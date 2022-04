Nei primi giorni di settembre 2021, a circa appena tre settimane dalla presa di Kabul, il 15 agosto, i talebani avevano dichiarato la vittoria nell’ultima parte dell’Afghanistan che aveva resistito, ovvero la valle del Panjshir.

Oltre sei mesi dopo, il National Resistance Front of Afghanistan (NRFA), il Fronte di Resistenza Nazionale dell’Afghanistan, continua le sue operazioni contro i talebani, e in questi giorni ha lanciato una nuova ondata di attacchi al regime.

Il Fronte di Resistenza Nazionale è guidato da Ahmad Massoud, figlio del defunto generale dell’Alleanza del Nord Ahmad Shah Massoud. Il ‘Leone del Panjshir’, così era soprannominato il generale, non solo ha mobilitato il popolo, ma ha anche svolto un ruolo importante nella resistenza sia ai sovietici che ai talebani. E’ stato ucciso da al Qaeda due giorni prima degli attacchi dell’11 settembre. Suo figlio, Ahmad Massoud, seguendo le orme di suo padre, ha formato il NRFA. È sostenuto dall’ex vicepresidente afghano Amrullah Saleh.

NRFA è il gruppo di resistenza più importante e anche più conosciuto, ma esistono altri gruppi,variamente legati al NRFA, per quanto sempre tra loro in concorrenza. Tra questi altri: Afghanistan Freedom Front, Turkestan Freedom Fighters, Afghanistan Liberation Movement, Tehrik Islami Azadi Milli Afghanistan.

Secondo le fonti, i combattenti della NRFA stanno impegnando in una dura guerriglia i talebani nel Panjshir e nella valle di Andarab, nella provincia di Baghlan. La valle del Panjshir, roccaforte della NRF, è ancora fuori dal controllo dei talebani, i quali avrebbero schierato rinforzi nel Panjshir nel mezzo di escalation nel tentativo di non essere sopraffatti. «Negli ultimi mesi sono scoppiati disordini, secondo un ex generale dell’esercito afgano che ora guida un gruppo anti-talebano, anche nelle province di Kapisa, Parwan, Badakhshan, Takhar, Sar-e-Pol, Ghor e Jawzjan e a nord della capitale, Kabul. Un’altra figura della resistenza ha affermato che circa 200 talebani sono stati uccisi nei combattimenti nelle ultime due settimane. Un altro ha detto che circa 40 combattenti talebani sono stati uccisi la scorsa settimana nella valle del Panjshir», riferisce Lynne O’Donnell, a capo dell’ufficio dell’Afghanistan per ‘Agence France-Presse’ e ‘Associated Press’ tra il 2009 e il 2017, e ora editorialista di ‘Foreign Policy‘.

Gli attacchi e i contrattacchi tra i talebani e le forze di resistenza sono in corso ormai da settimane. In alcuni video, ai quali hanno avuto accesso i media internazionali, si vedono elicotteri talebani che pattugliano i nascondigli dell’NRFA. Tuttavia, le forze di resistenza sono riuscite a respingere qualsiasi attacco dei talebani.

Mentre la guerra tra le due forze continua a intensificarsi, l’ex vicepresidente afghano e leader della NRF Amrullah Saleh, in un tweet del 9 aprile 2022, ha affermato che la NRF si era difesa con successo dall’offensiva talebana. Affermando che le forze talebane hanno avuto diversi feriti, ha affermato che «l’offensiva della milizia talebana per sradicare la resistenza da Andarab è fallita. Ora è una valle invincibile».

E’ quella che viene definita offensiva di primavera, condotta, secondo O’Donnell. «con milizie guidate da ex leader politici e militari della Repubblica crollata che reclutano e armano combattenti, in particolare dai ranghi delle forze di sicurezza addestrate dagli Stati Uniti dell’ex Repubblica. Alcuni stanno cercando di raccogliere sostegno internazionale per un cambio di regime forzato».

Le forze della resistenza sperano di fare affidamento su di una ulteriore forza: «truppe afghane altamente addestrate che sono ancora fedeli alla vecchia repubblica. Ex membri dell’esercito e delle forze speciali afghane, così come ex dipendenti del governo», presi di mira spietatamente dai talebani, in molti si stanno unendo a gruppi di resistenza.

Questa forza di resistenza, sulla carta decisamente preparata e importante, ha due altrettanto importanti debolezze: «la mancanza di unità tra i leader dei gruppi di opposizione armata, che si considerano più rivali che compagni», e la mancanza di aiuti esterni.

Le divisioni tra i diversi gruppi di resistenza potrebbero determinare l’incapacità di fare progressi «nella loro comune ambizione di rovesciare i talebani, un movimento che è stato galvanizzato da la repressione degli estremisti di donne, ragazze e gruppi etnici», afferma O’Donnell. «“I talebani hanno dimostrato di non poter governare, di non poter affrontare le proprie differenze e di non poter affrontare le preoccupazioni dei Paesi vicini, quindi c’è una consapevolezza di nuove dinamiche e realtà geopolitiche”», ha affermato Mirwais Naab, ex viceministro degli Esteri che lavora con il Fronte Nazionale di Resistenza.

La repressione dei talebani, che ha incluso omicidi casa per casa e rapimenti a scopo di riscatto, ha spronato la resistenza a un’opposizione aperta, ma i due grandi ostacoli permangono. «Gli aiuti esteri che non arrivano e le divisioni interne stanno solo crescendo, minando la capacità della resistenza di affrontare frontalmente i talebani».

La mancanza di sostegno internazionale alla resistenza non è esistenziale, finora, afferma O’Donnell «I soldi non mancano tra i vecchi guerrieri afgani, molti dei quali guidavano eserciti privati insieme al contrabbando e alle operazioni di droga che li hanno resi enormemente ricchi. Né l’Afghanistan è a corto di armi da fuoco dopo 40 anni di occupazione sovietica, guerra civile e ribellione».

Il problema maggiore sono le divisioni interne. «La vecchia guardia della repubblica fallita con l’ambizione di un ritorno al potere include signori della guerra, intermediari del potere e leader etnici come Abdul Rashid Dostum, che è etnicamente uzbeko, e Muhammad Mohaqiq, che è Hazara. Sono generalmente insultati dagli afgani che li vedono come una causa del crollo della repubblica». «Credono tutti che saranno i leader e quindi combattono per se stessi, piuttosto che per il popolo e per il Paese», ha detto a Lynne O’Donnell uno dei leader della milizia, lui stesso un ex politico e soldato, che ha parlato in condizione di anonimato.

L’elemento che invece potenzialmente gioca a favore della resistenza è la debolezza del regime talebano, che, a distanza otto mesi dalla presa del potere, per un verso non riesce in uno dei suoi obiettivi principi, e cioè farsi riconoscere dalla comunità internazionale, dall’altra si trova a gestire un Paese le cui casse sono vuote e la popolazione alla fame. Due debolezze che, insieme al malcontento sociale, mettono a rischio la tenuta del regime. Regime che comunque fa comodo ai più o meno potenti ‘amici’ della regione, in primo luogo Cina e Pakistan, con una Cina impegnata a dare ossigeno, senza troppo esporsi, ai talebani boccheggianti.