Scene caotiche a Kabul hanno accompagnato il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan. Il gruppo fondamentalista islamico è riuscito a riprendere il potere dopo la decisione del Presidente Joe Biden di ritirare le restanti truppe statunitensi dal Paese.

Il ritiro chiude quasi 20 anni di presenza militare americana in Afghanistan. Senza la prospettiva continua del sostegno militare degli Stati Uniti, il governo afghano sostenuto da Washington è caduto rapidamente e il 15 agosto 2021 i talebani hanno dichiarato la creazione di un nuovo ordine politico, l’Emirato islamico dell’Afghanistan.

Il ritiro è stato molto popolare negli Stati Uniti, quando è stato annunciato per la prima volta da Biden il 14 aprile: la maggioranza degli americani, indipendentemente dall’appartenenza politica, ha favorito la fine della presenza militare in Afghanistan.

Il ritiro, tuttavia, ha comportato costi significativi per il popolo afghano. I talebani si sono dimostrati disposti a impegnarsi in una diffusa violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti umani delle donne. La decisione di ritirarsi rischia di provocare enormi sofferenze negli anni a venire. Un’ipotetica decisione di rimanere in Afghanistan, tuttavia, avrebbe comportato anche notevoli costi morali: quella decisione avrebbe continuato a mettere in pericolo i soldati americani. Come filosofo politico il cui lavoro si concentra sugli affari internazionali, ho cercato di capire come il ragionamento etico potrebbe essere applicato a tali casi.

La prima e più importante questione etica potrebbe essere: gli Stati Uniti erano giustificati nel ritirare le proprie truppe?

Una seconda domanda potrebbe comportare la domanda su come i torti morali che stanno emergendo in Afghanistan dovrebbero pesare sulla coscienza americana. I leader politici americani dovrebbero considerare questi errori come, in qualche modo, una loro responsabilità?

Più in generale, è a volte possibile che, facendo la cosa migliore disponibile, siamo comunque colpevoli di fare qualcosa di moralmente sbagliato?

Potere e tragedia morale

A molti filosofi non piaceva l’idea che qualcuno potesse fare la scelta migliore disponibile e tuttavia si pensava che avesse commesso un errore morale. Immanuel Kant, per esempio, pensava che questa visione fosse fondamentalmente in conflitto con gli scopi della moralità, che è dire alle persone cosa dovrebbero fare.

Se una teoria morale ci dicesse che a volte non c’è alcuna opzione aperta per noi che non implichi il fare il male, allora quella teoria a volte implicherebbe che anche un agente morale perfetto potrebbe finire per dover diventare un trasgressore.

Questo tipo di teoria significherebbe che potrebbero esserci situazioni in cui non potremmo evitare di sbagliare. Se fossimo abbastanza sfortunati da finire in quelle situazioni, diventeremmo responsabili di illeciti a causa di questa sfortuna. Kant pensava che questo tipo di ‘fortuna morale’ fosse semplicemente non plausibile. Per Kant, se facciamo ciò che è meglio, possiamo considerarci come se avessimo evitato di fare il male.

Altri filosofi, tuttavia, sono stati più disposti a prendere in considerazione la possibilità di una tragedia morale, intesa come uno stato di cose in cui tutte le opzioni a nostra disposizione comportano gravi illeciti morali.

Michael Walzer, un filosofo dell’Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey, sostiene che coloro che esercitano potere sugli altri possono spesso trovarsi incapaci di fare del bene ad alcuni senza fare gravi errori ad altri. Invece di pensare che il bene che fanno superi il male, sostiene Walzer, gli individui dovrebbero accettare che il male continui a essere un vero male.

Ad esempio, il politico che deve fare un patto con un collega corrotto per aiutare a proteggere i bambini vulnerabili fa un torto in nome di un bene superiore. Questo individuo fa del suo meglio, ma ciò nonostante macchia la sua anima nel farlo.

Da questo punto di vista, i politici che sbagliano mentre cercano di fare ciò che è giusto possono fare la cosa migliore, ma dovrebbero anche essere intesi come aver sbagliato e aver macchiato le loro coscienze nel farlo. Per Walzer è difficile essere sia bravi in ​​politica sia genuinamente bravi.

Afghanistan e responsabilità morale

Se Walzer ha ragione sui politici, la sua analisi potrebbe anche aiutare a comprendere la moralità delle relazioni internazionali – e la moralità della decisione americana di ritirarsi dall’Afghanistan.

Presi in questo contesto, i benefici del ritiro potrebbero essere stati sufficienti per renderlo l’atto giusto. Tuttavia, le violazioni dei diritti umani che ora molto probabilmente seguiranno all’indomani di questo ritiro sono veramente sbagliate e sono giustamente attribuite agli Stati Uniti.

È probabile che le donne e le ragazze dell’Afghanistan subiranno abusi e gli afghani probabilmente subiranno violenze significative mentre i talebani cercheranno di riaffermare la loro visione della legge religiosa. Questo dovrebbe preoccupare i politici che hanno difeso il ritiro e quegli elettori che hanno dato il potere a quei politici.

Questa visione della politica internazionale trova eco nel consiglio dell’ex Segretario di Stato Colin Powell all’allora Presidente George W. Bush sull’invasione dell’Iraq – codificato come ‘regola del Pottery Barn’ dopo la percepita politica del negozio: se ‘lo rompi, lo compri.” Cioè: se ti rendi sovrano sugli altri, ne sei responsabile e ciò che accade loro dovrebbe essere sulla tua coscienza.

Ci sono almeno due cose che potrebbero seguire questa visione morale. Il primo è che, anche se il ritiro comporta la presa di possesso di alcuni errori morali, gli Stati Uniti hanno l’obbligo di garantire che tale errore sia ridotto al minimo.

Potrebbe quindi essere obbligati a dare rifugio a quelle persone che hanno sopportato particolari rischi in nome degli Stati Uniti, come i traduttori che hanno lavorato nelle basi militari all’interno del territorio afghano e sono stati presi di mira dai talebani per il loro lavoro.

Il secondo è, più in generale, che gli Stati Uniti cercano di evitare di entrare in tali situazioni moralmente tragiche in futuro. Se l’analisi di Walzer è corretta, potrebbe essere impossibile evitare situazioni in cui gli Stati Uniti sono responsabili di gravi errori morali. Avere potere sugli altri comporta sempre il rischio di sfortuna morale e gli Stati Uniti hanno un potere eccezionale nella comunità globale.

Ma ci si potrebbe almeno aspettare che gli Stati Uniti, nei conflitti futuri, tengano conto di ciò che il filosofo Brian Orend chiama giustizia dopo la guerra e entrino in tali conflitti solo con una certa chiarezza su come e quando porvi fine.

Traduzione dell’articolo ‘America’s moral responsibility for the tragedy unfolding in Afghanistan’