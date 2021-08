La rapida conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani ha lasciato molti sorpresi. Per Ali Olomi, storico del Medio Oriente e dell’Islam alla Penn State University, una chiave per capire cosa sta succedendo ora – e cosa potrebbe succedere dopo – è guardare al passato e come i talebani sono venuti alla ribalta.

Quanto tempo fa risalire alle origini dei talebani?

Mentre i talebani sono emersi come una forza nella guerra civile afgana degli anni ’90, devi tornare alla rivoluzione dei Saur del 1978 per capire veramente il gruppo e cosa stanno cercando di ottenere.

La Rivoluzione Saur è stato un punto di svolta nella storia dell’Afghanistan. A metà degli anni ’70, l’Afghanistan si stava modernizzando da decenni. I due paesi che erano più desiderosi di essere coinvolti nella costruzione di infrastrutture afgane erano gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, entrambi i quali speravano di avere un punto d’appoggio in Afghanistan per esercitare il potere sull’Asia centrale e meridionale. Come risultato dell’afflusso di aiuti esteri, il governo afghano è diventato il principale datore di lavoro del paese e ciò ha portato alla corruzione endemica, ponendo le basi per la rivoluzione.

A quel tempo, diverse ideologie stavano combattendo per l’ascesa nella nazione. Da un lato c’era un gruppo di attivisti, giornalisti, professori e comandanti militari principalmente giovani influenzati dal marxismo. Dall’altro lato, c’erano degli islamisti che cominciavano a emergere, che volevano creare una sorta di stato islamico in stile Fratellanza Musulmana.

Daud Khan, l’allora presidente dell’Afghanistan, inizialmente si alleò con i giovani comandanti militari. Ma preoccupato per la minaccia di un colpo di stato rivoluzionario, iniziò a reprimere alcuni gruppi. Nell’aprile 1978, un colpo di stato depose Khan. Ciò ha portato alla costituzione della Repubblica Popolare dell’Afghanistan, guidata da un governo marxista-leninista.

In che modo un governo di sinistra ha contribuito a far fermentare i talebani?

Dopo un’iniziale epurazione dei membri del Partito Comunista al potere, il nuovo governo si è rivolto alla soppressione dei gruppi islamisti e di altri gruppi di opposizione, il che ha portato a un nascente movimento di resistenza.

Gli Stati Uniti hanno visto questa come un’opportunità e hanno iniziato a incanalare denaro ai servizi di intelligence del Pakistan, alleati degli islamisti in Afghanistan.

All’inizio, gli Stati Uniti hanno incanalato solo fondi limitati e hanno dato solo gesti simbolici di sostegno. Ma finì per allearsi con un gruppo islamista che faceva parte del crescente movimento di resistenza noto come mujahidin, che era una coalizione libera più che un gruppo unificato. Accanto alle fazioni islamiste, c’erano gruppi guidati dalla sinistra epurata dal governo al potere. L’unica cosa che avevano in comune era l’opposizione al governo sempre più oppressivo.

Questa opposizione si intensificò nel 1979, quando l’allora leader afghano Nur Mohammad Taraki fu assassinato dal suo secondo in comando Hafizullah Amin, che prese il potere e si rivelò un leader selvaggiamente repressivo. I timori sovietici che gli Stati Uniti capitalizzassero sulla crescente instabilità contribuirono all’invasione dell’Unione Sovietica nel 1979. Ciò portò gli Stati Uniti a incanalare ulteriore denaro per i mujahidin, che ora stavano combattendo un nemico straniero sulla loro terra.

E i talebani sono usciti da questo movimento di resistenza?

I mujahedeen hanno condotto una guerra in stile guerriglia contro le forze sovietiche per diversi anni, fino a esaurire gli invasori militarmente e politicamente. Questo e la pressione internazionale hanno portato l’Unione Sovietica al tavolo dei negoziati.

Dopo il ritiro sovietico dall’Afghanistan nel 1989, regnava il caos. Nel giro di tre anni, il nuovo governo è crollato e i vecchi comandanti mujahidin si sono trasformati in signori della guerra, con fazioni diverse in regioni diverse, che si rivoltavano sempre più l’una contro l’altra.

In mezzo a questo caos, un ex comandante mujahedeen islamista, il Mullah Mohammad Omar, ha guardato al Pakistan, dove una generazione di giovani afgani era cresciuta nei campi profughi, andando in varie madrasse dove venivano addestrati in un marchio di rigida ideologia islamica, noto come Deobandi .

Da questi campi ha tratto appoggio per quelli che sono diventati i talebani – “talebani” significa studenti. La maggior parte dei membri talebani non proviene dai mujahidin; sono la generazione successiva – e in realtà hanno finito per combattere i mujahidin.

I talebani hanno continuato ad attirare membri dai campi profughi negli anni ’90. Il mullah Omar, da una roccaforte a Kandahar, ha lentamente conquistato più terra in Afghanistan fino a quando i talebani hanno conquistato Kabul nel 1996 e hanno stabilito l’Emirato islamico dell’Afghanistan. Ma non hanno mai preso il pieno controllo di tutto l’Afghanistan: il nord è rimasto nelle mani di altri gruppi.

Cosa c’era dietro il successo dei talebani negli anni ’90?

Una delle chiavi del successo dei talebani è stata l’offerta di un’alternativa. Dissero: “Guarda, i mujahidin hanno combattuto eroicamente per liberare il tuo paese, ma ora lo hanno trasformato in una zona di guerra. Offriamo sicurezza, porremo fine al traffico di droga, porremo fine al traffico di esseri umani. Porremo fine alla corruzione”.

Quello che la gente dimentica è che i talebani erano visti come un gradito sollievo per alcuni abitanti dei villaggi afghani. Il messaggio iniziale di sicurezza e stabilità dei talebani era un’alternativa al caos. E ci è voluto un anno prima che iniziassero a istituire misure repressive come restrizioni sulle donne e il divieto della musica.

L’altra cosa che ha cementato la loro posizione negli anni ’90 è stata il reclutamento di persone locali, a volte con la forza o con la corruzione. In ogni villaggio in cui sono entrati, i talebani si sono aggiunti ai loro ranghi con la gente del posto. Era davvero una rete decentralizzata. Il mullah Omar era apparentemente il loro leader, ma faceva affidamento su comandanti locali che attingevano ad altre fazioni allineate con la loro ideologia – come la rete Haqqani, un gruppo islamista a base familiare che divenne cruciale per i talebani negli anni 2000, quando divenne il de facto braccio diplomatico dei talebani facendo leva sulle vecchie alleanze tribali per convincere più persone a unirsi alla causa.

Quanto è cruciale questa storia per capire cosa sta succedendo adesso?

La comprensione di cosa stava succedendo nella Rivoluzione Saur, o di come ha portato al caos degli anni ’90 e all’emergere dei talebani, è cruciale per oggi.

Molti sono rimasti sorpresi dalla rapida conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani dopo che il presidente Biden ha annunciato il ritiro delle truppe statunitensi. Ma se guardi a come i talebani sono diventati una forza negli anni ’90, ti rendi conto che ora stanno facendo la stessa cosa. Stanno dicendo agli afgani: “Guardate la corruzione, guardate la violenza, guardate i droni che cadono dagli aerei statunitensi”. E ancora una volta i talebani stanno offrendo quella che dicono sia un’alternativa basata sulla stabilità e la sicurezza, proprio come hanno fatto negli anni ’90. E ancora una volta stanno sfruttando il localismo come strategia.

Quando comprendi la storia dei talebani, puoi riconoscere questi schemi e cosa potrebbe accadere dopo. Al momento, i talebani stanno dicendo al mondo che permetteranno alle donne di avere un’istruzione e dei diritti. Dicevano esattamente la stessa cosa negli anni ’90. Ma come negli anni ’90, le loro promesse hanno sempre delle qualificazioni. L’ultima volta che sono stati al potere, quelle promesse sono state sostituite da una brutale oppressione.

La storia non è solo un insieme di date o fatti. È una lente di analisi che può aiutarci a capire il presente e cosa accadrà dopo.

