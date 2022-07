Questa settimana si sono verificati due incontri per affrontare le relazioni dei talebani con il mondo. Il primo è avvenuto a Tashkent, in Uzbekistan, tra inviati internazionali (compresi gli Stati Uniti) in Afghanistan e vari funzionari talebani. Il secondo è stato un incontro tra una delegazione guidata da un importante studioso islamico del Pakistan e il Tehrik-i-Taliban Pakistan, a volte popolarmente chiamato ‘talebani pakistani’.

Gli incontri a Tashkent avrebbero dovuto essere seguiti mercoledì da colloqui diretti programmati tra i talebani e i delegati statunitensi “per affrontare le sfide economiche affrontate dal popolo afgano”, secondo una dichiarazione statunitense riportata da Voice of America.

Il primo incontro si è concentrato sulla necessità per le ragazze afghane di poter frequentare la scuola secondaria, altre violazioni dei diritti umani, le riserve valutarie dell’Afghanistan che rimangono congelate negli Stati Uniti e in Europa e lo sviluppo economico generale del paese. Gli Stati Uniti sono il più grande fornitore di aiuti all’Afghanistan, anche con l’arrivo del governo talebano con oltre 775 milioni di dollari in aiuti inviati al popolo afghano dalla scorsa estate.

Ma un Afghanistan dipendente dagli aiuti non è sostenibile a tempo indeterminato e quindi devono essere presi provvedimenti per normalizzare l’economia. In diverse occasioni il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan Thomas West ha espresso il desiderio definitivo di restituire le riserve valutarie congelate dell’Afghanistan alla banca centrale del paese e ha respinto le voci secondo cui i fondi sarebbero stati utilizzati per gli aiuti. Anche l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato sette licenze generali che fungono da esenzioni alle sanzioni statunitensi contro i talebani. Tuttavia, l’effetto devastante di queste sanzioni rimane. I talebani non hanno inoltre intrapreso azioni di base che avrebbero rassicurato la comunità internazionale, come fornire politiche chiare contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro o rimuovere le persone sanzionate dalle posizioni di leadership presso la banca centrale.

È anche necessario capire che l’economia dell’Afghanistan rimarrebbe in gravi difficoltà anche se le sanzioni venissero revocate domani e le riserve valutarie congelate tornassero per intero. Questo perché l’Afghanistan è un Paese senza sbocco sul mare con una popolazione prevalentemente rurale in cui frutta secca, carbone e tappeti costituiscono la maggior parte delle esportazioni. Un’economia artificiale si è gonfiata per due decenni a seguito della guerra guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan che ha promosso industrie legate alla guerra come il trasporto di carburante alla rinfusa e ha portato a un’economia assistenziale parallela. È probabile che la crescita futura dell’Afghanistan rimanga nella migliore delle ipotesi lenta poiché ora deve far fronte ai vincoli della sua geografia, delle sue infrastrutture e del governo talebano.

Anche la sicurezza rimane una preoccupazione significativa per gli Stati Uniti e la regione. L’ISKP, una propaggine dello Stato Islamico, continua a prendere di mira le minoranze afghane, in particolare la comunità Hazara. Effettua inoltre attacchi mirati ai posti di blocco talebani. Oltre il confine in Pakistan, il TTP ha effettuato una rinnovata offensiva la scorsa primavera ed è attualmente in trattativa con il governo pakistano. I talebani afgani stanno mediando i colloqui tra l’esercito pakistano e il TTP, ma il rifiuto dei talebani di tenere a freno in altro modo i loro partner TTP è un punto di frustrazione a Islamabad. La strategia negoziale più recente del Pakistan è quella di inviare una delegazione guidata dall’eminente religioso Deobandi di Karachi Taqi Usmani a parlare con il TTP.

Washington e i vicini dell’Afghanistan continuano il difficile ma necessario processo di dialogo con un governo talebano sempre più ostinato, ma i progressi effettivi sulle questioni restano lenti.