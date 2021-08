I talebani hanno preso il controllo della città afgana di Herat, chiudendo tre settimane di furibondi combattimenti in cui uomini e donne hanno preso le armi per difendere la loro città, mentre molti residenti sono fuggiti da scontri a fuoco e attacchi missilistici.

La caduta di Herat segue un anticipo di due mesi dei talebani per prendere il controllo dell’Afghanistan durante il ritiro delle truppe statunitensi iniziato nel maggio 2021. Politici americani e afgani come Fawzia Koofi hanno avvertito che il ritiro avrebbe avuto “enormi conseguenze”, ma la velocità con cui i talebani hanno conquistato il territorio ha sorpreso molti.

Herat, situata nell’Afghanistan occidentale a circa 75 miglia dal confine con l’Iran, è la terza città più grande dell’Aghanistan ed è considerata la sua capitale culturale per la sua architettura spettacolare, la comunità delle belle arti e i siti storici. Fu saccheggiata e ricostruita fin dai tempi di Alessandro Magno nel IV secolo a.C..

Alcuni esperti temono che il patrimonio culturale dell’Afghanistan sia a rischio sotto il dominio dei talebani.

A rischio è anche una delle più grandi dighe dell’Afghanistan: la diga dell’amicizia tra l’Afghanistan e l’India, finanziata a livello internazionale, l’ex diga di Salma, sul fiume Harirud. È la principale fonte di elettricità e acqua per l’irrigazione per centinaia di migliaia di persone nell’Afghanistan occidentale.

Infrastrutture

Il 12 agosto, i combattenti talebani hanno sequestrato le stazioni di polizia e gli edifici governativi a Herat e hanno riempito le strade, sparando con i loro fucili per celebrare questa grande vittoria militare.

L’economia dell’Afghanistan è fortemente dipendente dall’agricoltura, quindi le dighe e le infrastrutture idriche sono fondamentali per i mezzi di sussistenza, nonché per l’acqua potabile e l’igiene pubblica. Secondo la Banca Mondiale, circa il 70% degli afgani vive e lavora nelle aree rurali e dipende dall’agricoltura e dalle dighe per l’irrigazione.

La diga dell’amicizia tra l’Afghanistan e l’India è stata finanziata e costruita dall’India. Questa diga da 300 milioni di dollari, che si trova nel distretto di Chishti Sharif della provincia di Herat, è forse il più importante progetto congiunto tra le nazioni vicine ed è un motivo di orgoglio per entrambi i governi. Il Presidente afghano Ashraf Ghani e il primo ministro indiano Narendra Modi l’hanno inaugurata insieme nel giugno 2016. La struttura funge sia da diga idroelettrica che da diga di irrigazione.

I talebani hanno preso di mira per settimane la diga dell’amicizia afghana-indiana nel loro assalto a Herat. Secondo una guardia di sicurezza del sito che ha usato il vecchio nome per la struttura, la diga “ha assistito a 10 attacchi talebani la scorsa settimana e 10 razzi sono stati lanciati contro la diga di Salma, due dei quali hanno colpito il corpo della diga. ”

Il 3 agosto 2021, Fawad Aman, un portavoce del ministero della difesa afghano, ha pubblicato sul suo account Twitter che gli attacchi alla diga erano falliti e che i talebani “hanno subito diverse vittime” in quegli attacchi. Il post ora è stato cancellato.

La National Water Authority conferma che nei giorni scorsi sulla diga sono stati sparati alcuni colpi di mortaio.

È noto che i combattenti talebani prendono di mira infrastrutture pubbliche come strade, ponti e dighe. Gli esperti con cui abbiamo parlato che desiderano rimanere anonimi ritengono che i talebani vogliano controllare, non distruggere, le dighe che sequestrano. Possono usare l’accesso all’acqua per costringere le popolazioni locali.

Una completa acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani potrebbe minacciare almeno 3 miliardi di dollari di investimenti indiani nelle infrastrutture afgane, inclusa la diga di Herat.

La connessione acqua-talebani

In circostanze normali, ci sono 600 soldati sul posto per proteggere la diga, secondo Ali Ahmad Osmani, ex ministro afgano dell’energia e dell’acqua. In un’intervista condotta nei giorni prima che Herat cadesse nelle mani dei talebani, ci ha detto che il numero era sceso del 70%.

L’Afghan National Water Authority ha dichiarato in una dichiarazione del 16 luglio 2021 che se la diga dell’amicizia tra l’Afghanistan e l’India fosse danneggiata, colpirebbe le persone in otto distretti a valle che dipendono dall’acqua immagazzinata lì. La diga fornisce l’irrigazione per quasi 10.000 acri e l’elettricità per 40.000 famiglie.

Per i talebani, minacciare le dighe in Afghanistan sembra servire come un modo per terrorizzare la gente.

La siccità già protratta a Herat ha causato un aumento dei conflitti e degli sfollamenti. Secondo un rapporto del giugno 2021 dell’International Rescue Committee, alcune famiglie sono costrette a vendere i propri figli.

Quando gli afghani delle zone rurali non possono guadagnare soldi per i risparmi e i preparativi per il matrimonio, li rende un bersaglio per il reclutamento da parte dei talebani, ci ha detto Massoud Hossaini, un importante giornalista afghano e fotografo vincitore del premio Pulitzer che ha seguito la guerra in Afghanistan.

I talebani pagano i loro combattenti molto di più di quanto possano guadagnare anche in una buona stagione agricola.

In un’intervista del 12 agosto 2021 con l’ex governatore di Herat, Daud Shah Saba, ha affermato di sperare che “le dighe fossero protette per il popolo afghano”.

Traduzione dell’articolo ‘Taliban seize Herat and assault nearby dam that provides water and power to hundreds of thousands of Afghans’