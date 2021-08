Dal ritiro delle forze americane e della NATO dall’Afghanistan a luglio, i talebani hanno rapidamente preso il controllo di vaste parti del Paese. Il Presidente è fuggito e il governo è caduto.

Incoraggiati dal loro successo, dalla mancanza di resistenza da parte delle forze afgane e dalla minima pressione internazionale, i talebani hanno intensificato la loro violenza. Per le donne afghane, il loro crescente potere è terrificante.

All’inizio di luglio, dopo che i leader talebani hanno preso il controllo delle province di Badakhshan e Takhar, hanno emesso un ordine ai leader religiosi locali di fornire loro un elenco di ragazze di età superiore ai 15 anni e vedove di età inferiore ai 45 anni per ‘matrimonio’ con i combattenti. Non è ancora noto se abbiano rispettato.

Se questi matrimoni forzati avranno luogo, donne e ragazze saranno portate nel Waziristan in Pakistan per essere rieducate e convertite all'”Islam autentico”.

Questo ordine ha causato profonda paura tra le donne e le loro famiglie che vivono in queste aree e le ha costrette a fuggire e ad unirsi ai ranghi degli sfollati interni, aggiungendosi al disastro umanitario che si sta verificando in Afghanistan. Solo negli ultimi tre mesi sono state sfollate 900.000 persone.

Il ricordo del brutale dominio dei talebani

Questa direttiva talebana serve come un duro avvertimento di ciò che ci aspetta e un duro promemoria del loro brutale regime 1996-2001 durante il quale le donne sono state soggette a persistenti violazioni dei diritti umani, negato il lavoro e l’istruzione, costrette a indossare il burqa e vietato uscire di casa senza un ’guardiano’ maschio o mahram.

Nonostante affermino di aver cambiato la loro posizione sui diritti delle donne, le azioni dei talebani e gli ultimi sforzi per costringere migliaia di donne alla schiavitù sessuale dimostrano esattamente il contrario.

Inoltre, i talebani hanno segnalato la loro intenzione di negare l’istruzione alle ragazze oltre i 12 anni, di bandire le donne dal lavoro e di ripristinare la legge che impone alle donne di essere accompagnate da un tutore.

Le conquiste ottenute dalle donne afghane negli ultimi 20 anni, in particolare nell’istruzione, nell’occupazione e nella partecipazione politica, sono gravemente minacciate.

Offrire ‘mogli’ è una strategia volta a indurre i militanti ad unirsi ai talebani. Questa è schiavitù sessuale, non matrimonio, e costringere le donne alla schiavitù sessuale con il pretesto del matrimonio è sia un crimine di guerra che un crimine contro l’umanità. L’articolo 27 della Convenzione di Ginevra recita:

“Le donne devono essere particolarmente protette contro qualsiasi attacco al loro onore, in particolare contro lo stupro, la prostituzione forzata o qualsiasi altra forma di aggressione indecente”.

Nel 2008, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 1820 dichiarando che “lo stupro e altre forme di violenza sessuale possono costituire crimini di guerra, crimini contro l’umanità“. Riconosce la violenza sessuale come una tattica di guerra intesa a umiliare, dominare e instillare la paura nei membri civili della comunità.

Come reagire?

L’ONU deve ora agire con decisione per prevenire ulteriori atrocità contro le donne in Afghanistan.

Propongo quattro azioni politiche per la comunità internazionale per realizzare una pace sostenibile. Sono guidati dalla Risoluzione 1820 che sottolinea l’importanza di includere le donne come partecipanti paritari nel processo di pace e condanna tutte le forme di violenza di genere contro i civili nei conflitti armati:

Chiedere un cessate il fuoco immediato per garantire che il processo di pace possa procedere in buona fede. Garantire che i diritti delle donne, sanciti dalla Costituzione dell’Afghanistan, dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale, siano rispettati. Insistere affinché i negoziati di pace continuino con una partecipazione significativa delle donne afghane. Attualmente, ci sono solo quattro negoziatori di pace donne nella squadra del governo afghano e nessuna in quella dei talebani. La revoca delle sanzioni contro i talebani deve essere subordinata al loro impegno a difendere i diritti delle donne. L’Unione europea e gli Stati Uniti, attualmente i maggiori donatori in Afghanistan, devono subordinare gli aiuti ai diritti delle donne e al loro accesso all’istruzione e al lavoro.

Le donne in Afghanistan e in tutta la regione apprezzerebbero gli sforzi dell’ONU e della comunità internazionale per garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano pari protezione dalla legge e pari accesso alla giustizia.

Non ci deve essere impunità per gli atti di violenza sessuale come parte di un approccio globale alla ricerca di pace sostenibile, giustizia e riconciliazione nazionale in Afghanistan.

Traduzione dell’articolo ‘The world must not look away as the Taliban sexually enslaves women and girls’