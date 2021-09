Con il ritiro delle forze statunitensi e alleate e i voli di evacuazione finali partiti, sta diventando difficile e pericoloso per la maggior parte degli afghani lasciare il paese. I voli di evacuazione erano disponibili solo per gruppi selezionati, in particolare cittadini stranieri, afgani impiegati da organizzazioni occidentali e quelli più a rischio di rappresaglia talebana.

Per coloro che sono ancora intrappolati in Afghanistan e per i rifugiati afgani che potenzialmente finiscono nel limbo nei paesi vicini, è fondamentale garantire il loro diritto a partire, compreso quello di chiedere asilo. Merita un’attenzione e un’azione continua da parte della comunità internazionale.

Il diritto di lasciare qualsiasi paese è ben stabilito nel diritto internazionale, essendo sancito dalla maggior parte dei principali strumenti sui diritti umani. L’articolo 12, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede che: “Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio”, fatte salve limitate restrizioni legali.

Sebbene il diritto protegga tutti, è della massima importanza per coloro che cercano di fuggire e di assicurarsi protezione all’estero. Durante la guerra fredda, il diritto di partire è stato preso d’assalto: il muro di Berlino è stato progettato per impedire alle persone di fuggire e di scegliere “che tipo di governo desiderano vivere spostandosi da un paese all’altro”.

Oggi il diritto al congedo rimane una necessità pratica e giuridica. Una persona non può diventare un rifugiato ai sensi dell’articolo 1A(2) della Convenzione sui rifugiati se non ha ancora lasciato il proprio Stato di origine o il luogo di residenza abituale.

Doveri sotto il diritto di lasciare

Il diritto impone diversi possibili obblighi ai talebani, ai governi stranieri e alle organizzazioni internazionali per dare attuazione al diritto di lasciare l’Afghanistan e i paesi di primo asilo. Come dimostrato dal Commento generale 27 del Comitato per i diritti umani sulla libertà di movimento pubblicato nel 1999 e dalle sue decisioni sui reclami individuali, le persone hanno la libertà di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio. Ciò deve essere garantito sia dal paese da cui si intende partire sia dal paese di nazionalità di una persona se si trova all’estero. Il commento chiarisce che:

La libertà di lasciare il territorio di uno Stato non può essere subordinata a uno scopo specifico o al periodo di tempo che l’individuo sceglie di rimanere fuori dal paese.

Dato che i talebani hanno il controllo dell’Afghanistan, hanno il chiaro dovere di non ostacolare illegalmente il diritto di chiunque desideri lasciare il paese. Devono onorare la loro promessa che tutti i cittadini stranieri e afghani con il permesso di viaggiare in altri paesi saranno autorizzati a partire. Ma anche gli afghani senza tale permesso dovrebbero poter fuggire, visto il diritto di chiedere asilo (articolo 14 DUDU) e l’articolo 31 della Convenzione sui rifugiati che vieta la sanzione dei richiedenti asilo per ingresso illegale.

Anche i paesi vicini e i paesi di destinazione nel nord del mondo hanno doveri di diritto. Non dovrebbero ostacolare la partenza chiudendo le frontiere, costruendo muri o respingendo i richiedenti asilo alle frontiere terrestri e marittime, negando loro l’ingresso per accedere all’asilo. Fondamentalmente, affinché il diritto sia effettivo e non semplicemente illusorio, la comunità internazionale deve continuare a facilitare la partenza sicura di coloro che vogliono e hanno bisogno di lasciare sia l’Afghanistan che i paesi vicini. Questo dovrebbe iniziare, ma non finire, con le persone più vulnerabili e a rischio.

Assicurare il diritto a terra

Ciò richiederà uno sforzo internazionale coordinato tra governi, organizzazioni internazionali e società civile, guidato e guidato da voci afghane. Diverse opzioni possono collaborare per garantire il diritto di partire e garantire che i richiedenti asilo afghani e (potenziali) rifugiati possano uscire dal paese e trovare protezione in paesi terzi sicuri.

Primo, come molte organizzazioni e gruppi hanno già sostenuto (riassunto qui), i governi stranieri dovrebbero stabilire un programma di partenza ordinato in Afghanistan. I governi devono anche introdurre “corridoi” umanitari o visti per gli afgani dei paesi di primo asilo – per esempio il Pakistan – in modo che possano viaggiare e ricevere protezione in paesi terzi sicuri. Anche i programmi di reinsediamento dovrebbero essere potenziati.

In secondo luogo, i paesi vicini devono mantenere aperti i loro confini, piuttosto che erigere recinzioni. Corridoi di terra sicuri all’interno e all’esterno del paese dovrebbero essere garantiti dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali, comprese le forze della NATO, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

Come inizialmente proposto dalla Francia, dovrebbe essere istituita anche una zona sicura controllata dalle Nazioni Unite a Kabul che consentirebbe un passaggio sicuro all’aeroporto per le persone che cercano di partire. In modo deludente, lunedì 30 agosto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che si è fermata prima di chiedere una tale zona sicura o di delineare chiare conseguenze per i talebani se non rispettano il loro impegno a consentire agli afgani di andarsene.

Terzo, data la necessità di condividere la responsabilità a livello globale durante una tale crisi umanitaria, anche i paesi più lontani e nel nord del mondo devono mantenere aperti i loro confini, rispettando il diritto di chiedere asilo attraverso un movimento spontaneo. Non devono respingere, espellere collettivamente o riportare a casa gli afgani.

Infine, è importante riconoscere che il diritto al congedo include il diritto di ottenere i documenti di viaggio necessari. Dato che la mancanza di documentazione di viaggio rappresenta una barriera per molti che cercano di spostarsi in modo sicuro e regolare tra i paesi, i governi dovrebbero considerare di rinunciare all’obbligo del visto per gli afgani. Dovrebbero anche rimuovere le sanzioni alle compagnie aeree per il trasporto di richiedenti asilo afghani privi di documenti, oltre a fornire documenti di viaggio e d’identità di emergenza come richiesto.

Il popolo afghano ha bisogno di una cooperazione internazionale solida e continua e di assistenza umanitaria. Ora non è il momento di chiudere le frontiere, respingere o sottrarsi alle responsabilità come spesso accade. Il diritto di chiedere asilo e gli altri diritti fondamentali devono essere tutelati.

Traduzione dell’articolo ‘Afghanistan: right to leave a country to seek asylum is well established in international law’