La comunità internazionale sta monitorando da vicino i talebani, dopo che il gruppo ha ripreso il potere in Afghanistan nell’agosto 2021.

C’è un motivo legittimo di preoccupazione. I talebani stanno di nuovo governando attraverso la paura e regole draconiane.

L’ultimo regime talebano, a metà degli anni ’90, è stato caratterizzato da violazioni dei diritti umani, inclusi massacri, detenzioni di massa e stupri. Il regime è crollato il 14 novembre 2001, poco dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato la loro guerra globale al terrorismo.

Anche dopo che i talebani sono ufficialmente caduti dal potere, i successivi due decenni di insurrezione hanno prodotto varie gravi violazioni dei diritti umani, un termine che comprende il diritto internazionale dei diritti umani.

Quando l’anno scorso i talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan, alcuni osservatori esterni hanno ipotizzato che una versione evoluta del gruppo potesse concretizzarsi. Questi spettatori presumevano che i talebani riconoscessero di non poter governare solo con la paura e i divieti.

Molti afghani hanno ancora espresso paura e scetticismo diffusi sul ritorno dei talebani.

Marchio dei Talebani 2.0

I talebani sono ormai al potere da quasi cinque mesi. Sta emergendo un’immagine più chiara della situazione dei diritti umani e delle libertà personali in Afghanistan.

In qualità di professori di scienze politiche specializzati in conflitti e violenza, scopriamo che i cambiamenti dei talebani si limitano alle campagne di pubbliche relazioni internazionali sui social media e altri organi di informazione.

Pur promuovendo un volto moderato nel mondo, con la promessa di vivere “pacificamente” e di rispettare i diritti delle donne, il regime ha continuato a violare sistematicamente i diritti umani e rafforzare la sua presa autocratica.

Le teorie su ciò che gli esperti hanno chiamato “Talebani 2.0” sono continuate dopo che il gruppo ha assunto il controllo dell’Afghanistan.

I rappresentanti di paesi come la Turchia e il Qatar hanno incoraggiato la comunità internazionale a impegnarsi con i talebani.

Mentre i donatori internazionali hanno congelato circa 5 miliardi di dollari in aiuti esteri all’Afghanistan dall’acquisizione del potere dei talebani, alcuni paesi occidentali, inclusi gli Stati Uniti, hanno annunciato aumenti degli aiuti per affrontare la crisi umanitaria del paese.

Limitare il flusso di informazioni

I talebani hanno intrapreso una repressione sistematica dei media per raggiungere i loro obiettivi contraddittori di presentare un volto più tenero alla comunità internazionale violando i diritti degli afgani.

Il gruppo sta costringendo i media a seguire due delle linee guida dogmatiche e morali degli organismi di regolamentazione dei talebani.

I talebani hanno anche annunciato le “11 regole del giornalismo”, che includono il divieto ai giornalisti di pubblicare o trasmettere storie che sono “contrari all’Islam” o “insulti a figure nazionali”.

Circa il 40% delle fonti mediatiche del Paese ha chiuso, 6.400 giornalisti hanno perso il lavoro, di cui l’84% delle giornaliste. La violenza contro i media e i giornalisti è tornata ad essere diffusa.

Molti altri giornalisti hanno lasciato il Paese.

La repressione dei media ha una ragione pratica: limitare il flusso di informazioni sulle continue violazioni dei diritti da parte del regime.

Gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani affermano di aver ricevuto rapporti credibili sull’uccisione di civili da parte dei talebani, nonché di centinaia di ex membri del personale di sicurezza afghano in tutto il Paese.

I talebani hanno mostrato raccapriccianti impiccagioni di cadaveri e lapidazione di persone a morte.

Una crisi umanitaria emergente

Nel frattempo, la situazione umanitaria è peggiorata sotto i talebani. Circa 23 milioni di afgani soffrono la fame, inclusi 3,2 milioni di bambini che soffrono di grave malnutrizione.

La leadership talebana nega ogni responsabilità per alleviare l’incombente crisi umanitaria.

Nel novembre 2021, il primo ministro talebano Mullah Hasan ha respinto la responsabilità del regime per l’insicurezza alimentare in Afghanistan e ha chiesto alle persone di “gridare a Dio per alleviare la carestia e la siccità”.

Anas Haqqani, un membro anziano della squadra negoziale talebana a Doha, ha anche minimizzato la gravità dell’incombente crisi della fame chiedendo retoricamente a un giornalista della BBC se avesse mai visto qualcuno morire di fame.

Regredire sui diritti delle donne e delle ragazze

La condotta dei talebani nei confronti delle ragazze e delle donne rivela anche un ritorno ai modi precedenti.

I talebani hanno vietato alle donne di viaggiare per più di 72 chilometri da casa senza un parente maschio.

All’inizio di dicembre, i talebani hanno emesso un decreto in cui si afferma che una donna è un “essere umano nobile e libero” e non dovrebbe essere costretta a contrarre matrimonio. La comunità internazionale ha ampiamente accolto favorevolmente l’annuncio.

Tuttavia, uno sguardo più attento al decreto rivela che i talebani ufficializzano il diritto del regime di determinare se una donna acconsente effettivamente a un sindacato.

I talebani hanno sistematicamente ripristinato le vecchie restrizioni sull’istruzione delle ragazze e sull’occupazione femminile.

Mentre la maggior parte delle scuole primarie femminili sono chiuse in tutto il Paese, l’istruzione secondaria e terziaria rimane completamente vietata per le ragazze.

Nel 2017, i dati del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia hanno mostrato che 3,7 milioni di bambini afgani non andavano a scuola, il 60% dei quali femmine. Questa percentuale è ora probabilmente molto maggiore con il divieto dei talebani all’istruzione delle ragazze.

Ciò differisce dai recenti messaggi pubblici dei talebani sul “diritto all’istruzione e al lavoro” di ragazze e donne.

Per il pubblico nazionale, i messaggi del regime sono vaghi. I leader condizionano la riapertura dell’istruzione delle ragazze, ad esempio, a condizioni economiche e morali poco chiare. Il vice primo ministro Mullah Abdul Ghani Baradar ha affermato di recente che una volta che “le sfide economiche saranno risolte, forniremo istruzione a tutti coloro che vorranno proseguire gli studi”.

I talebani hanno anche vietato alla maggior parte delle lavoratrici governative di tornare al lavoro, con conseguente restrizione della forza lavoro che comporterebbe perdite economiche per un totale di 1 miliardo di dollari.

L’unica indicazione di un “nuovo talebano” è un approccio di pubbliche relazioni molto più sofisticato e strategico per mascherare le continue violazioni dei diritti umani.