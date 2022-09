Quando l’anno scolastico è iniziato in Afghanistan nel marzo 2022, i giornalisti erano pronti a occuparsi del ritorno delle ragazze all’istruzione secondaria. I leader talebani a Kabul si erano impegnati a consentire un’istruzione separata per le ragazze purché seguissero il codice di abbigliamento imposto dai talebani. Invece, le telecamere hanno registrato ragazze deluse che venivano rimandate a casa.

Il processo decisionale dei talebani è opaco per molti osservatori e politici in Occidente. Sebbene le decisioni dei talebani non siano necessariamente positive per l’Afghanistan, hanno basi organizzative, dottrinali e culturali. I leader occidentali non possono formulare politiche significative nei confronti dell’Afghanistan se non comprendono i processi decisionali dei talebani.

L’amministrazione talebana non è strutturata come uno stato occidentale. Ci vogliono molti anni prima che un’organizzazione ribelle si trasformi in un apparato statale. Il governo talebano a Kabul svolge un ruolo importante, ma il consiglio supremo di Kandahar, nell’entroterra demografico pashtun dei talebani, è l’arbitro ultimo in qualsiasi processo decisionale. Il consiglio segreto di Kandahar, o shura, esiste per proteggere i leader chiave dai tentativi di omicidio e per fornire una guida in caso di un’altra invasione straniera.

È stata la shura di Kandahar a annullare la decisione del governo di Kabul di permettere alle ragazze di frequentare la scuola secondaria. Gli osservatori ipotizzano che la linea di demarcazione sia teologica, con la leadership più giovane e più aperta a Kabul che è stata annullata dalla leadership ultraconservatrice a Kandahar.

Un’altra ragione dietro l’improvviso contraccolpo potrebbe essere il desiderio di punire l’Occidente per le sue devastanti sanzioni contro l’Afghanistan, sanzioni che la maggior parte degli afgani, comprese le donne, considerano dannose. I leader della Shura sanno che i paesi occidentali hanno cercato di giustificare retroattivamente il loro costoso e distruttivo coinvolgimento ventennale in Afghanistan riformulandolo in termini di diritti delle donne. La decisione di sacrificare l’istruzione delle ragazze è in questo senso un tentativo di rappresaglia contro le sanzioni occidentali e il loro percepito disprezzo per i mezzi di sussistenza afgani.

Tali tattiche sono state impiegate in precedenza dai talebani. Nel 1999, quando il Paese era già sull’orlo di una crisi umanitaria, l’amministrazione Clinton ha imposto dure sanzioni all’Afghanistan. Quando una delegazione di inviati stranieri ha offerto ai talebani una grossa somma di denaro per restaurare le statue del Buddha Bamiyan – icone del patrimonio costruite nel 544 d.C. – ma non erano disposte a fornire aiuti umanitari ai bambini afgani, i talebani hanno risposto distruggendo le statue. I leader talebani hanno risposto alle critiche affermando “se stai distruggendo il nostro futuro con sanzioni economiche, non puoi preoccuparti della nostra eredità”.

Vietare l’istruzione delle ragazze o distruggere i Buddha Bamiyan come forma di protesta può sembrare controproducente, ma i leader talebani credono che esprimere il disaccordo sia importante anche se ha un costo. Questi sono anche atti di disperazione da parte di leader che hanno opzioni limitate di fronte alle sezioni economiche e alla generale indifferenza occidentale.

I funzionari di Kabul acconsentono alla leadership a Kandahar per evitare fitna, un conflitto interno che indebolirebbe lo stato talebano. Tutti gli ufficiali talebani si impegnano a seguire gli ordini della leadership per evitare fitna. Per i leader talebani, mantenere l’integrità dei talebani ha la precedenza sulla sostanza di un disaccordo.

Un’altra fonte di frustrazione per l’Occidente è che i leader talebani prendono impegni pubblici che i loro ufficiali di base violano regolarmente. Ad esempio, ci sono casi documentati di omicidi e abusi in Afghanistan, nonostante un’amnistia generale dei talebani per i loro oppositori.

Il consenso tra i responsabili politici occidentali è che i talebani dispongano di un’efficace macchina per le pubbliche relazioni che maschera il comportamento sgradevole dell’organizzazione. Un’altra spiegazione potrebbe essere che i talebani non dispongono di buoni meccanismi di monitoraggio e controllo e che i casi di violenza sono il prodotto di un’autonomia incontrollata. Sebbene sia improbabile che l’Occidente allenti le sue sanzioni fintanto che questi omicidi continuano, è importante che i responsabili politici comprendano le varie ragioni alla base di tali incidenti.

Il decentramento è stato fondamentale per la sopravvivenza dei talebani quando si è combattuto contro le forze della Coalizione a guida USA, in modo schiacciante, più potenti. Se la Coalizione è riuscita a sconfiggere un gruppo talebano, altri sono rimasti intatti e pienamente operativi. I comandanti talebani di oggi hanno assunto posizioni amministrative e di polizia, ma l’organizzazione non ha sviluppato le gerarchie centralizzate e i meccanismi di monitoraggio necessari per far funzionare queste unità come un insieme coeso.

Un altro fattore che modella le azioni dei talebani è la comunità in cui sono radicati. In molte zone rurali pashtun, i talebani sono tra amici e parenti e riflettono i valori del loro ambiente. Nelle aree minoritarie e nelle città più grandi come Herat, Kabul e persino Kandahar, i talebani stanno imponendo un nuovo ordine che a volte genera resistenza. Molti talebani vedono gli abitanti delle città e le minoranze come randagi culturali bisognosi di una guida e di consigli paternalistici per tornare ai valori tradizionali, da qui il ristabilimento del ministero della moralità socialmente repressivo e in continua espansione.

Le attuali politiche nei confronti dell’Afghanistan presuppongono che i talebani prendano decisioni allo stesso modo dei funzionari occidentali. Per fare pressione sui talebani, l’Occidente sta strangolando di proposito l’economia di uno dei paesi più poveri del mondo, isolando le sue banche e congelando i suoi depositi finanziari. Queste sanzioni danneggiano i cittadini comuni dell’Afghanistan e non portano ai cambiamenti auspicati nel processo decisionale dei talebani. Come ha affermato una donna afgana in un’intervista ai media, “le sanzioni contro i talebani ci uccideranno più velocemente della violazione dei nostri diritti da parte dei talebani”.

Se i Paesi occidentali si preoccupano delle donne afghane, devono rivedere le loro politiche. Le sanzioni alle banche afghane dovrebbero essere revocate in modo che i cittadini possano accedere ai propri depositi finanziari, beneficiare delle rimesse e impegnarsi nel commercio. Le vite degli afgani non dovrebbero essere tenute in ostaggio dalle preoccupazioni occidentali sul comportamento dei talebani, in particolare quando i politici occidentali sembrano incapaci di influenzare questo comportamento.