Joost Hiltermann, Direttore del programma Medio Oriente e Nord Africa di Crisis Group, sostiene che l’invasione statunitense dell’Iraq ha dato origine a una feroce varietà di militanza islamica sunnita, intenta tanto a uccidere i musulmani sciiti quanto a combattere l’occupazione statunitense.

Agli attacchi dell’11 settembre, gli Stati Uniti hanno risposto invadendo prima l’Afghanistan e poi l’Iraq. «L’invasione americana», afferma Hiltermann, «ha creato un mostro». Mostro con il quale, a 20 anni di distanza, l’Occidente si trova ancora a dover fare i conti. Il mostro della violenza islamica, prima targata al-Qaeda e poi ISIS.

Per gli USA e per i suoi alleati sono stati 20 anni di guerra, a cui ora il Presidente americano Joe Biden cerca di porre fine, intanto ritirandosi dall’Afghanistan.

Il Costs of War Project della Brown University ha pubblicato le «stime aggiornate sulle valutazioni più complete e ampiamente citate dei costi finanziari e umani degli ultimi 20 anni di guerra».

Tra 897.000 e 929.000 sono state le persone morte -‘direttamente uccise’-, nelle guerre successive all’11 settembre; oltre 335.000 civili sono stati uccisi nella violenza diretta da tutte le parti in questi conflitti; più di 7.000 soldati statunitensi sono morti in queste guerre; la spesaper gli Stati Uniti è stata di oltre 8 trilioni di dollari. La sola guerra in Afghanistan si stima sia costata ai contribuenti statunitensi 2.313 trilioni di dollari, mentre Washington ha finora speso 2.058 trilioni di dollari per le guerre in Iraq e Siria. Le cosiddette ‘guerre per sempre’ sono ancora in corso in tutta la regione in luoghi come lo Yemen e il Corno d’Africa, dove la spesa stimata è di circa 355 miliardi di dollari; il governo sta conducendo attività antiterrorismo in 85 Paesi; 38 milioni è il numero dei profughi di guerra e degli sfollati.

Joost Hiltermann ripercorre le tappe del ‘mostro’ creato dagli americani

Bagdad, 19 agosto 2003: un’esplosione devasta il Canal Hotel, quartier generale dell’Onu nella capitale irachena, e uccide 22 persone. «L’attentato suicida del Canal Hotel è stato il primo di questi attacchi in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein», afferma Hiltermann, e da lì in qualche modo tutto è partito.

«La responsabilità della messa dell’attacco è stata rivendicata da Abu Musab al-Zarqawi, un piccolo criminale giordano attirato nei circoli jihadisti in prigione e in Iraq dall’occupazione militare statunitense, proprio come combattenti di tutto il mondo musulmano si erano riversati nell’Afghanistan occupato dai sovietici una generazione prima. Due anni prima, al-Qaeda si era affermata come un marchio globale con gli attacchi dell’11 settembre negli Stati Uniti, prendendo di mira il suo ‘nemico lontano’ -le potenze occidentali- in modo spettacolare.

Gli Stati Uniti avevano risposto agli attacchi di New York e Washington prima invadendo l’Afghanistan, dove i talebani al potere stavano dando rifugio a Osama bin Laden e alla sua banda, e poi anche l’Iraq. La connessione tra al-Qaeda e l’Iraq non era ovvia e, come si è scoperto, in gran parte inesistente, almeno fino a quando la stessa invasione statunitense non attirò aspiranti jihadisti nel Paese. Le particolari condizioni prevalenti in Iraq a causa dell’invasione statunitense e le tensioni di lunga data tra le comunità religiose irachene, hanno permesso a Zarqawi di costruire una forte franchigia di al-Qaeda, più virulenta nel suo settarismo di quella di bin Laden, e intenzionata a uccidere gli sciiti in particolare. Zarqawi riteneva gli sciiti apostati, una visione radicale non comunemente condivisa dai sunniti iracheni a quel tempo».

Nel giro di un anno, l’insurrezione, che Crisis Group aveva visto arrivare, era in pieno svolgimento, mirata principalmente alle truppe statunitensi e alle nascenti forze di sicurezza irachene. Ma il gruppo di Zarqawi, che il nucleo di al-Qaeda ha presto rinnegato per la sua visione freelance e settaria, ha assunto parti dell’insurrezione e le ha trasformate in qualcos’altro. Prendendo di mira i religiosi e i luoghi di culto sciiti, così come i mercati affollati nei quartieri prevalentemente sciiti, questa nuova al-Qaeda in Iraq (AQI) ha fatto precipitare il Paese in una feroce guerra settaria. Le milizie sciite, alcune sostenute dall’Iran, hanno risposto alle uccisioni ‘in natura‘, attaccando non solo sospetti agenti dell’AQI, ma anche la popolazione sunnita del Paese in generale. La lotta potrebbe aver avuto luogo anche senza AQI, ma AQI è stato certamente il proverbiale fiammifero che ha acceso l’esca imbevuta d’olio».

Mentre infuriava la guerra settaria, la società irachena si trasformò da ‘diversificata‘ a profondamente ‘divisa‘, un cambiamento che si espresse inizialmente nel modo in cui gli iracheni si definivano», politici, tecnocrati e personaggi della società civile, «prima del 2005 si sarebbero invariabilmente identificati come iracheni; poi improvvisamente hanno cominciato, come per mano invisibile, a chiamarsi sunniti e sciiti».

Gli Stati Uniti hanno ucciso Zarqawi nel 2006. Essenzialmente senza leader, l’AQI non ha riacquistato la sua potenza, ma non è nemmeno scomparsa, «è sopravvissuta come spesso fanno le insurrezioni in tutto il mondo: nascosta nelle campagne, saltando fuori solo per indebolire il morale delle autorità attraverso incursioni notturne ai posti di blocco, imboscate di pattuglie sulle principali arterie e talvolta incursioni nelle aree urbane. Ma il danno alla società irachena è stato fatto: l’omicidio settario è continuato anche senza le operazioni più sanguinose di AQI, e con le milizie sciite predominanti.



I combattimenti si sono susseguiti in aree miste sunniti/sciiti per circa tre anni fino a quando gli Stati Uniti non sono riusciti a ristabilire un certo ordine attraverso un nuovo approccio militare -il ‘surge’- e il suo schieramento di gruppi tribali sunniti. Questi erano motivati a combattere l’AQI dalla cattiveria di quest’ultimo nei confronti di quei sunniti che non si piegavano alla sua volontà. Nel 2012, i resti di AQI sono fuggiti in una Siria inghiottita dalla guerra civile per rifondarsi come un’altra nuova versione di al-Qaeda. Si sono presto separati dal nucleo di al-Qaeda in modo più definitivo per costituire lo Stato Islamico in Iraq e Siria (ISIS), catturando buona parte della Siria settentrionale, che hanno governato con mano brutale prima di tornare trionfalmente in Iraq nel maggio 2014. Hanno poi dichiarato l’istituzione di un nuovo califfato nei territori che hanno iniziato a ‘liberare’ dal controllo di Baghdad.

In breve, l’invasione americana ha creato un mostro. Accolte da molti per aver rovesciato un orribile dittatore, le forze statunitensi e l’Autorità provvisoria della coalizione (CPA) presto installata si sono rapidamente rese impopolari per la loro incapacità (interpretata come riluttanza) di imporre la sicurezza, lo scioglimento dell’esercito iracheno, il divieto assoluto del partito Baath, patrocinio e potenziamento degli esuli iracheni, paternalismo nel governo (che l’incompetenza del CPA ha reso ancora più irritante) e disprezzo per le istituzioni di governo irachene che erano rimaste funzionanti nonostante il governo violento del regime di Saddam. Anche dopo lo scioglimento del CPA, che ha ceduto le redini del potere a un governo iracheno ad interim nel 2004, la presenza degli Stati Uniti è stata odiata e attivamente combattuta da coloro che si sentivano ingiustamente dipinti con il pennello della collaborazione con il regime di Saddam, un’accusa di cui si consideravano innocenti. Per AQI era un ambiente perfetto in cui prosperare, capitalizzando il risentimento.

Nel corso del tempo, i militanti iracheni hanno preso il controllo di AQI, dando ad essa e al suo successore ISIS, una leadership prevalentemente irachena che possedeva un’ideologia influenzata dall’Iraq che era basata in parte sulla religione (un’interpretazione molto ristretta, alcuni direbbero contorta, dell’Islam sunnita) e in parte nello sciovinismo arabo iracheno. Molti dei quadri superiori del gruppo provenivano dai servizi segreti e dalle agenzie di sicurezza del regime deposto. Oggi, dopo la sconfitta territoriale in Iraq e Siria, i superstiti del gruppo sono tornati a giocare a lungo in una classica insurrezione, vagando oltre la vista delle autorità e molestando le forze governative con attacchi pungenti nel tentativo di ricostruire il cosiddetto califfato.

Il destino di AQI e ISIS in Iraq è meno rilevante del messaggio inviato dalla loro comparsa. Le ideologie virulente e gli attori violenti sono ovunque, ma hanno bisogno del terreno giusto per fiorire. L’Iraq post-invasione lo ha fornito, così come molti altri paesi e regioni dilaniati dalla guerra da allora».

«L’impresa statunitense in Iraq è stata mal concepita e ancor più mal eseguita. Ha permesso che alcuni processi democratici prendessero piede, ma questi sono stati vittime della corruzione dilagante che ha anche incoraggiato. All’epoca dissi -e continuo a crederci fermamente- che non avrebbe mai potuto avere successo, anche con più risorse, migliori competenze e maggiore volontà. Per quanto i governi della regione invochino le riforme, gli autocrati mediorientali non saranno duramente abbattuti da mani straniere, e soprattutto non attraverso piani a metà che si basano su letturemolto selettive della storia, sulla politicizzazione delle differenze etniche e religiose e sulla promozione di alcuni gruppi rispetto ad altri, senza un quarto dato. Queste sono le circostanze facilmente sfruttabili in cui sono sorti Zarqawi e la sua banda.

Dal punto di vista della grande strategia degli Stati Uniti, la mossa dell’Iraq è stata un atto gratuito di autolesionismo, anche se la maggior parte degli iracheni è stata profondamente sollevata nel vedere il vecchio regime scomparso, e anche se molti non avrebbero voluto che qualcosa del genere tornasse. È stata una falsa risposta agli attacchi dell’11 settembre, poiché nessuno degli organizzatori o degli esecutori aveva alcun legame con l’Iraq. È stato un caso di arroganza che ha dato a un ambizioso gruppo jihadista che aveva appena portato a termine un drammatico attacco ai simboli del potere statunitense la possibilità di generare molti aspiranti imitatori, come Zarqawi e il leader dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, nel Medio Oriente e oltre. Inoltre, ha dato nuova vita al jihadismo globale dopo aver perso i suoi rifugi sicuri in Afghanistan ed era in gran parte in fuga.

Dopo l’11 settembre, la guerra in Iraq è diventata il primo acceleratore del jihadismo, attirando molti giovani alla ricerca di una possibilità di eroismo e martirio, nonché di comunità e obiettivi.

Il caso iracheno ha anche mostrato che mentre il risentimento giocava un ruolo importante nel guidare l’insurrezione, il risentimento contro l’occupazione statunitense; contro i partiti islamisti sciiti che hanno preso il controllo dello Stato, mettendo da parte i sunniti; e contro il principale sponsor di questi partiti, l’Iran, è stata necessaria un’ideologia introdotta dall’esterno, con i relativi attacchi spettacolari su obiettivi selezionati, per fornire il carburante che ha permesso all’insurrezione di diffondersi e assumere la sua forma virulenta settaria.

Incongruamente, l’AQI e, in seguito, l’ISIS si sono rivelati abbastanza forti da portare l’Iran e gli Stati Uniti a convergere e talvolta persino a cooperare tacitamente nei loro sforzi anti-jihadisti separati».

«Il caso iracheno mostra anche che i jihadisti, per eccedere, possono essere il peggior nemico di sestessi. La loro ferocia incute paura ma aliena anche potenziali sostenitori, se non intere comunità, ad esempio quando impongono dure punizioni per il fumo o costringono le famiglie a rinunciare alle loro figlie in ‘matrimonio’ con loro. È a causa di tali pratiche che l’esercito americano è stato in grado di mobilitare i gruppi tribali che divennero noti come i Consigli del Risveglio o Figli dell’Iraq. L’AQI avrebbe potuto essere molto più efficace nel conquistare la popolazione in cui operava se avesse moderato la sua versione del pensiero islamico sunnita o rappresentato le rimostranze locali per attrarre, indottrinare, equipaggiare e schierare i disamorati. Invece, AQI è stata l’ancella della propria rovina».

«Zarqawi è morto quindici anni fa, ma la sua eredità violenta gli sopravvive. È visibile negli stati fragili e sui campi di battaglia di tutto il mondo musulmano, così come nelle città dell’Occidente e della Russia».

E’ l’eredità che probabilmente avrà modo ti tornare a tirare fuori la testa ora dopo che a Kabul si è insediato un governo sicuramente amico, se anche collaborativo si vedrà.