

Durante le guerre di terra degli Stati Uniti, i presidenti americani hanno capito che la consapevolezza e l’impegno del pubblico erano cruciali.

La censura fotografica degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale illustra il modo in cui il governo può curare un’immagine di guerra remota per calibrare l’impegno pubblico. Quando è iniziata la seconda guerra mondiale, la censura statunitense ha bloccato le immagini grafiche delle vittime statunitensi per paura che potessero alimentare il sentimento contro la guerra. Mentre la guerra si trascinava, il presidente Franklin D. Roosevelt era preoccupato per l’autocompiacimento interno. Aveva bisogno di qualcosa di più del supporto politico per lo sforzo bellico dell’amministrazione. L’impegno pubblico a sostegno della guerra potrebbe mantenere i lavoratori al lavoro per lunghe ore producendo materiale bellico. Al fine di migliorare il sostegno pubblico, FDR ha allentato la censura fotografica, pensando che più immagini grafiche potessero motivare i civili statunitensi.

Un risultato di questo cambiamento fu la prima fotografia dei corpi di soldati americani morti pubblicata sulla rivista Life nel 1943. Tre uomini morti in uniformi militari statunitensi giacevano sulla sabbia dopo una battaglia a Buna Beach, in Nuova Guinea. L’immagine è delicata per una fotografia di guerra. I corpi sono intatti. I loro volti non sono visibili. Un mezzo di trasporto è in parte sommerso nella baia, ma per il resto non è teatro di devastazione. Tuttavia, i redattori si aspettavano che la foto dei soldati americani morti provocasse indignazione, quindi l’hanno accompagnata con un editoriale in cui difendeva l’importanza di mostrare agli americani ciò che stavano vivendo i loro soldati.

L’esperienza bellica più completa, ovviamente, è rimasta nascosta per anni in file riservati, inclusa una foto scioccante dell’Army Signal Corps di un mucchio disordinato di cadaveri americani in attesa di essere trasportati in Nuova Guinea, ora accessibile negli archivi nazionali.

Durante la seconda guerra mondiale, sia attraverso la censura che il rilascio di immagini selezionate di danni al personale statunitense, il governo federale ha cercato di plasmare la comprensione della guerra da parte del pubblico. Lo scopo era mantenere il sostegno alla guerra interna e smorzare sia il compiacimento che l’antimilitarismo.

Il rilascio di alcuni media insieme alla censura è continuato nelle successive guerre statunitensi, ma il giornalismo e la fotografia indipendenti hanno iniziato a plasmare una visione più grafica e schietta della guerra, che non è ciò che il governo voleva. Il risultato: una crescente consapevolezza sui danni ai civili, come la famosa fotografia di Phan Thi Kim Phuc di nove anni in Vietnam, che corre nuda dopo essere stata bruciata dal napalm, e le foto dei civili massacrati a My Lai. Al contrario, non c’erano fotoreporter al massacro di No Gun Ri all’inizio della guerra di Corea e quelle uccisioni di civili da parte di soldati americani non sono ben note.

Inoltre, queste immagini brutali, combinate con le riprese di migliaia di soldati statunitensi che tornavano a casa nelle bare e con ferite devastanti, hanno rafforzato il sostegno al movimento contro la guerra, contribuendo ad accelerare la fine della guerra.

Ulteriore allontanamento degli americani dalla guerra

Vent’anni dopo, la tecnologia bellica ha cambiato ciò che il pubblico americano poteva vedere. Durante la breve guerra del Golfo Persico del 1991 le uniche immagini erano esplosioni lontane sulla CNN, con il generale Norman Schwarzkopf che condivideva le glorie di un nuovo missile a guida laser che cercava il suo bersaglio. Rispetto ai bombardamenti a tappeto dell’era della guerra del Vietnam, la “precisione” faceva sembrare la guerra più umana e più pulita.

Durante la Guerra Globale al Terrore, la crescente dipendenza dagli attacchi aerei e dalla tecnologia dei droni ha reso le macchine i nuovi eroi militari americani. La difficoltà persistente, tuttavia, è che il targeting accurato dipende dall’intelligence, un problema amplificato più di recente durante il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, quando un dipendente afgano per un’organizzazione umanitaria statunitense senza scopo di lucro è stato erroneamente identificato come una minaccia. Lui e dieci membri della famiglia sono stati uccisi in un attacco di droni.

Tuttavia, l’uso di droni ha significato meno stivali statunitensi a terra, riducendo le vittime militari americane. Questo è, ovviamente, un vantaggio per le famiglie americane. Ha anche una conseguenza per i limiti democratici ai poteri di guerra. La maggior parte degli americani non ha parenti schierati nelle guerre in corso, nemmeno come operatori di droni, che sono lontani dal luogo del conflitto. Ci sono meno scene di bare statunitensi che arrivano all’aeroporto di Dover. Le vittime americane a volte portano il pubblico statunitense a prestare attenzione alla guerra. Quando le vittime in aumento sono invece civili stranieri, un pubblico distratto presta poca attenzione.

Contrariamente agli anni della seconda guerra mondiale, i presidenti americani non stanno cercando di approfondire il coinvolgimento dei cittadini nella guerra. Non hanno bisogno di seguire Roosevelt nel tentativo di accendere il senso di sacrificio del pubblico. Invece, la maggior parte delle volte, la guerra continua dietro le quinte. Il potere presidenziale non dipende dalla mobilitazione interna. Invece, è abilitato dalla disattenzione del pubblico.

L’impegno pubblico può aiutare a porre fine alle guerre, come sappiamo dalla guerra degli Stati Uniti in Vietnam. Il disimpegno pubblico consente alla guerra di continuare sullo sfondo, lontano dalla vita quotidiana negli Stati Uniti. L’idea della guerra ‘oltre l’orizzonte’ è un segnale per gli americani che la guerra avviene da qualche altra parte. Non li farà male. Non ha bisogno di disturbarli.

Ciò rende il giornalismo, nonostante le sfide poste dalla guerra dei droni, più importante che mai, consentendo ai civili di vedere il volto umano del conflitto. La consapevolezza pubblica da sola potrebbe non porre fine alla guerra in corso, ma è una precondizione essenziale per rinvigorire i limiti politici delle potenze belliche statunitensi.