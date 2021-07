Gli insorti talebani continuano la loro guerra mortale per prendere il controllo dell’Afghanistan dopo il ritiro delle forze degli Stati Uniti e della NATO. Mentre si avvicinano alle grandi città che un tempo erano roccaforti del governo, come Badakhshan e Kandahar, molti afghani – e il mondo – temono un’acquisizione totale.

Le donne afghane potrebbero avere più da temere da questi militanti islamici. Siamo accademici che hanno intervistato 15 donne attiviste afgane, leader comunitari e politici nell’ultimo anno come parte di uno sforzo internazionale per garantire che i diritti umani delle donne siano difesi e costituzionalmente protetti in Afghanistan. Per la sicurezza dei nostri partecipanti alla ricerca, non usiamo nomi o nomi solo qui.

“La riforma dei talebani non è davvero possibile”, ci ha detto un’attivista per i diritti delle donne di 40 anni di Kabul. “La loro ideologia di base è fondamentalista, in particolare nei confronti delle donne”.

Dalla sottomissione al Parlamento

I talebani hanno governato tutto l’Afghanistan dal 1996 al 2001. Tutti hanno dovuto affrontare restrizioni secondo la loro interpretazione conservatrice dell’Islam, ma quelle imposte alle donne erano le più rigorose.

Le donne non potevano lasciare le loro case senza un tutore maschio e dovevano coprire i loro corpi dalla testa ai piedi con una lunga veste chiamata burqa. Non potevano visitare i centri sanitari, frequentare la scuola o lavorare.

Nel 2001, gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan, hanno rovesciato il regime talebano e hanno lavorato con gli afgani per stabilire un governo democratico.

Ufficialmente, la guerra degli Stati Uniti in Afghanistan riguardava la caccia a Osama bin Laden, la mente degli attacchi dell’11 settembre al World Trade Center. I talebani avevano dato rifugio a bin Laden in Afghanistan. Ma gli Stati Uniti hanno invocato anche i diritti delle donne come giustificazione per l’occupazione.

Dopo la cacciata dei talebani, le donne sono entrate in massa nella vita pubblica dell’Afghanistan. Ciò include i campi del diritto, della medicina e della politica. Le donne costituiscono più di un quarto dei parlamentari e nel 2016 più di 150.000 donne erano state elette alle cariche locali.

Retorica contro realtà

L’anno scorso, dopo 20 anni in Afghanistan, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con i talebani accettando di ritirare le truppe americane se i talebani avessero interrotto i legami con al-Qaeda e avessero avviato colloqui di pace con il governo.

Ufficialmente, in questi colloqui, i leader talebani sottolineano di voler garantire i diritti delle donne ‘secondo l’Islam’. Ma le donne che abbiamo intervistato affermano di credere che i talebani respingano ancora la nozione di uguaglianza di genere.

“I talebani potrebbero aver imparato ad apprezzare Twitter e i social media per la propaganda, ma le loro azioni sul campo ci dicono che non sono cambiate”, ha condiviso di recente Meetra, un avvocato.

I talebani non includevano donne nella propria squadra negoziale, e poiché i loro combattenti locali stanno prendendo il controllo dei distretti, i diritti delle donne vengono annullati.

Un insegnante il cui distretto nella provincia settentrionale di Mazar-e-Sharif è caduto recentemente nelle mani dei talebani ci ha detto che: “All’inizio, quando abbiamo visto le interviste dei talebani in TV, speravamo nella pace, come se i talebani fossero cambiati. Ma quando ho visto da vicino i talebani, non sono cambiati affatto”.

Usando gli altoparlanti delle moschee, i combattenti talebani nelle aree sotto il loro controllo spesso annunciano che le donne devono ora indossare il burqa e avere un accompagnatore maschile in pubblico. Bruciano scuole pubbliche, biblioteche e laboratori informatici.

“Li distruggiamo [e]mettiamo in atto le nostre scuole religiose, al fine di addestrare i futuri talebani”, ha detto un combattente locale di Herat al canale ‘France 24’ nel giugno 2021.

Nelle scuole religiose femminili gestite dai talebani, gli studenti imparano il ruolo islamico ‘appropriato’ delle donne, secondo la dura interpretazione della fede dei talebani. Che consiste in gran parte di doveri domestici.

Tali azioni dimostrano a molti in Afghanistan che i talebani non sono d’accordo con i principi fondamentali della democrazia, compresa l’uguaglianza di genere e la libera espressione. I negoziatori talebani chiedono all’Afghanistan di adottare una nuova Costituzione che lo trasformi in un ‘emirato’ – uno stato islamico governato da un piccolo gruppo di leader religiosi con potere assoluto.

Questa è una richiesta impossibile per il governo afghano e i colloqui di pace sono in fase di stallo.

Una storia di uguaglianza

Molti Paesi musulmani hanno una parità di genere in costante aumento. Ciò include l’Afghanistan, dove le donne hanno lottato per e ottenuto nuovi diritti per un secolo.

Negli anni ’20, la regina Soraya dell’Afghanistan partecipò allo sviluppo politico del suo Paese insieme a suo marito, il re Amanullah Khan. Sostenitrice dei diritti delle donne, Soraya ha introdotto un’educazione moderna per le donne, che includeva scienze, storia e altre materie insieme alla formazione tradizionale in stile economia domestica e argomenti religiosi.

Negli anni ’60 le donne furono tra gli estensori della prima costituzione completa dell’Afghanistan, ratificata nel 1964. Riconosceva la parità di diritti di uomini e donne in quanto cittadini e stabiliva elezioni democratiche. Nel 1965, quattro donne furono elette al parlamento afghano; molte altre divennero ministri del governo.

Le donne afghane hanno protestato contro qualsiasi attacco ai loro diritti. Ad esempio, quando i conservatori religiosi nel 1968 tentarono di far passare un disegno di legge che vietava alle donne di studiare all’estero, centinaia di studentesse organizzarono una manifestazione a Kabul e in altre città.

Lo status delle donne afghane ha continuato a migliorare sotto i regimi socialisti sostenuti dai sovietici alla fine degli anni ’70 e ’80. In quest’epoca, il Parlamento rafforzò ulteriormente l’istruzione delle ragazze e mise al bando pratiche dannose per le donne, come offrirle come spose per risolvere faide tra due tribù o costringere le vedove a sposare il fratello del loro defunto marito.

Alla fine del regime socialista nel 1992, le donne partecipavano a pieno titolo alla vita pubblica in Afghanistan.

Nel 1996 l’ascesa dei talebani interruppe, temporaneamente, questo progresso.

Repubblica resiliente

L’era post-talebana ha dimostrato la resilienza delle donne afghane dopo un’estenuante battuta d’arresto. Ha anche evidenziato il desiderio del pubblico per un governo più democratico e reattivo.

Quel progetto politico è ancora agli inizi. Il ritiro degli Stati Uniti ora minaccia la sopravvivenza delle fragili istituzioni democratiche dell’Aghanistan.

I talebani non possono conquistare il potere alle urne. Solo il 13,4% circa degli intervistati in un sondaggio del 2019 di ‘The Asia Foundation‘ ha espresso simpatia per loro.

Quindi i talebani stanno forzando la loro autorità sul popolo afghano usando la guerra, proprio come hanno fatto negli anni ’90. Molte donne sperano che ciò che verrà dopo non ripeterà quella storia.

