La caduta dell’Afghanistan sotto i talebani scatenerà probabilmente una rinvigorita crisi dei rifugiati – e più ampio sfollamento forzato – in un Paese in cui persistenti bisogni umanitari hanno ostinatamente accompagnato fragili progressi. A meno che gli Stati Uniti e i suoi partner non rispondano sufficientemente a questa prossima grande crisi dei rifugiati, milioni di afghani sfollati nel 2021 potrebbero far sembrare la crisi migratoria del 2015 una passeggiata geopolitica nel parco.

Gli afghani costituivano già il terzo gruppo di rifugiati (2,6 milioni) al mondo alla fine del 2020, dietro solo a siriani (6,7 milioni) e venezuelani (4,0 milioni). Compresi i circa 3 milioni di sfollati interni che vivono in tutto il Paese, quasi 6 milioni di afgani sono stati costretti a lasciare le loro case negli ultimi anni ancor prima che i talebani prendessero il controllo. Molti dei circa 40 milioni di persone ancora in Afghanistan stanno contemplando la fuga, soprattutto donne e bambini. Non sarebbe sorprendente se il numero di afghani sfollati con la forza, compresi i rifugiati, raddoppierà nei prossimi due anni, sebbene le loro destinazioni e la portata dello sfollamento dipendano da almeno due fattori.

In primo luogo, i leader talebani hanno chiarito che non hanno alcuna preoccupazione per la difficile situazione delle persone che stanno spostando con la forza. Sebbene abbiano dimostrato più abilità geopolitica rispetto al passato e sembrino desiderosi di governare, la loro brutalità e repressione continueranno a cacciare le persone da casa finché governeranno. Ma l’Afghanistan attualmente non ha voli commerciali e i talebani controllano tutti i principali valichi di frontiera, quindi è probabile che gran parte dello sfollamento forzato sia interno, almeno all’inizio.

Il che mi porta al secondo fattore. I talebani prendono il sopravvento durante una pandemia quando il numero di sfollati forzati in tutto il mondo (oltre 82 milioni) è ai massimi storici e la volontà dei Paesi ricchi di reinsediarli è ai minimi storici. I Paesi vicini in genere sopportano il peso maggiore dei doveri di accoglienza dei rifugiati durante le crisi di sfollamento forzato, ma la Turchia (che ospita il maggior numero di rifugiati nel mondo) e il Pakistan (che insieme all’Iran ospita il 90% di tutti i rifugiati afgani) si sono già uniti per cercare di fermare più afghani dall’arrivo. La storia suggerisce che un minor numero di afghani sarà in grado di fuggire dati questi vincoli, e coloro che lo faranno saranno costretti a pericolosi viaggi irregolari verso luoghi sempre più sgraditi.

Ai massimi livelli di ‘crisi migratoria’ nel 2015, poco più di 1 milione di persone provenienti da Siria, Afghanistan, Nigeria e altrove sono arrivate in Europa, per lo più attraverso mezzi irregolari. Sebbene nel 2016 quel numero fosse sceso alle poche centinaia di migliaia e da allora sia diminuito, il loro arrivo ha probabilmente innescato crisi geopolitiche con conseguenze di vasta portata e persistenti. Nonostante le barriere al movimento, non è difficile immaginare come i soli afghani possano eclissare anche queste cifre di picco.

Questo dovrebbe interessare i responsabili delle politiche di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Al di là dei loro bisogni umanitari sempre più ovvi, gli afghani sfollati si trovano tra una roccia delle dimensioni dei talebani e un luogo duro a forma di confine chiuso. Pakistan e Turchia li hanno rifiutati. La Cina non li vuole. L’Iran li terrà nei campi. Per le persone disperate, le misure estreme includeranno necessariamente la fuga attraverso un terreno pericoloso contrabbandato da gruppi pericolosi – contrabbandieri, trafficanti e altre reti criminali organizzate – che vedono il movimento delle persone vulnerabili come nuove opportunità per gli affari, tutte parte di un’industria globale del traffico di esseri umani da 6,75 miliardi di dollari .

Un numero maggiore di sfollati forzati potrebbe anche esacerbare le cause alla base della fragilità nella regione. Le scarse risorse del governo in Iran saranno dirottate per allestire campi profughi in tre province di confine. Il Pakistan sigillare i suoi confini con l’Afghanistan richiederà denaro e manodopera in un paese che sta già lottando per affrontare il Covid-19, un’economia stagnante e radici persistenti di estremismo violento, anche all’interno dei talebani pakistani.

Al di fuori della regione, gli alleati europei dell’America si stanno preparando per ripercussioni politiche che lasciano loro poche buone opzioni: accettare i rifugiati e rischiare il contraccolpo populista; rifiutarli ed essere accusati di disumanità. Sebbene le prove non suggeriscano alcun nesso causale tra l’aumento dei flussi di rifugiati e l’aumento dei livelli di estremismo violento, soprattutto se confrontato con le popolazioni autoctone, ci sono alcune prove limitate di cattivi attori che viaggiano lungo le rotte migratorie per entrare in Europa nel 2015, anche fingendosi rifugiati. Se in qualche modo questi rari casi diventassero più diffusi, potrebbe tradursi in un contraccolpo destabilizzante contro tutti i migranti, molti dei quali – come gli afgani – non hanno nessun altro posto dove andare. Queste preoccupazioni dureranno oltre i titoli dei titoli delle prossime settimane e le loro implicazioni sono motivo di preoccupazione umanitaria e geopolitica.

Sebbene alcune élite corrotte abbiano qualche responsabilità per il collasso del paese, il fatto che l’esperimento decennale imposto all’Afghanistan alla fine sia fallito non è colpa degli afghani, i più vulnerabili. Gli Stati Uniti non possono assumersi da soli la responsabilità della risposta; ma possono dare l’esempio. I bisogni umanitari si estenderanno a medio e, in alcuni casi, a lungo termine. Invece di dieci piani di risposta di un anno nel prossimo decennio, la comunità internazionale dovrebbe sviluppare una strategia a lungo termine per come il mondo, con la leadership degli Stati Uniti, fornirà un futuro agli sfollati afgani. Ciò significa accelerare l’elaborazione delle pratiche burocratiche e un maggiore supporto alle agenzie e ai Paesi in prima linea nella risposta.

Significa anche aprire le porte, specialmente quando gli afghani sfollati hanno così poche opzioni. Non solo è possibile per gli stessi Stati Uniti accettare più rifugiati dopo una catastrofe straniera; c’è un precedente per farlo. Circa 4,5 milioni di vietnamiti sono stati sfollati dopo la caduta di Saigon nel 1975, molti dei quali si sono stabiliti negli Stati Uniti e ora possiedono imprese, ricoprono cariche pubbliche e fungono da spina dorsale della diaspora delle comunità che li hanno accolti decenni fa. Lo stesso può essere vero per gli afghani, se solo gli Stati Uniti potessero vedere come la sfida di oggi potrebbe essere l’opportunità di domani.