Mantenendo una promessa fatta pochi giorni dopo la presa di Kabul del 15 agosto 2021, domenica 3 aprile, i talebani hanno vietato la coltivazione del papavero, l’ingrediente principale utilizzato nell’eroina e in altri oppiacei. Decisione che arriva proprio mentre la raccolta del papavero è in corso. «Se qualcuno viola il decreto, il raccolto verrà immediatamente distrutto e il trasgressore sarà trattato secondo la legge della Sharia», ha affermato il leader supremo del gruppo, Haibatullah Akhunzada.

L’Afghanistan è di gran lunga il più grande produttore di oppio, rappresentando l’85% di tutta la produzione globale.

La mossa arriva mentre i talebani stanno lottando duramente per ottenere il riconoscimento dalla comunità internazionale come legittimo governo dell’Afghanistan e sbloccare milioni di dollari di riserve estere attualmente detenute nelle banche statunitensi. Il controllo della droga, infatti, è stata una delle principali richieste della comunità internazionale ai talebani.

Gli osservatori avvertono che il provvedimento potrebbe essere una calamità per gli agricoltori afgani, i quali dipendono dai raccolti di oppio per il loro sostentamento, tanto più oggi, nell’Afghanistan governato dai talebani, che è già sull’orlo del collasso economico, con circa 23 milioni di persone alle prese con una grave carenza di cibo, secondo le Nazioni Unite.

Il decreto emesso domenica ha inoltre vietato l’uso, la vendita, il trasferimento, l’acquisto, l’importazione e l’esportazione di vino, eroina e altre droghe.

I talebani ufficialmente avevano vietato la coltivazione dell’oppio prima dell’11 settembre 2001 -prima dell’invasione statunitense che li ha estromessi dal potere in Afghanistan- mentre già allora cercavano la legittimità internazionale, e dovettero affrontare una reazione popolare durissima.

Nei 20 anni successivi, il gruppo ha rilevato la maggior parte dei vasti campi di papaveri del Paese, diventando il Pablo Escobars del commercio globale di oppio. La droga è stata così redditizia per i talebani che senza di essa non avrebbero avuto la longevità e la capacità militare per realizzare i decisivi guadagni territoriali visti in Afghanistan lo scorso anno.

Ora, secondo gli osservatori locali, non sorprende che i talebani, tentando di posizionarsi come un governo legittimo, si siano impegnati a vietare la produzione e il contrabbando di stupefacenti. Potrebbero tentare di utilizzare il controllo degli stupefacenti per ottenere riconoscimenti internazionali e finanziamenti per lo sviluppo. Gli ultimi 20 anni hanno dimostrato la difficoltà di sostenere i divieti se non sono in atto strategie di mitigazione appropriate. La maggior parte delle aree rurali produttrici di metanfetamina e oppio,fino poche settimane fa, data dell’ultimo rilevamento, erano sotto il tacito controllo dei talebani, afferma ‘Al Jazeera‘.

Il grafico che segue, realizzato da ‘GZEROMedia‘, illustra la coltivazione dell’oppio dal 1994, alla guerra civile afgana, al governo talebano e all’occupazione statunitense.

Nell’ultimo periodo antecedente alla ripresa del controllo del Paese da parte dei talebani, questi ultimi avevano aperto un ‘nuovo‘ business particolarmente redditizio, quello delle metanfetamine.

Nel 2021 le cronache raccontavano di violenza in aumento in Afghanistan negli ultimi anni contestualmente all’aumento della coltivazione di papaveri da oppio, usati per la produzione di eroina, e di efedra, una pianta che cresce spontanea in tutto il Paese e viene utilizzata per produrre metanfetamine. L’efedra è un’erba perenne. Un tempo utilizzata come legna da ardere o per curare malattie renali, ora viene raccolta, confezionata ed essiccata, quindi trattata chimicamente per estrarre l’efedrina. Quest’ultimo processo è semplice e relativamente economico. In una seconda fase, più complessa, l’efedra lavorata viene utilizzata per produrre cristalli di metanfetamina.

I funzionari del governo afghano, spiegavano come i talebani utilizzassero le rotte di trasbordo di eroina per portare la metanfetamina in nuovi mercati in Australia, Asia, Nord America, Europa e Africa.

La metanfetamina è stata considerata una interessante diversificazione per i talebani, un business avviato soprattutto a partire dal 2018.«In Australia, che insieme al Giappone è un mercato importante per il nuovo prodotto dei talebani, un chilogrammo di eroina afgana ha un valore di circa 250.000 dollari. In confronto, la metanfetamina più economica da produrre vale 700.000 dollari al chilo, hanno affermato gli esperti», riportava, nel luglio 2021, la cronaca di Lynne O’Donnell del ‘Foreign Policy‘.

Secondo l’antidroga «un recente sequestro di 3,2 tonnellate di precursori -sostanze chimiche utilizzate per convertire la pianta di efedra in metanfetamina- indicava la capacità di produrre da tre a 30 tonnellate di metanfetamina, che in Australia varrebbe tra 2,1 miliardi di dollari e 21 miliardi di dollari».

Se l’Afghanistan era già il re dell’oppio, «ora, i farmaci più economici da produrre, stanno offrendo ai talebani un altro modo per finanziare la loro insurrezione. Uno studio finanziato dall’Unione Europea ha rilevato che l’Afghanistan è diventato un significativo produttore e fornitore di quantità relativamente grandi di efedrina e metanfetamina a basso costo, che potrebbero competere con la produzione di oppiacei. Il rapporto ha rilevato che un solo distretto, Bakwa, nella provincia nord-occidentale di Farah, con una popolazione di 80.000 abitanti, guadagnava potenzialmente 240 milioni di dollari all’anno dalla lavorazione delle piante di efedra». Il rapporto parlava di un mercato in espansione per l’efedra che collega la regione montuosa centrale dell’Afghanistan agli ex deserti del sud-ovest. L’accordo stretto dall’Amministrazione Trump con i talebani, volto all’avvio di un processo di pace, secondo gli esperti, aveva perfino migliorato le potenzialità di questo mercato, in quanto le operazioni antidroga erano diminuite, dando ai talebani un’impunità ancora maggiore.

Dopo che i talebani hanno ripreso il controllo del Paese, l’anno scorso, la produzione di oppio in Afghanistan è aumentata dell’8%, hanno detto, all’agenzia di stampa ‘Reuters‘, agricoltori e membri talebani.

L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), stimavano che la produzione di oppio nel Paese, al suo apice, nel 2017, avesse una dimensione complessiva di oppiacei di circa 6,6 dollari miliardi, ovvero, circa il 30 per cento del PIL dell’Afghanistan.

Portando guadagni più rapidi e più elevati rispetto alle colture legali come il grano, la coltivazione del papavero da oppio è diventata per gli agricoltori del sud-est del Paese un modo per sopravvivere in una situazione economica disastrosa.

Fonti talebane hanno detto a ‘Reuters‘ che si attendono una dura resistenza da parte di alcuni elementi all’interno del loro stesso gruppo contro il divieto alla coltivazione del papavero. E un contadino di Helmand, che ha parlato in condizione di anonimato, riferisce ‘Al Jazeera‘, ha affermato che nelle ultime settimane i prezzi del papavero erano già più che raddoppiati, in seguito alle voci che i talebani ne avrebbero vietato la coltivazione.

Maysam Chehreganlou Behravesh, ex analista capo dell’intelligence presso il Ministero dell’Intelligence e il Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano (2008-2010) e fondatore del Lund Center for Intelligence Analysis, in Svezia, nei giorni scorsi, poche ore prima che i talebani annunciassero il divieto di coltivazione del papavero, ha pubblicato un report, su ‘Foreign Policy‘, dove illustra la nuova geopolitica dell’oppio in Afghanistan.

«Il cambio di potere a Kabul, ha cambiato la geopolitica del narcotraffico del Paese. Il giocodell’oppio in Afghanistan, i suoi giocatori e le sue regole sono molto diversi da quello che erano solo un anno fa» esordisce l’analista.

Negli anni del governo sostenuto dagli Stati Uniti, Washington ha stanziato miliardi di dollari -fino a 8 miliardi di dollari in 15 anni– per sradicare la coltivazione del papavero in Afghanistan e privare i talebani, e gli altri gruppi di ribelli affiliati, di una delle principali fonti di finanziamento. «L’ambizioso piano prevedeva attacchi aerei e incursioni di laboratorio, tra le altre misure. Ma lo sforzo alla fine è fallito».

«In quanto gruppo di ribelli, i talebani non avevano altra scelta che lavorare con distributori locali e contrabbandieri regionali concentrandosi sul confine iraniano, pesantemente pattugliato, come la via più praticabile per portare tonnellate di oppio, eroina e metanfetamina ai mercati redditizi in Europa e Canada. Sotto la crescente pressione della sicurezza e delle forze dell’ordine all’interno dell’Afghanistan e lungo il confine con l’Iran, i trafficanti sostenuti dai talebani occasionalmente sono arrivati al punto di fare affidamento su attrezzature che catapultavano spedizioni di droga attraverso il confine iraniano o su bestiame senza equipaggio pesantemente drogato che arrancava senza sospetto in Iran»



Ritornati al potere, nell’agosto 2021, i talebani hanno da subito iniziato adottare misure draconiane per reprimere i tossicodipendenti afghani, anche con l’uso della forza brutale, oltre che della costrizione a percorsi di disintossicazione, con l’obiettivo finale di reprimere la dipendenza da oppiacei nella società e regolare la domanda e l’offerta a livello nazionale. «Ciò, tuttavia, non significa che i nuovi governanti dell’Afghanistan abbiano distolto gli occhi dai mercati europei. Al contrario, l’obiettivo a lungo termine sembra orientarsi verso la centralizzazione dell’industria dei narcotici nelle mani del governo e, in definitiva, la massimizzazione delle entrate di tale industria nelle casse statali», sostiene Maysam Chehreganlou Behravesh.



«Secondo un rapporto di ricerca dell’UNODC, le entrate complessive generate dal commercio illecito di oppiacei solo all’interno del Paese erano comprese tra 1,8 miliardi di dollari e i 2,7 miliardi di dollari nel 2021, con la quota maggiore del profitto destinata agli attori che controllavano le catene di approvvigionamento internazionali.Questi attori ora sono gli stessi talebani e i loro alleati stranieri. “I talebani hanno contato sul commercio di oppio afgano come una delle loro principali fonti di reddito”, ha detto César Guedes, capo dell’ufficio di Kabul dell’UNODC, a ‘Reuters‘, lo scorso anno. Né i funzionari talebani sono più ostacolati dalle considerazioni politiche che hanno motivato le politiche antidroga guidate dagli Stati Uniti. Queste politiche sono state in larga misura perseguite per proteggere le Nazioni europee alleate dai flussi incessanti di narcotici e dalla conseguente criminalità organizzata. I talebani ora si impegnano a pattugliare e proteggere i loro confini per prevenire il traffico di droga, ma in realtà trascurano intenzionalmente le attività di contrabbando».



Lo status quo emergente ha serie implicazioni per l’Iran, afferma l’analista, «che è stato tradizionalmente la principale via di transito per il traffico internazionale di droga proveniente dall’Afghanistan. Teheran si è generalmente astenuta dall’usare i narcotici come strumento statale per generare entrate o come fonte strategica di leva contro l’Occidente.

La cosiddetta campagna di massima pressione dell’Amministrazione Trump contro l’Iran ha minacciato di cambiare questa politica. Nel luglio 2018, poco dopo che l’Amministrazione dell’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirata dall’accordo nucleare iraniano e ha ripristinato sanzioni ad ampio raggio contro Teheran, il Ministro dell’Interno iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli, ha denunciato l’aumento della produzione di droga in Afghanistan a oltre 9.000 tonnellate all’anno e ha avvertito che se Teheran avesse guardato dall’altra parte, “oltre 5.000 tonnellate di narcotici lascerebbero i confini dell’Iran per l’Occidente”. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane in quel periodo ha compiuto alcuni sforzi per capitalizzare l’economia illecita degli oppiacei della porta accanto. L’Iran non ha finito per compiere un importante cambiamento politico per una serie di ragioni politiche e pratiche, compreso il vivo interesse del governo iraniano a preservare i vantaggi reputazionali di un rapporto ben funzionante con le Nazioni Unite sulla lotta alla droga.

Sebbene l’Iran stia ora affrontando una maggiore pressione ai suoi confini, tuttavia, non è più il più importante guardiano regionale per il traffico di stupefacenti in Afghanistan. Quel ruolo è ora passato alla Turchia».



«L’interesse di Ankara per i narcotici è cresciuto in modo significativo nel corso della guerra civile siriana, dove era noto che gli oppiacei erano ampiamente utilizzati dai combattenti in prima linea impegnati in combattimenti ravvicinati. Durante la guerra, la Turchia ha sostenuto una costellazione non convenzionale di militanti e paramilitari in Siria, che nel tempo ha avuto bisogno di sviluppare una propria economia locale per finanziare il proprio sforzo bellico. Questi gruppi sono ricorsi, almeno in parte, con l’incoraggiamento e il sostegno della Turchia, ad affari illeciti in carburanti e narcotici.

Da quando ha preso il controllo dell’aeroporto di Kabul, all’inizio di quest’anno, la Turchia ha acquisito una partecipazione a lungo termine,con la benedizione dei talebani, nei mercati interni dell’Afghanistan e nel suo commercio internazionale, compreso il suo business multimiliardario di narcotici. Ciò assomiglierebbe al modo in cui il governo turco ha contribuito a inondare i mercati iracheno e siriano postbellico con prodotti turchi. Lo stretto controllo della Turchia sulle linee di approvvigionamento di oppiacei in uscita dall’Afghanistan le conferisce anche un ulteriore vantaggio: fornisce ad Ankara una leva strategica di pressione che può esercitare sui rivali europei in tempi di alta tensione e crisi, come è avvenuto con l’approccio di Ankara alla Siria nel caso dei profughi di guerra e i flussi migratori. “Riteniamo che un po’ di metanfetamina afgana sia andata in Turchia”, ha affermato Laurent Laniel, analista dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. «E se raggiunge la Turchia, possiamo ritenere che una parte arriverà in Europa”».

E ora, si aggiunge un nuovo tassello in questo scenario geopolitico del papavero, spiega, concludendo, Maysam Chehreganlou Behravesh. «L’invasione russa e la continua occupazione dell’Ucraina sono destinate a rendere più complicata questa nuova geopolitica, non solo distogliendo le scarse risorse e l’attenzione politica dalle campagne internazionali contro il narcotraffico, ma anche creando una massiccia richiesta che la criminalità organizzata transnazionale e i suoi sostenitori statali non esiteranno a esaudire. Per prima cosa, è probabile che il dispiegamento di massa di combattenti stranieri temprati dalla battaglia dalla Siria all’Ucraina da parte di Mosca faciliti i collegamenti criminali legati alla droga tra le due zone di conflitto. E tra coloro che traggono profitto da tutta questa attività illegale ci saranno quasi sicuramente i talebani».



Osservatori locali e analisti internazionali, che ben conoscono l’economia del papavero da oppio, sono poco propensi a credere all’efficacia del divieto imposto il 3 aprile. «Un fattore più importante è il modo in cui l’economia afgana si comporterà d’ora in poi. Il collasso economico potrebbe stimolare la produzione di più droghe.Se non c’è modo di finanziare il governo, «non ci saranno più posti di lavoro nel governo. Molte persone possono tornare alla terra. La coltivazione del papavero da oppio è un lavoro molto laborioso. Se c’è più lavoro, potrebbe esserci più oppio», sostengo gli analisti interpellati da ‘Al Jazeera‘. «Il fatto che ciò accada dipenderà da come i talebani scelgono di governare il Paese e da come i donatori occidentali scelgono di impegnarsi con i talebani. L’imposizione di sanzioni diffuse potrebbe ben alimentare una crisi economica che porterebbe a un gran numero di rifugiati e a un aumento dei livelli di produzione di droga, che avrebbe senza dubbio un impatto sulla regione e sull’Europa». Già il giorno dopo la presa del Paese, i funzionari americani mettevano in guardia: lo scivolamento dell’Afghanistan nel caos sta creando le condizioni per una produzione illecita ancora maggiore di oppiacei, un potenziale vantaggio per i talebani». E il caos economico è arrivato oramai da mesi.