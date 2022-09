Lo scorso 15 agosto, i talebani hanno celebrato l’anniversario del loro ritorno al potere in Afghanistan.

Si sono radunati alla base aerea di Bagram, l’ultimo avamposto militare dei 20 anni di occupazione americana. Sono state issate bandiere, sono stati esposti gli avanzi di equipaggiamento militare statunitense e i soldati talebani indossavano le uniformi gettate dalle forze in fuga fedeli all’ex governo. Sono stati pronunciati discorsi e recitato il Corano.

Non si è detto molto sulla continua repressione delle donne, sull’escalation della violenza o sulla povertà quasi universale in cui si trovano oggi gli afgani.

Allora, a che punto si trova il regime, e perché la comunità internazionale dovrebbe fidarsi dei talebani nonostante questo triste primato?

L’economia dell’Afghanistan, dipendente dalla guerra, era sostanzialmente al collasso quando i talebani hanno preso il sopravvento. In risposta, il gruppo ha iniziato a spingere per ottenere l’accesso agli oltre 7 miliardi di dollari di fondi del governo afghano congelati dagli Stati Uniti. La mossa non ha portato da nessuna parte, anche se le Nazioni Unite hanno fatto appello a finanziare la crisi umanitaria innescata dalla siccità e dagli sfollamenti durante lo scorso inverno.

Abbiamo intervistato Suhail Shaheen, portavoce internazionale del gruppo e capo del suo ufficio politico in Qatar. (Tecnicamente è anche ambasciatore delle Nazioni Unite, ma l’organismo mondiale non riconosce i talebani come il legittimo governo afghano.)

La nostra conversazione – modificata per chiarezza e lunghezza – è stata pubblicata il giorno in cui l’ISIS-K ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida all’ambasciata russa a Kabul che ha ucciso almeno sei persone, tra cui un alto diplomatico, il primo attacco del genere a una missione diplomatica da quando i talebani sono tornati al potere.

Un anno dopo aver preso il potere, quali sono i più grandi successi e i più grandi fallimenti dei talebani finora?



I nostri risultati nell’ultimo anno sono il ripristino della pace e della sicurezza; porre fine alla corruzione nei dipartimenti governativi; presentare un budget basato sulle entrate interne con [la]destinazione di una parte di esso per lo sviluppo; avviare grandi progetti agricoli […] che irrigheranno milioni di acri di terra; convertire i deserti in terreni agricoli e giardini di alberi da frutto; e il lancio di un consorzio di uomini d’affari afgani per investire in progetti economici chiave.

Per quanto riguarda i nostri fallimenti, possiamo dire di non essere stati in grado di eliminare totalmente la povertà e creare opportunità di lavoro per afgani qualificati. Il motivo è che abbiamo ereditato un tesoro vuoto.

I fondi dell’Afghanistan restano congelati e il Paese resta tagliato fuori dal sistema finanziario internazionale perché gestito da un governo che nessuno riconosce. Cosa significa questo per i talebani?

Si tratta di decisioni più di natura politica che di natura legale. Legalmente, abbiamo tutti i requisiti necessari per il riconoscimento di un Paese come avere il controllo sul Paese, essere in grado di difendere i confini e avere il sostegno della gente. È un dato di fatto che alcuni strumenti vengono usati contro di noi come pressione; questo include anche la questione del non riconoscimento dell’attuale governo. Tuttavia, l’attuale governo in Afghanistan è una realtà oggettiva, e come tale dovrebbe essere trattato.

Affermare il sostegno delle persone è facile. Ad agosto, le donne che marciavano per i loro diritti a Kabul sono state disperse da colpi di arma da fuoco automatici. Ciò ha fatto seguito al ritiro della politica annunciata di consentire alle ragazze di frequentare le scuole, a cui è stato posto il veto dal Mullah Haibatullah, il leader supremo dei talebani. Questo non rivela delle divisioni all’interno del regime talebano?



Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’accesso all’istruzione è un diritto fondamentale del popolo afgano, ma come implementarlo alla luce delle regole e delle norme islamiche della società afgana è una questione di deliberazione. Ora, la questione dell’apertura delle scuole secondarie femminili è in sospeso fino a un nuovo ordine del capo supremo.

Ma non si tratta solo di donne, alcune delle quali possono lavorare nei servizi essenziali e negli aiuti umanitari. I talebani sono anche criticati per non essere inclusivi della complessa composizione etnica dell’Afghanistan. Nel nord, il Fronte di resistenza nazionale pro-democrazia continua a combattere. Il problema è che i Paesi non lavoreranno con i talebani perché i talebani non lavoreranno con tutti gli afgani.

Abbiamo rappresentanti di tutte le etnie afghane nel governo. Per noi è un governo inclusivo. Tuttavia, la loro definizione di governo inclusivo è diversa. Questo è il nocciolo della questione. Vogliono che alcuni funzionari di alto profilo del passato governo siano installati in quello attuale, mentre noi abbiamo una visione diversa.

I talebani hanno promesso la pace, ma la situazione della sicurezza è ancora preoccupante. Anche alti esponenti religiosi talebani sono stati uccisi in un’ondata di attacchi in tutto il Paese. L’International Crisis Group afferma che i talebani ora devono affrontare non solo un fronte, ma due, l’ISIS-K a est e la NRF a nord.



La sicurezza è prevalente in tutto il Paese. Le forze del nostro avversario non hanno una presenza fisica in nessuna zona del Paese. I nostri avversari sono in modalità nascosta. Allo stesso modo, non sono in grado di lanciare attacchi massicci contro le nostre forze di sicurezza.

Tuttavia, lanciano attacchi individuali qua e là su bersagli morbidi come moschee o scuole. Questo li emargina ulteriormente nella società e rivela la loro natura brutale alle persone. Inoltre, la sicurezza in Afghanistan è nell’interesse della comunità internazionale, mentre la sua mancanza danneggia tutti noi.

Ma se i talebani erano davvero preoccupati per la sicurezza della comunità internazionale, perché permettere che gruppi terroristici come i talebani pakistani operassero ancora dall’Afghanistan, come affermato dal Pakistan, dagli Stati Uniti e persino dalle Nazioni Unite? E che dire della presenza del capo di al-Qaida Ayman al-Zawahiri in una residenza di Kabul legata agli Haqqani, il clan del ministro dell’Interno talebano?

I talebani pakistani non operano in Afghanistan, ma le autorità pakistane ci hanno chiesto di ospitare colloqui tra le due parti, cosa che abbiamo fatto perché vogliamo pace e stabilità nella regione. Ogni volta arrivavano a Kabul dall’altra parte del confine, prendevano parte ai negoziati e tornavano ai loro posti. Questo lo abbiamo fatto per svolgere un ruolo positivo per la causa della pace.

[Al-Zawahiri] è un’affermazione degli Stati Uniti. Abbiamo avviato un’indagine completa per scoprire la veridicità dell’affermazione. Tuttavia, una cosa è chiara: la nostra dirigenza non era a conoscenza della sua presenza.

Dall’aver rinnegato il loro accordo di mantenere i diritti dei cittadini sull’omicidio di al-Zawahiri, i talebani hanno un messaggio per una comunità internazionale scettica che dubita delle intenzioni del regime a causa delle crescenti prove che i talebani non possono divorziare dalle loro radici jihadiste?



Il mio messaggio alla comunità internazionale è che l’attuale governo è una realtà. Il popolo afgano ha sofferto molto negli ultimi quattro decenni. Le attuali sanzioni aggiungono ulteriore sofferenza. Questi dovrebbero finire. L’approccio dell’emarginazione e del confronto è un circolo vizioso, dovremmo uscirne. Invece, dovremmo avere un impegno che, credo, si spera risolverà le questioni in sospeso.