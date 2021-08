‘Erano persone disattente’. Così F. Scott Fitzgerald ha descritto in modo memorabile Tom e Daisy Buchanan in ‘Il grande Gatsby’. “Hanno distrutto cose e creature e poi si sono ritirati nei loro soldi o nella loro vasta disattenzione”, lasciando che gli altri “ripulissero il casino che avevano combinato”.

Quasi mezzo secolo fa, dopo aver distrutto cose e creature nel Vietnam del Sud, gli Stati Uniti si sono impegnati in una ritirata simile. Lo fanno ancora oggi in Afghanistan.

Il Presidente Joe Biden promette che “non ci sarà alcuna circostanza per te di vedere persone che vengono sollevate dal tetto” dell’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul. Forse no. Ma le somiglianze tra la debacle che culminò in cima all’ambasciata degli Stati Uniti a Saigon nel 1975 e quella che si stava svolgendo davanti ai nostri occhi richiedono un’attenzione premurosa.

Nella vita, allontanarsi dal pasticcio che hai combinato rende più probabile una ricorrenza. Riconoscere il disordine rende l’apprendimento almeno una possibilità. Gli americani non hanno imparato quasi nulla dal Vietnam. Potremmo fare di meglio questa volta?

Ricordiamo che solo cinque anni dopo la caduta di Saigon, gli americani elessero un presidente che dichiarò che la guerra del Vietnam era stata una ‘causa nobile’. Per gli Stati Uniti e per i sudvietnamiti, la guerra americana in Vietnam era stata in realtà una catastrofe assoluta. Ronald Reagan ha dato ai suoi concittadini il permesso di fingere il contrario. E così, protetti dal nostro denaro e indulgendo nella nostra vasta disattenzione, abbiamo fatto.

A parte un cupo memoriale sul National Mall di Washington, l’eredità sostanziale del Vietnam si riduceva a due elementi, uno temporaneo e uno duraturo. Per un breve intervallo dopo la caduta di Saigon, gli Stati Uniti esitarono ad intervenire all’estero. Questa era la cosiddetta sindrome del Vietnam. Con un effetto più duraturo, il Vietnam ha spinto gli americani ad abbandonare la loro tradizionale dipendenza dai cittadini-soldati a favore di una forza di volontari professionisti.

Una volta terminata la Guerra Fredda, la sindrome del Vietnam è diventata un impedimento. La forza di tutti i volontari ha fornito un mezzo prontamente disponibile per soddisfare quell’appetito.

Di conseguenza, una volta che Ronald Reagan lasciò l’incarico, la supremazia militare e l’attivismo militare divennero le firme dell’arte di governo americana. Panama, Kuwait, Somalia, Haiti, Bosnia, Kosovo, oltre alle varie nazioni prese di mira dagli attacchi aerei statunitensi: anche prima dell’11 settembre, l’elenco dei luoghi che gli Stati Uniti hanno invaso o attaccato stava diventando lungo. Una volta che gli Stati Uniti hanno intrapreso la loro fuorviata guerra globale al terrorismo, l’elenco è diventato ancora più lungo.

Relegati al ruolo di spettatori piuttosto che di partecipanti, i comuni cittadini hanno giocato felicemente. O almeno, pochi hanno trovato motivo per obiettare. Nella misura in cui il movimento contro la guerra dell’era del Vietnam è sopravvissuto, lo ha fatto con il supporto vitale.

Eppure i risultati complessivi dell’attivismo militare statunitense – l’Iraq che offre un esempio particolarmente vivido – sono stati tutt’altro che belli. Si può suggerire che l’esito della guerra in Afghanistan, la più lunga nella storia della nostra nazione, fornisce ora un giudizio definitivo su un modello costoso di comportamento sconsiderato.

È arrivato il momento di ripulire. Un punto di partenza è riconoscere tre lezioni essenziali che dovrebbero plasmare la politica di base degli Stati Uniti in futuro. L’esito della guerra in Afghanistan mette a fuoco ciascuna di queste lezioni.

In primo luogo, intraprendere una guerra globale come risposta al terrorismo è un’impresa ridicola. Il fallimento in Afghanistan dovrebbe far calare il sipario su un’impresa iniziata 20 anni fa il prossimo mese.

In secondo luogo, la costruzione coercitiva della nazione intrapresa da eserciti stranieri esige costi enormi e raramente produce successo. Questo è particolarmente vero in un luogo come l’Afghanistan di cui ancora oggi gli americani rimangono stolidamente ignoranti.

Terzo, e soprattutto, è tempo di riconoscere che le minacce più urgenti alla nostra sicurezza e al nostro benessere non sono ‘là fuori’ in luoghi come l’Asia centrale, ma ‘qui dietro’ dove vivono gli americani. Tali minacce, tra cui il cambiamento climatico, il degrado ambientale, i confini insicuri e le malattie, per non parlare dei disordini interni, rappresentano per il popolo americano un pericolo molto più immediato di qualsiasi cosa i talebani siano in grado di fare.

Che l’amministrazione Biden abbia gestito in modo grottesco il disimpegno militare degli Stati Uniti dall’Afghanistan è indiscutibilmente vero. Ma la questione che richiede un’attenzione concertata non è come siamo partiti, ma perché siamo andati lì in primo luogo, cosa abbiamo fatto e perché siamo rimasti così a lungo. Ignorare queste domande significa invitare a un ulteriore attacco della vasta disattenzione a cui gli americani sono inclini.