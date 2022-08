Quando gli Stati Uniti hanno completato il loro ritiro dall’Afghanistan, il 30 agosto 2021, hanno posto fine a un conflitto di 20 anni che aveva causato decine di migliaia di vittime.

Ma le scene disordinate della partenza -incluso un attentato suicida che ha ucciso 13 soldati americani- hanno accresciuto i timori che il ritiro avrebbe permesso all’Afghanistan di diventare ancora una volta un rifugio per i terroristi internazionali e minato le partnership di sicurezza degli Stati Uniti con altri Paesi.

Nel primo anniversario del ritiro, abbiamo chiesto all’analista senior di Eurasia Group, Ali Wyne, quali sono state le conseguenze per l’Afghanistan e il resto del mondo.

I talebani si sono dimostrati in grado di governare e portare stabilità?

Molti afgani hanno accolto con favore la fine della guerra ventennale tra USA e talebani e la relativa stabilità che ne è seguita. Ma nell’ultimo anno sono emerse nuove sfide, perché è molto più facile ribellarsi che governare.

I talebani hanno avuto una semplice ragion d’essere per due decenni: espellere le forze guidate dagli Stati Uniti dall’Afghanistan. Ora, tuttavia, hanno il compito di garantire il riconoscimento diplomatico, coltivare legami diplomatici non ufficiali con governi diffidenti e sbloccare miliardi di riserve della banca centrale, solo per citare alcuni obiettivi. Tra le sfide, anche l’Isis-K, il ramo dello Stato Islamico con sede in Afghanistan, che si oppone aspramente ai talebani. Molti afgani che possiedono il tipo di know-how burocratico che sarà essenziale per gestire queste sfide sono fuggiti o sono stati emarginati durante l’ultimo anno.

Ci sono anche divisioni all’interno dei talebani, come in qualsiasi altro governo. Alcuni funzionari temono, ad esempio, che l’adozione di politiche draconiane sull’istruzione per le ragazze e la partecipazione alla forza lavoro per le donne renderà più difficile per l’Afghanistan assicurarsi gli aiuti esteri di cui ha urgente bisogno. Per ora, però, il leader talebano Hibatullah Akhundzada e altri sostenitori della linea dura ideologica all’interno dell’organizzazione hanno il sopravvento.

Le difficoltà economiche e il ritiro dei diritti umani possono minare la stabilità?

Con la ripresa del potere dei talebani, l’Afghanistan ha subito un taglio improvviso di oltre 8 miliardi di dollari in aiuti internazionali annuali, equivalenti a circa il 40% del PIL. Ad esacerbare lo shock c’è una siccità in corso, nonché venti contrari economici derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina.

La situazione umanitaria è terribile, con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite che stima che circa la metà della popolazione afgana stia vivendo un’insicurezza alimentare e che uno sbalorditivo 95% non ha abbastanza da mangiare. La grave malnutrizione, a sua volta, ha aumentato la suscettibilità degli afgani a molte malattie e messo a dura prova un sistema sanitario già sopraffatto. Di conseguenza, molte organizzazioni umanitarie e per i diritti umani chiedono un allentamento delle sanzioni internazionali nei confronti dei talebani.

Nel frattempo, le restrizioni dei talebani sulle donne che cercano di partecipare alla forza lavoro non solo aggraveranno le difficoltà economiche a breve termine dell’Afghanistan; limiteranno inoltre il potenziale di crescita di medio-lungo periodo del Paese. Un punto di osservazione che vale la pena monitorare è se l’ISIS-K tenta di aumentare i suoi ranghi con gli afgani che sono disillusi dal governo talebano.

L’attacco degli Stati Uniti contro Ayman al-Zawahiri segnala che l’Afghanistan sta tornando a diventare un rifugio per i terroristi internazionali?

Il fatto che i talebani stessero ospitando il leader di al-Qaeda smentisce la sua promessa di impedire che l’Afghanistan riemergesse come un rifugio sicuro per il terrorismo. Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato poco prima dell’attacco avvertiva che le due organizzazioni hanno una ‘stretta relazione’ e concludeva che al-Qaeda ha “‘umentato la libertà d’azione’ in Afghanistan sotto il dominio dei talebani.

Il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti per la politica Colin Kahl ha testimoniato alla fine dell’anno scorso che l’ISIS-K potrebbe essere in grado di attaccare la patria degli Stati Uniti entro 6-12 mesi e che al-Qaeda potrebbe essere in grado di farlo entro uno o due anni. Di fronte a una feroce guerra Russia-Ucraina e all’intensificarsi delle tensioni nello Stretto di Taiwan, gli Stati Uniti hanno un forte incentivo a garantire che non sviluppino questa capacità.

Il successo dell’attacco suggerisce che gli Stati Uniti possono contenere il rischio terrorismo senza una presenza nel Paese?

La capacità degli Stati Uniti di raccogliere informazioni e condurre operazioni militari a distanza è notevolmente migliorata negli ultimi due decenni. Anche se l’attacco mette in evidenza il continuo nesso talebani-al-Qaida, mette in luce anche questa capacità. A parte un altro attacco terroristico su larga scala agli Stati Uniti che è definitivamente attribuito alle organizzazioni che operano all’interno dell’Afghanistan, tuttavia, è altamente improbabile che gli Stati Uniti dispieghino anche un piccolo contingente di truppe nel Paese. La vera domanda, quindi, non è se gli Stati Uniti possono contenere il rischio terrorismo in Afghanistan senza stivali a terra, ma come possono contenere al meglio quel rischio senza di loro.

Il ritiro degli Stati Uniti ha influito sulla percezione della sua affidabilità come partner per la sicurezza?

L’impatto sembra essere stato minore di quanto molti osservatori avessero temuto al momento del ritiro degli Stati Uniti. L’amministrazione Biden ha mobilitato l’Occidente contro l’aggressione russa e sia la NATO che l’UE sono state recentemente rinvigorite; il primo è pronto ad ammettere due nuovi membri, Finlandia e Svezia, e il secondo ha concesso lo status di candidato all’adesione a Moldova e Ucraina. Allo stesso modo, nella gestione di una Cina in ripresa, gli Stati Uniti hanno rafforzato con successo i raggruppamenti esistenti come il Quad e lanciato nuove partnership e iniziative (ad esempio, Partners in the Blue Pacific e Indo-Pacific Economic Framework ).

Anche se si crede che il ritiro degli Stati Uniti abbia indebolito la percezione dell’affidabilità degli Stati Uniti, vale la pena ricordare che quando gli Stati Uniti si sono impantanati in Afghanistan, molti degli amici europei e asiatici degli Stati Uniti si sono chiesti se fosse in grado di impegnarsi con loro in modo coerente su questioni che erano per loro più urgente dell’antiterrorismo.

Il ritiro degli Stati Uniti afferma non solo che la potenza militare può arrivare solo fino a un certo punto nel raggiungimento di risultati politici, ma anche che le missioni ristrette possono facilmente trasformarsi in imprese nebulose. Gli alleati americani della NATO l’hanno criticata per non essersi consultati più da vicino con loro mentre si preparava a partire, e alcuni osservatori temevano che la decisione avrebbe inflitto un danno permanente alla percezione dell’affidabilità degli Stati Uniti. Un anno dopo, però, quell’ansia appare sopravvalutata.