Gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan alla fine del 2001 per distruggere al-Qaeda, rimuovere i talebani dal potere e ricostruire la nazione. Il 30 agosto 2021, gli Stati Uniti hanno completato il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, fornendo un segno di punteggiatura incerto a due decenni di conflitto.

Negli ultimi 11 anni ho seguito da vicino i conflitti successivi all’11 settembre per il ‘Costs of War Project’, un’iniziativa che riunisce più di 50 studiosi, medici ed esperti legali e dei diritti umani per fornire un resoconto della situazione umana, economica, costi e conseguenze politiche e di bilancio delle guerre in Iraq e Afghanistan.

Certo, le cifre da sole non possono mai dare un quadro completo di cosa è successo e cosa significa, ma possono aiutare a mettere questa guerra in prospettiva.

I 20 numeri evidenziati di seguito, alcuni tratti dai dati pubblicati il ​​1 settembre 2021 dal Costs of War Project, aiutano a raccontare la storia della guerra in Afghanistan.

Dal 2001 al 2021

Il 18 settembre 2001, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti votò 420-1 e il Senato 98-0 per autorizzare gli Stati Uniti a entrare in guerra, non solo in Afghanistan, ma in un impegno a tempo indeterminato contro “i responsabili della recenti attacchi lanciati contro gli Stati Uniti”. La rappresentante degli Stati Uniti Barbara Lee della California espresse l’unico voto contrario alla guerra.

In altre parole, il Congresso degli Stati Uniti ha impiegato 7 giorni dopo gli attacchi dell’11 settembre per deliberare e autorizzare la guerra.

A 7.262 giorni dal primo attacco all’Afghanistan al ritiro finale delle truppe, si dice che l’Afghanistan sia la guerra più lunga degli Stati Uniti. Ma non lo è: gli Stati Uniti non hanno ufficialmente posto fine alla guerra di Corea. E le operazioni statunitensi in Vietnam, che iniziarono a metà degli anni ’50 e includevano la guerra dichiarata dal 1965 al 1975, rivaleggiano anche con l’Afghanistan in termini di longevità.

Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush disse ai membri del Congresso in una sessione congiunta il 20 settembre 2001 che la guerra sarebbe stata globale, aperta, segreta e potrebbe durare molto a lungo.

“La nostra guerra al terrorismo inizia con al-Qaeda, ma non finisce qui. Non finirà finché ogni gruppo terroristico di portata mondiale non sarà stato trovato, fermato e sconfitto. … Gli americani non dovrebbero aspettarsi una battaglia, ma una lunga campagna, diversa da qualsiasi altra che abbiamo mai visto”, disse.

Gli Stati Uniti iniziarono a bombardare l’Afghanistan poche settimane dopo. I talebani si sono arresi a Kandahar il 9 dicembre 2001. Gli Stati Uniti ricominciarono a combatterli seriamente nel marzo 2002. Nell’aprile 2002, il Presidente Bush promisero di aiutare a portare la ‘vera pace’ in Afghanistan: “La pace sarà raggiunta aiutando l’Afghanistan sviluppare un proprio governo stabile. La pace sarà raggiunta aiutando l’Afghanistan ad addestrare e sviluppare il proprio esercito nazionale. E la pace sarà raggiunta attraverso un sistema educativo per ragazzi e ragazze che funzioni”.

La guerra globale al terrorismo non si è limitata alle operazioni in Iraq e Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno ora operazioni antiterrorismo in 85 Paesi.

Il costo umano

La maggior parte degli afghani vivi oggi non è nata quando è iniziata la guerra negli Stati Uniti. L’età media in Afghanistan è di soli 18,4 anni. Compresa la guerra del loro paese con l’Unione Sovietica dal 1979 al 1989 e la guerra civile negli anni ’90, la maggior parte degli afghani ha vissuto in una guerra quasi continua.

Ci sono, secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, 980.000 veterani di guerra degli Stati Uniti in Afghanistan. Di questi uomini e donne, 507.000 hanno prestato servizio sia in Afghanistan che in Iraq.

A metà agosto 2021, 20.722 membri delle forze armate statunitensi erano stati feriti in azione in Afghanistan, esclusi i 18 feriti nell’attacco dell’ISIS-K fuori dall’aeroporto di Kabul il 26 agosto 2021.

Dei veterani che sono stati feriti e hanno perso un arto nelle guerre post-11 settembre, molti ne hanno perso più di uno. Secondo il dottor Paul Pasquina della Uniformed Services University of the Health Sciences, di questi veterani, “Circa il 40%-60% ha anche subito una lesione cerebrale. A causa di alcune delle lezioni apprese e delle innovazioni che hanno avuto luogo sul campo di battaglia… ci stavamo prendendo cura dei membri del servizio che nei conflitti precedenti sarebbero morti”.

Infatti, grazie ai progressi nella cura dei traumi, oltre il 90% di tutti i soldati in Afghanistan e Iraq che sono stati feriti sul campo è sopravvissuto. Molti dei feriti gravi sono sopravvissuti a ferite che in passato avrebbero potuto ucciderli.

In tutto, 2.455 membri del servizio degli Stati Uniti sono stati uccisi nella guerra in Afghanistan. La cifra include 13 soldati statunitensi uccisi dall’ISIS-K nell’attacco all’aeroporto di Kabul il 26 agosto 2021.

Le morti statunitensi nell’Operazione Enduring Freedom includono anche 130 membri del servizio morti in altre località oltre all’Afghanistan, tra cui Guantanamo Bay a Cuba, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Giordania, Kenya, Kirghizistan, Pakistan, Filippine, Seychelles, Sudan, Tagikistan, Turchia, Uzbekistan e Yemen.

Gli Stati Uniti hanno pagato 100.000 dollari in una ‘indennità’ ai parenti di ciascuno dei membri del servizio uccisi nella guerra in Afghanistan, per un totale di 245,5 milioni di dollari.

Più di 46.000 civili sono stati uccisi da tutte le parti nel conflitto in Afghanistan. Queste sono le morti dirette da bombe, proiettili, esplosioni e fuoco. Altre migliaia sono state ferite, secondo la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan.

E mentre il numero di afgani che lasciano il paese è aumentato nelle ultime settimane, alla fine del 2020 più di 2,2 milioni di sfollati afgani vivevano in Iran e Pakistan. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha riferito alla fine di agosto 2021 che dall’inizio di quell’anno , più di 558.000 persone sono state sfollate, essendo fuggite dalle proprie case per sfuggire alla violenza.

Secondo le Nazioni Unite, nel 2021 circa un terzo delle persone rimaste in Afghanistan sono malnutrite. Circa la metà di tutti i bambini sotto i 5 anni soffre di malnutrizione.

Il bilancio umano include anche le centinaia di civili pakistani che sono stati uccisi in più di 400 attacchi di droni statunitensi dal 2004. Questi attacchi sono avvenuti mentre gli Stati Uniti cercavano di uccidere i leader talebani e di al-Qaeda che sono fuggiti e si sono rifugiati lì alla fine del 2001 dopo l’invasione degli Stati Uniti. dell’Afghanistan. Anche civili pakistani sono stati uccisi nel fuoco incrociato durante i combattimenti tra militanti e militari pakistani.

Il costo finanziario

In termini di bilancio federale, il Congresso ha stanziato poco più di 1 trilione di dollari al Dipartimento della Difesa per la guerra in Afghanistan. Ma tutto sommato, la guerra in Afghanistan è costata molto di più. Comprese le spese del Dipartimento della Difesa, finora sono stati spesi oltre 2,3 trilioni di dollari, compresi gli aumenti del budget militare di base del Pentagono a causa dei combattimenti, la spesa del Dipartimento di Stato per ricostruire e democratizzare l’Afghanistan e addestrare i suoi militari, interessi sui prestiti per pagare il guerra e la spesa per i veterani nel sistema degli affari dei veterani.

I costi totali finora per tutte le disabilità e le cure mediche dei veterani di guerra post-11 settembre sono di circa 465 miliardi di dollari fino all’anno fiscale 2022. E questo non include i costi futuri di tutte le cure mediche e le disabilità dei veterani di guerra post-11 settembre. Cure, che la studiosa dell’Università di Harvard Linda Bilmes stima che probabilmente aggiungerà circa 2 trilioni di dollari al costo complessivo delle cure per i veterani delle guerre in Iraq e Afghanistan tra oggi e il 2050.

La guerra in Afghanistan, come molte altre guerre precedenti, è iniziata con valutazioni ottimistiche di una rapida vittoria e della promessa di ricostruire alla fine della guerra. Nonostante l’avvertimento di Bush di una lunga campagna, pochi pensavano che avrebbe significato decenni. Ma 20 anni dopo, gli Stati Uniti stanno ancora facendo i conti con i costi.

