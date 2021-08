La velocità e l’efficienza con cui le forze talebane sono state in grado di completare l’occupazione della maggior parte dell’Afghanistan, nonché il rapido crollo del governo afghano, hanno portato a critiche alla decisione del Presidente Joe Biden di porre fine alla presenza militare statunitense in Afghanistan e al ritiro la logistica.

Ma le critiche, per quanto valide, possono essere fuori luogo. Ho studiato conflitti come quelli in Afghanistan per più di 20 anni. La mia esperienza mi ha insegnato che ci sono problemi più fondamentali con la strategia degli Stati Uniti nella guerra dei 20 anni, di cui il caos attuale è solo l’ultima manifestazione. Derivano da un approccio in cui le occupazioni militari di territorio hanno lo scopo di combattere i movimenti e le ideologie estremiste internazionali, in Afghanistan e altrove.

La costruzione della nazione non è una strategia militare

L’intervento militare degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq è stato inizialmente giustificato dalla necessità di smantellare le minacce immediate e gravi alla sicurezza nazionale: al-Qaeda e i timori di armi di distruzione di massa.

Tuttavia, quegli obiettivi a breve termine sono stati rapidamente sostituiti da un obiettivo a lungo termine di prevenire future minacce da quei Paesi, come i nuovi gruppi estremisti. Ciò ha portato gli Stati Uniti, con altre nazioni, a occupare entrambe i Paesi e a tentare di fornire stabilità e sicurezza in modo che le persone di quei Paesi potessero istituire i propri governi.

Può essere interessante pensare che promuovere la democrazia nei Paesi stranieri occupati sia un percorso moralmente giustificato ed efficace per ripristinare la sicurezza e la stabilità. Ma la riforma politica ha più successo quando ha origine dalle società e dalle culture politiche locali. In Tunisia, ad esempio, i movimenti politici locali sono stati in grado di trasformare il loro governo, un successo dovuto in parte alla mancanza di coinvolgimento straniero.

In Afghanistan, gruppi internazionali come le Nazioni Unite, insieme a organizzazioni non profit e agenzie umanitarie indipendenti, hanno speso milioni di dollari e innumerevoli ore di lavoro cercando di costruire la democrazia, scrivere una costituzione, creare una carta dei diritti e creare una nuova società politica.

Ma questo approccio esterno, basato sull’occupazione militare, era ‘destinato a fallire’, secondo le valutazioni ufficiali pubblicate nel 2009 dal Center for Complex Operations presso la National Defense University dell’esercito americano. Tale valutazione affermava che ‘la costruzione della nazione in Iraq e in Afghanistan è stata una debacle’ e raccomandava all’esercito di riprendere la sua storica attenzione sulla preparazione alla guerra.

Le organizzazioni militari non sono attrezzate o addestrate per impegnarsi efficacemente in missioni incentrate sui civili come promuovere l’identità nazionale, formare istituzioni politiche o instillare pratiche democratiche di responsabilità. Promuovere la stabilità è diverso dal promuovere la democrazia, e la stabilità può infatti essere presente anche sotto governi molto antidemocratici.

La storia degli interventi militari in luoghi come la Cisgiordania e Gaza, il Libano, la Somalia e l’Iraq mostra che quando i leader locali dipendono dalle forze militari straniere per mantenere il potere, è difficile costruire legittimità popolare, governare efficacemente e costruire un’identità nazionale condivisa .

L’abuso del potere militare nell’antiterrorismo

Le forze militari con gli stivali sul campo non sono brave a costruire una nazione o a promuovere la democrazia. Né sono bravi nella guerra dell’informazione, combattendo efficacemente nel campo di battaglia delle idee.

Il terrorismo, nella sua essenza, è una forma di violenza simbolica ma mortale usata per comunicare un messaggio politico. Il conflitto non è solo su chi controlla quali pezzi di terra, ma piuttosto su quale narrazione è più influente.

In Afghanistan, decenni di superiorità militare occidentale non sono riusciti a sradicare la narrativa ideologica dei talebani sulla natura corrotta dei leader afgani e dei loro alleati e sul loro tradimento delle tradizioni e delle pratiche islamiche. Né quella superiorità poteva rafforzare un’identità nazionale unificata che potesse almeno in parte erodere i legami tribali, sfruttati con tanto successo dai talebani.

E anche quando le loro forze sono state cacciate dal territorio preso di mira, sia il gruppo dello Stato Islamico che al-Qaeda hanno sviluppato nuove basi e roccaforti lontane dai combattimenti. Lo hanno fatto non esclusivamente con la forza militare, ma anche attraverso il potere delle loro idee e fornendo un’allettante narrativa ideologica alternativa.

Le conclusioni corrette dall’Afghanistan

Dopo 20 anni, la presenza degli Stati Uniti in Afghanistan non è riuscita a stabilire una struttura politica coerente e sostenibile con legittimità popolare. Sulla base di quell’esperienza, e delle esperienze in altri Paesi in altre circostanze, non c’è motivo di pensare che una presenza continua di truppe cambierebbe la situazione.

I movimenti politici locali che cercano la democrazia e le libertà civili – in Afghanistan o altrove – possono beneficiare del sostegno degli Stati Uniti, ma non della forza militare. Forzare le società ad abbracciare le pratiche democratiche può portare a instabilità politica, conflitti e un calo della sicurezza dei cittadini.

A mio avviso, la chiara conclusione di tutte le prove è che l’intervento militare dovrebbe essere focalizzato su obiettivi militari e non dovrebbe divergere nell’ingegneria politica o sociale.

Traduzione dell’articolo ‘Why did a military superpower fail in Afghanistan?’