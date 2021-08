Vantando un confine di quasi 1.000 chilometri con l’Iran e una storia di relazioni travagliate tra iraniani e militanti musulmani sunniti, inclusi i talebani, l’Afghanistan potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro della rivalità tra la Repubblica islamica e l’Arabia Saudita.

Se gli Stati Uniti si fossero ritirati dall’Afghanistan diversi anni prima, probabilmente l’Arabia Saudita avrebbe cercato di sfruttare i progressi militari dei talebani in modi molto meno subdoli di quanto non faccia ora.

L’Arabia Saudita stava ancora incanalando fondi nel 2017 a militanti anti-iraniani e anti-sciiti nel triangolo di confine iraniano-afgano-pakistano e più a sud sul lato pakistano della frontiera, nonostante gli sforzi del principe ereditario Mohammed bin Salman per allontanare il regno dall’identificazione con interpretazioni austere dell’Islam che hanno plasmato la storia del Paese e che ha condiviso con i talebani.

«I talebani sono un gruppo estremista religioso che non è estraneo all’estremismo e all’omicidio, in particolare l’omicidio di sciiti, e le sue mani sono macchiate del sangue dei nostri diplomatici», ha osservato un religioso iraniano, riferendosiall’uccisione nel 1998 di otto diplomatici iraniani e di un giornalista in Afghanistan.

Il ministro degli Esteri iraniano uscente, Mohammad Javad Zarif, ha delineato il potenziale filo conduttore che l’Afghanistan costituisce per l’Iran. «Se l’Iran non gioca bene e fa presto a diventare un nemico dei talebani, penso che alcuni Paesi arabi nel Golfo Persico e gli Stati Uniti cercherebbero di finanziare e dirigere i talebani per indebolire Teheran e distogliere la loro attenzione dall’Iraq e da altri paesi arabi. La più grande minaccia per noi sarebbe la formazione di un sistema politico anti-Iran in Afghanistan», ha detto Zarif.

È allettante confrontare i potenziali problemi per l’Iran con un Afghanistan controllato dai talebani o un Paese vicino in guerra con se stesso ai problemi degli Houthi dell’Arabia Saudita nello Yemen.L’Arabia Saudita era, prima dell’invasione americana dell’Afghanistan del 2001, uno dei soli tre Paesi a riconoscere il controllo dei talebani sul Paese.

Molto è cambiato non solo negli ultimi due decenni, ma anche negli ultimi anni, da quando sia l’Arabia Saudita che alcuni funzionari dell’Amministrazione Trump, come il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, hanno giocato con l’idea di tentare di innescare insurrezioni etniche all’interno dell’Iran. E l’Afghanistan non è lo Yemen, né i talebani sono gli Houthi.

I talebani hanno cercato nelle ultime settimane di assicurare ai vicini dell’Afghanistan che cercano cooperazione e non sosterranno la militanza oltre i confini del loro Paese. L’Iran il mese scorso ha ospitato colloqui tra i talebani e il governo afghano che si sono conclusi con una dichiarazione congiunta che chiedeva una soluzione politica pacifica e dichiarava che ‘la guerra non è la soluzione’.

Da allora è guerra.

Dal punto di vista saudita, non sarebbe la prima volta che i talebani dicono una cosa e ne fanno un’altra, compreso il mantenimento di una presunta promessa prima dell’11 settembre che Osama Bin Laden non sarebbe stato autorizzato a pianificare e organizzare attacchi dal suolo afghano e successivo rifiuto di consegnare il cittadino saudita.

Tutto ciò non vuol dire che l’Afghanistan non possa emergere come sede di rivalità mediorientali che coinvolgono non solo Arabia Saudita e Iran, ma potenzialmente anche Turchia e Qatar. E’ anche probabile che le battaglie vengano combattute meno per procura e più economicamente e culturalmente, altresì che le alleanze sembreranno significativamente diverse rispetto al passato.

Un fattore cruciale nello svolgimento delle rivalità sarà l’atteggiamento dei talebani nei confronti dei gruppi etnici e religiosi non pashtun.

«Se l’Afghanistan torna alla situazione prima dell’11 settembre 2001, quando i talebani erano in guerra con gli hazara sciiti e gli uzbeki turchi, allora l’Iran e la Turchia saranno quasi inevitabilmente attirati dall’altra parte, specialmente se l’Arabia Saudita riprenderà il sostegno per i talebani come un modo per attaccare l’Iran… Idealmente, un consenso regionale potrebbe spingere con successo i talebani a rispettare l’autonomia delle aree minoritarie», ha affermato lo studioso dell’Eurasia Anatol Lieven.

Sostenere i talebani, un gruppo identificato con la violazione dei diritti delle donne, potrebbe rivelarsi difficile per il principe Mohammedmentre cerca di convincere la comunità internazionale che il regno ha rotto con un filone ultraconservatore dell’Islam che ha ispirato gruppi come i militanti afgani. Complicherebbe gli sforzi del principe ereditario di proiettare il suo Paese come un faro di una forma di fede moderata e tollerante e complicherebbe le relazioni con gli Stati Uniti.

Inoltre, la strategia del soft power religioso del principe Mohammed potrebbe funzionare. Nel segno dei tempi che cambiano, le organizzazioni non governative occidentali come la tedesca Konrad Adenauer Foundation guardano all’Arabia Saudita come modello per i talebani. «Il modo in cui l’Arabia Saudita si è sviluppata negli ultimi 10, 20 anni è notevole. Ho visto con i miei occhi quanto (loro) hanno riconciliato la vita moderna, i diritti delle donne, l’istruzione delle donne, la vita lavorativa e la tutela dei (loro) valori islamici. Questo potrebbe essere un certo modello per i talebani», ha affermato Ellinor Zeino, direttore nazionale della Fondazione per l’Afghanistan, in un webinar ospitato dal King Faisal Center for Research and Islamic Studies (KFCRI).

Tuttavia, è improbabile che i provvedimenti sauditi volti a moderare i talebani e facilitare una risoluzione pacifica del conflitto in Afghanistan abbiano ingraziato i talebani. Una conferenza islamica ospitata dai sauditi sulla Dichiarazione di pace in Afghanistan nella città santa della Mecca a giugno, alla quale hanno partecipato studiosi islamici afgani e pakistani e funzionari governativi, ha condannato la recente violenza come «senza giustificazione» e affermando che «non poteva essere definita jihad».

Ad alimentare il fuoco, Yusuf Bin Ahmed Al Uthaymeen, segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), composta da 57 Nazioni e dominata dai sauditi, ha dichiarato alla conferenza che la violenza guidata dai talebani equivaleva a un «genocidio contro i musulmani».

Nonostante la retorica, l’inclinazione conservatrice dell’Iran ad accogliere i talebani quando il Presidente eletto Ebrahim Raisi si insedia, per ironia della sorte, potrebbe vedere la Repubblica islamica e il regno sostenere entrambi un gruppo con una storia di anti-sciismo sputafuoco se sale al potere a Kabul.

Mehdi Jafari, un rifugiato sciita afgano in Belgio, ha detto: Gli iraniani «hanno molto di più da guadagnare dai talebani. Gli hazara sono un giocatore debole da scegliere in questa guerra. L’Iran è un Paese prima che un’istituzione religiosa. Per prima cosa sceglieranno le cose che avvantaggiano il loro Paese prima di guardare a ciò che avvantaggia gli sciiti».

