Nelle settimane successive agli attacchi dell’11 settembre, gli americani si sono riuniti in uno spirito di dolore, determinazione e orgoglio nazionale condiviso. Non durò a lungo, ma questa potente energia ha animato la missione dell’esercito americano e una nuova generazione di reclute che hanno firmato per “fare la loro parte” sulla scia della tragedia.

Vent’anni dopo, non è lo stesso esercito. Come istituzione, la sua impunità, arroganza e accesso a un bottino finanziario senza precedenti hanno portato alla corruzione e alla mediocrità ai vertici. Lo sfruttamento di tutte le forze volontarie per combattere guerre di scelta prolungate senza la dovuta cura e attenzione alle loro conseguenze ha lasciato i veterani stanchi e scettici sul valore del loro servizio in un sistema che continua a fallire. E senza candore ora su ciò che è andato storto, un altro evento dell’11 settembre potrebbe innescare di nuovo le stesse politiche eclatanti e gli stessi errori.

Al culmine delle guerre, figure di alto profilo come Gens. David Petraeus e Stanley McChrystal, che hanno entrambi guidato le forze in Iraq e in Afghanistan, si sono mostrati apertamente politici, fuori dal mondo ed egoisti. Hanno spinto le ondate di truppe mentre oscuravano i fatti sulle vere condizioni sul terreno. I critici affermano che tali uomini rappresentano il moderno corpo degli ufficiali superiori, allevati non per il pensiero innovativo e audace ma per la sottomissione al potere, e che coloro che si sono opposti durante le guerre sono stati emarginati ed esclusi. Di conseguenza, l’intero sistema è diventato una bolla d’acciaio, con la base lasciata malamente servita da una leadership contemporaneamente gonfiata e atrofizzante.

La corruzione delle guerre post-11 settembre si è diffusa in vari modi. I militari hanno approfittato di ragazzini giovani e poveri per riempire le quote di reclutamento, con opportunità apparentemente sorprendenti come i bonus di arruolamento di $ 20.000 della “nave veloce” che hanno dato durante il culmine dell’insurrezione irachena nel 2007. Gli standard sono stati abbassati, esenzioni concesse ai criminali. Gli Stati Uniti hanno spedito uomini e donne con profili psicologici che avrebbero dovuto far suonare campanelli d’allarme e hanno ripetutamente ridistribuito veterani già traumatizzati.

Con il passare degli anni successivi all’11 settembre, il divario civile-militare è cresciuto. Con meno della metà dell’uno per cento della popolazione in servizio, molti americani hanno smesso di controllare cosa stessero facendo i servizi armati. Quando Eddie Gallagher è stato processato dalla corte marziale con l’accusa di aver accoltellato a morte un combattente adolescente dello Stato Islamico in Afghanistan e di aver posato per una foto con il suo cadavere, gli americani avevano perso la capacità di indignarsi. Come il caso Bowe Bergdahl prima di esso, la storia di Gallagher è diventata così iperpoliticizzata che nessuno ha avuto il coraggio di porre la vera domanda: la guerra infinita stava disumanizzando le nostre celebri forze speciali sul campo?

“Quindi l’11 settembre 2001 è servito davvero da innesco per ogni cattiva idea che era stata respinta dalla Guerra Fredda e dal Vietnam per essere inserita nel processo militare – e hanno fallito”, afferma Doug Macgregor, un colonnello dell’esercito in pensione. Macgregor, un eroe delle guerre di carri armati del Golfo Persico e un rispettato stratega, potrebbe aver ucciso la propria carriera militare mettendo in discussione i piani per inviare centinaia di migliaia di truppe per l’invasione di Baghdad. Nel 2002, ha detto notoriamente al comandante Centcom Gen. Tommy Franks e a una stanza piena di ottone che tutto ciò di cui avevano bisogno erano 30.000 truppe corazzate da rinforzare con altri 15.000 soldati di fanteria per “attraversare l’Eufrate ed entrare a Baghdad il più rapidamente possibile”. Il piano, pensò, dovrebbe essere quello di deporre Saddam e di “uscirne”.

“In seguito ho scritto un promemoria dicendo che tutti quelli che avevano al comando [dell’esercito] dovevano sbarazzarsi perché nessuno di loro aveva alcuna esperienza di combattimento”, mi dice Macgregor. “Fin dall’inizio non ho avuto altro che resistenza, nessuna volontà di fare qualcosa che avesse un senso.”

Il resto, come si suol dire, è storia. “I generali sono entrati tutti, occupando gli scavi di Saddam, segnalando che eravamo una potenza occupante. La mia opposizione a tutto questo mi ha reso persona non grata.’

Macgregor crede che la proliferazione di generali nell’era post-11 settembre abbia ucciso i militari dall’interno; le statistiche sono convincenti. Scrivendo per il Joint Force Quarterly della National Defense University, il colonnello Gregory McCarthy registra che nel 2017 c’erano circa 900 ufficiali di grado generale in servizio attivo tra i 1,3 milioni di componenti in servizio attivo: uno ogni 1.400 soldati. Durante la seconda guerra mondiale il rapporto era di uno ogni 6.000. Secondo McCarthy, questo “stravaglio di rango” “ingombra la catena di comando, aggiunge strati burocratici alle decisioni e costa ai contribuenti denaro aggiuntivo dal finanziamento di salari più alti per riempire le posizioni”.

Macgregor è più schietto: “A questo punto è solo un incubo burocratico”, dice. ‘Più in alto si sale nella struttura di rango, meno lavoro sostanziale si ottiene. I quartier generali tendono ad essere posti per adulatori. Questo è stato un grosso problema per noi.’

Gli sforzi per sgonfiare il rigonfiamento in alto sono stati in gran parte infruttuosi, ma Macgregor ha ragione. Aumentare il numero di comandi dopo l’11 settembre non ha reso il nostro esercito più efficace, ma è stato un vantaggio per coloro che sanno come giocare. Piuttosto che il pensiero creativo e la competenza, dice, l’istituzione premia la lealtà e l’astuzia politica, le qualità che definiscono gli yes-men di carriera.

Man mano che il numero di alti ufficiali si metastatizzava, aumentava anche l’irresponsabilità per le perdite sul campo e la corruzione in patria. I generali hanno ripetutamente testimoniato che la guerra stava “girando un angolo” e premevano perennemente per più truppe, senza il seguito che avrebbe valutato i risultati. Nel frattempo, l’esercito era pieno di scandali, con generali e ammiragli retrocessi, sollevati dall’incarico e persino sottoposti alla corte marziale per crimini che andavano dalla frode all’aggressione sessuale. Petraeus è stato accusato di aver gestito male informazioni classificate quando ha permesso alla sua amante, un ufficiale di grado inferiore, di leggere i suoi diari personali sul campo e di mentire all’FBI. Circa 19 attuali ed ex funzionari della Marina sono stati condannati finora per il massiccio scandalo di corruzione “Fat Leonard”, in cui si è scoperto che gli ufficiali avevano diretto navi della Marina verso porti asiatici controllati da Leonard Glenn Francis, un corpulento appaltatore malese che li ha subornati con doni e feste. Includono il contrammiraglio Robert Gilbeau, che ha la particolarità di diventare il primo ufficiale di bandiera nella storia americana moderna ad essere condannato per un crimine mentre era in servizio attivo.

“Il sistema che si è evoluto negli ultimi 100 anni non mette alla prova il coraggio morale”, mi ha detto l’ufficiale dell’esercito in pensione Donald Vandergriff nel 2014. “Non mette alla prova la forza del carattere o la capacità di dire la verità indipendentemente dal danno alla propria carriera… Noi non fare cose del genere. Stiamo guardando persone che seguono il processo, si mettono in riga, non causano ondate, non sono aperte all’innovazione e questi tratti della personalità le lasciano aperte allo scandalo.’

Promuovere le persone per le ragioni sbagliate e poi gettare loro un mucchio di risorse e potere come assegni in bianco era una ricetta per il disastro. Come se la responsabilità diffusa ai vertici non fosse abbastanza, l’ordine post 11 settembre ha visto anche un’esternalizzazione senza precedenti delle capacità di sicurezza e supporto.

Aziende come Halliburton e le loro sussidiarie hanno vinto i diritti su contratti multimiliardari Logcap (Programma di potenziamento della logistica civile) con poca o nessuna concorrenza. Una manciata di importanti appaltatori dominava il cibo, l’edilizia, la sicurezza, l’IT e altri servizi, e anche quando sapevano di essere sovraccaricati o bloccati con lavori scadenti, il Pentagono ha continuato a lavorare con gli stessi fornitori. Al culmine delle guerre nel 2010, c’erano più appaltatori (207.000) che militari statunitensi (175.000) in Afghanistan e in Medio Oriente.

“Semplicemente non c’è modo che l’esercito americano in servizio attivo, così come è attualmente strutturato e dimensionato, sarebbe stato in grado di gestire le occupazioni sia dell’Iraq che dell’Afghanistan senza il massiccio sostegno dell’industria militare privata”, afferma Peter W. Singer, un analista militare per la New America Foundation. Nel 2013, Singer ha scritto un articolo per la Brookings Institution in cui metteva in guardia contro l’eccessiva dipendenza dei militari dagli appaltatori:

“Ha creato una sindrome di dipendenza dal mercato privato che non solo crea vulnerabilità critiche, ma mostra tutti i segni delle ultime spirali discendente di una dipendenza. Se giudichiamo da quello che è successo in Iraq, quando si tratta di appaltatori militari privati ​​e controinsurrezione, gli Stati Uniti si sono chiusi in un circolo vizioso. Non può vincere con loro, ma non può andare in guerra senza di loro.’

Il cattivo comportamento di alcuni appaltatori, come nel massacro di Nisour Square a Baghdad del 2007 che coinvolse le guardie private della Blackwater, e il loro inevitabile ethos a scopo di lucro ha reso più difficile conquistare i cuori e le menti tra le popolazioni civili. Ha anche permesso ai militari di portare avanti le operazioni anche se il numero delle truppe in servizio attivo è stato ridotto. La scorsa primavera, quando gli Stati Uniti hanno iniziato il ritiro dall’Afghanistan, 18.000 appaltatori, inclusi 6.350 americani, erano ancora sul libro paga degli Stati Uniti.

I mercenari potrebbero essere il futuro della guerra occidentale: sono più silenziosi, meno costosi e richiedono meno addestramento e regolamentazione. Hanno anche i loro interessi, motivo per cui i governi hanno spesso preferito sviluppare e utilizzare le proprie forze. È difficile sostenere un senso di missione basato esclusivamente sugli stipendi, con pochi vincoli di patriottismo o di dovere.

Naturalmente, gli appaltatori si assumono molti degli stessi rischi del personale militare ufficiale. Si stima che circa 8.000 appaltatori siano stati uccisi nelle guerre successive all’11 settembre insieme a più di 7.000 membri delle forze armate statunitensi. Tutti sono vulnerabili alle esplosioni di IED, lesioni cerebrali traumatiche, disturbo da stress post-traumatico e malattie respiratorie compresi i tumori collegati all’incendio di fosse non regolamentate nelle principali basi operative; agli appaltatori non viene offerta l’assistenza sanitaria fornita dall’esercito americano.

E ci sarà bisogno a lungo termine di quell’assistenza sanitaria. Circa il 92 percento dei feriti in battaglia è sopravvissuto alle nostre recenti guerre, rispetto al 75 percento in Vietnam. Questa è una buona notizia, ma significa enormi costi sanitari per tutta la vita. A partire dal 2018, secondo il Costs of War Project della Brown University, i 4,1 milioni di veterani post-11 settembre costituiscono circa il 16% di quelli serviti dal Department of Veterans Affairs e sono un gruppo meno sano dei veterani delle guerre precedenti. “Il VA stima”, afferma lo studio, “che il costo di 10 anni per la cura dei veterani post-11 settembre con lesioni cerebrali traumatiche (TBI) da solo sarà di 2,4 miliardi di dollari dal 2020 al 2029” e si stima che le spese future dureranno in trilioni.

Non è che l’assistenza sanitaria per i veterani sia affatto adeguata, visti i sacrifici che ci aspettiamo che facciano gli uomini e le donne delle nostre forze armate. La fretta di combattere un conflitto su due fronti in Afghanistan e Iraq ha lasciato enormi lacune nell’accesso alle cure mediche che persistono ancora. I veterani sperimentano ancora tempi di attesa crudelmente lunghi, in particolare per il trattamento della salute mentale.

Questo catalogo di problemi ha lasciato l’esercito americano sgonfio e depresso. Un sondaggio dopo l’altro rileva che i veterani dell’Iraq e dell’Afghanistan non solo favoriscono il ritiro completo da quelle guerre, ma ora credono che non valesse la pena combattere in primo luogo. Questo è un atto d’accusa straordinario nei confronti degli stessi conflitti e mostra una profonda perdita di fiducia nelle istituzioni che vi hanno condotto il Paese.

“Nessuno beve più il Kool-Aid”, dice Gil Barndollar, che ha prestato servizio come ufficiale di fanteria dei marine in Afghanistan per due missioni tra il 2006 e il 2016. Riferisce che i suoi colleghi sono contenti che gli Stati Uniti lascino l’Afghanistan e molto tempo fa si siano liberati dei loro illusioni sulla soluzione dei problemi lì. È molto irritato per la “mancanza di coraggio morale” all’interno dell’esercito.

A livello pratico, dice Barndollar, la vera sfida oggi è la tensione per la Guardia Nazionale e le Riserve. I membri della Guardia Nazionale rappresentavano il 45 percento degli schieramenti complessivi nella Guerra globale al terrore e il 18 percento delle vittime. L’ideale del soldato cittadino a tempo parziale è andato da tempo. Fino ad oggi, le unità della Guardia Nazionale sono impegnate in dispiegamenti di routine, con attrezzature inviate all’estero che dovrebbero essere negli Stati Uniti. Ci sono anche nuovi importanti compiti interni che la Guardia dovrebbe affrontare: pattugliamento delle frontiere, gestione di proteste e disastri naturali, aiuto nella lotta contro il COVID-19.

“Vorrei sperare che la nuova generazione di leader militari – i colonnelli di oggi – che sono cresciuti come tenenti e capitani in Iraq e in Afghanistan, abbiano il coraggio morale di dire ai futuri politici e ai loro incaricati ciò che l’esercito americano può e non può realizzare ‘, conclude Barndollar. “Qualcuno di questi futuri generali avrà l’integrità di mettere le sue stelle sul tavolo quando sarà il momento?”