‘Vogliamo che il mondo si fidi di noi’.

Nella prima conferenza stampa dei talebani da quando hanno preso il controllo dell’Afghanistan, questo messaggio aveva lo scopo di dissipare i timori di ciò che un ritorno al potere potrebbe significare per il Paese.

Sulla scia dello sbalorditivo attacco dei talebani in Afghanistan, l’attenzione è ora concentrata sulla possibilità di tradurre i suoi rapidi guadagni militari in una vittoria politica. Ciò richiederebbe la negoziazione di un sistema di governo in grado di ottenere legittimità sia nazionale che internazionale.

La leadership esperta dei media del movimento ha tentato di minimizzare i timori del ritorno del suo precedente regime repressivo. Tuttavia, i talebani non hanno ancora definito un sistema politico alternativo, oltre a offrire vaghe promesse di grazia per il governo e il personale militare e che le donne possano continuare a partecipare alla società in conformità con la legge della sharia.

A Kabul, che rimane sotto l’occhio vigile del mondo, il gruppo ha ampiamente mostrato moderazione mentre portava avanti una campagna mediatica attiva. Tuttavia, ci sono segnalazioni di esecuzioni sommarie, uccisioni per vendetta di funzionari governativi e soldati, matrimoni forzati di giovani ragazze con combattenti talebani e interruzioni delle comunicazioni provenienti da altre province.

Per molti afghani che ricordano il precedente regime talebano alla fine degli anni ’90, la fiducia dovrà essere guadagnata.

Chi sono i talebani?

I talebani sono emersi per la prima volta nel 1994 durante l’anarchia e la guerra civile che seguirono il crollo del governo filo-sovietico del presidente Najibullah nell’aprile 1992.

Dopo aver preso il controllo di Kabul, il movimento ha torturato e ucciso il presidente, appendendolo a un palo, e ha proclamato un nuovo governo, l’Emirato islamico dell’Afghanistan.

Il gruppo ha attirato i titoli internazionali per la sua violenta repressione di donne e minoranze come gli hazara sciiti, nonché per la restrizione di tutti i diritti civili e politici. Ha vietato a donne e ragazze di frequentare la scuola e di entrare a far parte della forza lavoro, e ha proibito la musica e la fotografia.

L’Emirato Islamico dell’Afghanistan era guidato dal Mullah Muhammad Omar, una figura religiosa locale senza una notevole reputazione nella legge islamica o nella politica afgana.

Mentre i talebani cercavano principalmente di stabilire il proprio dominio sull’Afghanistan, hanno anche attratto molti gruppi jihadisti stranieri, in particolare al-Qaeda di Osama bin Laden. Dopo la disintegrazione dell’Unione Sovietica, questi gruppi avevano spostato la loro attenzione verso l’ovest, in particolare gli Stati Uniti, come loro principale nemico.

I talebani hanno fatto affidamento sulla forza brutale ed eccessiva per dominare gran parte dell’Afghanistan dal 1996 al 2001. Il movimento non ha sviluppato istituzioni di governo in grado di fornire una rappresentanza politica – come istituire un parlamento – o svolgere funzioni statali di base come la fornitura di servizi sociali alla gente.

Come risultato delle sue politiche repressive, ha trasformato l’Afghanistan in uno stato paria. È stato riconosciuto solo da Pakistan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Questi Paesi vedevano il gruppo come un rappresentante per limitare la crescente influenza di India, Iran e Russia, che fornivano supporto a una coalizione di forze anti-talebane.

Le debolezze fondamentali dei talebani hanno portato alla sua rapida disintegrazione in seguito all’intervento militare guidato dagli Stati Uniti nel 2001.

I leader chiave del movimento sono poi fuggiti in Pakistan, dove hanno lanciato un’insurrezione contro il nuovo governo afghano e le forze NATO guidate dagli Stati Uniti. Dopo la morte del suo fondatore, Muhammad Omar, nel 2013, i talebani hanno scelto il suo vice, il mullah Akhtar Mohammad, per sostituirlo. È stato ucciso in un attacco di droni statunitensi nel 2016.

Da allora, Haibatullah Akhunzada ha guidato il gruppo, anche se sono passati anni da quando è stato visto in pubblico. (C’erano anche voci che fosse morto l’anno scorso a causa del COVID, cosa che i talebani hanno negato.)

Gran parte dell’attenzione internazionale si è invece concentrata sui leader dell’ufficio politico dei talebani a Doha. Questo è stato istituito nel 2013 per facilitare i negoziati diretti tra i talebani, gli Stati Uniti e il governo afghano.

I talebani possono governare con legittimità?

Nei loro tentativi di istituire un nuovo governo, è probabile che i talebani debbano affrontare alcune scelte difficili.

Primo, un tentativo di restaurare l’Emirato islamico rischia di costargli riconoscimento, legittimità e aiuti internazionali. Ciò, a sua volta, indebolirà la sua prospettiva di consolidare la sua presa interna e limiterà la sua capacità di governo.

Le sfide che il gruppo deve affrontare sono immense. L’Afghanistan è sull’orlo di una crisi umanitaria, aggravata dal COVID-19, da una grave siccità e da un’incombente emergenza della fame. Il World Food Program afferma che i livelli di malnutrizione stanno aumentando e che circa 2 milioni di bambini hanno bisogno di cure nutrizionali per sopravvivere.

Anche i talebani hanno bisogno di entrate. Il precedente governo afghano era fortemente dipendente dagli aiuti esteri. Ma secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, i talebani si finanziano in gran parte con imprese criminali, tra cui traffico di droga, produzione di oppio, estorsioni e rapimenti a scopo di riscatto. L’ONU stima che il suo reddito annuo sia compreso tra 300 milioni di dollari americani (413 milioni di dollari australiani) e 1,6 miliardi di dollari statunitensi (2,2 miliardi di dollari australiani).

Il portavoce dei talebani ha detto nella sua conferenza stampa di questa settimana che l’Afghanistan non sarà più un Paese produttore di oppio. Senza un aiuto estero significativo, tuttavia, resta la domanda su come i talebani sosterrebbero il suo emirato se abbandonasse la sua principale fonte di reddito.

In secondo luogo, se i talebani abbracciano un sistema politico più pluralistico e inclusivo con diritti umani fondamentali, in particolare per quanto riguarda le donne, potrebbero incontrare l’opposizione delle sue fazioni più radicali e membri di base, che hanno trascorso anni a combattere per ripristinare il suo emirato. .

Un altro importante collegio elettorale che i talebani rischieranno di alienare sono i suoi alleati jihadisti regionali e globali. Questi gruppi ora stanno celebrando la sua vittoria, ma potrebbero rivoltarsi contro i talebani se viene visto come un compromesso sui suoi principi ideologici fondamentali.

Finora il movimento ha evitato di affrontare queste questioni attraverso una vaga retorica. Ma ora ha il controllo, questi problemi stanno diventando priorità urgenti.

Traduzione dell’articolo ‘The Taliban wants the world’s trust. To achieve this, it will need to make some difficult choices’